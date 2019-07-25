На граффити с Алиной Загитовой в Ижевске потратят 100 тысяч рублей

Мэр Ижевска Олег Бекметьев одобрил идею граффити с Алиной Загитовой в Птичьем сквере. Работы по нанесению рисунка потребуют около 100 тысяч рублей.

«В Птичьем сквере должна быть спортивная тема. Жители — молодцы. Здорово придумали», — заявил глава города.

Инициативу выдвинули жильцы дома №158 по улице Пушкинская. Проект уже согласовали с отцом спортсменки — хоккейным тренером Ильназом Загитовым, передает ИА «Удмуртия».

Граффити нанесет известный в Ижевске художник Антон Нырков. Для росписи стен планируется использовать специальную резиновую краску. Она более стойкая и лучше защищает штукатурку от разрушений.

Кроме Загитвой на стенах дома должны появиться портреты других спортсменов, прославивших Удмуртию: четырехкратной чемпионки ОИ по лыжным гонкам Галины Кулаковой, трехкратного чемпиона мира по биатлону Ивана Черезова, многократного чемпиона планеты по шашкам Алексея Чижова.

Напомним, что в Казани во время Чемпионата мира по футболу 2018 года появились граффити с изображением Роналду, Месси и Неймара. Команды всех троих топовых футболистов выбыли из гонки за кубок.