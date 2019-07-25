Заработки имамов Башкирии: миллионеры из ЦДУМ, акционеры коммунальных сетей и владельцы саун
Исследование «Реального времени»: малый бизнес имамов Башкортостана. Часть 2
Аналитическая служба «Реального времени» продолжает изучать трудовую биографию башкирских имамов и их заработки. На днях на страницах нашей интернет-газеты вышло исследование о дополнительных источниках доходов верхушки двух муфтиятов — ЦДУМ России и ДУМ Республики Башкортостан. Во второй части мы расскажем, на чем строят бизнес уже руководители мусульманских приходов. Среди таких мулл обнаружились состоятельные хазраты, зарабатывающие миллионы.
И швец, и жнец, и на дуде игрец
«Реальное время» продолжает рассказывать о тех имамах Башкортостана, которые помимо религиозной работы ведут собственный бизнес. Во избежание различных разговоров отметим, что коммерческая деятельность в исламе позволительна и поощряема (то есть является сунной), если она не связана с запрещенными шариатом вещами (производство и продажа алкоголя, свиноводство, прибыль с работы банков, игорных заведений, лотерей и др.).
При этом в республике, как мы писали ранее, муллы не получают зарплату от руководства из Уфы. Поэтому в регионе есть немало хазратов, работающих предпринимателями, фермерами, школьными учителями и даже чиновниками. Они на свои средства строят мечети, поддерживают их функционирование и даже находят средства на зарплаты другим священнослужителям.
Напомним, в Башкирии насчитывается порядка 1 400 мусульманских приходов. Аналитическая служба «Реального времени» обнаружила примерно столько же имамов. И практически каждый десятый хазрат ведет какой-либо бизнес. Причем диапазон их деятельности широк. Более половины из них работают в сельском хозяйстве: различные отрасли растениеводства и животноводства, а также пчеловодство. Достаточно много торговцев продуктами питания, бумагой, книгами, машинами и оборудованием, одеждой, бытовыми изделиями.
Есть и те, кто занимается арендой и лизингом автомобилей, вложениями в ценные бумаги, строительством, управлением финансово-промышленными группами, ресторанами и доставкой еды, грузоперевозками, добычей камня, издательской деятельностью, спортивными клубами, обработкой черных металлов, изготовлением медицинских инструментов. Отдельные имамы оказывают услуги парикмахера, юриста, стоматолога, а также в области, образования, финансов, ухода за детьми, судебной экспертизы, управления недвижимостью и т. д. О них и пойдет речь.
|№
|ФИО
|Должность
|Религиозная организация
|Наименование компании
|Участие в компании
|Выручка компании
|Отрасль
|1
|БАЙЧУРИН ЭДУАРД МИНИБАЕВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, совладелец
|МАХАЛЛЯ АССУХБА №2568 Д.ВЕРХНЕЮЛДАШЕВО МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, АО
|Совладелец (0,13%)
|423.994.000,00
|Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
|2
|ИШБАЕВ МАРАТ МУБАРЯКОВИЧ
|Имам-хатиб, совладелец
|МАХАЛЛЯ ФАТИХА №2567 Д.СЕРГЕЕВКА МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, АО
|Совладелец (0,13%)
|423.994.000,00
|Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
|3
|ЯППАРОВ ГАЙНУЛЛА ШАГИДУЛЛОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.АПТРАКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, АО
|Совладелец (0,13%)
|423.994.000,00
|Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
|4
|ЗАЙДУЛЛИН ИЛДАР ФАЙРАЗОВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|МАХАЛЛЯ №2544 Д.САКАТОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ФОТОНУР, ООО
|Генеральный директор, совладелец (100%)
|336.180.000,00
|Вложения в ценные бумаги
|5
|ШАЙХЛИСЛАМОВ ФЛЮС ШАРХЫМУЛЛИНОВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|МАХАЛЛЯ С. ТАКТАГУЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|БИОСФЕРА, ООО
|Генеральный директор, совладелец (100%)
|315.308.000,00
|Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
|6
|ЯКУПОВ ФЛУР РИФОВИЧ
|Имам-хатыб
|МАХАЛЛЯ С. ТАЙНЯШЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕКМАГУШЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ГЕРОЙ, СПК-КОЛХОЗ
|Совладелец (0,44%)
|290.617.000,00
|Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
|7
|МИННЕМУХАМЕТОВ ИЛЬДАР АНВАРОВИЧ
|Имам-хатыб
|МАХАЛЛЯ С. ИСМАИЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ВАЛИЕВА, ООО ПЛЕМЗАВОД
|Совладелец (2%)
|136.773.000,00
|Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
|8
|ХАЙРУЛЛИН РАУФ РАДИКОВИЧ
|Имам-хатыб
|НУР Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ №2002
|САТУРН-ИНВЕСТ, ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
|Генеральный директор, совладелец (100%)
|78.334.000,00
|Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
|9
|ШАКИРОВ ФИРКАТ РАДИКОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.ЗИЛАИР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИЛАИРСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ЗИЛАИР, ПК
|Совладелец (2,27%)
|50.817.000,00
|Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах
|10
|ХАМИТОВ АМИР АНВАРОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.ШАРИПКУЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|КАРМАСКАЛИНСКОЕ МОЛОКО, сПОК
|Совладелец
|44.346.000,00
|Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
|11
|ХАЙРУЛЛИН РАУФ РАДИКОВИЧ
|Имам-хатыб
|НУР Г.УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ №2002
|ЦЕНТР КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ, ООО
|Генеральный директор, совладелец (100%)
|35.803.000,00
|Вложения в ценные бумаги
|12
|ЗИЯНГИРОВ РАФИК АНВАРОВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|МИННЕКАЙ С. ТЕПЕРИШЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ДАСТАН, ООО
|Директор, совладелец (100%)
|24.886.000,00
|Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
|13
|АЮПОВ АЛЬФИТ АХТЯМОВИЧ
|Имам-хатыб
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 2008 С. БОЛЬШЕКЫЗЫЛБАЕВО МЕЧЕТЛИНСКОГО РАЙОНА РБ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ
|КЫЗЫЛБАЙ, ООО
|Директор (бывший), совладелец (24%)
|20.749.000,00
|Выращивание однолетних культур
|14
|КАГАРМАНОВ МУЛЛАХМЕТ ЗАКИРОВИЧ
|председатель совета махалли, совладелец
|МАХАЛЛЯ МУКАРАМА С. УЧАЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|НУР, ООО
|Директор (бывший), совладелец (100%)
|16.055.000,00
|Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах
|15
|БАЙЧУРИН ФУАТ АХАТОВИЧ
|Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДА ЛЯНТОР
|БАШРИНКОН, ООО
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, совладелец (100%)
|14.895.000,00
|Строительство жилых и нежилых зданий
|16
|МАЛАХОВ ИЛЬДАР ЗАГИДУЛЛОВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|ХАКИМИЯ МУНИЦИАПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА УФЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛЕГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|РАХАТ, ООО
|Совладелец (49%)
|14.429.000,00
|Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
|17
|МУХАМЕТШИН РУСЛАН САБИТОВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|ФАТИХА №2556 Д.САХАЕВО КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ
|ИДИЛЛИЯ, ООО
|Директор, совладелец (100%)
|13.403.000,00
|Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
|18
|БУРАНГУЛОВ РУСЛАН РУСТАМОВИЧ
|Имам-хатыб
|МАХАЛЛЯ С. ДУСЛЫК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|АРМИТЕК- СТАН, ООО
|Генеральный директор, совладелец (100%)
|9.581.000,00
|Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
|19
|ГАТАУЛЛИН ФАРИТ ХАККИЕВИЧ
|председатель совета махалли, совладелец
|ДАНИЯ №2237 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г.УФЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|МАКСАТ, ООО
|ДИРЕКТОР
|9.148.000,00
|Строительство жилых и нежилых зданий
|20
|ГАЙСИН АНВАР ХАЗИМУХАМЕТОВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|МАХАЛЛЯ №2188 С.АКТЮБА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ЛУЧЕЗАР, ООО
|Совладелец (12%)
|5.466.000,00
|Производство медицинских инструментов и оборудования
|21
|СУКБАЕВ РАИС СИБАГАТОВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|АРАСЛАН Д.АРАСЛАНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|НУГУШСКИЙ, сПК
|Совладелец (0,50%)
|3.856.000,00
|Выращивание зерновых культур
|22
|ГУБАЙДУЛЛИН ИЛЬДАР ХАЛЯФОВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. СОСНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ДИЛЯ, ООО
|Директор, совладелец (100%)
|2.967.000,00
|Выращивание зерновых культур
|23
|ТАДИЕВ ИЛЬДАР МИНИСЛАМОВИЧ
|Имам-хатыб
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ ДЕР. СТАРЫЕ КИЕШКИ КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|АКТИВПРОМ, ООО
|Совладелец (50%)
|2.398.000,00
|Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
|24
|РАХМАТУЛЛИН ФАВИС ФАИЗОВИЧ
|председатель СОВЕТА МАХАЛЛЯ, совладелец
|МАХАЛЛЯ №2578 С.СТАРОЯНЗИГИТОВО КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИДЕЛЬ, ООО
|Директор, совладелец (1,94%)
|2.214.000,00
|Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
|25
|ЗИЯНГИРОВ РАФИК АНВАРОВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|МИННЕКАЙ С. ТЕПЕРИШЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|БАШАВТОТЕКС, ООО
|Директор, совладелец (100%)
|1.195.000,00
|Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
|26
|РАХМАТУЛЛИН ФАВИС ФАИЗОВИЧ
|председатель СОВЕТА МАХАЛЛЯ, совладелец
|МАХАЛЛЯ №2578 С.СТАРОЯНЗИГИТОВО КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|АГИДЕЛЬ-АГРО, сПК
|Совладелец (0,65%)
|866.000,00
|Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
|27
|САФИУЛЛИН ФАРСИ ГАРИФЯНОВИЧ
|председатель совета махалли, совладелец
|МАХАЛЛЯ Д. БАЧКИТАУ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|АГИДЕЛЬ-АГРО, сПК
|Совладелец (0,65%)
|866.000,00
|Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
|28
|ФАРУХШИН ИЛЬДУС ФАНУСОВИЧ
|Совладелец
|МАХАЛЛЯ НУР Д. САУЗОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|АССОЦИАЦИЯ ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец
|729.000,00
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|29
|ГАЙБАДУЛЛИН САЛМАН ГУМАРОВИЧ
|Имам-хатыб
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 199 С. ТОЛБАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ
|НУРДКАМАЛ Г. НОРИЛЬСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 1727
|Имам-хатыб (бывший), совладелец
|60.000,00
|Деятельность религиозных организаций
|30
|ГАТАУЛЛИН ФАНИЛЬ КАМИЛОВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|ТАЙФА ДЕРЕВНЯ МАХМУТОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|БЕЛОРЕЦКИЙ, сПОК
|Совладелец (4,55%)
|50.000,00
|Сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов
|31
|ГАЙНУЛЛИН ИЛЬДАР МУКАМИЛОВИЧ
|Имам-хатыб
|МАХАЛЛЯ №1918 С.КРАСНЫЙ ЯР УФИМСКОГО РАЙОНА РБ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|РАЗВИТИЕ, ООО
|Директор (бывший), совладелец (100%)
|21.000,00
|Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
|32
|ЗИЯНГИРОВ РАФИК АНВАРОВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|МИННЕКАЙ С. ТЕПЕРИШЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (ИП)
|Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
|33
|ИСЯНЬЮЛОВ ФАНИЛЬ НАСЫРОВИЧ
|Имам-хатиб, совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕР.ВАЛИТОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (Глава КФХ)
|Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
|34
|ИБРАГИМОВ ШАКИРЯН РАХИМЯНОВИЧ
|Имам-хатыб
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 1286 С.АТЯШЕВО ФЕДОРОВСКОГО РАЙОНА РБ
|АЛАН, сПК
|Совладелец (3,42%)
|Выращивание зерновых культур
|35
|ГАЙНУЛЛИН ИЛЬДАР МУКАМИЛОВИЧ
|Имам-хатыб
|МАХАЛЛЯ №1918 С.КРАСНЫЙ ЯР УФИМСКОГО РАЙОНА РБ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|РАЯН, ДНТ
|Совладелец
|Выращивание прочих плодовых и ягодных культур
|36
|ТИМЕРГАЛИЕВ ДАМИР МАВЛИЕВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|МАХАЛЛЯ Д. КУЧАШ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (Глава КФХ)
|Выращивание семян масличных культур
|37
|ГАЙСИН РИШАТ ЛУТФИРАХМАНОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С. БАЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРАИДЕЛЬСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (Глава КФХ)
|Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина
|38
|АБУБАКИРОВ АЙДАР ЗАКИРОВИЧ
|председатель СОВЕТА МАХАЛЛИ
|МАХАЛЛЯ МУБАРЯКЯМАЛ №2633 Д.ЮЛДЫБАЕВО ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|КАРТУЗ, ООО
|генеральный директор
|Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле бумагой и картоном
|39
|ИХСАНОВ ИЛЬГИЗ РАЯНОВИЧ
|Имам-хатыб
|МАХАЛЛЯ №2429 Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|УРАЛ-КОНСАЛТИНГ, ООО
|Директор (бывший), совладелец (5%)
|Деятельность в области права
|40
|ЗИЯНГИРОВ РАФИК АНВАРОВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|МИННЕКАЙ С. ТЕПЕРИШЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИЗГЕ АЙ, ООО
|Директор, совладелец (50%)
|Деятельность в области радиовещания
|41
|ХАКИЕВ МАХМУД ВАЛЕТОВИЧ
|Руководитель юридического лица, совладелец
|АЛЬ-ИМАН КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИСЛАМ И МИР, ООО РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
|Главный редактор, совладелец (100%)
|Деятельность издательская
|42
|ШИРГАЗИН АЛЬФРЕД МИНИХАЕВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|НУРГАЛИ Д.УЛУКУЛЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (ИП)
|Деятельность информационных агентств
|43
|ВАЛИШИН МАНСУР САЛАВАТОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. БУРЗЯН-ЕЛГА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШБЕРДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|председатель совета
|Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
|44
|ИСЛАМБАЕВ ИСЛАМ ИСРАФИЛОВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.ТУЯЛЯС ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА СИБАЙ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ТУЯЛЯС, ТОС СЕЛО
|председатель
|Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
|45
|ЗАЙНУЛЛИН РАВИЛЬ ГАРАФУТДИНОВИЧ
|председатель, совладелец
|МУСУЛЬМАНСКОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МИКРОРАЙОНА ИНОРС ГОРОДА УФЫ
|НУР-ИСЛАМ, ООО ДКЦ
|Директор, совладелец (70%)
|Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки
|46
|АХМЕРОВ АРТУР ЮРИСОВИЧ
|Совладелец
|МАХАЛЛЯ №2429 Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИНТЕРНАТ АК ЮЛ, АНО ДО
|Директор (бывший), совладелец
|Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
|47
|ИХСАНОВ ИЛЬГИЗ РАЯНОВИЧ
|Имам-хатыб
|МАХАЛЛЯ №2429 Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|АГИДЕЛЬ, ООО КОМПАНИЯ
|Генеральный директор
|Деятельность по проведению финансового аудита
|48
|ГИМАШЕВ ДИМ РИМОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, совладелец
|ФАТИХА Д.ЯГУНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИГИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (ИП)
|Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах
|49
|БИБАРСОВ АЮП АББАСОВИЧ
|Имам-хатыб
|ИМ. САЛАВАТА ЮЛАЕВА Г. УФЫ, МРО
|АЛТЫН КУРАЙ, ООО
|Совладелец (25%)
|Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
|50
|АБДУЛЬМАНОВ ИРЕК ФЛЮРОВИЧ
|Имам-хатиб, совладелец
|МАХАЛЛЯ №2224 М/Р НИЖЕГОРОДКА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г.УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ФТБ РБ, РОО
|Совладелец
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|51
|АКИМБЕТОВ ФАРУАЗ ФАЙРУШЕВИЧ
|Имам-хатыб председатель
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.ВЕРХНЕШАКАРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|БНПД РБ, РОО
|Совладелец
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|52
|ГАНИЕВ МУДАРИС АРСЛАНОВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ №1016 Д.НОВОНАГАЕВО КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА РБ
|МКРО БРО ВОИ
|Совладелец
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|53
|ГИЛЬФАНОВ ЗУФАР МИНГАЗОВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.ЯНУРУСОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИМАН, МОБФ
|Совладелец
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|54
|САРВАРТДИНОВ ГАЛИ КАРАМОВИЧ
|Совладелец
|ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЧЕТЬ С. СТАРОБАЛТАЧЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЛТАЧЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА БАЛТАЧЕВСКОГО РАЙОНА
|председатель
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|55
|ТАДЖУДДИНОВ ТАЛГАТ САФИЧ
|председатель
|ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН РОССИИ
|ДОМ КУЛЬТУРЫ И ДРУЖБЫ КОРОЛЕВСТВА МАРОККО И РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН-ДАР АЛЬ МАГРИБ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, РОО РУДН
|Совладелец
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|56
|МАЛАХОВ ИЛЬДАР ЗАГИДУЛЛОВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|ХАКИМИЯ МУНИЦИАПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА УФЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛЕГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ХАЛЯЛЬ ПЛЮС, ООО
|Совладелец (50%)
|Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
|57
|САГИТДИНОВ АМИР ХАЛИМОВИЧ
|ИМАМ-ХАТИБ-председатель, совладелец
|АК МАСЕТ Д.КИЗГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (ИП)
|Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
|58
|ТУХВАТУЛЛИН ВАЗИТ САГДАТОВИЧ
|председатель совета махалли, совладелец
|МАХАЛЛЯ Р.П. ЧИШМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|САРМАТ, ООО
|ДИРЕКТОР
|Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
|59
|ТУХВАТШИН ВИНЕР ТИМЕРЯНОВИЧ
|председатель СОВЕТА, совладелец
|МАХАЛЛЯ №2611 Д. ЮЛДУЗЛЫ БУЗДЯКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (ИП)
|Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
|60
|ФАЙЗУЛЛИН АЙРАТ РИНАТОВИЧ
|председатель СОВЕТА МАХАЛЛИ, совладелец
|МАХАЛЛЯ №2617 Д. САРВА НУРИМАНОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (ИП)
|Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
|61
|ФАЙРУЗОВ ИЛЬГИЗ АСЛЯМОВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. ДОРОГИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|РУСГРУПП, ООО
|Совладелец (100%)
|Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
|62
|МУХАМАДИЕВ РЯЗАП ФАТИХЬЯНОВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|РАМАЗАН СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГО Г. УФА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|АРС РБ, РОО
|Совладелец
|Деятельность спортивных клубов
|63
|БОГДАНОВ ФАРАТ ВАЛИЗЯНОВИЧ
|Совладелец
|МУХАММАДСАЛИМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|СПОРТИВНЫЙ КЛУБ СИЛУЭТ Г. СТЕРЛИТАМАКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МОО
|Совладелец
|Деятельность спортивных объектов
|64
|ЯППАРОВ САЛАВАТ МИДХАТОВИЧ
|председатель совета прихода, совладелец
|МУХАММАДСАЛИМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|СПОРТИВНЫЙ КЛУБ СИЛУЭТ Г. СТЕРЛИТАМАКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МОО
|председатель, совладелец
|Деятельность спортивных объектов
|65
|ЯМАНСАРОВ НАУФАЛЬ ЗАКИУЛЛОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С. КУМУРЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|СИНТЕЗ, ГПК
|Совладелец
|Деятельность стоянок для транспортных средств
|66
|СУЛЕЙМАНОВ АРТУР РУСЛАНОВИЧ
|Ректор
|РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
|БУЛГАР ТУР, ООО
|Директор
|Деятельность туристических агентств
|67
|ГАЛЛЯМОВ МУХАМЕТ МУСТАФОВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|ИХЛАС, МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. УФЫ
|АДОНИС, ООО ФОК
|Совладелец (100%)
|Деятельность физкультурно-оздоровительная
|68
|САФАРОВ АЙДАР ФААТОВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|АС-САФФ С. ИЛИКОВО КУШНАРЕНКОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ПРОФИТ, ООО
|ДИРЕКТОР, совладелец (100%)
|Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев
|69
|ШАКИРОВ ФИРКАТ РАФИКОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.ЗИЛАИР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИЛАИРСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ТАШТАУ, ООО
|Руководитель юл, совладелец (20%)
|Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев
|70
|ГАЙСИН РУСТАМ ХАБИБУЛЛОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.АСЛАЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (Глава КФХ)
|Животноводство
|71
|КУМУШБАЕВ АЗАТ РАФИКОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.КУШЕЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (ИП)
|Издание газет
|72
|КОТ-МУХАМАД ГАЛИМ КАДИРОВИЧ
|Имам-хатыб
|ГАЛКУТ, МАХАЛЛЯ
|ИП (ИП)
|Лесозаготовки
|73
|АБУБАКИРОВ АЙДАР ЗАКИРОВИЧ
|председатель СОВЕТА МАХАЛЛИ
|МАХАЛЛЯ МУБАРЯКЯМАЛ №2633 Д.ЮЛДЫБАЕВО ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ФЕРРУМ, ООО
|Директор, совладелец (50%)
|Обработка отходов и лома черных металлов
|74
|БАШАРОВ РАМИЛЬ ФАРИТОВИЧ
|Совладелец
|ФУРКАН С.СТАРОСУБХАНГУЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ЭРУДИТ, ООО
|Директор, совладелец (100%)
|Образование дополнительное детей и взрослых
|75
|ИХСАНОВ ИЛЬГИЗ РАЯНОВИЧ
|Имам-хатыб
|МАХАЛЛЯ №2429 Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|УЦ СПЕЦИАЛИСТ, АНО ДО
|Директор (бывший), совладелец
|Образование дополнительное детей и взрослых
|76
|МАЛАХОВ ИЛЬДАР ЗАГИДУЛЛОВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|ХАКИМИЯ МУНИЦИАПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА УФЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛЕГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИСЛАМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ МАРЬЯМ СУЛТАНОВОЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ-ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ДУХОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор
|Образование профессиональное среднее
|77
|МУХАМАДЕЕВ ИЛЬЯС ТАСЛИМОВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|ГАЛИЯ ГОРОДА УФЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ГАЛИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ДУХОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИСЛАМСКИЙ КОЛЛЕДЖ
|Директор
|Образование профессиональное среднее
|78
|РАФИКОВ РИШАД ФАРИТОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, совладелец
|ХАЛИД БИН ВАЛИД Г.СТЕРЛИТАМАК ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИМЕНИ
|НУРАЛЬ-ИМАН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ДУХОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДРЕСЕ
|Директор
|Образование профессиональное среднее
|79
|ХИСМАТУЛЛИН АЛЬТАФ МАЗГАРОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.БЛАГОВЕЩЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|СОШ С.БЛАГОВЕЩЕНКА, МОБУ
|Директор
|Образование среднее общее
|80
|ГАЗИЗОВ НАИЛЬ НАСХАТОВИЧ
|председатель собрания, совладелец
|РАШИДА С.ШАРИПОВО КУШНАРЕНКОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ №2432
|ИП (ИП)
|Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
|81
|БАСЫРОВ ФАНИЛ МИНИГАЛИЕВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|Д. САБАЕВО ГАФУРИЙСКОГО Р-НА ДУМ РБ, ММРО
|ХАЛЯЛ-ЗИЛИМ ., сССППК
|председатель КООПЕРАТИВА
|Переработка и консервирование мяса
|82
|КУТЛУЗАМАНОВ АБДУЛЬГАЛИМ ГЕОРГИЕВИЧ
|Ликвидатор, совладелец
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ П.Г.Т.ЧИШМЫ ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (ИП)
|Подготовка строительной площадки
|83
|ФАЙЗУЛЛИН РУЗАЛИН ШАМИЛЕВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕМСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|УФИМСКИЙ СОЦИАЛЬНО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, АНО
|Совладелец
|Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
|84
|АЛСЫНБАЕВ МАРСЕЛЬ МИНЕГАЛИМОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, совладелец
|ГАЛИМА Д.ТАВАКАНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|НАКАС, ФОНД
|Совладелец
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|85
|АРСЛАНБЕКОВ МУХАМЕТ НАСРЫТДИНОВИЧ
|Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. ТЛЯУМБЕТОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|НАКАС, ФОНД
|Совладелец
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|86
|БИРГАЛИН АЙНУР АЗАМАТОВИЧ
|председатель
|ФАТХИСЛАМ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГО Г. УФА ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ДАНКО, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
|ПРЕЗИДЕНТ
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|87
|БУРАНШИН ЯМИЛЬ ЗАРИФОВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|МУХАМЕТЗАРИФ ДЕР.ИЖБУЛДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИЛАИРСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ПРЕОБРАЖЕНСК, АНО ЦСОН
|Директор, совладелец
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|88
|БАЙЧУРИН ФУАТ АХАТОВИЧ
|Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДА ЛЯНТОР
|ВОСХОД, ООО КФХ
|Директор, совладелец (100%)
|Предоставление услуг в области растениеводства
|89
|АБУБАКИРОВ АЙДАР ЗАКИРОВИЧ
|председатель СОВЕТА МАХАЛЛИ
|МАХАЛЛЯ МУБАРЯКЯМАЛ №2633 Д.ЮЛДЫБАЕВО ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|УСПЕХ, ООО
|Директор
|Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
|90
|СУЛЕЙМАНОВ АРТУР РУСЛАНОВИЧ
|Ректор
|РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
|БУЛГАР БИЗНЕС ГРУПП, ООО
|Директор
|Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках
|91
|АБДРАХМАНОВ ЮЛАЙ ЗИННАТОВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОС.АРКАИМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СИБАЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (ИП)
|Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
|92
|БАСЫРОВ ФАНИЛ МИНИГАЛИЕВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|Д. САБАЕВО ГАФУРИЙСКОГО Р-НА ДУМ РБ, ММРО
|ИП (ИП)
|Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий
|93
|ГАРИФУЛЛИН МУХТАР МУХАМЕДЬЯНОВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С. ИШЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (Глава КФХ)
|Пчеловодство
|94
|МУХАМЕТЬЯНОВ РУСЛАН РАШАТОВИЧ
|Имам-хатыб председатель, совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.НОВОМЕЩЕРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЧЕТЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (Глава КФХ)
|Пчеловодство
|95
|АБДУЛЬМАНОВ ИРЕК ФЛЮРОВИЧ
|Имам-хатиб, совладелец
|МАХАЛЛЯ №2224 М/Р НИЖЕГОРОДКА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г.УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (Глава КФХ)
|Разведение лошадей и прочих животных семейства лошадиных отряда непарнокопытных
|96
|ШАРИПОВ ИЛЬФАК АМЕРХАНОВИЧ
|Имам-хатыб председатель
|ТАГИР Д.ИЛЯЧЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (Глава КФХ)
|Разведение лошадей и прочих животных семейства лошадиных отряда непарнокопытных
|97
|БИРГАЛИН АЙНУР АЗАМАТОВИЧ
|председатель
|ФАТХИСЛАМ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГО Г. УФА ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (Глава КФХ)
|Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков
|98
|ЗАЙНУЛЛИН ДАНИС КУРБАНГАЛИЕВИЧ
|Имам-хатыб-председатель
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.ТАКСЫРОВО АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА
|ИП (Глава КФХ)
|Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков
|99
|МАКСЮТОВ АНВАР ИЛЬГАМОВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|ДЕРЕВНИ СТАРО-ЯКУПОВО ДУМ РБ, ММРО
|ИП (Глава КФХ)
|Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков
|100
|АЮПОВ АЛЬФИТ АХТЯМОВИЧ
|Имам-хатыб
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 2008 С. БОЛЬШЕКЫЗЫЛБАЕВО МЕЧЕТЛИНСКОГО РАЙОНА РБ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ
|ИП (ИП)
|Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
|101
|МАКСЮТОВ РАИЛЬ РИМОВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.АХМЕРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (Глава КФХ)
|Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
|102
|ХАЛЯСИТДИНОВ ИРЕК АСФИРОВИЧ
|Директор
|ИМЕНИ ЗИЯ КАМАЛИ, ФОНД
|ИП (ИП)
|Разведение овец и коз
|103
|ХАСАНОВ ИЛГИЗАР ЗУФАРОВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|МАХАЛЛЯ №2310 С.РЕЗЯПОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕКМАГУШЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (Глава КФХ)
|Разведение овец и коз
|104
|ЗАРИПОВ РАМИЛЬ АХЛАФОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.НОВОЕЛЬДЯКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРАЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|БУРАЕВСКОЕ МЯСО, сПОК
|председатель
|Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы
|105
|ИГИБАЕВ ГАЛЕ НУРИТДИНОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.КАДЫРША МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИЛАИРСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (ИП)
|Распиловка и строгание древесины
|106
|КАРИМОВ АХМЕТ АХМЕТЗИЕВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|МАХАЛЛЯ №2529 Д. КУЧУМОВО ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (ИП)
|Распиловка и строгание древесины
|107
|ИСМАГИЛОВ АДИК АГТАФОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.ТУРНАЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САЛАВАТСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (Глава КФХ)
|Рыбоводство
|108
|ДИНОВ ЮРИК ХИЛАЖОВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|ЯУШ Д.НОВОЯУШЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЧЕТЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (Глава КФХ)
|Смешанное сельское хозяйство
|109
|ЗАРИПОВ РАМИЛЬ АХЛАФОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.НОВОЕЛЬДЯКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРАЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (Глава КФХ)
|Смешанное сельское хозяйство
|110
|КУДАБАЕВ ВИЛЬДАН АБДУЛЛОВИЧ
|Имам-хатыб председатель, совладелец
|СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ НУР-МУХАММЕТ Г.БЛАГОВЕЩЕНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|КАМЕННАЯ МОЗАИКА, ООО
|Директор, совладелец (100%)
|Смешанное сельское хозяйство
|111
|ХАЛИЛОВ ИЛЬНУР ФАИЛОВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|МАХАЛЛЯ ИМ. ЗАЙНУЛЛЫ РАСУЛЕВА Г. СИБАЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (Глава КФХ)
|Смешанное сельское хозяйство
|112
|ЮЛДЫБАЕВ РАЖАП ФАТХИСЛАМОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С. ЦЕЛИННЫЙ АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (ИП)
|Смешанное сельское хозяйство
|113
|ЯГАФАРОВ МАРАТ МУБАРАКЬЯНОВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 1851
|ДИНАСТИЯ, ООО
|Генеральный директор, совладелец (50%)
|Стоматологическая практика
|114
|АБУБАКИРОВ АЙДАР ЗАКИРОВИЧ
|председатель СОВЕТА МАХАЛЛИ
|МАХАЛЛЯ МУБАРЯКЯМАЛ №2633 Д.ЮЛДЫБАЕВО ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|БИЖБУЛЯКСКИЙ КИРПИЧ, ООО
|Директор (бывший), совладелец (5%)
|Строительство жилых и нежилых зданий
|115
|АБУБАКИРОВ АЙДАР ЗАКИРОВИЧ
|председатель СОВЕТА МАХАЛЛИ
|МАХАЛЛЯ МУБАРЯКЯМАЛ №2633 Д.ЮЛДЫБАЕВО ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|СУ -6, ООО
|Директор, совладелец (25%)
|Строительство жилых и нежилых зданий
|116
|АКИМБЕТОВ ФАРУАЗ ФАЙРУШЕВИЧ
|Имам-хатыб председатель
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.ВЕРХНЕШАКАРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ДОВЕРИЕ, ПО
|председатель правления
|Строительство жилых и нежилых зданий
|117
|БАЙЧУРИН ФУАТ АХАТОВИЧ
|Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДА ЛЯНТОР
|ГРАНД, ООО
|Генеральный директор, совладелец (100%)
|Строительство жилых и нежилых зданий
|118
|КАШАПОВ РИНАТ РАФИКОВИЧ
|Имам-хатыб
|МАХАЛЛЯ Д. СТ. АБСАЛЯМОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ЦАН ДОМОСТРОЙ, ООО
|ДИРЕКТОР, совладелец (100%)
|Строительство жилых и нежилых зданий
|119
|МУСТОЗЯПОВ РАМАЗАН МАУЛЮДИНОВИЧ
|Имам-хатыб
|АЛЬ-ИСЛАХ П.ШИНГАК-КУЛЬ ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РБ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ №1685
|СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО
|Совладелец (50%)
|Строительство жилых и нежилых зданий
|120
|ХАЛЯСИТДИНОВ ИРЕК АСФИРОВИЧ
|Директор
|ИМЕНИ ЗИЯ КАМАЛИ, ФОНД
|МИР И К, ООО
|ДИРЕКТОР, совладелец (100%)
|Строительство жилых и нежилых зданий
|121
|БИБАРСОВ АЮП АББАСОВИЧ
|Имам-хатыб
|ИМ. САЛАВАТА ЮЛАЕВА Г. УФЫ, МРО
|ХАЛЯЛЬ ПРИ ДУМ РБ, НП КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТУ
|Руководитель
|Судебно-экспертная деятельность
|122
|МУХАМАДИЕВ РЯЗАП ФАТИХЪЯНОВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|РАМАЗАН СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГО Г. УФА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ХАЛЯЛЬ ПРИ ДУМ РБ, НП КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТУ
|Совладелец
|Судебно-экспертная деятельность
|123
|САРВАРОВ ФРАНС САЛАХОВИЧ
|председатель совета махалли, совладелец
|МАХАЛЛЯ № 2203 С. НОВЫЙ КАИНЛЫК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|БАШРЕГИОНСЕРВИС, ООО
|Совладелец (33,33%)
|Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
|124
|ЗИЯТДИНОВ РАМИЛЬ МАСНАВИЕВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|МАХАЛЛЯ Д. ЧИШМА-УРАКАЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|РАМИЛЬ, ООО
|председатель ликвидационной камиссии, совладелец (100%)
|Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
|125
|МУЛЛАБАЕВ АЗАМАТ АЛЬБЕРТОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель
|ШАРИФА ДЕРЕВНИ ИСКИСЯКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (ИП)
|Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
|126
|ШАЙМУРАТОВ ХАНИФ ФАЗЫЛГАЯНОВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|МАХАЛЛЯ С.БАБАЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИШКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (ИП)
|Торговля розничная книгами в специализированных магазинах
|127
|СУЛТАНОВ РИМ МИННИАХМЕТОВИЧ
|Имам-хатыб, совладелец
|СУЛТАН С.ТАВАКАЧЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (ИП)
|Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах
|128
|ЯППАРОВ САЛАВАТ МИДХАТОВИЧ
|председатель совета прихода, совладелец
|МУХАММАДСАЛИМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (ИП)
|Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах
|129
|ТАДИЕВ ИЛЬДАР МИНИСЛАМОВИЧ
|Имам-хатыб
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ ДЕР. СТАРЫЕ КИЕШКИ КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (ИП)
|Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
|130
|БОГДАНОВ ФАРАТ ВАЛИЗЯНОВИЧ
|Совладелец
|МУХАММАДСАЛИМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (ИП)
|Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
|131
|СУЛЕЙМАНОВ АРТУР РУСЛАНОВИЧ
|Ректор
|РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
|ЖСК № 7 КВАРТАЛ 535, ЖСК
|Совладелец
|Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
|132
|ШАФИЕВ ГАБДУЛХАМИТ САМАТОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, совладелец
|АЛЬБЕРТ-АЛЬ-САХАБИТДИН Д. ЛЕКАРЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ПАРТНЕРЫ ПО ЗАВОДСКОЙ, НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
|Совладелец
|Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Миллионеры из «епархии» Таджуддина
Начнем с имамов, которые «приписаны» к Центральному духовному управлению мусульман России, возглавляемому верховным муфтием Талгатом Таджуддином. Самым зажиточным муллой, пожалуй, можно назвать имам-хатыба махалли №2544 д. Сакатово Бакалинского района Илдара Зайдуллина. Гендиректор и владелец уфимского ООО «Фотонур» на вложениях в ценные бумаги сделал выручку для своей компании за прошлый год в размере 336,2 млн рублей.
Второй миллионер является земляком Зайдуллина — из Бакалинского района. Имам-хатыб с. Тактагулово Флюс Шайхлисламов руководит уфимской «Биосферой» (деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика). Компания в прошлом году показала выручку в 315,3 млн рублей.
Еще один застройщик, Рауф Хайруллин, возглавляет ММРО «Нур» в Уфе. Его «Сатурн инвест» в 2018 году заработала 78,3 млн рублей. А на вложениях в ценные бумаги другая компания Рауфа Радиковича, «Центр комплексных решений», получила 35,8 млн рублей выручки. Также в число имамов-строителей входит председатель совета махалли «Дания» №2237 Уфы Фарит Гатауллин, возглавляющий ООО «Максат» (выручка — 9,1 млрд рублей).
Руководитель махалли «Мукарама» с. Учалы (Учалинский район) Муллахмет Кагарманов торгует мясом. За прошлый год его ООО «Нур» заработало 16 млн рублей. Имам прихода «Фатиха» №2556 д. Сахаево Кармаскалинского района Руслан Мухаметшин реализует медицинские изделия. Его ООО «Идиллия» показало доход в 13,4 млн рублей.
Неплохо дела идут у имам-хатыба села Дуслык Туймазинского района Руслана Бурангулова, владеющего компанией «Армитек-стан» (оптовая торговля прочими машинами и оборудованием) с годовой выручкой в 9,6 млн рублей. Чуть скромней живет имам махалли №2188 с. Актюба Кармаскалинского района Анвар Гайсин. В его собственности находятся 12% ООО «Лучезар» с годовой выручкой в 5,5 млн рублей.
Есть среди хазратов и неплохие сельхозпроизводители. Имам-хатыб махалли с. Тайняшево Чекмагушевского района Флур Якупов является совладельцем колхоза «Герой» (0,44%) с годовым «урожаем» в 290,6 млн рублей. Глава прихода с. Исмаилово Дюртюлинского района Ильдар Миннемухаметов имеет 2% ООО «Племзавод Валиева» (разведение молочного КРС, производство сыра и молока). Предприятие получило в прошлом году 136,8 млн рублей. В ряд крупных сельхозпроизводителей добавим и имам-хатыба с. Большекызылбаево Мечетлинского района Альфита Аюпова, которому принадлежат 24% ООО «Кызылбай» (выращивание однолетних культур) с выручкой в 20,7 млн рублей.
Межконфессиональные дивиденды теплосетей
Отдельного внимания достойны три имам-хатыба Мелеузовского района: Эдуард Байчурин (махалля «Ассухба» №2568 д. Верхнеюлдашево, здесь 23 июля заложили фундамент под будущую мечеть), Марат Ишбаев (махалля «Фатиха» №2567 д. Сергеевка) и Гайнулла Яппаров (ММРО д. Аптраково). Что их объединяет, кроме того, что все они зарегистрировали свои приходы в ЦДУМ России?
Эти три хазрата являются совладельцами АО «Мелеузовские тепловые сети». Каждому из них принадлежит по 0,13% компании. В прошлом году выручка теплосетей составила 424 млн рублей. Любопытство вызывает факт, что эти трое — не единственные акционеры-священнослужители.
Такую же долю в «Мелеузовских тепловых сетях» (0,13%) имеет и Евгений Мухин. Он работает настоятелем в храме в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» хутора Хлебодаровка Кугарчинского района. Второе место службы иерея — храм Воскресения Словущего в п. Воскресенское Мелеузовского района. Оба прихода отца Евгения относятся к Салаватской епархии Башкортостанской митрополии РПЦ (МП).
Как объяснил «Реальному времени» Эдуард Байчурин, поскольку предприятие по форме собственности является АО, часть акций распределили между работниками, среди которых оказались и четыре религиозных деятеля. Например, отец Евгений был начальником участка в компании.
— Я тружусь в теплосетях оператором котельной. Она отапливает, в частности, среднюю школу в деревне Верхнеюлдашево. И основная работа здесь у меня начнется в отопительный сезон, — рассказал Эдуард хазрат.
Имамы ДУМ РБ: рестораторы, торговцы и сельхозпроизводители
Чуть скромней живут муллы из Духовного управления мусульман Республики Башкортостан (возглавляет врио председателя-муфтия Айнур Биргалин). Хотя и среди них хватает довольно состоятельных.
Так, имам-хатыб ММРО д. Шарипкулово Кармаскалинского района Амир Хамитов является совладельцем СПоК «Кармаскалинское молоко» с годовой выручкой в 44,3 млн рублей. Главная гордость предприятия — знаменитая на всю республику и за ее пределами Карламанская сгущенка. Популярность продукта сыграла злую шутку с потребкооперативом: несколько лет назад на прилавках магазинов Башкирии появилось сгущенное молоко с одноименным названием и аналогичной этикеткой, но производимое в Омске. Сибиряки, как выяснилось, никакого отношения к кармаскалинской компании не имеют, что не помешало им выпускать продукт «Карламанское молоко» и для убедительности сделать надписи на башкирском. Ценители сгущенки практически сразу же заметили подставу и забили тревогу. В итоге в прошлом году омский торговый дом «Карламан» признали виновным в нарушении авторских прав.
Имам-хатыб общины «Миннекай» с. Теперишево Чишминского района Рафик Зиянгиров ведет в Уфе бизнес по торговле автодеталями. Выручка его ООО «Дастан» составляет 24,9 млн рублей. Председатель ММРО с. Зилаир Фиркат Шакиров обладает долей в ПК «Зилаир» (2,27%). Компания занимается продовольственной торговлей. За прошлый год фирма выручила 50,8 млн рублей.
Директор уфимского Исламского колледжа им. М. Султановой Ильдар Малахов, кроме обучения шакирдов, занимается и общепитом. В прошлом году ООО «Рахат», в котором он имел актив в 49%, выручило 14,4 млн рублей. Также за ним числится половина компании «Халяль плюс», «прописанной» в п. Нагаево Уфы (данных по выручке нет).
Порядка 3 млн рублей составляет выручка ООО «Диля», сферой деятельности которого значится выращивание зерновых культур. Компанией владеет имам-хатыб д. Сосновка Баймакского района Ильдар Губайдуллин.
В список бизнесменов попал еще один авторитетный мусульманский деятель из Уфы. Имам-хатыб мечети «Ихлас» Мухамет Галлямов — влиятельный функционер ДУМ РБ — владеет физкультурно-оздоровительным комплексом «Адонис» на улице Первомайской (микрорайон Черниковка). Причем в спортивном центре, кроме тренажерного зала, площадок для мини-футбола, волейбола и баскетбола, имеются и бани-сауны.
Особняком стоят два зауральских священнослужителя, работающие в приходах, подведомственных Айнуру Биргалину. Эти муллы не ведут какой-либо бизнес (во всяком случае, таких данных нет), но упомянуть их все же стоит. Так, глава ММРО д. Бурзян-Елга Баймакского района Мансур Валишин одновременно занимает пост председателя Ишбердинского сельсовета. А имам-хатыб с. Туяляс в Сибае Ислам Исламбаев является председателем территориального общественного самоуправления в родном населенном пункте.
В следующей части «Реальное время» уделит внимание тем имамам, которые некогда были весьма успешными предпринимателями, владели долями в солидных компаниях или рулили сельскими поселениями в качестве глав, но впоследствии оставили бизнес и госслужбу, посвятив свою жизнь служению Аллаху.
Продолжение следует
комментарии
Для справки от их караванов трясся весь город.
Пусть Аллах благословит эти земли тюрков и дарует нам таких же великих и щедрых имамов, какими были Усман и Абдурахман Бин Ауф, да будет доволен ими Аллах! Аминь!
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/146250-obzor-imamov-biznesmenov-bashkortostana-chast-2
вот оно тепло душевной веры...