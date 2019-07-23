Исследование «Реального времени»: малый бизнес имамов Башкортостана

«Шабашки» башкирских хазратов: как Таджуддин пристроил семью, а заммуфтия оскандалился на мечети-долгострое. Часть 1

Имамам в глубинке зарплаты никто не платит, поэтому многие муллы вынуждены добывать себе средства на существование самостоятельно. Большинство живет на пожертвования и взносы благодетелей. Однако есть те, кто подрабатывает, получает дивиденды от владения долями в компаниях или даже ведет собственный бизнес. В среде исламского духовенства, в отличие от православного, это разрешено и абсолютно нормально. Аналитическая служба «Реального времени» внимательно изучила трудовые биографии мулл одного из крупнейших мусульманских регионов России — Республики Башкортостан. В первой части исследования мы остановимся на деятельности руководства его двух религиозных центров — ЦДУМ России Талгата Таджуддина и ДУМ РБ Айнура Биргалина.

1 400 мечетей на 4 миллиона человек

В Башкирии более 70% религиозных организаций являются мусульманскими (порядка 1,4 тыс.). Они в свою очередь поделены между двумя центрами — Духовным управлением мусульман РБ, возглавляемым Айнуром Биргалиным, и Центральным духовным управлением мусульман России Талгата Таджуддина.

Практически каждую неделю-две в республике открывается новая мечеть. В структуре ЦДУМ России на территории Башкирии значится более 600 приходов. В ДУМ РБ, который входит в Совет муфтиев России Равиля Гайнутдина, числится почти 800 «домов Аллаха». Причем, согласно данным Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе РБ, порядка 150 из них до сих пор не зарегистрированы.



Нурмухамет хазрат неоднократно требовал привести все приходы в соответствие с российским законодательством. Фото dumrb.ru

Почивший муфтий Нурмухамет Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Реального времени» отмечал, что чаще всего ему приходилось решать вопросов регистрации махаллей. По его словам, нередко происходило так, что в деревне построят мечеть, к ней подведут коммуникации, назначат имама, даже пройдет торжественное открытие и народ начнет ходить, а официальных бумаг на нее нет. Поэтому Нурмухамет хазрат неоднократно требовал привести все приходы в соответствие с российским законодательством.

ЦДУМ было учреждено Екатериной II в 1788 году. Башкирское духовное управление мусульман впервые было создано в 1917 году решением Всебашкирского курултая. В 1930-е годы репрессиям подверглись сотни имамов, и башкирский муфтият ликвидировали. В 1992 году вновь учредили Духовное управление мусульман Башкирии, которое возглавил Нурмухамет Нигматуллин, бывший имам Первой соборной мечети Уфы (известна как «Тукаевская»). На посту председателя ДУМ РБ Нигматуллин продержался до апреля 2019 года, а затем передал чалму и посох муфтия молодому Айнуру Биргалину. Сам же Нурмухамет хазрат через два месяца скончался.

Шабашки башкирских мулл

Несмотря на наличие в республике одного высшего и нескольких средне-специальных исламских учебных заведений (в том числе медресе), готовящих молодые кадры для работы в приходах, большинство имамов находятся в пенсионном возрасте. Вопреки различным обещаниям представителей руководства ДУМ РБ (поднять зарплату священнослужителей, каждого обеспечить автомобилем), хазраты по-прежнему не получают из Уфы ни копейки. Большинство содержатся на средства махалли. Кто-то живет на пенсию, продолжая трудиться имамом. К слову, среди таких пенсионеров немало бывших глав колхозов, сельсоветов, военнослужащих, милиционеров. Те, кто помоложе, работают учителями в школах, горняками на шахтах или даже периодически выезжают на Север.

Несмотря на наличие в республике одного высшего и нескольких средне-специальных исламских учебных заведений (в том числе медресе), готовящих молодые кадры для работы в приходах, большинство имамов находятся в пенсионном возрасте. Фото cdum.ru

Неплохим подспорьем для их финансового благополучия являются различные мероприятия: имянаречение (исем кушу), бракосочетание (никах), похороны (джаназа), поминки и прочие меджлисы. За оказанную услугу мулла получает определенную сумму. Нередки случаи, когда имамы параллельно с работой в мечети занимаются мелким бизнесом и на свои деньги содержат мечеть.

Также среди священнослужителей есть и те, кто долгое время вел предпринимательскую деятельность, потом построил мечеть и, достигнув солидного возраста, бизнес передал детям, а сам полностью погрузился в дела религиозные. В духовных управлениях, понимая ситуацию, не препятствуют шабашкам имамов, если дополнительная работа не противоречит нормам российского права и шариата. Следует отметить, что коммерческая деятельность в исламе разрешена и даже поощряема.

Под одной крышей с верховным муфтием

Начнем с самых верхних иерархов. Верховный муфтий Талгат Таджуддин, помимо ЦДУМ России, возглавляет РОО РУДН «Дом культуры и дружбы Королевства Марокко и Республики Башкортостан — Дар Аль Магриб».

Заботливый шейх уль-ислам не только трудится сам, но и вовлек в дела своих детей. Один из его сыновей, Зуфар Таджуддинов, имел долю в компании «Азиз бек», которая выпекала узбекские лепешки. Также он был гендиректором ООО «Издательство ЦДУМ» и частично владел рекламным агентством «Медина». Все фирмы зарегистрированы под одной крышей с ЦДУМ — Уфа, ул. Тукаева, 50. По тому же адресу находилась торговая компания «Аман», которой управлял еще один сын верховного муфтия — Гумар Таджуддинов.

Верховный муфтий Талгат Таджуддин, помимо ЦДУМ России, возглавляет РОО РУДН «Дом культуры и дружбы Королевства Марокко и Республики Башкортостан — Дар Аль Магриб». Фото Михаила Козловского

Еще одна организация, ныне ликвидированная, тоже находилась в этом здании — фонд «Возрождение Булгар», директором которой был третий сын — Мухамед Таджуддинов. Вместе с тем Мухамед хазрат наделен своим отцом множеством должностей и регалий: во-первых, муфтий; во-вторых, председатель Регионального духовного управления мусульман Республики Башкортостан (причем организации с таким наименованием в ЕГРЮЛ нет); в-третьих, руководитель администрации ЦДУМ России; в-четвертых, главный муфтий ПФО; в-пятых, полномочный представитель ЦДУМ при полномочном представительстве ЦДУМ России. Плюс член разных советов и ассоциаций.

За Мухамедом Талгатовичем, которого в окружении верховного муфтия в шутку называют «джуниором», числятся и 76% другой компании — туроператора «Булгар-тур», который отправляет паломников в хадж и умру. Фирма зарегистрирована в конце 2017 года.

Практически с тем же названием под одной крышей с ЦДУМ с 2010 года существует и туристическое агентство «Булгар тур». Его возглавляет Артур Сулейманов. Будучи ректором Российского исламского университета в Уфе, Артур хазрат продолжает оставаться директором ООО «Булгар бизнес групп» (снова по тому же адресу). Это предприятие занимается производством безалкогольных напитков, минералки и питьевой воды в бутылках.

За Мухамедом Талгатовичем (на фото — слева), которого в окружении верховного муфтия в шутку называют «джуниором», числятся и 76% другой компании — туроператора «Булгар-тур», который отправляет паломников в хадж и умру. Фото cdum.ru

Как будущий муфтий бутилированную воду развозил

Врио председателя-муфтия ДУМ РБ Айнур Биргалин, как выяснила аналитическая служба «Реального времени», до сих пор значится председателем местной мусульманской религиозной организации «Фатхислам». Кроме того, он является президентом благотворительного фонда «Данко» и индивидуальным предпринимателем. В качестве главы КФХ трудолюбивый имам занимается разведением лошадей.

В прошлом Биргалин был гендиректором и владельцем ООО «Таймас престиж», сферой деятельности которого значится «производство безалкогольных напитков, минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках». Компания развозила по квартирам и офисам питьевую воду в бутылях, на которых для пущей убедительности неизменно красовалась надпись «Халяль».

К слову, несмотря на то, что выборы главы муфтията состоятся только в ноябре, в системах «СПАРК» и других ресурсах раскрытия информации он фигурирует именно как «председатель-муфтий», без приставки «врио».

Айнур Биргалин до сих пор значится председателем местной мусульманской религиозной организации «Фатхислам», является президентом благотворительного фонда «Данко» и индивидуальным предпринимателем. В качестве главы КФХ трудолюбивый имам занимается разведением лошадей. Фото dumrb.ru

Главный «халяльщик» и совладелец скандального «Алтын курая»

Другой фигурой, привлекающей еще большее внимание, является первый заместитель председателя ДУМ РБ Аюп Бибарсов. Он числится имам-хатыбом МРО им. Салавата Юлаева в Уфе. Добавим, так изначально предлагалось назвать строящуюся соборную мечеть на проспекте С. Юлаева, которую в итоге нарекли «Ар-Рахим». Однако управляемая им религиозная организация «прописана» в начале микрорайона Сипайлово — на ул. Б. Бикбая, 8. И по этому адресу находится панельная 9-этажка, но никак не мечеть.

Также он значится имам-хатыбом другой уфимской МРО — «Аль-Хабиб». Она находится на Сафроновском проезде, 58, корп. 1 — на карте это строение обозначено как хозяйственный корпус.

Возглавляет Бибарсов и еще одну организацию. 10 лет назад информационное поле Башкирии встряхнуло появление комитета по стандарту «Халяль» при ДУМ РБ. «Отцом-основателем» такого органа был Ильшат Гизатуллин, который сразу начал действовать под эгидой духовного управления. Затем он передал дела Тимуру Шангарееву, который продолжал «раскручивать тему»: проводил пресс-конференции, халяльные ярмарки, презентации, аккредитовывал по требованиям стандарта новые компании, о чем отчитывался в СМИ. Для общественности республики это было что-то новое. Был запущен отдельный сайт, начала выпускаться специальная газета. На этих ресурсах можно было узнать о новых компаниях, получивших знак «Халяль», и другую полезную информацию. Вокруг комитета сформировался своеобразный клуб производителей халяльной продукции. Членство в «клубе» подразумевает своевременное прохождение сертификации и периодическое его продление. Все это стоит денег для членов — на оплату работы экспертов, деятельности комитета и т. п. Впоследствии руководителем комитета стал Бибарсов, и информация о «Халяле» перестала появляться, а сайт с газетой приказали долго жить.

Аюпу Бибарсову принадлежат 25% ООО «Алтын курай». Именно эта компания была застройщиком мечети «Ар-Рахим». Фото islamnews.ru

Тень на зама муфтия бросает скандальное ООО «Алтын курай», 25% которой принадлежат ему. Остальными 25% при учреждении фирмы владел Нурмухамет Нигматуллин и 50% — управделами Ильдар Ишеев. Именно эта компания была застройщиком упомянутой выше мечети «Ар-Рахим», вокруг которой более 10 лет не угасают страсти. Заказчиком строительства, напомним, было ДУМ РБ. Средства поступали из фонда «Урал» Муртазы Рахимова. В 2016 году в организации бабая обнаружили, что деньги идут не туда, куда следует, или, как официально озвучили, «расходуются по целевому назначению». Спонсор, к своему удивлению, заметил аффилированность ДУМ РБ и «Алтын курай» (заказчика и подрядчика), в чем усмотрел конфликт интересов. В фонде возмутились тем, что для облицовки используется дорогостоящий греческий мрамор вместо отечественного, и поставили духовному управлению ультиматум. Финансирование стройки прекратилось, «Урал» подал несколько исков в суд, которые выиграл.

Долгострой в народе стали называть памятником башкирской коррупции. Очередные обещания давал бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов. Но конфликт не был урегулирован. В конце прошлого года некоторые гарантии дал врио главы РБ Радий Хабиров после встречи с Рахимовым. Но когда все-таки распахнет свои двери верующим «самая большая отапливаемая мечеть в Европе», никто определенно сказать не может.

Несмотря на непростую ситуацию вокруг храма «Ар-Рахим», смену муфтия, Аюп Бибарсов продолжает занимать кресло первого зампреда ДУМ РБ.

Когда распахнет свои двери верующим «самая большая отапливаемая мечеть в Европе», никто определенно сказать не может. Фото Тимура Рахматуллина

Кроме того, любопытна биография других имамов. Например, в Башкирии работают хазраты-миллионеры, которые владеют долями в городских теплосетях или успешно занимаются сельским хозяйством. Есть муллы, сколотившие состояние на ценных бумагах и на строительстве. Не менее любопытна и завершенная с приходом в мечети трудовая биография священнослужителей. Подробнее об этом — в следующих частях нашего исследования.

Продолжение следует