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Промышленность

Путин передал «Ростеху» акции предприятия Минобороны в Камбарке

22:41, 26.07.2019
Путин передал «Ростеху» акции предприятия Минобороны в Камбарке
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче «Ростеху» акций различных предприятий Минобороны РФ, находящихся в собственности государства. В том числе документ предполагает передачу госкорпорации 0,00139% акций военного предприятия в Камбарке (Удмуртия).

Речь идет об ОАО «136-я центральная база производства и ремонта вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты». Предприятие производит специализированные автомобили для нужд военного ведомства.

Кроме этого будут переданы акции еще девяти предприятий из ПФО. Среди них:

  • 78-я Центральная инженерная база, Сызрань, Самарская область
  • 103-й арсенал, Саранск, Мордовия
  • 39-й аресенал, Пермь
  • 5-й арсенал, Алатырь, Чувашия
  • Рембаза авиатехники, Балашов, Саратовская область
  • 116-й арсенал, Марий Эл
  • 9-й центральный автомобильный ремзавод, Энгельс, Саратовская область.
  • Центральный авторемонтный завод, Алкино-2, Башкортостан
  • 170-й ремзавод средств обеспечения полетов, Нижний Новгород.

Напомним, что в Камбарке на месте бывшего предприятия по ликвидации химоружия «Росатом» рассчитывает организовать ликвидацию опасных отходов. Жители выступают против нового опасного производства.

ПромышленностьОбществоВласть Удмуртия
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