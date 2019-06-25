В Казани прошли антитеррористические учения
Национальный антитеррористический комитет (НАК) провел учения в Казани. По сценарию террористы захватили Казанское танковое училище.
Легенда учений предполагала, что экстремисты захватили склад вооружения училища и захватили сотрудников вуза в заложники. Также они организовали взрыв.
«В дальнейшем условные террористы выдвинули ряд требований под угрозой расправы над заложниками. С учетом отказа преступников от переговоров они были обезврежены, заложники освобождены, последствия теракта ликвидированы», — говорится в сообщении пресс-службы татарстанского управления ФСБ.
Основной целью учений являлась отработка взаимодействия оперативного штаба НАК с территориальными структурами федеральных органов исполнительной власти, специальными и экстренными службами и другими ведомствами в случаях террористических актов.ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым