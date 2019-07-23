«Он был ярким человеком и настоящим профессионалом» — не стало экс-продюсера Земфиры

Как Сергей Анацкий раскрутил рок-певицу и башкирских красавиц, подарил уфимцам «Европу Плюс» и основал немузыкальное радио

В Уфе скончался известный продюсер и бывший медиаменеджер Земфиры Сергей Анацкий. Одного из основателей башкирского радиорынка — он был первым директором местной станции «Европа Плюс», возглавлял радиостанцию «Business FM Уфа» — называют гениальной личностью. Благодаря ему Башкортостан впервые получил право проводить кастинги конкурса красоты «Мисс Россия». Известного далеко за пределами родной Уфы продюсера не стало накануне вечером, 22 июля. Последние годы жизни он боролся с онкологическим заболеванием. Прощание с Анацким пройдет 24 июля, в полдень, на Южном кладбище Уфы. Редакция «Реального времени» собрала самые яркие факты из жизни покойного, побеседовав с его семьей, друзьями и коллегами.

Анацкий начинал с диджеинга на дискотеках в студенческом клубе «Авиатор»

Ушел из жизни продюсер Сергей Анацкий — известный медиаменеджер, в прошлом музыкальный агент Земфиры и пионер коммерческого радиовещания в Башкирии, руководивший радиостанциями «Европа Плюс» и «Business FM Уфа». Анацкий скончался на 49-м году жизни накануне вечером после продолжительной болезни, сообщила его дочь.

Анацкий — уроженец Уфы, здесь окончил среднюю школу №108, параллельно обучаясь в десятой городской музыкальной школе. В 1993 году выпустился из Уфимского государственного авиационного технического университета. Студенческие годы были яркой страницей в жизни Анацкого — он играл в институтской команде КВН и во время захода в Россию французского медиагиганта «Европа Плюс» уже делал первые шаги в радиоиндустрии: подрабатывал диджеем, вел дискотеки в студенческом клубе «Авиатор».

— Мы с Сергеем были знакомы еще со школы, с детства. Он был ярким человеком и настоящим профессионалом в радиовещании. Сергей был одним из основателей уфимского радиорынка, он стал пионером в сегменте коммерческого радио: в 1991 году, еще будучи студентом, на третьем курсе, он возглавил первую негосударственную радиостанцию местного вещания «Шарк» в Уфе. Это был развлекательный, музыкальный формат, и такого до него еще не было. Тогда к Сергею обратился известный в городе бизнесмен с предложением взяться за создание чего-то подобного «Европе Плюс», — рассказал «Реальному времени» нынешний гендиректор «Business FM Уфа» Станислав Челнынцев.

Много позже, в 2002-м, уже будучи известным в городе медиаменеджером, Анацкий еще раз вернулся в университетские аудитории — получил диплом магистра государственного и муниципального управления Московского института экономических преобразований и управления рынком.



Анацкий, «Европа Плюс Уфа» и 20-летняя Земфира Рамазанова

С середины 90-х Сергей Анацкий, по сути, создал и возглавил региональный уфимский филиал радиостанции «Европа Плюс». Для него самого, как он неоднократно признавал в разговоре с журналистами и коллегами, это был колоссальный опыт. Параллельно в этот период жизни медиаменеджер занимался продвижением творчества певицы Земфиры Рамазановой.

В 1996 году молодая и еще никому не известная, но очень амбициозная 20-летняя девушка устраивается на «Европу Плюс» звукооператором. Через некоторое время в студии записываются первые демодиски Земфиры. На уфимской радиостанции песни певицы впервые вышли в эфир. Продюсеру приписывали покровительство начинающей певице с первых дней ее работы на «Европе Плюс» — зеленый свет на пропуск ее песен в эфир.

— Он лично много помогал Земфире, это правда. Она приходила с гитарой, потом уже пришла звукорежиссером работать к нему. Сергей давал ей возможность записываться в студии. Помимо того, что он был хорошим менеджером, Сергея никогда не оставляла равнодушным хорошая музыка, он помогал и болел за начинающие музыкальные коллективы. Если у него была возможность, помогал им раскрутиться, пиариться, как и Земфире, — поделился с «Реальным временем» глава продюсерского центра RADUS, башкортостанский артист Радмир Усаев.

Позже стали появляться сообщения о том, что одну из композиций альбома «Прости меня, моя любовь» 2000 года — «Сигареты» — Земфира посвятила именно уфимскому продюсеру. Все эти факты ни разу не подтверждал публично ни сам экс-глава радиостанции, ни артистка. Как бы то ни было, Сергей Анацкий сыграл значимую роль в становлении рок-певицы.

Экзотические пейджеры и первые в Башкирии кастинги «Мисс Россия»

В 1998 году медиаменеджер на время оставил работу на радио ради должности гендиректора уфимского филиала пейджинговой компании «Вессо-Линк Единая Пейджинговая». Как позже сам Анацкий вспоминал на страницах в соцсетях, «там и зарплата была выше, и объемы финансовые больше в разы». Фирма предлагала на тот момент прогрессивную и прорывную услугу — систему персонального радиовызова на пейджеры.

В то же время Сергей Анацкий занимается и другими любопытными проектами. Например, известно, что в 1999 году он получает эксклюзивное право на проведение отборочного тура национального конкурса красоты «Мисс Россия — 2000» в Башкортостане. По сути, этим продюсер впервые дал шанс башкирским девушкам побороться за звание и корону первой красавицы страны, а также обеспечил мощный толчок в развитии шоу-бизнеса республики.

«Никто не понимал, как радио может быть без музыки»: 8 лет на «Business FM Уфа»

В течение восьми лет, с 2008 по 2016 год, Сергей Анацкий возглавлял другую местную радиостанцию — «Business FM Уфа». Тогда Башкирия стала одним из первых регионов, в которые заходил этот новый, непривычный и для слушателей, и для инвесторов формат. Сделать его популярным и узнаваемым было поручено именно Анацкому.

— Сергей вошел в «Business FM Уфа» в самом начале, это было достаточно сложно, ведь сам формат разговорного делового радио без музыки был никому не известен и не воспринимался не только в регионе, но и в стране. Никто не понимал, как радио может быть без музыки. Сергею пришлось объяснять все это аудитории. Сам он эфиры не вел, но всегда был поставщиком идей, благодаря и его участию у нас на радио появлялись яркие проекты, программы, которые потом забирали в федеральные эфиры. Он был человеком творческим и полным идей, — поделился с «Реальным временем» бывший коллега продюсера.

После ухода с «Business FM Уфа» Сергей Анацкий больше не участвовал в радийных проектах, занимался консалтингом и сопровождением нескольких республиканских коммерческих проектов.

Сергея Анацкого похоронят 24 июля на Южном кладбище в Уфе

Новость о смерти Сергея Анацкого появилась сегодня рано утром. Он скончался 22 июля вечером на 49-м году жизни. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь, подтвердила «Реальному времени» дочь Анацкого Людмила.

Медиаменеджер в последние годы боролся с прогрессирующим онкологическим заболеванием — у него диагностировали рак, были обнаружены метастазы. В последнее время Сергею Анацкому было сложно даже дышать, он практически не мог самостоятельно передвигаться. Всегда общительный, публичный человек резко ушел из медиаполя.

21 июля члены семьи продюсера распространили по социальным сетям объявление с просьбой о помощи: «Я нашла клинику в Москве, папу нужно туда перевезти из Уфы и «починить». Много писать не буду. Просто хотела попросить помощи у великих социальных сетей».

По словам источника «Реального времени», близкого к окружению Сергея Анацкого, его похоронят 24 июля на Южном кладбище в Уфе. Эту информацию нашему изданию подтвердила и дочь покойного, уточнив, что прощание пройдет с 12 до 13 часов.