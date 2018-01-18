«Место ушедших бандитов пытаются занять новые — молодые, злые, амбициозные»

Действующих ячеек террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещенной в России организации) в Татарстане больше нет. Об этом сегодня объявил глава МВД Татарстана на итоговой коллегии ведомства. Впрочем, позже констатировал, что за 20 лет в республике пересажали сотни лидеров ОПГ — 19 приговорены к пожизненному, остальные в совокупности получили сроки в 7 тысяч 160 лет лишения свободы. А проблема оргпреступности никуда не делась. Топ-10 криминальных тенденций — в материале «Реального времени».