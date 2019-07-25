Заработки имамов Башкирии: миллионеры из ЦДУМ, акционеры коммунальных сетей и владельцы саун

Исследование «Реального времени»: малый бизнес имамов Башкортостана. Часть 2

Фото: Тимур Рахматуллин

Аналитическая служба «Реального времени» продолжает изучать трудовую биографию башкирских имамов и их заработки. На днях на страницах нашей интернет-газеты вышло исследование о дополнительных источниках доходов верхушки двух муфтиятов — ЦДУМ России и ДУМ Республики Башкортостан. Во второй части мы расскажем, на чем строят бизнес уже руководители мусульманских приходов. Среди таких мулл обнаружились состоятельные хазраты, зарабатывающие миллионы.

И швец, и жнец, и на дуде игрец

«Реальное время» продолжает рассказывать о тех имамах Башкортостана, которые помимо религиозной работы ведут собственный бизнес. Во избежание различных разговоров отметим, что коммерческая деятельность в исламе позволительна и поощряема (то есть является сунной), если она не связана с запрещенными шариатом вещами (производство и продажа алкоголя, свиноводство, прибыль с работы банков, игорных заведений, лотерей и др.).

При этом в республике, как мы писали ранее, муллы не получают зарплату от руководства из Уфы. Поэтому в регионе есть немало хазратов, работающих предпринимателями, фермерами, школьными учителями и даже чиновниками. Они на свои средства строят мечети, поддерживают их функционирование и даже находят средства на зарплаты другим священнослужителям.

Напомним, в Башкирии насчитывается порядка 1 400 мусульманских приходов. Аналитическая служба «Реального времени» обнаружила примерно столько же имамов. И практически каждый десятый хазрат ведет какой-либо бизнес. Причем диапазон их деятельности широк. Более половины из них работают в сельском хозяйстве: различные отрасли растениеводства и животноводства, а также пчеловодство. Достаточно много торговцев продуктами питания, бумагой, книгами, машинами и оборудованием, одеждой, бытовыми изделиями.

Есть и те, кто занимается арендой и лизингом автомобилей, вложениями в ценные бумаги, строительством, управлением финансово-промышленными группами, ресторанами и доставкой еды, грузоперевозками, добычей камня, издательской деятельностью, спортивными клубами, обработкой черных металлов, изготовлением медицинских инструментов. Отдельные имамы оказывают услуги парикмахера, юриста, стоматолога, а также в области, образования, финансов, ухода за детьми, судебной экспертизы, управления недвижимостью и т. д. О них и пойдет речь.

Бизнес имамов Республики Башкортостан

№ ФИО Должность Религиозная организация Наименование компании Участие в компании Выручка компании Отрасль 1 БАЙЧУРИН ЭДУАРД МИНИБАЕВИЧ Имам-хатыб-председатель, совладелец МАХАЛЛЯ АССУХБА №2568 Д.ВЕРХНЕЮЛДАШЕВО МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, АО Совладелец (0,13%) 423.994.000,00 Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) 2 ИШБАЕВ МАРАТ МУБАРЯКОВИЧ Имам-хатиб, совладелец МАХАЛЛЯ ФАТИХА №2567 Д.СЕРГЕЕВКА МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, АО Совладелец (0,13%) 423.994.000,00 Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) 3 ЯППАРОВ ГАЙНУЛЛА ШАГИДУЛЛОВИЧ Имам-хатыб-председатель МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.АПТРАКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, АО Совладелец (0,13%) 423.994.000,00 Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) 4 ЗАЙДУЛЛИН ИЛДАР ФАЙРАЗОВИЧ Имам-хатыб, совладелец МАХАЛЛЯ №2544 Д.САКАТОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОТОНУР, ООО Генеральный директор, совладелец (100%) 336.180.000,00 Вложения в ценные бумаги 5 ШАЙХЛИСЛАМОВ ФЛЮС ШАРХЫМУЛЛИНОВИЧ Имам-хатыб, совладелец МАХАЛЛЯ С. ТАКТАГУЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БИОСФЕРА, ООО Генеральный директор, совладелец (100%) 315.308.000,00 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика 6 ЯКУПОВ ФЛУР РИФОВИЧ Имам-хатыб МАХАЛЛЯ С. ТАЙНЯШЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕКМАГУШЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕРОЙ, СПК-КОЛХОЗ Совладелец (0,44%) 290.617.000,00 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока 7 МИННЕМУХАМЕТОВ ИЛЬДАР АНВАРОВИЧ Имам-хатыб МАХАЛЛЯ С. ИСМАИЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВАЛИЕВА, ООО ПЛЕМЗАВОД Совладелец (2%) 136.773.000,00 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока 8 ХАЙРУЛЛИН РАУФ РАДИКОВИЧ Имам-хатыб НУР Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ №2002 САТУРН-ИНВЕСТ, ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК Генеральный директор, совладелец (100%) 78.334.000,00 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика 9 ШАКИРОВ ФИРКАТ РАДИКОВИЧ Имам-хатыб-председатель МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.ЗИЛАИР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИЛАИРСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЗИЛАИР, ПК Совладелец (2,27%) 50.817.000,00 Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах 10 ХАМИТОВ АМИР АНВАРОВИЧ Имам-хатыб-председатель, совладелец МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.ШАРИПКУЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН КАРМАСКАЛИНСКОЕ МОЛОКО, сПОК Совладелец 44.346.000,00 Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции 11 ХАЙРУЛЛИН РАУФ РАДИКОВИЧ Имам-хатыб НУР Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ №2002 ЦЕНТР КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ, ООО Генеральный директор, совладелец (100%) 35.803.000,00 Вложения в ценные бумаги 12 ЗИЯНГИРОВ РАФИК АНВАРОВИЧ Имам-хатыб, совладелец МИННЕКАЙ С. ТЕПЕРИШЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДАСТАН, ООО Директор, совладелец (100%) 24.886.000,00 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов 13 АЮПОВ АЛЬФИТ АХТЯМОВИЧ Имам-хатыб МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 2008 С. БОЛЬШЕКЫЗЫЛБАЕВО МЕЧЕТЛИНСКОГО РАЙОНА РБ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ КЫЗЫЛБАЙ, ООО Директор (бывший), совладелец (24%) 20.749.000,00 Выращивание однолетних культур 14 КАГАРМАНОВ МУЛЛАХМЕТ ЗАКИРОВИЧ председатель совета махалли, совладелец МАХАЛЛЯ МУКАРАМА С. УЧАЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НУР, ООО Директор (бывший), совладелец (100%) 16.055.000,00 Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах 15 БАЙЧУРИН ФУАТ АХАТОВИЧ Совладелец МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДА ЛЯНТОР БАШРИНКОН, ООО ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, совладелец (100%) 14.895.000,00 Строительство жилых и нежилых зданий 16 МАЛАХОВ ИЛЬДАР ЗАГИДУЛЛОВИЧ Имам-хатыб, совладелец ХАКИМИЯ МУНИЦИАПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА УФЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛЕГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАХАТ, ООО Совладелец (49%) 14.429.000,00 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 17 МУХАМЕТШИН РУСЛАН САБИТОВИЧ Имам-хатыб, совладелец ФАТИХА №2556 Д.САХАЕВО КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ ИДИЛЛИЯ, ООО Директор, совладелец (100%) 13.403.000,00 Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях 18 БУРАНГУЛОВ РУСЛАН РУСТАМОВИЧ Имам-хатыб МАХАЛЛЯ С. ДУСЛЫК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРМИТЕК- СТАН, ООО Генеральный директор, совладелец (100%) 9.581.000,00 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием 19 ГАТАУЛЛИН ФАРИТ ХАККИЕВИЧ председатель совета махалли, совладелец ДАНИЯ №2237 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г.УФЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАКСАТ, ООО ДИРЕКТОР 9.148.000,00 Строительство жилых и нежилых зданий 20 ГАЙСИН АНВАР ХАЗИМУХАМЕТОВИЧ Имам-хатыб, совладелец МАХАЛЛЯ №2188 С.АКТЮБА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛУЧЕЗАР, ООО Совладелец (12%) 5.466.000,00 Производство медицинских инструментов и оборудования 21 СУКБАЕВ РАИС СИБАГАТОВИЧ Имам-хатыб, совладелец АРАСЛАН Д.АРАСЛАНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НУГУШСКИЙ, сПК Совладелец (0,50%) 3.856.000,00 Выращивание зерновых культур 22 ГУБАЙДУЛЛИН ИЛЬДАР ХАЛЯФОВИЧ Имам-хатыб, совладелец МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. СОСНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДИЛЯ, ООО Директор, совладелец (100%) 2.967.000,00 Выращивание зерновых культур 23 ТАДИЕВ ИЛЬДАР МИНИСЛАМОВИЧ Имам-хатыб МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ ДЕР. СТАРЫЕ КИЕШКИ КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН АКТИВПРОМ, ООО Совладелец (50%) 2.398.000,00 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием 24 РАХМАТУЛЛИН ФАВИС ФАИЗОВИЧ председатель СОВЕТА МАХАЛЛЯ, совладелец МАХАЛЛЯ №2578 С.СТАРОЯНЗИГИТОВО КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИДЕЛЬ, ООО Директор, совладелец (1,94%) 2.214.000,00 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах 25 ЗИЯНГИРОВ РАФИК АНВАРОВИЧ Имам-хатыб, совладелец МИННЕКАЙ С. ТЕПЕРИШЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БАШАВТОТЕКС, ООО Директор, совладелец (100%) 1.195.000,00 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов 26 РАХМАТУЛЛИН ФАВИС ФАИЗОВИЧ председатель СОВЕТА МАХАЛЛЯ, совладелец МАХАЛЛЯ №2578 С.СТАРОЯНЗИГИТОВО КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АГИДЕЛЬ-АГРО, сПК Совладелец (0,65%) 866.000,00 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур 27 САФИУЛЛИН ФАРСИ ГАРИФЯНОВИЧ председатель совета махалли, совладелец МАХАЛЛЯ Д. БАЧКИТАУ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АГИДЕЛЬ-АГРО, сПК Совладелец (0,65%) 866.000,00 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур 28 ФАРУХШИН ИЛЬДУС ФАНУСОВИЧ Совладелец МАХАЛЛЯ НУР Д. САУЗОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Совладелец 729.000,00 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки 29 ГАЙБАДУЛЛИН САЛМАН ГУМАРОВИЧ Имам-хатыб МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 199 С. ТОЛБАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ НУРДКАМАЛ Г. НОРИЛЬСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 1727 Имам-хатыб (бывший), совладелец 60.000,00 Деятельность религиозных организаций 30 ГАТАУЛЛИН ФАНИЛЬ КАМИЛОВИЧ Имам-хатыб, совладелец ТАЙФА ДЕРЕВНЯ МАХМУТОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЛОРЕЦКИЙ, сПОК Совладелец (4,55%) 50.000,00 Сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов 31 ГАЙНУЛЛИН ИЛЬДАР МУКАМИЛОВИЧ Имам-хатыб МАХАЛЛЯ №1918 С.КРАСНЫЙ ЯР УФИМСКОГО РАЙОНА РБ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЕ, ООО Директор (бывший), совладелец (100%) 21.000,00 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 32 ЗИЯНГИРОВ РАФИК АНВАРОВИЧ Имам-хатыб, совладелец МИННЕКАЙ С. ТЕПЕРИШЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИП (ИП) Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств 33 ИСЯНЬЮЛОВ ФАНИЛЬ НАСЫРОВИЧ Имам-хатиб, совладелец МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕР.ВАЛИТОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИП (Глава КФХ) Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур 34 ИБРАГИМОВ ШАКИРЯН РАХИМЯНОВИЧ Имам-хатыб МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 1286 С.АТЯШЕВО ФЕДОРОВСКОГО РАЙОНА РБ АЛАН, сПК Совладелец (3,42%) Выращивание зерновых культур 35 ГАЙНУЛЛИН ИЛЬДАР МУКАМИЛОВИЧ Имам-хатыб МАХАЛЛЯ №1918 С.КРАСНЫЙ ЯР УФИМСКОГО РАЙОНА РБ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАЯН, ДНТ Совладелец Выращивание прочих плодовых и ягодных культур 36 ТИМЕРГАЛИЕВ ДАМИР МАВЛИЕВИЧ Имам-хатыб, совладелец МАХАЛЛЯ Д. КУЧАШ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИП (Глава КФХ) Выращивание семян масличных культур 37 ГАЙСИН РИШАТ ЛУТФИРАХМАНОВИЧ Имам-хатыб-председатель, совладелец МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С. БАЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРАИДЕЛЬСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИП (Глава КФХ) Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина 38 АБУБАКИРОВ АЙДАР ЗАКИРОВИЧ председатель СОВЕТА МАХАЛЛИ МАХАЛЛЯ МУБАРЯКЯМАЛ №2633 Д.ЮЛДЫБАЕВО ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАРТУЗ, ООО генеральный директор Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле бумагой и картоном 39 ИХСАНОВ ИЛЬГИЗ РАЯНОВИЧ Имам-хатыб МАХАЛЛЯ №2429 Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УРАЛ-КОНСАЛТИНГ, ООО Директор (бывший), совладелец (5%) Деятельность в области права 40 ЗИЯНГИРОВ РАФИК АНВАРОВИЧ Имам-хатыб, совладелец МИННЕКАЙ С. ТЕПЕРИШЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗГЕ АЙ, ООО Директор, совладелец (50%) Деятельность в области радиовещания 41 ХАКИЕВ МАХМУД ВАЛЕТОВИЧ Руководитель юридического лица, совладелец АЛЬ-ИМАН КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИСЛАМ И МИР, ООО РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ Главный редактор, совладелец (100%) Деятельность издательская 42 ШИРГАЗИН АЛЬФРЕД МИНИХАЕВИЧ Имам-хатыб, совладелец НУРГАЛИ Д.УЛУКУЛЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИП (ИП) Деятельность информационных агентств 43 ВАЛИШИН МАНСУР САЛАВАТОВИЧ Имам-хатыб-председатель, совладелец МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. БУРЗЯН-ЕЛГА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШБЕРДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН председатель совета Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений 44 ИСЛАМБАЕВ ИСЛАМ ИСРАФИЛОВИЧ Имам-хатыб, совладелец МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.ТУЯЛЯС ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА СИБАЙ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ТУЯЛЯС, ТОС СЕЛО председатель Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений 45 ЗАЙНУЛЛИН РАВИЛЬ ГАРАФУТДИНОВИЧ председатель, совладелец МУСУЛЬМАНСКОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МИКРОРАЙОНА ИНОРС ГОРОДА УФЫ НУР-ИСЛАМ, ООО ДКЦ Директор, совладелец (70%) Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки 46 АХМЕРОВ АРТУР ЮРИСОВИЧ Совладелец МАХАЛЛЯ №2429 Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРНАТ АК ЮЛ, АНО ДО Директор (бывший), совладелец Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания 47 ИХСАНОВ ИЛЬГИЗ РАЯНОВИЧ Имам-хатыб МАХАЛЛЯ №2429 Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АГИДЕЛЬ, ООО КОМПАНИЯ Генеральный директор Деятельность по проведению финансового аудита 48 ГИМАШЕВ ДИМ РИМОВИЧ Имам-хатыб-председатель, совладелец ФАТИХА Д.ЯГУНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИГИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИП (ИП) Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах 49 БИБАРСОВ АЮП АББАСОВИЧ Имам-хатыб ИМ. САЛАВАТА ЮЛАЕВА Г. УФЫ, МРО АЛТЫН КУРАЙ, ООО Совладелец (25%) Деятельность по управлению финансово-промышленными группами 50 АБДУЛЬМАНОВ ИРЕК ФЛЮРОВИЧ Имам-хатиб, совладелец МАХАЛЛЯ №2224 М/Р НИЖЕГОРОДКА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г.УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФТБ РБ, РОО Совладелец Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки 51 АКИМБЕТОВ ФАРУАЗ ФАЙРУШЕВИЧ Имам-хатыб председатель МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.ВЕРХНЕШАКАРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БНПД РБ, РОО Совладелец Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки 52 ГАНИЕВ МУДАРИС АРСЛАНОВИЧ Имам-хатыб, совладелец МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ №1016 Д.НОВОНАГАЕВО КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА РБ МКРО БРО ВОИ Совладелец Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки 53 ГИЛЬФАНОВ ЗУФАР МИНГАЗОВИЧ Имам-хатыб, совладелец МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.ЯНУРУСОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИМАН, МОБФ Совладелец Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки 54 САРВАРТДИНОВ ГАЛИ КАРАМОВИЧ Совладелец ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЧЕТЬ С. СТАРОБАЛТАЧЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЛТАЧЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА БАЛТАЧЕВСКОГО РАЙОНА председатель Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки 55 ТАДЖУДДИНОВ ТАЛГАТ САФИЧ председатель ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН РОССИИ ДОМ КУЛЬТУРЫ И ДРУЖБЫ КОРОЛЕВСТВА МАРОККО И РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН-ДАР АЛЬ МАГРИБ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, РОО РУДН Совладелец Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки 56 МАЛАХОВ ИЛЬДАР ЗАГИДУЛЛОВИЧ Имам-хатыб, совладелец ХАКИМИЯ МУНИЦИАПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА УФЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛЕГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХАЛЯЛЬ ПЛЮС, ООО Совладелец (50%) Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 57 САГИТДИНОВ АМИР ХАЛИМОВИЧ ИМАМ-ХАТИБ-председатель, совладелец АК МАСЕТ Д.КИЗГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИП (ИП) Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 58 ТУХВАТУЛЛИН ВАЗИТ САГДАТОВИЧ председатель совета махалли, совладелец МАХАЛЛЯ Р.П. ЧИШМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ САРМАТ, ООО ДИРЕКТОР Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 59 ТУХВАТШИН ВИНЕР ТИМЕРЯНОВИЧ председатель СОВЕТА, совладелец МАХАЛЛЯ №2611 Д. ЮЛДУЗЛЫ БУЗДЯКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИП (ИП) Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 60 ФАЙЗУЛЛИН АЙРАТ РИНАТОВИЧ председатель СОВЕТА МАХАЛЛИ, совладелец МАХАЛЛЯ №2617 Д. САРВА НУРИМАНОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИП (ИП) Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 61 ФАЙРУЗОВ ИЛЬГИЗ АСЛЯМОВИЧ Имам-хатыб, совладелец МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. ДОРОГИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН РУСГРУПП, ООО Совладелец (100%) Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 62 МУХАМАДИЕВ РЯЗАП ФАТИХЬЯНОВИЧ Имам-хатыб, совладелец РАМАЗАН СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГО Г. УФА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРС РБ, РОО Совладелец Деятельность спортивных клубов 63 БОГДАНОВ ФАРАТ ВАЛИЗЯНОВИЧ Совладелец МУХАММАДСАЛИМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ СИЛУЭТ Г. СТЕРЛИТАМАКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МОО Совладелец Деятельность спортивных объектов 64 ЯППАРОВ САЛАВАТ МИДХАТОВИЧ председатель совета прихода, совладелец МУХАММАДСАЛИМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ СИЛУЭТ Г. СТЕРЛИТАМАКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МОО председатель, совладелец Деятельность спортивных объектов 65 ЯМАНСАРОВ НАУФАЛЬ ЗАКИУЛЛОВИЧ Имам-хатыб-председатель, совладелец МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С. КУМУРЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН СИНТЕЗ, ГПК Совладелец Деятельность стоянок для транспортных средств 66 СУЛЕЙМАНОВ АРТУР РУСЛАНОВИЧ Ректор РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ БУЛГАР ТУР, ООО Директор Деятельность туристических агентств 67 ГАЛЛЯМОВ МУХАМЕТ МУСТАФОВИЧ Имам-хатыб, совладелец ИХЛАС, МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. УФЫ АДОНИС, ООО ФОК Совладелец (100%) Деятельность физкультурно-оздоровительная 68 САФАРОВ АЙДАР ФААТОВИЧ Имам-хатыб, совладелец АС-САФФ С. ИЛИКОВО КУШНАРЕНКОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИТ, ООО ДИРЕКТОР, совладелец (100%) Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев 69 ШАКИРОВ ФИРКАТ РАФИКОВИЧ Имам-хатыб-председатель МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.ЗИЛАИР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИЛАИРСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ТАШТАУ, ООО Руководитель юл, совладелец (20%) Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев 70 ГАЙСИН РУСТАМ ХАБИБУЛЛОВИЧ Имам-хатыб-председатель МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.АСЛАЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИП (Глава КФХ) Животноводство 71 КУМУШБАЕВ АЗАТ РАФИКОВИЧ Имам-хатыб-председатель, совладелец МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.КУШЕЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИП (ИП) Издание газет 72 КОТ-МУХАМАД ГАЛИМ КАДИРОВИЧ Имам-хатыб ГАЛКУТ, МАХАЛЛЯ ИП (ИП) Лесозаготовки 73 АБУБАКИРОВ АЙДАР ЗАКИРОВИЧ председатель СОВЕТА МАХАЛЛИ МАХАЛЛЯ МУБАРЯКЯМАЛ №2633 Д.ЮЛДЫБАЕВО ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕРРУМ, ООО Директор, совладелец (50%) Обработка отходов и лома черных металлов 74 БАШАРОВ РАМИЛЬ ФАРИТОВИЧ Совладелец ФУРКАН С.СТАРОСУБХАНГУЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭРУДИТ, ООО Директор, совладелец (100%) Образование дополнительное детей и взрослых 75 ИХСАНОВ ИЛЬГИЗ РАЯНОВИЧ Имам-хатыб МАХАЛЛЯ №2429 Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЦ СПЕЦИАЛИСТ, АНО ДО Директор (бывший), совладелец Образование дополнительное детей и взрослых 76 МАЛАХОВ ИЛЬДАР ЗАГИДУЛЛОВИЧ Имам-хатыб, совладелец ХАКИМИЯ МУНИЦИАПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА УФЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛЕГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИСЛАМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ МАРЬЯМ СУЛТАНОВОЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ-ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ДУХОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Директор Образование профессиональное среднее 77 МУХАМАДЕЕВ ИЛЬЯС ТАСЛИМОВИЧ Имам-хатыб, совладелец ГАЛИЯ ГОРОДА УФЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГАЛИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ДУХОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИСЛАМСКИЙ КОЛЛЕДЖ Директор Образование профессиональное среднее 78 РАФИКОВ РИШАД ФАРИТОВИЧ Имам-хатыб-председатель, совладелец ХАЛИД БИН ВАЛИД Г.СТЕРЛИТАМАК ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИМЕНИ НУРАЛЬ-ИМАН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ДУХОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДРЕСЕ Директор Образование профессиональное среднее 79 ХИСМАТУЛЛИН АЛЬТАФ МАЗГАРОВИЧ Имам-хатыб-председатель, совладелец МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.БЛАГОВЕЩЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН СОШ С.БЛАГОВЕЩЕНКА, МОБУ Директор Образование среднее общее 80 ГАЗИЗОВ НАИЛЬ НАСХАТОВИЧ председатель собрания, совладелец РАШИДА С.ШАРИПОВО КУШНАРЕНКОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ №2432 ИП (ИП) Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами 81 БАСЫРОВ ФАНИЛ МИНИГАЛИЕВИЧ Имам-хатыб, совладелец Д. САБАЕВО ГАФУРИЙСКОГО Р-НА ДУМ РБ, ММРО ХАЛЯЛ-ЗИЛИМ ., сССППК председатель КООПЕРАТИВА Переработка и консервирование мяса 82 КУТЛУЗАМАНОВ АБДУЛЬГАЛИМ ГЕОРГИЕВИЧ Ликвидатор, совладелец МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ П.Г.Т.ЧИШМЫ ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИП (ИП) Подготовка строительной площадки 83 ФАЙЗУЛЛИН РУЗАЛИН ШАМИЛЕВИЧ Имам-хатыб-председатель, совладелец МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕМСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УФИМСКИЙ СОЦИАЛЬНО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, АНО Совладелец Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки 84 АЛСЫНБАЕВ МАРСЕЛЬ МИНЕГАЛИМОВИЧ Имам-хатыб-председатель, совладелец ГАЛИМА Д.ТАВАКАНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАКАС, ФОНД Совладелец Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки 85 АРСЛАНБЕКОВ МУХАМЕТ НАСРЫТДИНОВИЧ Совладелец МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. ТЛЯУМБЕТОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НАКАС, ФОНД Совладелец Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки 86 БИРГАЛИН АЙНУР АЗАМАТОВИЧ председатель ФАТХИСЛАМ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГО Г. УФА ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДАНКО, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПРЕЗИДЕНТ Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 87 БУРАНШИН ЯМИЛЬ ЗАРИФОВИЧ Имам-хатыб, совладелец МУХАМЕТЗАРИФ ДЕР.ИЖБУЛДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИЛАИРСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕОБРАЖЕНСК, АНО ЦСОН Директор, совладелец Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 88 БАЙЧУРИН ФУАТ АХАТОВИЧ Совладелец МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДА ЛЯНТОР ВОСХОД, ООО КФХ Директор, совладелец (100%) Предоставление услуг в области растениеводства 89 АБУБАКИРОВ АЙДАР ЗАКИРОВИЧ председатель СОВЕТА МАХАЛЛИ МАХАЛЛЯ МУБАРЯКЯМАЛ №2633 Д.ЮЛДЫБАЕВО ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УСПЕХ, ООО Директор Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 90 СУЛЕЙМАНОВ АРТУР РУСЛАНОВИЧ Ректор РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ БУЛГАР БИЗНЕС ГРУПП, ООО Директор Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках 91 АБДРАХМАНОВ ЮЛАЙ ЗИННАТОВИЧ Имам-хатыб, совладелец МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОС.АРКАИМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СИБАЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИП (ИП) Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины 92 БАСЫРОВ ФАНИЛ МИНИГАЛИЕВИЧ Имам-хатыб, совладелец Д. САБАЕВО ГАФУРИЙСКОГО Р-НА ДУМ РБ, ММРО ИП (ИП) Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий 93 ГАРИФУЛЛИН МУХТАР МУХАМЕДЬЯНОВИЧ Имам-хатыб, совладелец МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С. ИШЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИП (Глава КФХ) Пчеловодство 94 МУХАМЕТЬЯНОВ РУСЛАН РАШАТОВИЧ Имам-хатыб председатель, совладелец МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.НОВОМЕЩЕРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЧЕТЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИП (Глава КФХ) Пчеловодство 95 АБДУЛЬМАНОВ ИРЕК ФЛЮРОВИЧ Имам-хатиб, совладелец МАХАЛЛЯ №2224 М/Р НИЖЕГОРОДКА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г.УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИП (Глава КФХ) Разведение лошадей и прочих животных семейства лошадиных отряда непарнокопытных 96 ШАРИПОВ ИЛЬФАК АМЕРХАНОВИЧ Имам-хатыб председатель ТАГИР Д.ИЛЯЧЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИП (Глава КФХ) Разведение лошадей и прочих животных семейства лошадиных отряда непарнокопытных 97 БИРГАЛИН АЙНУР АЗАМАТОВИЧ председатель ФАТХИСЛАМ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГО Г. УФА ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИП (Глава КФХ) Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков 98 ЗАЙНУЛЛИН ДАНИС КУРБАНГАЛИЕВИЧ Имам-хатыб-председатель МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.ТАКСЫРОВО АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА ИП (Глава КФХ) Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков 99 МАКСЮТОВ АНВАР ИЛЬГАМОВИЧ Имам-хатыб, совладелец ДЕРЕВНИ СТАРО-ЯКУПОВО ДУМ РБ, ММРО ИП (Глава КФХ) Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков 100 АЮПОВ АЛЬФИТ АХТЯМОВИЧ Имам-хатыб МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 2008 С. БОЛЬШЕКЫЗЫЛБАЕВО МЕЧЕТЛИНСКОГО РАЙОНА РБ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ ИП (ИП) Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока 101 МАКСЮТОВ РАИЛЬ РИМОВИЧ Имам-хатыб, совладелец МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.АХМЕРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИП (Глава КФХ) Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока 102 ХАЛЯСИТДИНОВ ИРЕК АСФИРОВИЧ Директор ИМЕНИ ЗИЯ КАМАЛИ, ФОНД ИП (ИП) Разведение овец и коз 103 ХАСАНОВ ИЛГИЗАР ЗУФАРОВИЧ Имам-хатыб, совладелец МАХАЛЛЯ №2310 С.РЕЗЯПОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕКМАГУШЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИП (Глава КФХ) Разведение овец и коз 104 ЗАРИПОВ РАМИЛЬ АХЛАФОВИЧ Имам-хатыб-председатель МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.НОВОЕЛЬДЯКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРАЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БУРАЕВСКОЕ МЯСО, сПОК председатель Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы 105 ИГИБАЕВ ГАЛЕ НУРИТДИНОВИЧ Имам-хатыб-председатель, совладелец МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.КАДЫРША МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИЛАИРСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИП (ИП) Распиловка и строгание древесины 106 КАРИМОВ АХМЕТ АХМЕТЗИЕВИЧ Имам-хатыб, совладелец МАХАЛЛЯ №2529 Д. КУЧУМОВО ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИП (ИП) Распиловка и строгание древесины 107 ИСМАГИЛОВ АДИК АГТАФОВИЧ Имам-хатыб-председатель, совладелец МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.ТУРНАЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САЛАВАТСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИП (Глава КФХ) Рыбоводство 108 ДИНОВ ЮРИК ХИЛАЖОВИЧ Имам-хатыб, совладелец ЯУШ Д.НОВОЯУШЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЧЕТЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИП (Глава КФХ) Смешанное сельское хозяйство 109 ЗАРИПОВ РАМИЛЬ АХЛАФОВИЧ Имам-хатыб-председатель МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.НОВОЕЛЬДЯКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРАЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИП (Глава КФХ) Смешанное сельское хозяйство 110 КУДАБАЕВ ВИЛЬДАН АБДУЛЛОВИЧ Имам-хатыб председатель, совладелец СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ НУР-МУХАММЕТ Г.БЛАГОВЕЩЕНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАМЕННАЯ МОЗАИКА, ООО Директор, совладелец (100%) Смешанное сельское хозяйство 111 ХАЛИЛОВ ИЛЬНУР ФАИЛОВИЧ Имам-хатыб, совладелец МАХАЛЛЯ ИМ. ЗАЙНУЛЛЫ РАСУЛЕВА Г. СИБАЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИП (Глава КФХ) Смешанное сельское хозяйство 112 ЮЛДЫБАЕВ РАЖАП ФАТХИСЛАМОВИЧ Имам-хатыб-председатель, совладелец МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С. ЦЕЛИННЫЙ АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИП (ИП) Смешанное сельское хозяйство 113 ЯГАФАРОВ МАРАТ МУБАРАКЬЯНОВИЧ Имам-хатыб, совладелец РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 1851 ДИНАСТИЯ, ООО Генеральный директор, совладелец (50%) Стоматологическая практика 114 АБУБАКИРОВ АЙДАР ЗАКИРОВИЧ председатель СОВЕТА МАХАЛЛИ МАХАЛЛЯ МУБАРЯКЯМАЛ №2633 Д.ЮЛДЫБАЕВО ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БИЖБУЛЯКСКИЙ КИРПИЧ, ООО Директор (бывший), совладелец (5%) Строительство жилых и нежилых зданий 115 АБУБАКИРОВ АЙДАР ЗАКИРОВИЧ председатель СОВЕТА МАХАЛЛИ МАХАЛЛЯ МУБАРЯКЯМАЛ №2633 Д.ЮЛДЫБАЕВО ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СУ -6, ООО Директор, совладелец (25%) Строительство жилых и нежилых зданий 116 АКИМБЕТОВ ФАРУАЗ ФАЙРУШЕВИЧ Имам-хатыб председатель МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.ВЕРХНЕШАКАРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДОВЕРИЕ, ПО председатель правления Строительство жилых и нежилых зданий 117 БАЙЧУРИН ФУАТ АХАТОВИЧ Совладелец МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДА ЛЯНТОР ГРАНД, ООО Генеральный директор, совладелец (100%) Строительство жилых и нежилых зданий 118 КАШАПОВ РИНАТ РАФИКОВИЧ Имам-хатыб МАХАЛЛЯ Д. СТ. АБСАЛЯМОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦАН ДОМОСТРОЙ, ООО ДИРЕКТОР, совладелец (100%) Строительство жилых и нежилых зданий 119 МУСТОЗЯПОВ РАМАЗАН МАУЛЮДИНОВИЧ Имам-хатыб АЛЬ-ИСЛАХ П.ШИНГАК-КУЛЬ ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РБ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ №1685 СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО Совладелец (50%) Строительство жилых и нежилых зданий 120 ХАЛЯСИТДИНОВ ИРЕК АСФИРОВИЧ Директор ИМЕНИ ЗИЯ КАМАЛИ, ФОНД МИР И К, ООО ДИРЕКТОР, совладелец (100%) Строительство жилых и нежилых зданий 121 БИБАРСОВ АЮП АББАСОВИЧ Имам-хатыб ИМ. САЛАВАТА ЮЛАЕВА Г. УФЫ, МРО ХАЛЯЛЬ ПРИ ДУМ РБ, НП КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТУ Руководитель Судебно-экспертная деятельность 122 МУХАМАДИЕВ РЯЗАП ФАТИХЪЯНОВИЧ Имам-хатыб, совладелец РАМАЗАН СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГО Г. УФА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХАЛЯЛЬ ПРИ ДУМ РБ, НП КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТУ Совладелец Судебно-экспертная деятельность 123 САРВАРОВ ФРАНС САЛАХОВИЧ председатель совета махалли, совладелец МАХАЛЛЯ № 2203 С. НОВЫЙ КАИНЛЫК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БАШРЕГИОНСЕРВИС, ООО Совладелец (33,33%) Технические испытания, исследования, анализ и сертификация 124 ЗИЯТДИНОВ РАМИЛЬ МАСНАВИЕВИЧ Имам-хатыб, совладелец МАХАЛЛЯ Д. ЧИШМА-УРАКАЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАМИЛЬ, ООО председатель ликвидационной камиссии, совладелец (100%) Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами 125 МУЛЛАБАЕВ АЗАМАТ АЛЬБЕРТОВИЧ Имам-хатыб-председатель ШАРИФА ДЕРЕВНИ ИСКИСЯКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИП (ИП) Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 126 ШАЙМУРАТОВ ХАНИФ ФАЗЫЛГАЯНОВИЧ Имам-хатыб, совладелец МАХАЛЛЯ С.БАБАЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИШКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИП (ИП) Торговля розничная книгами в специализированных магазинах 127 СУЛТАНОВ РИМ МИННИАХМЕТОВИЧ Имам-хатыб, совладелец СУЛТАН С.ТАВАКАЧЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИП (ИП) Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах 128 ЯППАРОВ САЛАВАТ МИДХАТОВИЧ председатель совета прихода, совладелец МУХАММАДСАЛИМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИП (ИП) Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах 129 ТАДИЕВ ИЛЬДАР МИНИСЛАМОВИЧ Имам-хатыб МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ ДЕР. СТАРЫЕ КИЕШКИ КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИП (ИП) Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах 130 БОГДАНОВ ФАРАТ ВАЛИЗЯНОВИЧ Совладелец МУХАММАДСАЛИМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИП (ИП) Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 131 СУЛЕЙМАНОВ АРТУР РУСЛАНОВИЧ Ректор РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЖСК № 7 КВАРТАЛ 535, ЖСК Совладелец Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 132 ШАФИЕВ ГАБДУЛХАМИТ САМАТОВИЧ Имам-хатыб-председатель, совладелец АЛЬБЕРТ-АЛЬ-САХАБИТДИН Д. ЛЕКАРЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТНЕРЫ ПО ЗАВОДСКОЙ, НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО Совладелец Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе





Миллионеры из «епархии» Таджуддина

Начнем с имамов, которые «приписаны» к Центральному духовному управлению мусульман России, возглавляемому верховным муфтием Талгатом Таджуддином. Самым зажиточным муллой, пожалуй, можно назвать имам-хатыба махалли №2544 д. Сакатово Бакалинского района Илдара Зайдуллина. Гендиректор и владелец уфимского ООО «Фотонур» на вложениях в ценные бумаги сделал выручку для своей компании за прошлый год в размере 336,2 млн рублей.

Второй миллионер является земляком Зайдуллина — из Бакалинского района. Имам-хатыб с. Тактагулово Флюс Шайхлисламов руководит уфимской «Биосферой» (деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика). Компания в прошлом году показала выручку в 315,3 млн рублей.

Еще один застройщик, Рауф Хайруллин, возглавляет ММРО «Нур» в Уфе. Его «Сатурн инвест» в 2018 году заработала 78,3 млн рублей. А на вложениях в ценные бумаги другая компания Рауфа Радиковича, «Центр комплексных решений», получила 35,8 млн рублей выручки. Также в число имамов-строителей входит председатель совета махалли «Дания» №2237 Уфы Фарит Гатауллин, возглавляющий ООО «Максат» (выручка — 9,1 млрд рублей).

Руководитель махалли «Мукарама» с. Учалы (Учалинский район) Муллахмет Кагарманов торгует мясом. За прошлый год его ООО «Нур» заработало 16 млн рублей. Имам прихода «Фатиха» №2556 д. Сахаево Кармаскалинского района Руслан Мухаметшин реализует медицинские изделия. Его ООО «Идиллия» показало доход в 13,4 млн рублей.

Муллахмет Кагарманов торгует мясом. За прошлый год его ООО «Нур» заработало 16 млн рублей. Фото vk.com

Неплохо дела идут у имам-хатыба села Дуслык Туймазинского района Руслана Бурангулова, владеющего компанией «Армитек-стан» (оптовая торговля прочими машинами и оборудованием) с годовой выручкой в 9,6 млн рублей. Чуть скромней живет имам махалли №2188 с. Актюба Кармаскалинского района Анвар Гайсин. В его собственности находятся 12% ООО «Лучезар» с годовой выручкой в 5,5 млн рублей.

Есть среди хазратов и неплохие сельхозпроизводители. Имам-хатыб махалли с. Тайняшево Чекмагушевского района Флур Якупов является совладельцем колхоза «Герой» (0,44%) с годовым «урожаем» в 290,6 млн рублей. Глава прихода с. Исмаилово Дюртюлинского района Ильдар Миннемухаметов имеет 2% ООО «Племзавод Валиева» (разведение молочного КРС, производство сыра и молока). Предприятие получило в прошлом году 136,8 млн рублей. В ряд крупных сельхозпроизводителей добавим и имам-хатыба с. Большекызылбаево Мечетлинского района Альфита Аюпова, которому принадлежат 24% ООО «Кызылбай» (выращивание однолетних культур) с выручкой в 20,7 млн рублей.

Межконфессиональные дивиденды теплосетей

Отдельного внимания достойны три имам-хатыба Мелеузовского района: Эдуард Байчурин (махалля «Ассухба» №2568 д. Верхнеюлдашево, здесь 23 июля заложили фундамент под будущую мечеть), Марат Ишбаев (махалля «Фатиха» №2567 д. Сергеевка) и Гайнулла Яппаров (ММРО д. Аптраково). Что их объединяет, кроме того, что все они зарегистрировали свои приходы в ЦДУМ России?

Эдуард Байчурин (на фото), Марат Ишбаев и Гайнулла Яппаров являются совладельцами АО «Мелеузовские тепловые сети». Фото ok.ru

Эти три хазрата являются совладельцами АО «Мелеузовские тепловые сети». Каждому из них принадлежит по 0,13% компании. В прошлом году выручка теплосетей составила 424 млн рублей. Любопытство вызывает факт, что эти трое — не единственные акционеры-священнослужители.

Такую же долю в «Мелеузовских тепловых сетях» (0,13%) имеет и Евгений Мухин. Он работает настоятелем в храме в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» хутора Хлебодаровка Кугарчинского района. Второе место службы иерея — храм Воскресения Словущего в п. Воскресенское Мелеузовского района. Оба прихода отца Евгения относятся к Салаватской епархии Башкортостанской митрополии РПЦ (МП).

Как объяснил «Реальному времени» Эдуард Байчурин, поскольку предприятие по форме собственности является АО, часть акций распределили между работниками, среди которых оказались и четыре религиозных деятеля. Например, отец Евгений был начальником участка в компании.

— Я тружусь в теплосетях оператором котельной. Она отапливает, в частности, среднюю школу в деревне Верхнеюлдашево. И основная работа здесь у меня начнется в отопительный сезон, — рассказал Эдуард хазрат.

Такую же долю в «Мелеузовских тепловых сетях» имеет и Евгений Мухин. Он работает настоятелем храме в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» хутора Хлебодаровка Кугарчинского района. Фото eparhia-salavat.ru

Имамы ДУМ РБ: рестораторы, торговцы и сельхозпроизводители

Чуть скромней живут муллы из Духовного управления мусульман Республики Башкортостан (возглавляет врио председателя-муфтия Айнур Биргалин). Хотя и среди них хватает довольно состоятельных.

Так, имам-хатыб ММРО д. Шарипкулово Кармаскалинского района Амир Хамитов является совладельцем СПоК «Кармаскалинское молоко» с годовой выручкой в 44,3 млн рублей. Главная гордость предприятия — знаменитая на всю республику и за ее пределами Карламанская сгущенка. Популярность продукта сыграла злую шутку с потребкооперативом: несколько лет назад на прилавках магазинов Башкирии появилось сгущенное молоко с одноименным названием и аналогичной этикеткой, но производимое в Омске. Сибиряки, как выяснилось, никакого отношения к кармаскалинской компании не имеют, что не помешало им выпускать продукт «Карламанское молоко» и для убедительности сделать надписи на башкирском. Ценители сгущенки практически сразу же заметили подставу и забили тревогу. В итоге в прошлом году омский торговый дом «Карламан» признали виновным в нарушении авторских прав.

Амир Хамитов является совладельцем СПоК «Кармаскалинское молоко» с годовой выручкой в 44,3 млн рублей. Фото karlamanmkk.ru

Имам-хатыб общины «Миннекай» с. Теперишево Чишминского района Рафик Зиянгиров ведет в Уфе бизнес по торговле автодеталями. Выручка его ООО «Дастан» составляет 24,9 млн рублей. Председатель ММРО с. Зилаир Фиркат Шакиров обладает долей в ПК «Зилаир» (2,27%). Компания занимается продовольственной торговлей. За прошлый год фирма выручила 50,8 млн рублей.

Директор уфимского Исламского колледжа им. М. Султановой Ильдар Малахов, кроме обучения шакирдов, занимается и общепитом. В прошлом году ООО «Рахат», в котором он имел актив в 49%, выручило 14,4 млн рублей. Также за ним числится половина компании «Халяль плюс», «прописанной» в п. Нагаево Уфы (данных по выручке нет).

Порядка 3 млн рублей составляет выручка ООО «Диля», сферой деятельности которого значится выращивание зерновых культур. Компанией владеет имам-хатыб д. Сосновка Баймакского района Ильдар Губайдуллин.

В список бизнесменов попал еще один авторитетный мусульманский деятель из Уфы. Имам-хатыб мечети «Ихлас» Мухамет Галлямов — влиятельный функционер ДУМ РБ — владеет физкультурно-оздоровительным комплексом «Адонис» на улице Первомайской (микрорайон Черниковка). Причем в спортивном центре, кроме тренажерного зала, площадок для мини-футбола, волейбола и баскетбола, имеются и бани-сауны.

Имам-хатыб мечети «Ихлас» Мухамет Галлямов — влиятельный функционер ДУМ РБ — владеет физкультурно-оздоровительным комплексом «Адонис» на улице Первомайской. Фото ihlasufa.ru

Особняком стоят два зауральских священнослужителя, работающие в приходах, подведомственных Айнуру Биргалину. Эти муллы не ведут какой-либо бизнес (во всяком случае, таких данных нет), но упомянуть их все же стоит. Так, глава ММРО д. Бурзян-Елга Баймакского района Мансур Валишин одновременно занимает пост председателя Ишбердинского сельсовета. А имам-хатыб с. Туяляс в Сибае Ислам Исламбаев является председателем территориального общественного самоуправления в родном населенном пункте.

В следующей части «Реальное время» уделит внимание тем имамам, которые некогда были весьма успешными предпринимателями, владели долями в солидных компаниях или рулили сельскими поселениями в качестве глав, но впоследствии оставили бизнес и госслужбу, посвятив свою жизнь служению Аллаху.

Продолжение следует