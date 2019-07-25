Росстат перечислил регионы, где педагоги получают самую низкую зарплату

В России средняя зарплата учителей составляет 45,6 тысячи рублей. Меньше всего педагоги получают в Мордовии и Марий Эл — 24,2 тысячи рублей.

Об этом говорится в материалах Росстата. Менее 30 тысяч рублей получают учителя 14 областей и республик. Такие данные представлены по итогам первого полугодия 2019 года. Кроме Мордовии и Марий Эл, одни из самых низких зарплат у педагогов общего образования в Белгородской, Ивановской, Орловской областях — от 28 до 29,3 тысячи рублей. В Саратовской области средняя зарплата — 27,5 тысячи рублей, в Пензенской области — 26,9 тысячи рублей.

Больше всего получают педагоги Ямало-Ненецкого автономного округа (118,4 тысячи рублей). В Ненецком автономном округе средний заработок учителей тоже превышает 100 тысяч рублей и составляет 104,9 тысячи рублей.

В Татарстане зарплата педагогов меньше среднего значения по стране. В республике она составляет 38 595 рублей.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объяснил происхождение больших объемов отчетности у учителей.