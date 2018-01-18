«Место ушедших бандитов пытаются занять новые — молодые, злые, амбициозные»
Как Татарстан превратили в долговую свалку, где «не берут» взятки и опасны предстоящие выборы. Топ-10 криминальных тенденций
Действующих ячеек террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещенной в России организации) в Татарстане больше нет. Об этом сегодня объявил глава МВД Татарстана на итоговой коллегии ведомства. Впрочем, позже констатировал, что за 20 лет в республике пересажали сотни лидеров ОПГ — 19 приговорены к пожизненному, остальные в совокупности получили сроки в 7 тысяч 160 лет лишения свободы. А проблема оргпреступности никуда не делась. Топ-10 криминальных тенденций — в материале «Реального времени».
- «Малейшее послабление может привести к откату в 90-е»
Оценку криминогенной обстановки в Татарстане министр Артем Хохорин начал со слов о «лихих» 90-х. «Криминальные сводки напоминали сообщения с театра военных действий. В бесконечных разборках, перестрелках гибли не только бандиты, но и ни в чем не повинные граждане», — сказал он, напомнив также, что в 2001-м командой прежнего главы МВД РТ Асгата Сафарова был разработан и закреплен механизм классификации и учета участников ОПФ, а также выявления, разобщения и привлечения к ответственности группировок.
За 20 лет за решетку отправились сотни человек, о гремевших группировках «Жилка», «Хади Такташ», «Кинопленка» и других сегодня в Татарстане уже не слышно. Но снимать со счетов проблему нельзя, — считает Хохорин. Только в 2017-м в республике возбуждено 9 уголовных дел по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества), осуждены 23 человека. По словам министра, оргпреступность «задавлена», но «ищет любые пути вернуть себе былое влияние» и трансформируется. Одна из тенденций — распространение в этой среде воровских понятий, что ранее было не свойственно Татарстану. Полиция реагирует — за решетку отправлены девять лидеров и авторитетов уголовного мира, включая «смотрящих» за такими городами, как Нурлат, Бугульма, Азнакаево, Альметьевск, Бавлы, Буинск и Лениногорск. Часть уже осуждены.
«Малейшее послабление может привести к откату в 90-е», — заявил на коллегии глава МВД по РТ. Президент Татарстана его поддержал, заявив, что оргпреступность подрывает безопасность государства, причем преступники не сдают своих позиций просто так. «Место ушедших бандитов пытаются занять новые — молодые, злые, амбициозные. Ваша задача — не допустить этого», — сказал Рустам Минниханов, попросив полицейских не сбавлять темпы работы.
«Малейшее послабление может привести к откату в 90-е», — считает глава МВД по РТ. Фото tatarstan.ru
- Татарстан стал «свалкой организаций с долгами»
Также на коллегии Хохорин заявил о ликвидации проблемы налоговой миграции. В 2016 году «Татарстан, по сути, был превращен в «свалку организаций с долгами», — заявил министр, пояснив, что всего за год количество «мигрировавших из других регионов» и вставших на учете в РТ компаний сократилось в 30 с лишним раз. Было 6788, стало 200.
Впрочем, в 2017 году выявлено 79 преступлений, связанных с регистрацией юридических лиц на подставных граждан. К слову, о теневом бизнесе. По оценке МВД, задержанные татарстанские «обнальщики» успели «прокачать» 7,6 млрд рублей, заработав на процентах 216 млн рублей. Первый в Татарстане приговор «обнальному профсоюзу» Петровых закончился посадкой всех обвиняемых. В суды направлены дела двух «обнальных» групп, которые следствие считает преступным сообществом.
- Неонацистов просмотрели, взяли «партизан»
В короткие сроки в Татарстане было раскрыто убийство студента из Республики Чад. По результатам успешного расследования должностей лишились руководители казанского и республиканского центров по борьбе с экстремизмом. Ведь задержанные признались еще в серии нападений на граждан Афганистана, Кыргызстана из идеологических побуждений и в убийстве гражданина Индии. Всего им инкриминируют около 20 эпизодов. До суда это дело неонацистов пока не дошло.
«Члены этой группы, каждый отдельно, уже попадали в поле зрения полиции, и индивидуальная работа проводилась. Но надо признать, что именно как группу мы их просмотрели», — признал глава МВД по РТ. Впрочем, по его словам, сотрудникам ЦПЭ удалось пресечь деятельность других молодежных экстремистских групп — «Казанский ножевой бой», «Партизан-116» и «Правый берег». И заметил — молодежь в экстремистские группировки вовлекают сомнительными лозунгами, используя незрелость и правовой нигилизм.
За минувший год в республике было зарегистрировано 47 преступлений экстремистской направленности и еще 37, связанных с терроризмом. Фото Ирины Плотниковой
Кроме того, за минувший год в республике было зарегистрировано 47 преступлений экстремистской направленности и еще 37, связанных с терроризмом. Осуждены члены джамаатов — Рыбно-Слободского и Чистопольского. Последних суд посадил за поджоги храмов и артобстрел «Нефтехима». Подготовку схожего теракта Хабибом Закамским и другими членами ячейки «Хизб ут-Тахрир» силовики сорвали на Казанском авиазаводе. На коллегии объявили, что в результате работы МВД и ФСБ ликвидировали три законспирированные ячейки этой запрещенной в России организации. 17 человек осуждены на сроки от 16 до 19 лет. «Можно констатировать, что деятельность этой международной террористической организации на территории республики прекращена», — сообщил Хохорин.
По мнению главы Татарстана, борьба с терроризмом и экстремизмом требует новых подходов. «Все чаще используются интернет и соцсети, при помощи которых граждане вовлекаются в протестные митинги… Есть попытки использования так называемых «цветных технологий» по организации незаконных уличных акций, открытая пропаганда вражды и ненависти в социальных сетях», — сообщил Рустам Минниханов. «Цель очевидна — спровоцировать гражданские конфликты, ударить по конституционным основам государства и в конечном итоге — по суверенитету страны», — считает он.
- Нераскрытые погромы на фоне сокращения штатов
Президент республики просил пресекать связи с международными террористическими группами жестко и бескомпромиссно. В частности, напомнил о притоке в Татарстан выходцев из стран, где проповедуют в том числе радикальные формы ислама: «Как правило, они же создают дополнительные каналы контрабанды оружия и наркотиков».
Также Минниханов коснулся темы нераскрытых погромов на татарских кладбищах в Казани и Зеленодольском районе. А еще заявил — потенциал правоохранительного ведомства используется не в полном объеме в таких чувствительных для общества сферах, как защита граждан, их собственности и бизнеса от преступных посягательств.
Минниханов коснулся темы нераскрытых погромов на татарских кладбищах в Казани и Зеленодольском районе. Фото Олега Тихонова
Между тем за последние годы штат МВД республики стал меньше на 18 процентов. Под Новый год объявили о сокращении 10% сотрудников ГИБДД. План сокращения для Татарстана — 190 штатных единиц. Впрочем, как рассказал «Реальному времени» в перерыве коллегии Артем Хохорин, в связи с некомплектом кадров и ожидаемым выходом на пенсию ветеранов службы реформа коснется лишь 100 «живых» сотрудников. Однако и их уход был способен серьезно оголить сферу безопасности на дорогах. Но руководством республики принято решение — компенсировать сокращение направлением в дорожную службу 165 муниципальных служащих. Предполагается, что муниципальный инспектор будет дежурить в паре с сотрудником ГИБДД. Финансовая сторона вопроса не обсуждалась. На данный момент рядом с полицейскими в Татарстане служат еще 849 муниципалов. Они носят форму без погон.
- Охота на телефонных аферистов
В Татарстане научились ловить аферистов, которые разводят людей на деньги по телефону и интернету. Прекратили пересылать материалы из одного отдела полиции в другой — порой и в другой регион. Внедрили единый для всех подразделений алгоритм действий и специальное программное обеспечение. «В результате практически каждую неделю происходит по 2—3 задержания «дистанционных мошенников». Причем наши сотрудники достают их в самых различных регионах России», — сообщил министр на коллегии. Он отметил, что не все эпизоды преступлений удается доказать, но за день такой жулик способен обмануть пару сотен людей. Тема телефонного терроризма на коллегии не поднималась.
По данным МВД, в целом в 2017 году в Татарстане зарегистрирована лучшая раскрываемость преступлений за последние 15 лет. При этом за год число разбоев сократилось на треть, а хулиганств — в 2 раза.
- Лидеры по наказаниям для наркоманов-уклонистов
За год полицейские изъяли около 300 кг наркотиков — в 7 раз больше, чем в 2016-м. Ущерб черному рынку оценен в 370 млн рублей.
С ликвидацией ФСКН на МВД легла вся нагрузка. Причем вместо семи закрывшихся межрайонных подразделений наркоконтроля в Татарстане открыли 22 и к концу года вышли на уровень работы сразу двух ведомств. В частности, возбуждены три дела о создании наркосообществ, задержаны 38 активных участников и организаторов, в том числе управлявших наркобизнесом из Таиланда и Белоруссии.
С ликвидацией ФСКН на МВД легла вся нагрузка. Фото vnd12.ru
Помощь региональных властей в оснащении поликлиник Минздрава анализаторами для экспресс-тестирования на наркотики обеспечила рост привлеченных за потребление «дури» в 1,5 раза. А в результате на 10% сократилось число привлеченных за преступления, совершенные в состоянии наркотического опьянения. По решению суда принудительное лечение от наркомании в республике за год прошли 1,5 тысячи зависимых. Еще 2,2 тысячи привлечены к ответственности за уклонение от лечения — самый высокий показатель в России.
Опытом республики заинтересовался Государственный антинаркотический комитет, поделился с президиумом Артем Хохорин и обрушился с критикой на руководителей Азнакаевского райотдела и столичного УВД: «Несколько лет не работаете по наркопритонам!»
- Взяток нет?
За год 115 чиновников разного уровня уличили в коррупции в Татарстане. Общая сумма незаконных вознаграждений составила 32 млн рублей. Легко посчитать, что средний размер взятки — свыше 278 тысяч рублей. С учетом либерализации законодательства за мелкие взятки Хохорин советовал нарабатывать практику по более серьезным экономическим преступлениям в коррупционной сфере.
Не обошлось без критики — если почти во всех крупных городах ловля взяточников ведется с переменным успехом, то районам хвастаться нечем. «В районах, которые мы относим условно ко второй группе, в течение года выявлен один получатель взятки — в Сармановском районе. У остальных — «нули». Аналогичная ситуация по третьей группе, где в основном сельские районы. Зеленодольск, Азнакаево — тоже нет результатов. Взяток не берут!» — прокомментировал ситуацию министр, включив в число отстающих по борьбе с коррупцией и полицейских Нижнекамска — за снижение показателей.
- Секс-насилие над детьми — вина взрослых
Еще две серьезные тенденции — снижение преступности несовершеннолетних (самый низкий уровень за последние 15 лет в РТ) и рост преступлений в отношении самих детей и подростков. Причем каждое второе преступление связано с сексуальным насилием, — подчеркнул министр.
Значительную часть вины за происходящее он возложил на взрослых и привел два свежих казанских примера. В одном случае 8-летняя девочка возвращалась одна из школы, в другом — третьеклассник остался один, потому что классная руководительница после похода с детьми в театр до школы с ними не поехала — вышла на несколько остановок раньше.
В каждом отделе полиции, как сообщил министр, есть видеосистема, курирующая работу сотрудников с гражданами. Фото Максима Платонова
- Камеры следят и за полицией
390 камер видеонаблюдения контролируют работу самих полицейских. В каждом отделе, как сообщил министр, есть видеосистема, курирующая работу сотрудников с гражданами. Мониторы выведены в кабинеты начальников подразделений, в дежурные части, в том числе дежурку МВД по РТ. Под наблюдением и сами дежурные части, а также изоляторы временного содержания, спецприемники и автомобили для перевозки арестованных. «После побега осужденного в 2016 году в Нижнекамске проводится ежедневный анализ записей, о выявленных нарушениях доклад идет мне лично», — сообщил Артем Хохорин.
Ну а за безопасностью на улицах республики следят 17 тысяч камер, причем за год количество раскрытых с их помощью преступлений удвоилось. По записям удалось раскрыть дерзкую кражу 5 млн рублей из банкоматов «Ак Барс» Банка. Задержана группа гастролеров из Марий Эл.
- Навстречу выборам
Крайне сложным, по прогнозам министра, будет для полиции 2018 год — год проведения чемпионата мира по футболу и выборов президента РФ. Высокий уровень политической активности населения министр оценил так: «Это нормально, когда все идет в установленном законом порядке. В противном случае это превращается в деструктивный процесс, нарушающий права граждан».
— Время от времени появляются личности, которые, не имея твердых политических взглядов или убеждений, следуя в угоду личным амбициям или чьим-то желаниям, пытаются дестабилизировать обстановку, — продолжил министр. — Уверен, будут попытки раскачать ситуацию и в преддверии выборов президента России. Мы должны быть готовы обеспечить должный правопорядок и дать людям спокойно проголосовать, реализовать свои конституционные права.
Крайне сложным, по прогнозам министра, будет для полиции 2018 год. Фото tatarstan.ru
Рустам Минниханов, в свою очередь, отметил, что и ушедший год не был простым. Поблагодарив полицейских за высокий профессионализм и самоотдачу, он поставил задачу — обеспечить стабильность и безопасность в республике. В том числе в период проведения массовых мероприятий. «Ваша задача — профессионально, грамотно, корректно и уверенно требовать соблюдения законодательства всеми категориями граждан, не допускать нарушения конституционных прав», — сказал он. И добавил, что в успехе не сомневается.
комментарии
Я просто тихо промолчу
И больше не пощекочу.
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