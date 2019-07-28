Поволжская неделя: новый прокурор Уфы, арест главного пристава Прикамья и самые низкие зарплаты учителей

События уходящих семи дней в ПФО

На уходящей неделе генпрокурор России Юрий Чайка назначил прокурора Уфы. Центризбирком Башкирии обнародовал доходы кандидатов в главы республики, в Перми задержали главу регионального управления ФССП, Путин передал принадлежащие государству акции предприятий Минобороны «Ростеху», а «Лукойл» вложит $1 млрд в новое предприятие в Кстово. Кроме того, «Реальное время» изучило бизнесы мусульманских деятелей Башкирии. Подробнее — в нашем обзоре.

Башкортостан

Прокурором Уфы стал бывший прокурор Октябрьского района столицы РБ Сергей Воронов. Его кандидатуру утвердил генпрокурор РФ Юрий Чайка. Напомним, что в надзорном ведомстве Уфы после коррупционного скандала произошли перестановки.



ЦИК Башкирии опубликовал данные о доходах кандидатов на пост главы РБ. Самым успешным за прошлый год оказался основатель Фонда развития городских проектов Владимир Барабаш, заработавший 6,14 млн рублей



«Реальное время» отобрало десятку лучших тендеров в республике. Например, власти Уфы потратят 157,8 млн рублей на ремонт около 1 км дороги на улице Мустая Карима. Кроме того, госзакупки включают в себя полеты на пятиместном самолете и новые камеры на дорогах.



Аналитическая служба «Реального времени» также провела исследование бизнесов имамов Башкирии. Первая его часть сосредоточена на деятельности руководителей ЦДУМ России Талгата Таджуддина и ДУМ РБ Айнура Биргалина, во второй речь идет о бизнесе их подчиненных. Третья часть исследования посвящена тому, откуда пришли настоятели мусульманских приходов в республике.

Лилия Азнабаева вынесла из офиса «Открытия» 6,5 млн рублей. Фото vesti.ru

За последний месяц в Башкирии задержана уже третий кассир банка, похитившая крупную сумму: Лилия Азнабаева вынесла из офиса «Открытия» 6,5 млн рублей.

В понедельник в Уфе скончался известный продюсер и бывший менеджер Земфиры Сергей Анацкий.



Следственный комитет предъявил обвинение главе «Килстройинвеста» Дмитрию Комлеву, которому вменяется хищение 2 млрд рублей у дольщиков.



Башкирия поднялась сразу на пять строчек в рейтинге криминогенности.

Карикатурист из Уфы Камиль Бузыкаев получил своеобразную награду от Центра развития туризма Башкортостана. За победу в номинации «Хайп года» ему достался диплом с надписью «Бузыкаев против татар».



Самарская область

Пост замминистра энергетики и ЖКХ Самарской области заняла Наталья Ржевская, которая совсем недавно возглавляла ООО «ЭкоСтройРесурс» — единый региональный оператор по обращению с отходами.

Конкурсный управляющий самарского молокопроизводителя АО «Алев» считает банкротство компании преднамеренным.

Конкурсный управляющий АО «Алев» считает банкротство преднамеренным.Фото 1ul.ru

Нижегородская область

«Лукойл» построит завод по производству полипропилена на территории своего НПЗ в Кстово. Объем инвестиций оценивается в $1 млрд.

Подрядчик строительства стадиона «Нижний Новгород» АО «Стройтрансгаз» может получить 1 млрд рублей в качестве компенсации своих средств, потраченных на объект. Эти деньги возьмут из 13 млрд рублей, которые правительство РФ выделило Минспорта на завершение всех работ по стадионам, построенным к ЧМ-2018.

Удмуртия

Президент РФ Владимир Путин передал «Ростеху» акции предприятия Минобороны в Камбарке. Речь идет об АО «136 ЦБПР», выпускающем спецтехнику для войск химзащиты.



Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев утвердил идею нарисовать граффити с Алиной Загитовой в Птичьем сквере города. Работы по нанесению рисунка потребуют около 100 тыс. рублей.



Суд признал незаконной передачу аэропорта Ижевска в управление ООО «Поможем».

Пермский край

В Перми задержали, а затем и арестовали главу краевого управления Федеральной службы судебных приставов Игоря Кожевникова. Он обвиняется во взяточничестве.



Самые низкие зарплаты учителей — в Мордовии и Марий Эл. Фото Максима Платонова

Мордовия и Марий Эл

Росстат подсчитал: самые низкие зарплаты учителей — в Мордовии и Марий Эл. В этих республиках педагоги зарабатывают 24,2 тыс. рублей при среднем показателе в 45,6 тысячи.



Ульяновская область

Правительство Ульяновской области винит в отсутствии инвестиций западные санкции. В регионе почти 37% частных проектов заморожены. Также чиновники сетуют на нехватку специализированных индустриальных парков под стартапы и нежелание банков рисковать в сфере проектного финансирования.

