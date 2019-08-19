КМПО выйдет на рынок электроэнергии?

Казанские моторостроители готовы начать строительство собственной электростанции номинальной мощностью 17,3 МВт

Как стало известно «Реальному времени», «Казанское моторостроительное производственное объединение» вплотную приблизилось к запуску амбициозного проекта по серийному производству газотурбинных установок для малой генерации. В этом году КМПО начнет строить на своей территории пилотную ГТЭУ «Волга» номинальной мощностью 17,3 МВт. Эта собственная электростанция явится не только демонстрационным образцом для выхода на внешний рынок, но и обеспечит заводу 40%-ную экономию затрат на энергоресурсы с продажей излишков на оптовом рынке электроэнергии.

ГТЭУ «Волга» выходит в серию

Крупные промышленные предприятия вновь начали проявлять интерес к созданию собственных источников генерации, которые помогают снижать бизнесу расходы на обеспечение потребностей в энергии. На этой неделе «Казанское моторостроительное производственное объединение» объявило о готовности построить газотурбинную энергетическую установку (ГТЭУ), опубликовав на своем сайте техническое задание на проведение оценки воздействия проекта на окружающую среду (ОВОС). Как следует из материалов, проект предусматривает строительство ГТЭУ «Волга» с установленной электрической мощностью 17,3 МВт и тепловой производительностью 32,59 Гкал/ч. В электроэнергетике принято считать, что электростанции мощностью до 25 МВт относятся к малой распределенной генерации, то есть в принципе не нарушают общего баланса в большой и единой энергосистеме.

Как следует из материалов, проект предусматривает строительство ГТЭУ «Волга» с установленной электрической мощностью 17,3 МВт и тепловой производительностью 32,59 Гкал/ч. Фото kmpo.ru

КМПО намерено начать строительство в конце 2019 года, после того, как пройдут публичные слушания по оценке воздействия на окружающую среду. ГТЭУ «Волга» является собственной разработкой КМПО, где в качестве силовых агрегатов планируется устанавливать газотурбинные двигатели собственного производства с диапазоном мощности 16—18 МВт. Проектировщиком строительства электростанции выступило «ТатНИПИэнергопром» «КЭР-Инжиниринга». В техническом задании говорится, что электростанция предназначена «для обеспечения надежного электроснабжения производственных цехов КМПО и подключения к оптовому рынку электроэнергии». То есть она будет полностью обеспечивать потребности предприятия, а избыток поставлять на оптовый рынок электроэнергии. По итогам 2018 года КМПО потребило 66,3 тыс. кВт⋅ч электрической энергии, заплатив 228,3 млн рублей, говорится в годовом отчете КМПО. Заявленные мощности ГТЭУ «Волга» теоретически дают возможность вырабатывать максимальную мощность до 150 млн кВт⋅ч, что даст возможность окупить электростанцию за несколько лет, подсчитали эксперты «Реального времени».

Сплошная экономия

Со стартом строительства ГТЭУ «Волга» КМПО начнет реализовывать давно анонсированный им проект по выходу на рынок малой генерации. На ней и будут отрабатываться принципы его реализации «под ключ».

Как сообщил «Реальному времени» директор по экономике и финансам АО «КМПО» Виктор Хиневич, предприятие преследует несколько целей. Во-первых, это повышение надежности энергоснабжения предприятия. Во-вторых, ГТЭУ рассматривается как демонстрационный образец для выхода на рынок энергетического оборудования. И наконец, предприятие намерено просто продавать излишки энергии на оптовом рынке электроэнергии и тепла, чтобы окупить расходы на создание собственного источника генерации. По подсчетам Хиневича, введение в строй собственного источника даст ощутимую экономию затрат, что положительно скажется на себестоимости продукции.

— В условиях действующих в 2019 году тарифов «Татэнерго» расчетная экономия затрат составит 40% по электроэнергии и 44% — по теплу, — отметил собеседник издания.

Выработка ГТЭУ «Волга» электрической и тепловой энергии не только «закроет потребности предприятия», но даст излишки энергии (мощности) для передачи в единую энергетическую систему». По словам Хиневича, электростанция будет введена в 2020 году. Уже сейчас разработана схема выдачи мощности ГТЭУ (номинальная мощность 17,3 МВт) в единую энергетическую систему, согласованы технические задачи по технологическому присоединению данного энергоисточника к единой энергетической системе через электрические сети АО «Татэнерго», выполнен проект по строительству и технологическому присоединению объекта по производству электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки, выполнены изыскательские работы. Добавим, что в последнее время КМПО показывает отличные финансово-экономические результаты за счет поставок газоперекачивающей техники структурам НОВАТЭК. По итогам 2018 года получена выручка в 11,8 млрд рублей, или 126,9% к 2017 году, а чистая прибыль достигла 969 млн рублей (190% к 2017-му).



Давний задел

Напомним, что руководство КМПО презентовало проект развития газотурбинных установок для энергетики еще четыре года назад. Тогда на совместной коллегии Минпромторга и Минэкономики с участием президента РТ гендиректор КМПО Дамир Каримуллин рассказал, что инструментом снижения издержек промышленного сектора экономики может стать собственная генерация: «Мы уже не раз говорили о нашей цели — выйти на энергетический рынок. У нас есть собственная конструкторская разработка газоэнергоустановки мощностью 18 МВт (ГТЭУ-18)». Добавим, что до этого КМПО построило собственную котельную, которая позволила оптимизировать расходы на тепло. КМПО рассматривает себя в качестве поставщика энергетического оборудования на перспективные проекты ПАО «Сургутнефтегаз». Сумму инвестиций завод не раскрывает, но участники рынка сходятся во мнении, что независимый источник может обойтись не менее чем в 1 млрд рублей.

— КМПО давно нарабатывали компетенции в этой сфере и, как мы видим, переводят опытную разработку установки в промышленный образец, — порадовался в разговоре с «Реальным временем» заместитель председателя межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности естественных монополий при президенте Республики Татарстан Тимур Халиков.

По его мнению, малая генерация никуда не уходила и продолжает оставаться трендом в энергетике, поскольку выгодна для потребителей. Но с другой стороны, децентрализованная энергетика никогда не превзойдет по объемам выработки централизованную. «Понятно, что «большой энергетике» выгодно держать большинство потребителей, что позволяло бы рассчитывать и оптимизировать стоимость энергии. Но мы сторонники того, чтобы развивать комбинированную генерацию в Казани», — отметил Халиков. В последние годы на независимые источники энергоснабжения перешли многие промышленные предприятия Казани.

Дельта в 2 рубля

— Впрочем, это очень дорогое удовольствие для предприятия, — считают специалисты инжиниринговой компании «Альфа Энерджи» (внедряла проект малой генерации на КАМАЗе, в «Татспиртпроме»). — Инвестиции тянут на 1 млрд рублей, потому что оборудование импортное и привязано к валюте.

По их расчетам, 40%-ная экономия достигается за счет разницы между тарифом и себестоимостью производства энергии на ГТЭУ. «Газотурбинную станцию ставят для того, чтобы снизить затраты на приобретение энергоресурсов. Себестоимость 1 кВт⋅ч электроэнергии составляет около 2,5 рубля, тогда как у сетей — 4—4,5 рубля. Эта разница в 2 рубля, помноженная на годовое потребление, дает существенную экономию и позволяет окупить станцию в течение 3—4 лет», — считают в компании.

Инвестиции тянут на 1 млрд рублей, потому что оборудование импортное и привязано к валюте, — считают специалисты инжиниринговой компании «Альфа Энерджи». Фото Максима Платонова

В «Альфа Энерджи» вспомнили, что несколько лет назад КАМАЗ запускал мини-станции с газопоршневыми энергоустановками: «У них тогда стояла задача не снизить их расходы на покупку электричества, а посмотреть, смогут ли они выпускать на базе своих двигателей электростанции. Тогда мы с ними запустили три электростанции, но эти мощности оказались каплей в море для КАМАЗА. Они даже полпроцента не закрыли».