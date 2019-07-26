Главе уфимского «Килстройинвеста» предъявлено обвинение в хищении 2 млрд рублей у дольщиков

Следственный комитет России по Республике Башкортостан предъявил фактическому руководителю ООО «Килстройинвест» Дмитрию Комлеву окончательное обвинение в хищении денег дольщиков в размере более 2 млрд рублей.

Следствием установлено, что с 2013 по 2017 год руководство ООО «Килстройинвест» получало по договорам долевого участия денежные средства, принадлежащие более 1,5 тыс. граждан, однако условия большей части договоров не исполнило и похитило денежные средства дольщиков ЖК «Миловский парк» в размере более 2 миллиардов рублей.



Также в качестве обвиняемого по делу привлечен исполнительный директор ООО «Килстройинвест». Судом по ходатайству следователя обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе СК РФ по РБ.

14 мая стало известно о задержании главы уфимской строительной фирмы «Килстройинвест» Дмитрия Комлева по подозрению в хищении 2 млрд рублей у дольщиков. Позднее суд отправил его под домашний арест.

