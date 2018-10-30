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ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГ в Татарстане

10:37, 30.10.2018
ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГ в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией выявили в Татарстане ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».

«Члены группы намеревались совершить ряд резонансных акций на территории РФ и присоединиться к боевикам в Сирии», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах был захвачен один из участников группы.

«Одновременно проведены задержания еще шести ее членов и 11 граждан, попавших под их влияние», — добавили в ФСБ.

В ходе обысков по 18 адресам изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, экстремистская литература и атрибутика ИГ, передает ТАСС.

Ранее ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГ в Москве. Члены террористической организации планировали теракты в столице России.

Происшествия Татарстан
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