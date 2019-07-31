ФСБ: в Татарстане предотвратили теракт

В Татарстане предотвращен теракт, на месте планируемого преступления задержаны два человека. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

Сообщается, что задержанные — сторонники ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»). Теракт пресечен на одном из объектов инфраструктуры Татарстана, сообщает «РИА Новости». У задержанных изъяты взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств. В интересах следствия личности задержанных не разглашаются.

Напомним, ранее в Саратове предотвратили теракт.

