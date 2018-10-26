Татарстанца осудили за будильники и деньги для «Чистопольского джамаата»

Фото: Реальное время/Максим Платонов. Суд по делу "Чистопольского джамаата"

Приволжский окружной военный суд признал 43-летнего жителя Чистополя Раиса Хайбуллина виновным в содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ). Он получил 3,5 года колонии за материальную поддержку самопровозглашенного «амира Татарстана» Раиса Мингалеева и его организации «Чистопольский джамаат».

Судом установлено: с октября 2013 года по январь 2014 года Хайбуллин передал Мингалееву 50 тысяч рублей, а также продукты питания, часы, будильники и батарейки стоимостью чуть менее 1,5 тысячи рублей.

По версии следствия, помогать членам «джамаата» он решил после совершенных ими терактов — подрыва машины лидера Духовного управления мусульман РТ Илдуса Файзова и расстрела его заместителя Валиуллы Якупова в Казани в июле 2012 года, а также запуска реактивных ракет в Нижнекамске в октябре 2013 года.

В мае 2014-го Мингалеев и его сообщник были убиты, в марте 2017-го в Казани выездная коллегия окружного военного суда рассмотрела дело девяти его предполагаемых сообщников, которые не признали вину и получили за поджоги православных храмов, запуск ракет и подготовку теракта на Казанском вокзале в Москве от 16 до 24 лет колонии. По ходатайству прокуратуры после первых же допросов процесс был переведен в закрытый режим.

Хайбуллин был привлечен к уголовной ответственности в июне 2018 года. До задержания он работал главным энергетиком на одном из коммерческих предприятий.