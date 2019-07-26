Путин передал «Ростеху» акции предприятия Минобороны в Камбарке
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче «Ростеху» акций различных предприятий Минобороны РФ, находящихся в собственности государства. В том числе документ предполагает передачу госкорпорации 0,00139% акций военного предприятия в Камбарке (Удмуртия).
Речь идет об ОАО «136-я центральная база производства и ремонта вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты». Предприятие производит специализированные автомобили для нужд военного ведомства.
Кроме этого будут переданы акции еще девяти предприятий из ПФО. Среди них:
- 78-я Центральная инженерная база, Сызрань, Самарская область
- 103-й арсенал, Саранск, Мордовия
- 39-й аресенал, Пермь
- 5-й арсенал, Алатырь, Чувашия
- Рембаза авиатехники, Балашов, Саратовская область
- 116-й арсенал, Марий Эл
- 9-й центральный автомобильный ремзавод, Энгельс, Саратовская область.
- Центральный авторемонтный завод, Алкино-2, Башкортостан
- 170-й ремзавод средств обеспечения полетов, Нижний Новгород.
Напомним, что в Камбарке на месте бывшего предприятия по ликвидации химоружия «Росатом» рассчитывает организовать ликвидацию опасных отходов. Жители выступают против нового опасного производства.ПромышленностьОбществоВласть Удмуртия
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