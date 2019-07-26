Из бизнесменов — в имамы: как башкирские застройщики, ЧОПовцы и чиновники подались в ислам
Исследование «Реального времени»: малый бизнес имамов Башкортостана. Часть 3
Кем были вчера сегодняшние имамы? В религию приходят не из ниоткуда, за плечами каждого священнослужителя — трудовая биография. Заключительную часть своего исследования «Реальное время» посвящает тем людям, кто сначала построил бизнес или поработал в креслах муниципальных начальников, а потом надел чалму и чапан. К слову, если среди миллионеров перевес был на стороне мулл из структуры Талгата Таджуддина, то в мечетях ДУМ РБ оказалось больше бывших глав сельсоветов.
Обслуживающий нефтяников
Сегодня взор аналитической службы «Реального времени» обращен на тех имамов Башкортостана, которые вели бизнес и имели доли в компаниях, но впоследствии мирские дела оставили и посвятили себя работе духовной. Как мы отмечали в предыдущей части, наиболее зажиточными муллами оказались служители приходов Центрального духовного управления мусульман России. Тенденция эта сохранилась и для бывших бизнесменов, которые стали имамами. Таджуддиновские священнослужители и здесь обошли коллег из ДУМ РБ.
Так, председатель совета махалли №2203 с. Новый Каинлык Краснокамского района Франс Сарваров некогда руководил нефтекамским ООО «Таргин механосервис» и имел здесь свою долю (с 2006 года). Позже компанию, производящую машины для добычи полезных ископаемых, поглотила АНК «Башнефть», которая входила в структуры АФК «Система» Евтушенкова. Теперь нефтекамское предприятие с выручкой 3,2 млрд рублей является «дочкой» ООО «РН-Сервис», а оно в свою очередь принадлежит «Роснефти» Игоря Сечина.
Когда-то Франс Салахович был гендиректором и дольщиком ООО «Спецремонт» в городе Камбарка (Удмуртия). Фирма занимается техобслуживанием автотранспорта. Впрочем, полностью мирские дела Сарваров не оставил. Он владеет третью «Башрегионсервиса» в Нефтекамске.
Инвестор и хадж-оператор
Вновь вернемся к ректору Российского исламского университета ЦДУМ Артуру Сулейманову, упомянутому в первой части нашего исследования. Артур хазрат владел компаниями «Аполлон инвест» (выручка 2018 года — 497,8 млн рублей) и «Азимут» (461,5 млн рублей). Обе фирмы специализируются на вложениях в ценные бумаги. Напомним, Сулейманов продолжает руководить турагентством «Булгар тур» и оставаться директором ООО «Булгар бизнес групп» (производство безалкогольных напитков, минералки и питьевой воды в бутылках).
Турфирма была и у одного из функционеров ДУМ РБ. Имам-мухтасиб Ишимбайского района Ильшат Хафизов является руководителем комитета по хаджу духовного управления. У него были 20% ООО «Урал-хадж» (компания некогда действовала под эгидой Совета муфтиев России). Сам же Ильшат хазрат, как сообщало «Реальное время», в прошлом году баллотировался на пост муфтия Башкирии.
Однако работа по отправке паломников в Мекку скорее минус, чем плюс, в бэкграунде Хафизова. Как мы писали ранее, компания «Урал сервис», клиенты которой пострадали вместе с подопечными «Хадж-фонда», функционировала в регионе через ДУМ РБ. И эту работу курировал как раз-таки Хафизов.
Товарищи строители
В Башкирии немало мулл, которые сменили строительные каски на чалмы и тюбетейки. Ирек Халяситдинов является директором Фонда им. З. Камали, «прописанного» в одном здании с РИУ ЦДУМ России (Уфа, Чернышевского, 5). Он еще год назад был гендиректором и совладельцем уфимского ООО «УЗКД», производящего строительный бетон. Выручка предприятия за прошлый год составила 705,2 млн рублей. Теперь в его полном распоряжении осталась строительная компания «Мир и К».
Имам-хатыб махалли «Нур» Уфы Ирек Мустаев имел половину другой строительной фирмы — «Металлстройсервис». Годовая выручка предприятия — 82,75 млн рублей.
Еще один бывший строитель Батырян Валиуллин руководит махаллей Минигульсум д. Старомрясово Давлекановского района. В свое время он владел уфимским «РСУ-8» с выручкой 3,8 млн рублей.
Довольно широкая деятельность была у председателя совета махалли «Дания» №2237 Уфы Фарита Гатауллина. Ему принадлежали 60% ПФ «Металл» (выручка 1,9 млн рублей), 67% «Фасад-сайдинг» и 33,33% ТД «Квадр». Все эти компании связаны со строительным бизнесом. Только некогда возглавляемое им ООО «Никсан» представляло посреднические услуги по купле-продаже нежилой недвижимости.
Имам-хатыб махалли «Нур» с. Чесноковка Уфимского района Рафаэль Хасанов тоже собаку съел на строительном бизнесе. Компания «Раир», в которой он был совладельцем (2,24%), выручила за прошлый год 23,5 млн рублей.
Председатель совета махалли «Мухаммадсалим» в Стерлитамаке Салават Яппаров готовил строительные площадки. Некогда принадлежавшая ему компания «МС Нур» (на 99,5%) в прошлом году показала выручку в 931 тыс. рублей.
Аграрии в тюбетейках
Довольно высока доля имамов — тружеников сельского хозяйства. Так, имам-хатыб махалли №1214 с. Верхнеяушево Федоровского района Флюр Дашкин имел долю в ООО «Азат». Компания, в которой выращивают зерновые культуры, в прошлом году собрала урожай на 90,5 млн рублей.
Имам-хатыб ММРО «Ишкужа» ДУМ РБ д. Тебетеево Альшеевского района Мансур Сагарьянов занимался разведением КРС. СПК «Ильсегул», частично которой владел Мансур хазрат, в прошлом году показала выручку в 60,7 млн рублей.
Руководитель махалли №702 с. Усак-Кичу Бижбулякского района Назир Самигуллин разводил молочный крупный рогатый скот. СПК «Усак-Кичу», в котором он был совладельцем, «надоил» на 5,3 млн рублей выручки в 2018 году.
На страже веры
В список попали бывшие владельцы и руководители частных охранных предприятий. Имам-хатыб ММРО «Мухаммад» д. Кужанак Зианчуринского района Рахимьян Тукумбетов (ДУМ РБ) был гендиректором ЧОП «Тайпан», выручившего в 2018 году 38,3 млн рублей. Также у него было ОП «Связь охрана».
Еще один зианчуринский священнослужитель Айдар Абубакиров владел 33% ЧОО «Абсолют XXI» в Уфе. К слову, была у него доля и «Бижбулякского кирпича». Сам Айдар хазрат председательствует в махалле «Мубарякямал» №2633 д. Юлдыбаево.
Имам-хатыб прихода с. Кара Якупово Чишминского района Ульфат Актимеров имел четверть активов ЧОП «Золотой беркут». А имам мечети «Динислам» д. Старомусино Кармаскалинского района Мукмин Галимов держал ЧОП «Блок».
Из сельсоветов — в мечети
Нашлись и имамы, перешедшие с кресел муниципальных управленцев. Вот здесь перевес оказалась на стороне «епархии» Айнура Биргалина. Так, имам-хатыб ММРО «Хабибназар» с. Утяково Гафурийского района (ДУМ РБ) Анвар Арсланов работал председателем Утяковского сельсовета.
Председатель ММРО «Мурзабулат» с. Абзаново Зианчуринского района (ДУМ РБ) Булат Ахметов когда-то занимал пост главы Абзановского сельсовета. Также у него было свое крестьянско-фермерское хозяйство.
Руководитель местной мусульманской религиозной организации «Шамигул» д. Бустубаево Кугарчинского района (ДУМ РБ) Хубулла Бикбаев был председателем совета и главой Нукаевского сельсовета. Имам-хатыб ММРО д. Бурзян-Елга Баймакского района Мансур Валишин (ДУМ РБ) занимал пост главы Ишбердинского сельсовета.
Имам-хатыб ММРО «Рамазан хажи» с. Уразово Учалинского района (ДУМ РБ) Алек Зиннуров работал раньше главой администрации и председателем совета в родном селе. Кроме того, у него было свое КФХ «Азамат» (выращивание зерновых культур).
Бывший глава администрации с. Миндяк Учалинского района Расуль Исламов впоследствии стал имам-хатыбом ММРО «Нур» (ДУМ РБ) в своем селе. В этом же кресле посидел и имам-хатыб «Ак мечети» в Миндяке (ДУМ РБ) Марс Талипов.
Имам-хатыб ММРО с. Айдарали Стерлибашевского района (ДУМ РБ) Минихалит Калимуллин работал председателем администрации и совета в своем селе.
Такая же судьба была у Рафгата Карамова из ММРО «Аннур» д. Новокизганово Бураевского района (ДУМ РБ). Он тоже поработал главой администрации и председателем совета в деревне. Кроме того, у него был свой СПК «Берлек», он же ликвидировал ООО «Кизган».
Глава администрации Кипчакского сельсовета Бурзянского района Вакиль Кумушбаев держал и свое КФХ. Теперь он имам-хатыб ММРО д. Кильдигулово (ДУМ РБ).
Бывший и.о. главы администрации с. Акбердино Иглинского района Рустам Курбанов тоже был предпринимателем. У него была компания «Умные решения» по предоставлению финансовых услуг. Сейчас Рустам хазрат продолжает трудиться на религиозном поприще в селе.
Имам ММРО «Зарифа» д. Нижний Ташбукан Гафурийского района (ДУМ РБ) Хасан Кутов работал главой администрации Ташбукановского сельсовета. Кроме того, он работал и директором школы в д. Кургашла.
Имам-хатыб ММРО с. Благовещенка Архангельского района (ДУМ РБ) Альтаф Хисматуллин трудился главой администрации Липовского сельсовета. Председатель ММРО д. Старые Каргалы Балтачевского района Радик Шакиров (ДУМ РБ) был главой администрации Тучубаевского сельсовета. Имам-хатыб ММРО д. Кузгун Ахмерово Белорецкого района (ДУМ РБ) Рамиль Юмадилов работал главой администрации Азикеевского сельсовета.
Лишь только один мусульманский священнослужитель из ЦДУМ России трудился ранее на административной должности. Председатель махалли №2327 д. Сапыково Кугарчинского района Халил Давлетбаев работал главой администрации Ижбердинского сельсовета Кугарчинского района.
|№
|ФИО
|Должность
|Название организации
|Участие
|Наименование компании
|Выручка
|Отрасль
|1
|КУРБАНОВ РУСТАМ ТАКСИНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.АКБЕРДИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Генеральный директор (бывший)
|ЦЕНТР-ПЛЮС, ООО
|Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
|2
|МАЛАХОВ ИЛЬДАР ЗАГИДУЛЛОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ХАКИМИЯ МУНИЦИАПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА УФЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛЕГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Генеральный директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%)
|ЦЕНТР-ПЛЮС, ООО
|Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
|3
|АХТЯМОВ БУЛАТ ХАЙДАРОВИЧ
|Имам-хатыб
|ФАТХУЛЬ-ИСЛАМ СЕЛА АКСАКОВО, ММРО
|Генеральный директор (бывший), Совладелец (бывший) (12,80%)
|БЕЛСТРОЙСЕРВИС, ООО
|35.000,00
|Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
|4
|АРСЛАНОВ ГАЗИНУР ГИЛИМХАНОВИЧ
|Председатель (бывший)
|АЗАТ, МРО
|Конкурсный управляющий (бывший)
|САЛАВАТСКОЕ, ПО
|Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
|5
|СУЛЕЙМАНОВ АРТУР РУСЛАНОВИЧ
|Ректор
|РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%)
|АПОЛЛОН-ИНВЕСТ, ООО
|497.831.000,00
|Вложения в ценные бумаги
|6
|СУЛЕЙМАНОВ АРТУР РУСЛАНОВИЧ
|Ректор
|РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
|Генеральный директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%)
|АЗИМУТ, ООО
|461.453.000,00
|Вложения в ценные бумаги
|7
|ГАЛЛЯМОВ МУХАМЕТ МУСТАФОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ИХЛАС, МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. УФЫ
|Совладелец (бывший) (20%)
|ИХЛАС-ИНВЕСТ, ООО
|Вложения в ценные бумаги
|8
|ВАЛЕЕВ НАИЛЬ МИДХАТОВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|МАХАЛЛЯ Д. КЫЗЫЛ-ЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУЗДЯКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Ликвидатор (бывший), Совладелец (бывший) (100%)
|ВАЛЕЕВА Н.М., КФХ
|Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
|9
|ГАИТБАЕВ САГИТ ХАЛИМОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С. КУЯНТАЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший) (0,27%)
|АКМУРУН, СПК
|Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
|10
|ИСАНГУЖИН РАВИЛЬ АЛСЫНБАЕВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.ХУСАИНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Председатель ликвидационной комиссии (бывший)
|ОСКОН, СПК
|Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
|11
|МАННАПОВ БУЛАТ СУЛТАНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ИХЛАС Д.НИЖНЕЕ ИДРИСОВО БАЙМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ МЕЧЕТИ
|Глава фер. хоз-ва (бывший), Совладелец (бывший)
|МАННАПОВА, КФХ
|Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
|12
|САФИН БУЛАТ НУРУЛЛИНОВИЧ
|Председатель, Совладелец
|МАХАЛЛЯ ШУКРАН №2256 П.ЦВЕТЫ БАШКИРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ДИРЕКТОР (бывший), Совладелец (бывший)
|Центральная, СТПОБП Аскинское Дуванского ФЛ ГУСП МТС
|Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
|13
|ДАШКИН ФЛЮР ГАДЫЕВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ №1214 С.ВЕРХНЕЯУШЕВО ФЕДОРОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ
|Совладелец (бывший) (0,86%)
|АЗАТ, ООО
|90.490.000,00
|Выращивание зерновых культур
|14
|АБДРАХИМОВ РАВИЛЬ ФАТТАХОВИЧ
|Имам хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.КУРГАТОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЧЕТЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Председатель правления кооператива (бывший), Совладелец (бывший) (13,70%)
|БЕРЕЗКА, СПОК
|Выращивание зерновых культур
|15
|АХМАДИЕВ САФУАН СУФИЯНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ НУР №562 С. УЛУ-ТЕЛЯК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (0,96%)
|СУХАЙЛИНСКИЙ, СПК КОЛХОЗ
|Выращивание зерновых культур
|16
|АХМЕТДИНОВ РИНАТ ШАЙМУЛЛОВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|МАХАЛЛЯ Д. БИШКАЗИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший)
|ВОСХОД, СПК-КОЛХОЗ
|Выращивание зерновых культур
|17
|БАЙМУРАТОВ РАФИС ЯУМБАЕВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ЗУХРА Д. САЙТАКОВО УЧАЛИНСКОГО Р-НА РБ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (2,17%)
|ДРУЖБА, ООО
|Выращивание зерновых культур
|18
|ГАДЕЛЬШИН РЕНАТ ХАБИБУЛЛИНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ № 1980 С. НИЖНИЕ КАРАМАЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЕРМЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший)
|ИК, СПК
|Выращивание зерновых культур
|19
|ГАЛЛЯМОВ ИЛЬДУС ИНСАФОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С. МЕНЕУЗТАМАК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИЯКИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший) (2,62%)
|ДЕМА, СПК
|Выращивание зерновых культур
|20
|ГАРАЕВ МАДАВИ ЗУФАРОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ Д. МАМАТАЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТАТЫШЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (0,55%)
|САЛАВАТА, СПК
|Выращивание зерновых культур
|21
|ГИБАДУЛЛИН МАХМУТ НАБИЕВИЧ
|Имам хатыб председатель, Совладелец
|ИМАН-НУР Д.ЗЕЛЕНЫЙ КЛИН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АЛЬШЕЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Глава фермерского хозяйства (бывший), Совладелец (бывший)
|ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ГИБАДУЛЛИНА М.Н.
|Выращивание зерновых культур
|22
|ГИЛЯЗОВ ФАРГАТ ТАЛГАТОВИЧ
|Имам хатыб, председатель совета махалли, Совладелец
|РАХМАТ Д.АБРАЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ
|Совладелец (бывший) (14,29%)
|УРНЯК, ООО АГРОФИРМА
|Выращивание зерновых культур
|23
|ДАВЛЯТШИН ФЛАРИТ ГАЙНАНОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ, Совладелец
|МАХАЛЛЯ НУР №2563 Д.ЯВГИЛЬДИНО КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (2,08%)
|ИСКРА КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РБ, СПК
|Выращивание зерновых культур
|24
|ЗИННУРОВ АЛЕК ГАЗИЗОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|РАМАЗАН ХАЖИ С. УРАЗОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Глава (бывший), Совладелец (бывший)
|АЗАМАТ, КФХ
|Выращивание зерновых культур
|25
|ИЛИЯСОВ ОДИЛЖОН КОМИЛОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель ммро, Совладелец
|ИЗГЕ-АМАНАТ С. КИСКА-КАИН МР ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН ЦРОДУМ РБ, ММРО МЕЧЕТИ
|Совладелец (бывший) (1,20%)
|ЮЛДАШ, СПК
|Выращивание зерновых культур
|26
|ИМАМОВ РАМИЗ МАНСУРОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ №2427 С.ПРОГРЕСС МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (0,42%)
|ЮЛДАШ, СПК
|Выращивание зерновых культур
|27
|ИСМАГИЛОВ НУРЛЫГАЯН ХАЙДАРОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ИЛЬГИЗ С. БАРСУКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШАРАНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Ликвидатор (бывший), Совладелец (бывший)
|МЕЖА, КФХ
|Выращивание зерновых культур
|28
|КАЛМУРЗИН МУРАТ ЖУМАБЕКОВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|МАХАЛЛЯ АЛЬ-ФАЛЯК Д.ДМИТРИЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (0,05%)
|СУХАЙЛА, СПК
|Выращивание зерновых культур
|29
|МАСНАВИЕВ ФАНСУЛЬ МАВВИЕВИЧ
|Имам-хатыб
|МАХАЛЛЯ №1656 С.СТАРЫЙ АКБУЛЯК КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА
|Совладелец (бывший) (1,26%)
|ИМ.САЛАВАТА КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РБ, СПК
|Выращивание зерновых культур
|30
|НУРТДИНОВ РАФАИЛ САЛИХЯНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ №2202 С. НИЖНЕЯРКЕЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЛИШЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (6,93%)
|БАШКОРТОСТАН, ТНВ
|Выращивание зерновых культур
|31
|САЕТГАЛИЕВ ФИРДАВИС ЗАДОВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|МАХАЛЛЯ С. ТЕПЛЯКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРАЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (14,29%)
|ЗАРЯ, СПК
|Выращивание зерновых культур
|32
|САЙФУЛЛИН ИЛЬДУС МИННИГАЯНОВИЧ
|ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МАХАЛЛЯ, Совладелец
|МАХАЛЛЯ Д. АРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший)
|РЕКОРД, К (Ф) Х
|Выращивание зерновых культур
|33
|САЙФУЛЛИН ИЛЬДУС МИННИГАЯНОВИЧ
|ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МАХАЛЛЯ, Совладелец
|МАХАЛЛЯ Д. АРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Глава (бывший), Совладелец (бывший)
|СИМ, К (Ф) Х
|Выращивание зерновых культур
|34
|САФИН БУЛАТ НУРУЛЛИНОВИЧ
|Председатель, Совладелец
|МАХАЛЛЯ ШУКРАН №2256 П.ЦВЕТЫ БАШКИРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (90%)
|БДС-АГРО, ООО
|Выращивание зерновых культур
|35
|ТАНСЫККУЖИН ХАЛИЛ АКБЕРДИЕВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С. КУЛЬЧУРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший) (5,56%)
|ОКТЯБРЬ, СПК
|Выращивание зерновых культур
|36
|ТУХВАТУЛЛИН ВАЗИТ САГДАТОВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|МАХАЛЛЯ Р.П. ЧИШМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Председатель ликвидационной комиссии (бывший)
|УРШАК, СХПК
|Выращивание зерновых культур
|37
|ТУХВАТУЛЛИН ВАЗИТ САГДАТОВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|МАХАЛЛЯ Р.П. ЧИШМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший)
|КАЗАНГУЛОВСКАЯ, ООО АГРОФИРМА
|Выращивание зерновых культур
|38
|ТУХВАТШИН ВИНЕР ТИМЕРЯНОВИЧ
|ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА, Совладелец
|МАХАЛЛЯ №2611 Д. ЮЛДУЗЛЫ БУЗДЯКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Ликвидатор (бывший), Совладелец (бывший) (100%)
|СХП САЛАВАТ, ООО
|Выращивание зерновых культур
|39
|ХАМИТОВ АМИР АНВАРОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.ШАРИПКУЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Глава (бывший), Совладелец (бывший)
|УНЫШ, КФХ
|Выращивание зерновых культур
|40
|ХАМИТОВ АМИР АНВАРОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.ШАРИПКУЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|Выращивание зерновых культур
|41
|ХИСАМОВ АНФАК КАЮМОВИЧ
|Имам-хатыб
|МАХАЛЛЯ № 528 Д. НОВЫЙ АКБУЛЯК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРАИДЕЛЬСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (1,96%)
|МАЯК КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РБ, СПК
|Выращивание зерновых культур
|42
|ШАБУТДИНОВ РАМАЗАН ТИМЕРГАЛИЕВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|ИЛГАМ Д.КАШКАЛЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРАЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (11,11%)
|МИР, СПК
|Выращивание зерновых культур
|43
|ШАКИРОВ РАДИК МИСАКОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕРЕВНИ СТАРЫЕ КАРГАЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЛТАЧЕВКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший) (11,11%)
|ТАНЫП, СПК
|Выращивание зерновых культур
|44
|ШАЯХМЕТОВ РАФИК ХАКИМОВИЧ
|Имам-хатиб
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.САЛАВАТ-КУЖАН АБЗЕЛИЛОВСКИЙ Р-Н ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Председатель ликвидационой комиссии (бывший), Совладелец (бывший)
|БЕРЕЗКА, КФХ
|Выращивание зерновых культур
|45
|ЯГАФАРОВ МАРАТ МУБАРАКЬЯНОВИЧ
|Имам-Хатыб, Совладелец
|РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 1851
|Генеральный директор (бывший), Совладелец (бывший) (3,20%)
|СП-САЛАВАТ, ООО
|Выращивание зерновых культур
|46
|ЯГАФАРОВ МАРАТ МУБАРАКЬЯНОВИЧ
|Имам-Хатыб, Совладелец
|РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 1851
|Председатель (бывший)
|ЧУЛПАН, СПК
|Выращивание зерновых культур
|47
|ЯППАРОВ ГАЙНУЛЛА ШАГИДУЛЛОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.АПТРАКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Глава хозяйства (бывший), Совладелец (бывший)
|СУРАГУЛ, Ф/Х
|Выращивание зерновых культур
|48
|БАЙЧУРИН ЭДУАРД МИНИБАЕВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|МАХАЛЛЯ АССУХБА №2568 Д.ВЕРХНЕЮЛДАШЕВО МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Глава фермерского хозяйства (бывший), Совладелец (бывший)
|ЮЛДАШ, Ф/Х
|Выращивание однолетних кормовых культур
|49
|ИСЛАМОВ ЯМИЛ НУРИСЛАМОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|АМИНА Д. УРТА-ЕЛГА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЛТАЧЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|Выращивание однолетних кормовых культур
|50
|ШАГИБАЛОВ РАДИФ АБУЗАРОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С БИЛЯЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший) (20%)
|КЫПСАК, ООО
|Выращивание однолетних кормовых культур
|51
|АЮПОВ АЛЬФИТ АХТЯМОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 2008 С. БОЛЬШЕКЫЗЫЛБАЕВО МЕЧЕТЛИНСКОГО РАЙОНА РБ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ
|Директор (бывший), Совладелец (24%)
|КЫЗЫЛБАЙ, ООО
|20.749.000,00
|Выращивание однолетних культур
|52
|БАГАУТДИНОВ ТИМИРХАН НИЗАМУТДИНОВИЧ
|Имам хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ №2396 С. НИЖНИЕ ТАШЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШАРАНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (0,37%)
|ТАШЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШАРАНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, СПК
|Выращивание однолетних культур
|53
|ГАЛЛЯМОВ РАДИС ВАГИЗОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.ЛАКЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САЛАВАТСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|Выращивание однолетних культур
|54
|КФХ "ЗИФА-1" АТНАГУЛЛОВ РАФАИЛ ФАРИТОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. ВЕРХНИЙ МУЙНАК ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|Выращивание прочих однолетних культур
|55
|ГАЙСИН РИШАТ ЛУТФИРАХМАНОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С. БАЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРАИДЕЛЬСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Глава (бывший), Совладелец (бывший)
|ГРИЗЛИ, КФХ
|Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина
|56
|ГАЙСИН РИШАТ ЛУТФУРАХМАНОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С. БАЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРАИДЕЛЬСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Глава хозяйства (бывший), Совладелец (бывший)
|ГРИЗЛИ, КФХ
|Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина
|57
|ИСКУЖИН ИЛЬНУР ГАЙНИЛХАКОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель
|ИЛГАМ С.СТЕПНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина
|58
|ХАСАНОВ ИЛГИЗАР ЗУФАРОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ №2310 С.РЕЗЯПОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕКМАГУШЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший)
|ЗАЛИФА, КФХ
|Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина
|59
|ШАГИБАЛОВ РАДИФ АБУЗАРОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С БИЛЯЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший) (10%)
|БИЛАЛ, ООО
|Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина
|60
|АБУБАКИРОВ АЙДАР ЗАКИРОВИЧ
|ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МАХАЛЛИ
|МАХАЛЛЯ МУБАРЯКЯМАЛ №2633 Д.ЮЛДЫБАЕВО ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Председатель правления (бывший)
|ЧИСТЫЙ ДОМ-21, ЖСК
|Денежное посредничество прочее
|61
|САФИН БУЛАТ НУРУЛЛИНОВИЧ
|Председатель, Совладелец
|МАХАЛЛЯ ШУКРАН №2256 П.ЦВЕТЫ БАШКИРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%)
|БАШАВТОДЕТАЛЬ, ООО
|Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
|62
|ХАЙРУЛЛИН ЗАМИР ВЕНИРОВИЧ
|Совладелец
|МАХАЛЛЯ № 662
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%)
|БАШ-ИНВЕСТ, ООО
|Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами
|63
|РАХМАТУЛЛИН ФАВИС ФАИЗОВИЧ
|ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МАХАЛЛЯ, Совладелец
|МАХАЛЛЯ №2578 С.СТАРОЯНЗИГИТОВО КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (50%)
|АКЧАРЛАК, ЗАО
|Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
|64
|РАФИКОВ АЙНУР АЗАМАТОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.НУКАЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|Деятельность агентств по подбору персонала
|65
|МУСИН БУЛАТ ЗАЙЛЯГИЕВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.ХАЛИЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Директор (бывший)
|ХАЛИЛОВСКИЙ ЦСДК АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МУ
|Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
|66
|УСМАНОВ НАГИМ ЗАКИРОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.БУСТАНАЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРАЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Главный врач (бывший)
|ГБУЗ РБ БУРАЕВСКАЯ ЦРБ
|Деятельность больничных организаций
|67
|ТАКТАЕВ РУСЛАН ЯМИЛЕВИЧ
|Директор
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДУХОВНОЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИСЛАМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ИМАМА АГЗАМА АБУ ХАНИФА ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Председатель ликвидационной комиссии (бывший)
|СГДК, МУП
|Деятельность в области демонстрации кинофильмов
|68
|ТУХВАТУЛЛИН ВАЗИТ САГДАТОВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|МАХАЛЛЯ Р.П. ЧИШМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший)
|ЧКЗП, МУ
|Деятельность в области демонстрации кинофильмов
|69
|ХАСАНОВ РАФАЭЛЬ ШАЙМУЛЛОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|НУР С. ЧЕСНОКОВКА УФИМСКОГО РАЙОНА РБ, МАХАЛЛЯ № 1994
|Совладелец (бывший) (2,24%)
|РАИР, ООО
|23.482.000,00
|Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
|70
|БИБАРСОВ АЮП АББАСОВИЧ
|Имам-хатыб
|ИМ. САЛАВАТА ЮЛАЕВА Г. УФЫ, МРО
|Совладелец (бывший) (45%)
|КАНОН, ООО
|Деятельность в области права
|71
|ИХСАНОВ ИЛЬГИЗ РАЯНОВИЧ
|Имам-хатыб
|МАХАЛЛЯ №2429 Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший), Совладелец (5%)
|УРАЛ-КОНСАЛТИНГ, ООО
|Деятельность в области права
|72
|ФАТХУТДИНОВ МАРАТ МАГДАНУРОВИЧ
|Председатель совета махалли
|МАХАЛЛЯ Д. БОЛЬШИЕ ШАДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИШКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Руководитель (бывший), Совладелец (бывший) (25%)
|РА-ВИ-ТРЭВЕЛ
|Деятельность в области радиовещания
|73
|ЗАЙНАГУТДИНОВ ШАМИЛЬ ШАКИРЬЯНОВИЧ
|Председатель совета махали
|МАХАЛЛЯ С. КРАСНЫЙ КЛЮЧ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НУРИМАНОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший), Совладелец (бывший)
|ЕДИНСТВО, АССОЦИАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ
|Деятельность в области спорта
|74
|ХУЖАХМЕТОВ МУДАРИС ГАЗИЗОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.ТАШЛЫКУЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Директор (бывший)
|МЕЛЕУЗОВСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ ВЕТЛАБОРАТОРИЯ РБ, ГБУ
|Деятельность ветеринарная
|75
|ХАФИЗОВ ХАМЗА ШАМСИТДИНОВИЧ
|Имам-хатыб - председатель
|НАСИХАТ Г. БАЙМАК ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
|76
|ТАДИЕВ ИЛЬДАР МИНИСЛАМОВИЧ
|Имам-хатыб
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ ДЕР. СТАРЫЕ КИЕШКИ КАРМАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший)
|САЛАВАТ ПО РБ, РМОО
|Деятельность издательская
|77
|ИСКАКОВ РАЯН ИСМАГИЛОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ИЛХАМ С. ИНЗЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем
|78
|ХУДАЙБЕРДИН ГАРИФ МИНИЯРОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.МУСТАФИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем
|79
|ШАЙХАЙДАРОВ РАФИС МУЛЛААТДАРОВИЧ
|Совладелец
|ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЧЕТЬ С. СТАРОБАЛТАЧЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЛТАЧЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший)
|МУЗЕЙ ПРОСВЕТИТЕЛЯ ХVIII ВЕКА ГАБДУЛЛЫ ГАЛИЕВА (БАТЫРШИ), МБУКИ
|Деятельность музеев
|80
|КАСИМОВ МАХМУТ АНВАРОВИЧ
|Председатель, Совладелец
|МАХАЛЛЯ Д. АУК-БУЛЯК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТАТЫШЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Председатель уфимского городского совета (бывший)
|УФИМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
|Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению своих полномочий в городах и районах
|81
|КАРАМОВ РАФГАТ ЗИЯВИЧ
|Совладелец
|АННУР Д.НОВОКИЗГАНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРАЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Глава администрации (бывший)
|АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОКИЗГАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
|Деятельность органов местного самоуправления городских округов
|82
|КАРАМОВ РАФГАТ ЗИЯВИЧ
|Совладелец
|АННУР Д.НОВОКИЗГАНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРАЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Глава сельского поселения (бывший)
|СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОКИЗГАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
|Деятельность органов местного самоуправления городских округов
|83
|АРСЛАНОВ АНВАР ИСМАГИЛОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|ХАБИБНАЗАР С.УТЯКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Председатель сельсовета (бывший)
|АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЯКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
|84
|АРСЛАНОВ АНВАР ИСМАГИЛОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|ХАБИБНАЗАР С.УТЯКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Председатель совета (бывший)
|СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЯКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
|85
|АХМЕТОВ БУЛАТ АХМЕТОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|МУРЗАБУЛАТ С.АБЗАНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Глава с/совета (бывший)
|АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АБЗАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
|86
|БИКБАЕВ ХУБУЛЛА НУРУЛОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ШАМИГУЛ Д.БУСТУБАЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Глава муниципальнонго образования (бывший)
|АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НУКАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
|87
|БИКБАЕВ ХУБУЛЛА НУРУЛОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ШАМИГУЛ Д.БУСТУБАЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Председатель совета (бывший)
|СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НУКАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
|88
|ВАЛИШИН МАНСУР САЛАВАТОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. БУРЗЯН-ЕЛГА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Глава сельского поселения (бывший)
|АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШБЕРДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
|89
|ДАВЛЕТБАЕВ ХАЛИЛ ЯМИЛОВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|МАХАЛЛЯ №2327 Д.САПЫКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Глава сельского поселения (бывший)
|АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЖБЕРДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
|90
|ДАВЛЕТБАЕВ ХАЛИЛ ЯМИЛОВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|МАХАЛЛЯ №2327 Д.САПЫКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Глава сельского поселения (бывший)
|СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЖБЕРДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
|91
|ЗИННУРОВ АЛЕК ГАЗИЗОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|РАМАЗАН ХАЖИ С. УРАЗОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Глава администрации (бывший)
|АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРАЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН
|Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
|92
|ЗИННУРОВ АЛЕК ГАЗИЗОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|РАМАЗАН ХАЖИ С. УРАЗОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Председатель совета сельского поселения (бывший)
|СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРАЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
|Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
|93
|ИСЛАМОВ РАСУЛЬ АМИРЯНОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|НУР С.МИНДЯК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Глава (бывший)
|АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИНДЯКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН
|Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
|94
|КАЛИМУЛЛИН МИНИХАЛИТ САИТГАЛЕЕВИЧ
|Имам-хатыб
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.АЙДАРАЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Председатель совета (бывший)
|СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЙДАРАЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
|95
|КАЛИМУЛЛИН МИНИХАЛИТ САИТГАЛЕЕВИЧ
|Имам-хатыб
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.АЙДАРАЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Председатель сельского совета (бывший)
|АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЙДАРАЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
|96
|КУМУШБАЕВ ВАКИЛЬ НУХОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. КИЛЬДИГУЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Глава администрации (бывший)
|АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИПЧАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
|97
|КУРБАНОВ РУСТАМ ТАКСИНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.АКБЕРДИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|И.о. главы администрации (бывший)
|АДМИНИСТРАЦИЯ АКБЕРДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
|98
|КУТОВ ХАСАН АБДУЛЛОВИЧ
|Имам, Совладелец
|ЗАРИФА С. НИЖНИЙ ТАШБУКАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Глава сельского поселения (бывший)
|СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАШБУКАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
|99
|КУТОВ ХАСАН АБДУЛЛОВИЧ
|Имам, Совладелец
|ЗАРИФА С. НИЖНИЙ ТАШБУКАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Глава сельского поселения (бывший)
|АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАШБУКАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
|100
|НУРИЕВА ФАНЗИЛЯ ГАЛИНУРОВНА
|Председатель совета "махалля"
|МАХАЛЛЯ С. КАЛМАШБАШЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕКМАГУШЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Глава сельского поселения (бывший)
|АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛМАШБАШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЧЕКМАГУШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
|101
|НУРИЕВА ФАНЗИЛЯ ГАЛИНУРОВНА
|Председатель совета "махалля"
|МАХАЛЛЯ С. КАЛМАШБАШЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕКМАГУШЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Председатель совета (бывший)
|СОВЕТ КАЛМАШБАШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЧЕКМАГУШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
|102
|ТАЛИПОВ МАРС ХАРИСОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|АК МЕЧЕТЬ С.МИНДЯК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Глава администрации (бывший)
|АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИНДЯКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН
|Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
|103
|ТАЛИПОВ МАРС ХАРИСОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|АК МЕЧЕТЬ С.МИНДЯК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Председатель совета сельского поселения (бывший)
|СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИНДЯКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
|Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
|104
|ХИСМАТУЛЛИН АЛЬТАФ МАЗГАРОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.БЛАГОВЕЩЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Глава сельского поселения (бывший)
|СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИПОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
|105
|ХИСМАТУЛЛИН АЛЬТАФ МАЗГАРОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.БЛАГОВЕЩЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Глава сельского поселения (бывший)
|АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИПОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
|106
|ШАКИРОВ РАДИК МИСАКОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕРЕВНИ СТАРЫЕ КАРГАЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЛТАЧЕВКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Глава сельского поселения (бывший)
|СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЧУБАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
|Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
|107
|ШАКИРОВ РАДИК МИСАКОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕРЕВНИ СТАРЫЕ КАРГАЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЛТАЧЕВКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Глава сельского поселения (бывший)
|АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЧУБАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
|Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
|108
|ЮМАДИЛОВ РАМИЛЬ ЛУТФУЛЛОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.КУЗГУН АХМЕРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Председатель (бывший)
|СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЗИКЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
|109
|ЮМАДИЛОВ РАМИЛЬ ЛУТФУЛЛОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.КУЗГУН АХМЕРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Глава муниципального образования (бывший)
|АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЗИКЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
|110
|ЮСУПОВ ИЛЬДАР ЗАЙНУЛЛОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. БОЛЬШЕБАСАЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Глава совета (бывший)
|СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУКАСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений
|111
|ГАТИЯТУЛЛИН ИЛЬШАТ ФИДАИЛЬЕВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|РИФАТ И НАИЛЯ С.ТАВТИМАНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|Деятельность по благоустройству ландшафта
|112
|МУЛЮКОВ РИШАТ КАШАФОВИЧ
|Имам-хатыб
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.ИНЗЕЛГА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Директор (бывший)
|ЭКО-ПАРТНЕР, ООО
|1.662.000,00
|Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц
|113
|АХМЕРОВ АРТУР ЮРИСОВИЧ
|Совладелец
|МАХАЛЛЯ №2429 Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший), Совладелец
|ИНТЕРНАТ АК ЮЛ, АНО ДО
|Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
|114
|ГАИТГАЛИН ЛЕНАТ ГАЙНЕЛОВИЧ
|Имам-хатыб
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 1638 С.БАЙКИБАШЕВО КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший)
|ЗЕМЛЯКИ БАЙКИБАШЕВО, БФ
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|115
|КУРБАНОВ РУСТАМ ТАКСИНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.АКБЕРДИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (5,25%)
|СИГМА, ООО
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|116
|КУРБАНОВ РУСТАМ ТАКСИНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.АКБЕРДИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Ликвидатор (бывший), Совладелец (бывший) (100%)
|СИГМА-ИНВЕСТ, ООО
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|117
|КУРБАНОВ РУСТАМ ТАКСИНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.АКБЕРДИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%)
|УМНЫЕ РЕШЕНИЯ, ООО
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|118
|САФАРОВ АЙДАР ФААТОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|АС-САФФ С. ИЛИКОВО КУШНАРЕНКОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (50%)
|РАССВЕТ, ООО
|Деятельность по управлению ценными бумагами
|119
|БУРАНШИН ЯМИЛЬ ЗАРИФОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МУХАМЕТЗАРИФ ДЕР.ИЖБУЛДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИЛАИРСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Руководитель ликвидационной комиссии (бывший)
|КЦСОН ЗИЛАИРСКОГО РАЙОНА, ГБУ
|Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
|120
|ГАЙБАДУЛЛИН САЛМАН ГУМАРОВИЧ
|Имам-хатыб
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 199 С. ТОЛБАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ
|Президент (бывший), Совладелец (бывший)
|ФОНД СОДЕЙСТВИЯ МЕСТНОЙ МУСУЛЬМАНСКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
|Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
|121
|СУЛТАНШИН ИЛЬДАР МАСРУРОВИЧ
|Имам-хатыб
|РАШИТ СЕЛА КРАСНАЯ ГОРКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НУРИМАНОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший)
|ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ, РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
|Деятельность политических организаций
|122
|КУРБАНОВ РУСТАМ ТАКСИНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.АКБЕРДИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос
|123
|ЗАЙНУЛЛИН РАВИЛЬ ГАРАФУТДИНОВИЧ
|Председатель, Совладелец
|МУСУЛЬМАНСКОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МИКРОРАЙОНА ИНОРС ГОРОДА УФЫ
|Совладелец (бывший)
|ОБЩЕСТВО БАШКИРСКО-АРАБСКОЙ ДРУЖБЫ, РОО РБ
|Деятельность прочих общественных организаций
|124
|АБДУЛЬМАНОВ ИРЕК ФЛЮРОВИЧ
|Имам-хатиб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ №2224 М/Р НИЖЕГОРОДКА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г.УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший)
|КСЕ ФИСТ РБ, ОО
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|125
|АКИМБЕТОВ ФАРУАЗ ФАЙРУШЕВИЧ
|ИМАМ ХАТЫБ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.ВЕРХНЕШАКАРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший)
|ОРГАНИЗАЦИЯ ИНБ
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|126
|АКИМБЕТОВ ФАРУАЗ ФАЙРУШЕВИЧ
|ИМАМ ХАТЫБ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.ВЕРХНЕШАКАРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший)
|БАШКИРСКОЕ НПД, МОО
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|127
|ГАТИЯТУЛЛИН ИЛЬШАТ ФИДАИЛЬЕВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|РИФАТ И НАИЛЯ С.ТАВТИМАНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший)
|ТАРИКАТ, РОО
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|128
|КАГАРМАНОВ РУСТЕМ РАФАИЛОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ НУР С. ГОРНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший)
|БРО ООО ИВА, ЧРО
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|129
|МУХАМАДИЕВ РЯЗАП ФАТИХЬЯНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|РАМАЗАН СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГО Г. УФА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший)
|ХАЛЯЛЬ, МОО В ЗАЩИТУ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|130
|САФИНА РЯМЗИЯ МАГРУФОВНА
|Совладелец
|ГАЛИЯ-И-ШАРИФА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г.УФЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 1972
|Председатель (бывший)
|МУСУЛЬМАНСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА БАШКОРТОСТАНА
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|131
|УЛЬМАСКУЛОВ МАХМУТ ХАСАНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ №990 СЕЛА КИЛИМОВО БУЗДЯКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший)
|МИРАС С.КИЛИМОВО РБ, МОФ
|Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
|132
|МАМЛЕЕВ РАВИЛЬ ДАНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|АБУЗАР КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший), Совладелец (бывший)
|АМАЛЬ, ООО
|Деятельность рекламная
|133
|РАЕВ РИНАТ АФРАЕМОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ-МЕЧЕТЬ № 2100 ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. ЧЕЛЯБИНСКА
|Совладелец (бывший) (7%)
|МЕДИНА, ООО
|Деятельность рекламных агентств
|134
|ГАЙБАДУЛЛИН САЛМАН ГУМАРОВИЧ
|Имам-хатыб
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 199 С. ТОЛБАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|НУРДКАМАЛ Г. НОРИЛЬСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 1727
|60.000,00
|Деятельность религиозных организаций
|135
|АБЗАЛОВ ДАНИФ НАФКАТОВИЧ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.КАЛТАСЫ КАЛТАСИНСКОГО РАЙОНА
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.КАЛТАСЫ КАЛТАСИНСКОГО РАЙОНА
|Деятельность религиозных организаций
|136
|АКБАШЕВ ФАНИЛЬ ШАЙДУЛЛИНОВИЧ
|Имам хатыб (бывший), Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ Д.НОВЫЙ АДЗИТАР АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА
|Имам хатыб (бывший), Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ Д.НОВЫЙ АДЗИТАР АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА
|Деятельность религиозных организаций
|137
|АЛГУШАЕВ ШАГИМАРДАН РАМАЗАНОВИЧ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.ЗИЛАИР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИЛАИРСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.ЗИЛАИР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИЛАИРСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность религиозных организаций
|138
|АРСЛАНОВ ГАЗИНУР ГАЛИМХАНОВИЧ
|Председатель (бывший)
|АЗАТ, МРО
|Председатель (бывший)
|АЗАТ, МРО
|Деятельность религиозных организаций
|139
|АХТЯМОВ БУЛАТ ХАЙДАРОВИЧ
|Имам-хатыб
|ФАТХУЛЬ-ИСЛАМ СЕЛА АКСАКОВО, ММРО
|Имам - хатыб (бывший)
|МАХАЛЛЯ № 1836
|Деятельность религиозных организаций
|140
|БАСИРОВ РАШИТ ГАЛЛЯМОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|ГАЙНИДЖИХАН С.АЙБУЛЯК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЧЕТИ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|МАХАЛЛЯ №1687 Д.КУМАЛАК ЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Деятельность религиозных организаций
|141
|БАСЫРОВ ФАНИЛ МИНИГАЛИЕВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|Д. САБАЕВО ГАФУРИЙСКОГО Р-НА ДУМ РБ, ММРО
|ИМАМ-ХАТЫБ (бывший), Совладелец
|АЗАТ СЕЛО КОВАРДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Деятельность религиозных организаций
|142
|БУРАНБАЕВ ДАНИЯР ДАЯНОВИЧ
|Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.НОВОМУНАСИПОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|КОТЛОГУЖА Д. СТАРОМУСЯТОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Деятельность религиозных организаций
|143
|ВАЛЕЕВ АЗАМАТ НАИЛЕВИЧ
|Совладелец (бывший)
|НУР С. БОЛЬШЕУСТЬИКИНСКОЕ МЕЧЕТЛИНСКОГО Р-НА РБ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший)
|НУР С. БОЛЬШЕУСТЬИКИНСКОЕ МЕЧЕТЛИНСКОГО Р-НА РБ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Деятельность религиозных организаций
|144
|ВАЛИНУРОВ РАМИЛЬ САФИУЛЛИНОВИЧ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|МАХАЛЛЯ НУР Д. КИГАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|МАХАЛЛЯ НУР Д. КИГАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Деятельность религиозных организаций
|145
|ГАБДУЛЛИН ФИЛАРИС ГАБДУЛБАРИЕВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ
|МАХАЛЛЯ С. КАШКАК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТАТЫШЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Имам-хатыб (бывший)
|МАХАЛЛЯ С. КАШКАК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТАТЫШЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Деятельность религиозных организаций
|146
|ГАЗИЗОВ АГЛЯМ АДИГАМОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ТАКВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СИБАЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Имам (бывший), Совладелец (бывший)
|Г.СИБАЯ, МРО
|Деятельность религиозных организаций
|147
|ГАЙНАЗАРОВ РИНАТ МИНДЕБАЕВИЧ
|Совладелец (бывший)
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С. САФАРОВО
|Совладелец (бывший)
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С. САФАРОВО
|Деятельность религиозных организаций
|148
|ГАЙСИН ФАНИЛЬ ГАДЕЛОВИЧ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.РАСМЕКЕЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУШНАРЕНКОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.РАСМЕКЕЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУШНАРЕНКОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность религиозных организаций
|149
|ГАЛИМШИН АЗАМАТ МАЛИКОВИЧ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕР.БИЛЬГИШ АСКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕР.БИЛЬГИШ АСКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность религиозных организаций
|150
|ГАФАРОВ РИШАТ ХАБУТДИНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|НУР ИСЛАМ С.ТОЛБАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Имам-хатыб (бывший)
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 199 С. ТОЛБАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ
|Деятельность религиозных организаций
|151
|ГИЗЗАТУЛИН АЙБУЛАТ АХМЕТХАЛИМОВИЧ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С. 1-Е ТУРКМЕНЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С. 1-Е ТУРКМЕНЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность религиозных организаций
|152
|ГИЗЗАТУЛЛИН БАЙМУХАМЕТ АХМЕТХАЛИМОВИЧ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|НАСИХАТ Г. БАЙМАК ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|НАСИХАТ Г. БАЙМАК ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Деятельность религиозных организаций
|153
|ГИЛЬМЕТДИНОВ НУРИМАН ШАКЕРТЬЯНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ № 1510 Д.КУПЕРБАШ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший)
|МАХАЛЛЯ № 1510 ЦДУМ
|Деятельность религиозных организаций
|154
|ДАВЛЕТКУЛОВ ТАГИР ТИМЕРКАЗЫКОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ШЕСТАЯ СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ НА УЛИЦЕ ПРОЛОМНОЙ 23 Г. УФЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ
|Председатель (бывший), Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДА ЛЯНТОР
|Деятельность религиозных организаций
|155
|ДАВЛЕТКУЛОВ ТАГИР ТИМЕРКАЗЫКОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ШЕСТАЯ СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ НА УЛИЦЕ ПРОЛОМНОЙ 23 Г. УФЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ
|Муфтий (бывший)
|ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Деятельность религиозных организаций
|156
|ДАУТОВ ИШТИМЕР ГАЗИЗОВИЧ
|Совладелец (бывший)
|МАХАЛЛЯ С.АБДУЛНАСЫР ХАЙБУЛЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦДУМ РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший)
|МАХАЛЛЯ С.АБДУЛНАСЫР ХАЙБУЛЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦДУМ РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Деятельность религиозных организаций
|157
|ДАУТОВ ИШТИМЕР ГАЗИЗОВИЧ
|Совладелец (бывший)
|МАХАЛЛЯ С.АБДУЛНАСЫР ХАЙБУЛЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦДУМ РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Руководитель (бывший)
|ЗАЙНУЛЛА ПОС.УФИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Деятельность религиозных организаций
|158
|ДИНМУХАМЕТОВИЧ ФАОТ ФАКИЕВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ, Совладелец
|МАХАЛЛЯ С. ЧИШМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|МАХАЛЛЯ С. ЧИШМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Деятельность религиозных организаций
|159
|ДУШАНБАЕВ УРАЛ МАГАЗУМОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.АЙГЫРЬЯЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОКАТАЙСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Имам-хатиб (бывший), Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.ЯНЫБАЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОКАТАЙСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДКХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность религиозных организаций
|160
|ДУШАНБАЕВ УРАЛ МАГАЗУМОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.АЙГЫРЬЯЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОКАТАЙСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец (бывший)
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕР. АЙГИРЪЯЛОВО БЕЛОКАТАЙСКОГО РАЙОНА ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность религиозных организаций
|161
|ЕЛКИБАЕВ ФАНИС МИРЗИЯНОВИЧ
|Совладелец (бывший)
|НАСИХАТ Г. БАЙМАК, МРО
|Совладелец (бывший)
|НАСИХАТ Г. БАЙМАК, МРО
|Деятельность религиозных организаций
|162
|ЗАЛИКАЕВ ИЛЬГИЗ МУНИРОВИЧ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|ИХЛАС С. БАКЕЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|ИХЛАС С. БАКЕЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Деятельность религиозных организаций
|163
|ЗАРИПОВ ИЛЬДАР ШАЙХИТДИНВИЧ
|Имам-хатыб (бывший)
|МИНЗАКИРА С.УЧАЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Имам-хатыб (бывший)
|МИНЗАКИРА С.УЧАЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Деятельность религиозных организаций
|164
|ЗИННУРОВ АЛЕК ГАЗИЗОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|РАМАЗАН ХАЖИ С. УРАЗОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Имам-хатыб (бывший)
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.УРАЗОВО УЧАЛИНСКОГО РАЙОНА
|Деятельность религиозных организаций
|165
|ИСМАГИЛОВ РАФАЭЛЬ АХАТОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|АБУ БАКР СЕЛА АЛАТАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИМЕНИ
|Имам-хатыб-председатель (бывший), Совладелец
|АБУ БАКР СЕЛА АЛАТАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИМЕНИ
|Деятельность религиозных организаций
|166
|ИШБАЕВ МАРАТ МУБАРЯКОВИЧ
|Имам-хатиб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ ФАТИХА №2567 Д.СЕРГЕЕВКА МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|ИШТУГАН ДЕР. ИШТУГАН МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА, МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Деятельность религиозных организаций
|167
|КАМАЛОВ МИРХАТ БУРХАНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ № 1840 С. ДЮСЯНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БИЖБУЛЯКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Имам-Хатыб (бывший), Совладелец (бывший)
|МАХАЛЛЯ №1840 С. ДЮСЯНОВО БИЖБУЛЯКСКОГО РАЙОНА
|Деятельность религиозных организаций
|168
|КАМАЛОВ РАЛИФ САБИРЬЯНОВИЧ
|Руководитель юридического лица (бывший), Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ №1850 Д.СЫНГРЯНОВО ИЛИШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Руководитель юридического лица (бывший), Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ №1850 Д.СЫНГРЯНОВО ИЛИШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность религиозных организаций
|169
|КАМАЛТДИНОВ ФИЛЮС НАКИПОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЧЕТЬ С. СТАРОБАЛТАЧЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЛТАЧЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец (бывший)
|МУХАМЕТЗЫЯ Д.НОРКИНО БАЛТАЧЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Деятельность религиозных организаций
|170
|КАРАМУРЗИН АХАТ МУХАМЕТКУЛОВИЧ
|Совладелец (бывший)
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕР. ЯРАТОВО БАЙМАКСКОГО РАЙОНА ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший)
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕР. ЯРАТОВО БАЙМАКСКОГО РАЙОНА ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность религиозных организаций
|171
|КУТЛУЗАМАНОВ АЛЬБЕРТ ГЕОРГИЕВИЧ
|Ликвидатор, Совладелец
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ П.Г.Т.ЧИШМЫ ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ П.Г.Т.ЧИШМЫ ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность религиозных организаций
|172
|МАГАСУМОВ РАСИМ МАНСУРОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ №185 Д. ИБРАГИМОВО МР ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РБ ЦДУМ РОССИИ, ММРО
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец (бывший)
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. ИБРАГИМОВО МАХАЛЛЯ №1651
|Деятельность религиозных организаций
|173
|МАМЛЕЕВ РАВИЛЬ ДАНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|АБУЗАР КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Муфтий (бывший)
|РЕГИОНАЛЬНОЕ ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОСТАВЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Деятельность религиозных организаций
|174
|МАРВАРОВ ДАМИР ЗАГИТОВИЧ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|НУР ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г.АГИДЕЛЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|НУР ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г.АГИДЕЛЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Деятельность религиозных организаций
|175
|МАРВАРОВ ДАМИР ЗАГИТОВИЧ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|НУР ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г.АГИДЕЛЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|МЕЧЕТЬ АНГАМ СЕЛА КРАСНОХОЛМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Деятельность религиозных организаций
|176
|МУСТОЗЯПОВ РАМАЗАН МАУЛЮДИНОВИЧ
|Имам-хатыб
|АЛЬ-ИСЛАХ П.ШИНГАК-КУЛЬ ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РБ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ №1685
|Совладелец (бывший) (20%)
|ХУСЕЙН БЕКА, ФОНД
|Деятельность религиозных организаций
|177
|МУХАМАДИЕВ АХМАТЗИЯ МИНИХУЖЕЕВИЧ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|МАХАЛЛЯ Д. СТАРОИСАЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НУРИМАНОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|МАХАЛЛЯ Д. СТАРОИСАЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НУРИМАНОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Деятельность религиозных организаций
|178
|МУХАМЕДЬЯНОВ ИСМАГИЛ ИМАНОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ, Совладелец
|ЖАМИГ, МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Г.БЕЛОРЕЦКА МЕЧЕТЬ
|ИМАМ-ХАТЫБ (бывший), Совладелец
|ЖАМИГ, МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Г.БЕЛОРЕЦКА МЕЧЕТЬ
|Деятельность религиозных организаций
|179
|МУХАМЕТЗЯНОВ РИСАТ ГАФАРОВИЧ
|- (бывший)
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 773 Д.БАЛЫКЛЫ ФЕДОРОВСКОГО РАЙОНА
|- (бывший)
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 773 Д.БАЛЫКЛЫ ФЕДОРОВСКОГО РАЙОНА
|Деятельность религиозных организаций
|180
|МУХАМЕТЗЯНОВ РИСАТ ГАФФАРОВИЧ
|- (бывший)
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 773 Д.БАЛЫКЛЫ ФЕДОРОВСКОГО РАЙОНА
|ИМАМ-ХАТЫБ (бывший)
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 773 Д.БАЛЫКЛЫ ФЕДОРОВСКОГО РАЙОНА
|Деятельность религиозных организаций
|181
|МУХАМЕТШИН РИНАТ ЗАКИЕВИЧ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|МАХАЛЛЯ №2026 С. ШАРАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШАРАНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|МАХАЛЛЯ №2026 С. ШАРАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШАРАНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Деятельность религиозных организаций
|182
|МУХАМЕТЬЯНОВ РАМИЛ АВХАДИЕВИЧ
|Совладелец (бывший)
|МУХАММАДИЯ Д.СТАРОХАЛИЛОВО ДУВАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший)
|МУХАММАДИЯ Д.СТАРОХАЛИЛОВО ДУВАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Деятельность религиозных организаций
|183
|РАЕВ РИНАТ АФРАЕМОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ-МЕЧЕТЬ № 2100 ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. ЧЕЛЯБИНСКА
|Председатель рдум челябинской и курганской областей (бывший)
|РЕГИОНАЛЬНОЕ ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СОСТАВЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Деятельность религиозных организаций
|184
|РАФИКОВ АЙНУР АЗАМАТОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.НУКАЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Имам-хатыб (бывший)
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.ЮМАГУЗИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность религиозных организаций
|185
|САГИТОВ ЗАКИР РАХМАТУЛЛИНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ИМАН ДЕРЕВНИ ЧЯТАЙ БУРЗЯН И СЕЛА САДОВЫЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИЯКИНСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший)
|ИМАН МКР. ВЫНГАПУРОВСКИЙ ЦРОМ ЯНАО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ КАЗЫЯТ, ММРО
|Деятельность религиозных организаций
|186
|САГИТОВ ЗАКИР РАХМАТУЛЛИНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ИМАН ДЕРЕВНИ ЧЯТАЙ БУРЗЯН И СЕЛА САДОВЫЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИЯКИНСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший)
|ИХСАН Г. НОЯБРЬСК ЦРОМ ЯНАО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ КАЗЫЯТ, ММРО
|Деятельность религиозных организаций
|187
|САГИТОВ ЗАКИР РАХМАТУЛЛИНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ИМАН ДЕРЕВНИ ЧЯТАЙ БУРЗЯН И СЕЛА САДОВЫЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИЯКИНСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший)
|ИМАН Г. МУРАВЛЕНКО ЦРОМ ЯНАО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ КАЗЫЯТ, ММРО
|Деятельность религиозных организаций
|188
|САГИТОВ ЗАКИР РАХМАТУЛЛИНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ИМАН ДЕРЕВНИ ЧЯТАЙ БУРЗЯН И СЕЛА САДОВЫЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИЯКИНСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший)
|ИСЛАМ П. ПУРПЕ ЦРОМ ЯНАО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ КАЗЫЯТ, ММРО
|Деятельность религиозных организаций
|189
|САГИТОВ ЗАКИР РАХМАТУЛЛИНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ИМАН ДЕРЕВНИ ЧЯТАЙ БУРЗЯН И СЕЛА САДОВЫЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИЯКИНСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Председатель (бывший)
|ЯНК ДУМ АЧР
|Деятельность религиозных организаций
|190
|САГИТОВ ЗАКИР РАХМАТУЛЛИНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ИМАН ДЕРЕВНИ ЧЯТАЙ БУРЗЯН И СЕЛА САДОВЫЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИЯКИНСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Председатель правления (бывший), Совладелец (бывший)
|ИМАН-ВЕРА Г. НОЯБРЬСКА ЯНАО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Деятельность религиозных организаций
|191
|САДЫКОВ ХАЛИЛ АМИРОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ИМАН Д.АЗОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец (бывший)
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕР. АЗОВО АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РБ
|Деятельность религиозных организаций
|192
|САДЫКОВ ХАМИЯ АМИРОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ИМАН Д.АЗОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец (бывший)
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕР. АЗОВО АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РБ
|Деятельность религиозных организаций
|193
|САИТОВ КАРИМЗЯН САИТОВИЧ
|Совладелец (бывший)
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ №1859 Д.СТАРОЕ БУРНОВО БИРСКОГО РАЙОНА РБ
|Совладелец (бывший)
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ №1859 Д.СТАРОЕ БУРНОВО БИРСКОГО РАЙОНА РБ
|Деятельность религиозных организаций
|194
|САЛИХЬЯНОВ РАСИМ МАГАНАВИЕВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ С. КУЯНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Имам-хатыб (бывший)
|МАХАЛЛЯ С. НИКОЛО-БЕРЕЗОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Деятельность религиозных организаций
|195
|САМИГУЛЛИН НАЗИР САЛИХОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ № 702 С. УСАК-КИЧУ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БИЖБУЛЯКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Руководитель юридического лица (бывший), Совладелец (бывший)
|МАХАЛЛЯ № 702 С.УСАК-КИЧУ БИЖБУЛЯКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность религиозных организаций
|196
|СИБГАТУЛЛИН МАВЛЕМЗАН МАВЛЕТОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ, Совладелец
|МАХАЛЛЯ №1990 Г.ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.22 РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦДУМ РОССИИ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|МАХАЛЛЯ №1990 Г.ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.22 РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦДУМ РОССИИ
|Деятельность религиозных организаций
|197
|СУЛЕЙМАНОВ РИНАТ РИФГАТОВИЧ
|ИМАМ ХАТЫБ
|МАХАЛЛЯ МУРАД №2508 С.БАКАЕВО КУШНАРЕНКОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Председатель правления (бывший), Совладелец (бывший)
|АЛЬ-ФУРКАН ГОРОДА ИРКУТСКА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МУСУЛЬМАН
|Деятельность религиозных организаций
|198
|СУЛТАНОВ МАГАСУМ МАХАМАДУЛЛОВИЧ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С. ЕНЕБЕЙ-УРСАЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИЯКИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С. ЕНЕБЕЙ-УРСАЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИЯКИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность религиозных организаций
|199
|ТАЗЕТДИНОВ ФАРИТ ШАЙХЕТДИНОВИЧ
|Совладелец (бывший)
|МУСУЛЬМАНСКОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ ОБЩЕСТВО
|Совладелец (бывший)
|МУСУЛЬМАНСКОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ ОБЩЕСТВО
|Деятельность религиозных организаций
|200
|ТАЛИПОВ РАФАИЛ ХАЗИЕВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|ИХЛАС Д.АХТИЯЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Руководитель юридического лица (бывший), Совладелец
|НУР С.САНДУГАЧ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЧЕТИ
|Деятельность религиозных организаций
|201
|ТИМЕРБУЛАТОВ АЗАМАТ РАМАЗАНОВИЧ
|Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. ЯНГАЗИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С. УРГАЗА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность религиозных организаций
|202
|УЛЬМАСКУЛОВ МАХМУТ ХАСАНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ №990 СЕЛА КИЛИМОВО БУЗДЯКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Имам-хатиб (бывший)
|МАХАЛЛЯ №990 С.КИЛИМОВО БУЗДЯКСКОГО РАЙОНА
|Деятельность религиозных организаций
|203
|УСМАНОВ ИЛЬДАР ЗУФАРОВИЧ
|Совладелец (бывший)
|НУР ИСЛАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 2120
|Совладелец (бывший)
|НУР ИСЛАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 2120
|Деятельность религиозных организаций
|204
|ФАЙЗУЛЛИН ИЛЬЯС НАГИМОВИЧ
|Руководитель юридического лица (бывший), Совладелец
|МАХАЛЛЯ Д. МРЯСИМОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРАИДЕЛЬСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Руководитель юридического лица (бывший), Совладелец
|МАХАЛЛЯ Д. МРЯСИМОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРАИДЕЛЬСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Деятельность религиозных организаций
|205
|ФАТКУЛЛИН ФАРИТ НУРЕЕВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ ЗУХРА Д. БЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Председатель ликвидационной комиссии (бывший), Совладелец (бывший)
|ЗУХРА Д. БЕЛЬСКАЯ МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Деятельность религиозных организаций
|206
|ХАДЫЕВ ЗЕКЕРИЯ ЗАКИЕВИЧ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОС. ЯНГАН-ТАУ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САЛАВАТСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОС. ЯНГАН-ТАУ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САЛАВАТСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность религиозных организаций
|207
|ХАЙРУЛЛИН ИЛЬДАР ГАБДРАХМАНОВИЧ
|Имам-хатыйб
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.АВДОН УФИМСКОГО РАЙОНА
|Председатель (бывший), Совладелец
|ЮРМАТЫ Г.УФЫ, МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Деятельность религиозных организаций
|208
|ХАЙРУЛЛОВ РУСТАМ МИНАСХАТОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|МИРАС Д.НОВОШАРЕЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Имам-хатыб (бывший)
|МАХАЛЛЯ С. СТАРАЯ ТЮГАЛЬБУГА НОВОМАЛЫКЛИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОСТАВЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Деятельность религиозных организаций
|209
|ХАФИЗОВ ХАМЗА ШАМСИТДИНОВИЧ
|Имам-хатыб - председатель
|НАСИХАТ Г. БАЙМАК ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С. МЕРЯСОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность религиозных организаций
|210
|ХУСНУТДИНОВ МАНСУР МАВЛЮТОВИЧ
|Совладелец (бывший)
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕР. АЗОВО АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РБ
|Совладелец (бывший)
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕР. АЗОВО АРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА РБ
|Деятельность религиозных организаций
|211
|ШАЙХУЛЛИН РАШИТ НУРУЛЛОВИЧ
|Совладелец
|МАХАЛЛЯ № 1991 ТАУБА С. ВЕРХНЕЯРКЕЕВО ИЛИШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦДУМ РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Председатель, Совладелец (бывший)
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 1909 С.ВЕРХНЕЯРКЕЕВО ИЛИШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность религиозных организаций
|212
|ШАЙХУТДИНОВ РУСТАМ РИНАТОВИЧ
|Заместитель имам-хатыба (бывший), Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 1362 С. КАРМАНОВО ЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА
|Заместитель имам-хатыба (бывший), Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 1362 С. КАРМАНОВО ЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА
|Деятельность религиозных организаций
|213
|ШАКИРОВ ВАХИТ ЛУКМАНОВИЧ
|Имам хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ Д.СТАРЫЙ БУРТЮК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ
|Совладелец (бывший)
|Д.СТАРЫЙ БУРТЮК, МРО
|Деятельность религиозных организаций
|214
|ШАЯХМЕТОВ АХМЕТ ХУСНУЛЛОВИЧ
|Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.РЫСКУЖИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший)
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.РАВИЛОВО АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность религиозных организаций
|215
|ШАЯХМЕТОВ АХМЕТ ХУСНУЛЛОВИЧ
|Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.РЫСКУЖИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИМАМ-ХАТЫБ (бывший)
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОС. КРАСНАЯ БАШКИРИЯ АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность религиозных организаций
|216
|ШАЯХМЕТОВ АХМЕТ ХУСНУЛЛОВИЧ
|Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.РЫСКУЖИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Имам-мухтасиб (бывший)
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. УТЯГАНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность религиозных организаций
|217
|ШАЯХМЕТОВ АХМЕТ ХУСНУЛЛОВИЧ
|Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.РЫСКУЖИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Имам-хатиб (бывший)
|Д.ТАШТУЙ АБЗЕЛИЛОВСКОГО Р-НА РБ, МРО
|Деятельность религиозных организаций
|218
|ШАЯХМЕТОВ АХМЕТ ХУСНУЛЛОВИЧ
|Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.РЫСКУЖИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Имам-хатиб (бывший)
|Д.БУРАНГУЛОВО АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА РБ, МРО
|Деятельность религиозных организаций
|219
|ЮНУСОВ ЮЛАЙ РАМАЗАНОВИЧ
|Имам (бывший), Совладелец
|ТАСЛИМ С.АКЪЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Имам (бывший), Совладелец
|ТАСЛИМ С.АКЪЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Деятельность религиозных организаций
|220
|ЮСУПОВ ИЛЬГАМ ИРШАТОВИЧ
|Имам-хатыб (бывший)
|НУР ИСЛАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 2120
|Имам-хатыб (бывший)
|НУР ИСЛАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 2120
|Деятельность религиозных организаций
|221
|ЮСУПОВ ИЛЬГАМ ИРШАТОВИЧ
|Имам-хатыб (бывший)
|НУР ИСЛАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 2120
|Председатель правления (бывший), Совладелец (бывший)
|ИМАН Г. ГУБКИНСКИЙ, ММРО
|Деятельность религиозных организаций
|222
|ЯНБАЕВ РАСУЛ ГИЛЬМИТДИНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|КЫЗЫЛ-МЕЧЕТЬ С.МРАКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Имам-хатыб (бывший)
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.МРАКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность религиозных организаций
|223
|ЯНУЗАКОВ РАФКАТ ШАГИВАЛЕЕВИЧ
|Имам-хатиб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.БУЛАТОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Имам-хатыб (бывший)
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.АЛЬМУХАМЕТОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Деятельность религиозных организаций
|224
|ЯХИН ФЛЮР ХАБИБОВИЧ
|Имам хатыб (бывший)
|МАХАЛЛЯ №1687 Д.КУМАЛАК ЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Имам хатыб (бывший)
|МАХАЛЛЯ №1687 Д.КУМАЛАК ЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Деятельность религиозных организаций
|225
|ГАЙНУЛЛИН ИЛЬДАР МУКАМИЛОВИЧ
|Имам-хатыб
|МАХАЛЛЯ №1918 С.КРАСНЫЙ ЯР УФИМСКОГО РАЙОНА РБ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший)
|МИСОН, ООО
|6.336.000,00
|Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
|226
|АБУБАКИРОВ ДАЯН НУРЕЕВИЧ
|Имам-хатыб - председатель, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. ЯНЗИГИТОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Директор (бывший)
|УРАЛОЧКА, ООО
|Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
|227
|ЯНБАЕВ РАСУЛ ГИЛЬМИТДИНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|КЫЗЫЛ-МЕЧЕТЬ С.МРАКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
|228
|АХМЕРОВ АРТУР ЮРИСОВИЧ
|Совладелец
|МАХАЛЛЯ №2429 Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (75%)
|ОЛИМПИК ПАРК, ООО
|4.626.000,00
|Деятельность спортивных объектов
|229
|БИБАРСОВ АЮП АББАСОВИЧ
|Имам-хатыб
|ИМ. САЛАВАТА ЮЛАЕВА Г. УФЫ, МРО
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (45%)
|РОСАВИА, ООО
|Деятельность туристических агентств
|230
|ВАЛИКЕЕВ САЛАВАТ КОРБАНГАЛИЕВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|САЛЯМ С. ЯБАЛАКЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента
|231
|ТУКУМБЕТОВ РАХИМЬЯН КАМИЛОВИЧ
|Имам хатиб, Совладелец
|МУХАММАД Д. КУЖАНАК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Генеральный директор (бывший)
|ТАЙПАН, ООО ЧОП
|38.335.000,00
|Деятельность частных охранных служб
|232
|АБУБАКИРОВ АЙДАР ЗАКИРОВИЧ
|ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МАХАЛЛИ
|МАХАЛЛЯ МУБАРЯКЯМАЛ №2633 Д.ЮЛДЫБАЕВО ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (33%)
|АБСОЛЮТ XXI, ООО ЧОО
|Деятельность частных охранных служб
|233
|АКТИМЕРОВ УЛЬФАТ МАВЛЕТОВИЧ
|Имам хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ СЕЛА КАРА ЯКУПОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (25%)
|ЗОЛОТОЙ БЕРКУТ, ООО ЧОП
|Деятельность частных охранных служб
|234
|ГАЛИМОВ МУКМИН КИМОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ДИНИСЛАМ Д.СТАРОМУСИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (100%)
|БЛОК, ООО ЧОП
|Деятельность частных охранных служб
|235
|ТУКУМБЕТОВ РАХИМЬЯН КАМИЛОВИЧ
|Имам хатиб, Совладелец
|МУХАММАД Д. КУЖАНАК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Генеральный директор (бывший)
|СВЯЗЬ-ОХРАНА, ООО ОП
|Деятельность частных охранных служб
|236
|ЯРМУХАМЕТОВ МИНИГАЛЕЙ ЗУЛКАРНАЕВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. ИСЯНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший)
|УРАЛ-ИНВЕСТ, ООО
|Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев
|237
|ЕЛКИБАЕВ ФАНИС МИРЗИЯНОВИЧ
|Совладелец (бывший)
|НАСИХАТ Г. БАЙМАК, МРО
|ИП (бывший) (ИП)
|Животноводство
|238
|ТАКАЛОВ ИЛЬЯС ИСМАГИЛОВИЧ
|Имам хатыб председатель, Совладелец
|КАБИР Д.МАКСЮТОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИЛАИРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Редактор (бывший)
|СЕЛЬСКИЕ ОГНИ, КП РБ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
|Издание газет
|239
|АБУБАКИРОВ АЙДАР ЗАКИРОВИЧ
|ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МАХАЛЛИ
|МАХАЛЛЯ МУБАРЯКЯМАЛ №2633 Д.ЮЛДЫБАЕВО ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший)
|БИЗНЕС РЕШЕНИЕ, ООО УК
|Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
|240
|АРСЛАНОВ ГАЗИНУР ГАЛИМХАНОВИЧ
|Председатель (бывший)
|АЗАТ, МРО
|Конкурсный управляющий (бывший)
|КУШНАРЕНКОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТИПОГРАФИЯ
|Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
|241
|АХМЕТДИНОВ РИНАТ ШАЙМУЛЛОВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|МАХАЛЛЯ Д. БИШКАЗИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший)
|ОКТЯБРЬ, СПК (КОЛХОЗ)
|Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
|242
|БИБАРСОВ АЮП АББАСОВИЧ
|Имам-хатыб
|ИМ. САЛАВАТА ЮЛАЕВА Г. УФЫ, МРО
|Совладелец (бывший)
|УМЕТ, ПК
|Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
|243
|ВАХИТОВ МУХТАР ЗАКАРИЕВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.ТАБУЛДА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Бухгалтер (бывший)
|УРАЛ, КФХ
|Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
|244
|ВАХИТОВ МУХТАР ЗАКАРИЕВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.ТАБУЛДА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Бухгалтер (бывший)
|АШКАДАР, АССОЦИАЦИЯ КФХ
|Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
|245
|ДАВЛЕТБАЕВ НАГИМ ХАСАЕТДИНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. ЯВГИЛЬДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший)
|ЯВГИЛЬДЫ, К-З
|Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
|246
|ИСАНБЕРДИН ТИМЕРБУЛАТ ГАЙНУЛЛОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.ИГУБАЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший) (5,64%)
|ИБРАЕВСКАЯ, ООО АГРОФИРМА
|Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
|247
|КАЛЯМОВ РАЛИФ НУРЛЫГАЯНОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ, Совладелец
|МАХАЛЛЯ НУРЛЫ №2564 Д.ТАЙКАШ КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший)
|КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА, АКФХ
|Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
|248
|ТАГИРОВ ВАКИЛ ТАГИРОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛА НИЖНИЕ КИГИ КИГИНСКОГО РАЙОНА
|Совладелец (бывший) (0,02%)
|ЗАРЯ, ПО
|Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
|249
|САФАРОВ АЙДАР ФААТОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|АС-САФФ С. ИЛИКОВО КУШНАРЕНКОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (33%)
|НАШЕ ДЕЛО, ООО
|Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
|250
|АХМЕТЗЯНОВ НАИЛЬ САБИТОВИЧ
|Председатель совета, Совладелец
|МАХАЛЛЯ С. УРМЕКЕЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%)
|УФА-ЭКО-ЛАЙН, ООО
|Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
|251
|ИХСАНОВ ИЛЬГИЗ РАЯНОВИЧ
|Имам-хатыб
|МАХАЛЛЯ №2429 Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший), Совладелец
|УЦ СПЕЦИАЛИСТ, АНО ДО
|Образование дополнительное детей и взрослых
|252
|АМЕРХАНОВ НАЗАР САЛИМЬЯНОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|ХАБИБУЛЛА Д.ТАТАРСКИЙ САСКУЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший)
|НШ-ДЕТСКИЙ САД Д. ТАТАРСКИЙ САСКУЛЬ, МКОУ
|Образование основное общее
|253
|КУТОВ ХАСАН АБДУЛЛОВИЧ
|Имам, Совладелец
|ЗАРИФА С. НИЖНИЙ ТАШБУКАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший)
|ООШ Д. КУРГАШЛА, МКОУ
|Образование основное общее
|254
|МУХАМЕТЬЯНОВ РАМИЛ АВХАДИЕВИЧ
|Совладелец (бывший)
|МУХАММАДИЯ Д.СТАРОХАЛИЛОВО ДУВАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший)
|ООШ Д. СТАРОХАЛИЛОВО, МБОУ
|Образование основное общее
|255
|САФИУЛЛИН ФАРСИ ГАРИФЯНОВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|МАХАЛЛЯ Д. БАЧКИТАУ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший)
|ГАПОУ НПК
|Образование профессиональное среднее
|256
|ФАТХУТДИНОВ МАРАТ МАГДАНУРОВИЧ
|Председатель совета махалли
|МАХАЛЛЯ Д. БОЛЬШИЕ ШАДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИШКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Руководитель юридического лица (бывший), Совладелец (бывший)
|ШЭК ГАММА, НОАНО
|Образование профессиональное среднее
|257
|БАГАУТДИНОВ РАИЛЬ АХМЕТОВИЧ
|Имам хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ №2388 С.НИКОЛАЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший)
|С. НИКОЛАЕВКА, МБОУ СОШ
|Образование среднее общее
|258
|ВАЛЕЕВ РАМИЗ ХАЗИМУХАМЕТОВИЧ
|Совладелец
|АК-МАСЕТ Д.БАШ-ШИДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НУРИМАНОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший)
|Д. БАШ-ШИДЫ, МОУ ООШ
|Образование среднее общее
|259
|ГАЛИУЛЛИН КАМИЛ КИМОВИЧ
|Председатель, Совладелец
|МАХАЛЛЯ Д.ЯБАЛАКОВО
|Директор (бывший)
|С. СТАРОКИРГИЗОВО, МБОУ СОШ
|Образование среднее общее
|260
|МУРЗИН РАУФ ИШБУЛАТОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|УТЯШ Д.НИЖНЕУТЯШЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОКАТАЙСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший)
|СОШ Д.НИЖНЕУТЯШЕВО, МКОУ
|Образование среднее общее
|261
|НУРУМБЕТОВ АЛЬБЕРТ МИНИСЛАМОВИЧ
|Имам - хатиб
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 1658 Д.ЮКАЛЕКУЛЬ ДЮРТЮЛИНСКОГО РАЙОНА РБ
|Директор (бывший)
|С. СУККУЛОВО, МБОУ СОШ
|Образование среднее общее
|262
|ТУРУМТАЕВ ФАКИЛ САХИУЛЛОВИЧ
|ИМАМ ХАТЫБ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|ИДРИС С.ИВАНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор школы (бывший)
|С.ИВАНОВКА, МБОУ СОШ
|Образование среднее общее
|263
|ЮСУПОВ ИЛЬДАР ЗАЙНУЛЛОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. БОЛЬШЕБАСАЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Директор (бывший)
|СОШ С. 1-Е ТУРКМЕНЕВО, МОБУ
|Образование среднее общее
|264
|МУХАМЕДЬЯНОВ РАИЛЬ ГАЛЕЕВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ФУРКАН С.СТАРОСУБХАНГУЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
|265
|РАФИКОВ РИФ ГИНИАТУЛЛОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ №1682 Г.КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦДУМ РОССИИ
|Исполнительный директор (бывший), Совладелец (бывший) (35%)
|РЕМЭНЕРГО, ООО
|Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
|266
|ЯКУПОВ РАШИТ ШАВКАТОВИЧ
|ИМАМ ХАТЫБ
|МАХАЛЛЯ ДЕР. ИМАЙ-УТАРОВО ДЮРТЮЛИНСКОГО РАЙОНА РБ
|Совладелец (бывший) (20%)
|ДЮРТЮЛИНСКОЕ УЭН, ООО
|Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
|267
|ЯППАРОВ САЛАВАТ МИДХАТОВИЧ
|Председатель совета прихода, Совладелец
|МУХАММАДСАЛИМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (99,50%)
|МС НУР, ООО
|931.000,00
|Подготовка строительной площадки
|268
|КУТЛУЗАМАНОВ АБДУЛЬГАЛИМ ГЕОРГИЕВИЧ
|Ликвидатор, Совладелец
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ П.Г.Т.ЧИШМЫ ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|Подготовка строительной площадки
|269
|ШАРАФУТДИНОВ АЙНУР МУКАТДИСОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.ИЛЬЧИМБЕТОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший)
|ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖНК
|5.634.000,00
|Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества
|270
|ГЛИМШИН ТАФКИЛЬ ГЛИМХАНОВИЧ
|Имам-хатиб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Г. НЕФТЕКАМСКА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший)
|ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО №2, ЖНК
|Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества
|271
|КАГАРМАНОВ МУЛЛАХМЕТ ЗАКИРОВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|МАХАЛЛЯ МУКАРАМА С. УЧАЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший)
|ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО №2, ЖНК
|Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества
|272
|САРВАРИЕВ ИЛЬДАР ФАНИЛЬЕВИЧ
|Имам-хатыб
|МАХАЛЛЯ № 214 АЛЬ-АМИР С. ИГЛИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший)
|ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО №2, ЖНК
|Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества
|273
|ГАТАУЛЛИН ФАРИТ ХАККИЕВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|ДАНИЯ №2237 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г.УФЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший)
|НИКСАН, ООО
|Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
|274
|ГАТИЯТУЛЛИН ИЛЬШАТ ФИДАИЛЬЕВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|РИФАТ И НАИЛЯ С.ТАВТИМАНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (20%)
|УРАЛ-ХАДЖ, ООО
|Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
|275
|ХАФИЗОВ ИЛЬШАТ АНУРОВИЧ
|Имам-хатыб
|НУРЛЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ИШИМБАЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (20%)
|УРАЛ-ХАДЖ, ООО
|Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
|276
|КУРБАНОВ РУСТАМ ТАКСИНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.АКБЕРДИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший) (75%)
|КВАРТАЛ-ПЛЮС, ООО
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|277
|КУРБАНОВ РУСТАМ ТАКСИНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.АКБЕРДИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Ликвидатор (бывший), Совладелец (бывший) (100%)
|НАШ ДОМ, ООО
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|278
|МАЛАХОВ ИЛЬДАР ЗАГИДУЛЛОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ХАКИМИЯ МУНИЦИАПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА УФЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛЕГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Ликвидатор (бывший), Совладелец (бывший) (10%)
|ДЕЛЬТА-ИНВЕСТ, ЗАО
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|279
|ЯНБАЕВ РАСУЛ ГИЛЬМИТДИНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|КЫЗЫЛ-МЕЧЕТЬ С.МРАКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший)
|НАКАС, ФОНД
|Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
|280
|МУЛЮКОВ ВАРИС ГИЛМУЛЛОВИЧ
|Председатель
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. АЛЕКСЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший) (25%)
|ИСЛАМ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МИЛОСЕРДИЯ
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|281
|ГАЙНУЛЛИН ИЛЬДАР МУКАМИЛОВИЧ
|Имам-хатыб
|МАХАЛЛЯ №1918 С.КРАСНЫЙ ЯР УФИМСКОГО РАЙОНА РБ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший), Совладелец (100%)
|РАЗВИТИЕ, ООО
|21.000,00
|Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
|282
|БИКБУЛАТОВ АЛЬБЕРТ ГАЗИЗЬЯНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|САНАТОРИЙ АЛКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (50%)
|КЛЮЧ ЗДОРОВЬЯ, ООО
|9.949.000,00
|Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках
|283
|БИРГАЛИН АЙНУР АЗАМАТОВИЧ
|Председатель
|ФАТХИСЛАМ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГО Г. УФА ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Генеральный директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%)
|ТАЙМАС ПРЕСТИЖ, ООО
|1.726.000,00
|Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках
|284
|САФАРОВ АЙДАР ФААТОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|АС-САФФ С. ИЛИКОВО КУШНАРЕНКОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (6,67%)
|КОМПАНИЯ ГИМАЛАИ ИНТЕРНЭШНЛ, ООО
|Производство детского питания и диетических пищевых продуктов
|285
|ХАЛЯСИТДИНОВ ИРЕК АСФИРОВИЧ
|Директор
|ИМЕНИ ЗИЯ КАМАЛИ, ФОНД
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (бывший)
|УЗКД, ООО
|705.180.000,00
|Производство изделий из бетона для использования в строительстве
|286
|ХАСАНОВ ИЛЬГИЗ УРАЛОВИЧ
|Имам хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ С. КАКРЫБАШЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший)
|МЕГАСТРОЙ, ООО
|208.000,00
|Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины
|287
|МУХАМАДЕЕВ МУРТАЗА МУСТАФИЕВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.ТУИШЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший) (10%)
|УЮТ, ТОО
|Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины
|288
|ГАТАУЛЛИН ФАРИТ ХАККИЕВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|ДАНИЯ №2237 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г.УФЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (33,33%)
|ТД КВАДР, ООО
|Производство кровельных работ
|289
|АХМЕТОВ АЛЬФРЕД ХАДИСОВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|МАХАЛЛЯ Д.СУЛТАНАЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУШНАРЕНКОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (20%)
|ДУНКАН, ООО
|Производство листового холоднокатаного стального проката
|290
|САРВАРОВ ФРАНС САЛАХОВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|МАХАЛЛЯ № 2203 С. НОВЫЙ КАИНЛЫК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Исполняющий обязанности директора (бывший), Совладелец (бывший)
|ТАРГИН МЕХАНОСЕРВИС, ООО
|3.193.781.000,00
|Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
|291
|ХАЛИЛОВ ИЛЬНУР ФАИЛОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ ИМ. ЗАЙНУЛЛЫ РАСУЛЕВА Г. СИБАЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|Производство мебели
|292
|ГАЙСИН АНВАР ХАЗИМУХАМЕТОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ, Совладелец
|МАХАЛЛЯ №2188 С.АКТЮБА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (12%)
|СВЕТОЗАР, ООО
|Производство медицинских инструментов и оборудования
|293
|ГАЙСИН АНВАР ХАЗИМУХАМЕТОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ, Совладелец
|МАХАЛЛЯ №2188 С.АКТЮБА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (100%)
|МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ, ООО
|Производство медицинских инструментов и оборудования
|294
|ГАЙСИН АНВАР ХАЗИМУХАМЕТОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ, Совладелец
|МАХАЛЛЯ №2188 С.АКТЮБА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (12%)
|ЭФИР, ООО ФИРМА
|Производство медицинских инструментов и оборудования
|295
|ГАЙСИН АНВАР ХАЗИМУХАМЕТОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ, Совладелец
|МАХАЛЛЯ №2188 С.АКТЮБА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (12%)
|ЭФИР, ООО
|Производство медицинских инструментов и оборудования
|296
|ГАЙСИН АНВАР ХАЗИМУХАМЕТОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ, Совладелец
|МАХАЛЛЯ №2188 С.АКТЮБА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (10%)
|МЕДИНСТРУМЕНТ, ООО ЗАВОД
|Производство медицинских инструментов и оборудования
|297
|ХАЙРУЛЛИН ВАЗИР САМИГУЛЛИНОВИЧ
|Имам хатыб
|МАХАЛЛЯ С. УЯЗЫТАМАК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (10%)
|БАЛЛЫ-ТАУ, ООО
|Производство муки из зерновых культур
|298
|БИКБУЛАТОВ АЛЬБЕРТ ГАЗИЗЬЯНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|САНАТОРИЙ АЛКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (50%)
|АГРОСИНТЕЗ, ООО
|Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности
|299
|НАЗЫРОВ БИКТИМЕР ГАЙНЕТДИНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 2082 С. БУЗАТ СТЕРЛИБАШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН ЦДУМ РОССИИ
|Генеральный директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%)
|МОСТ, ООО
|Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
|300
|ХАСАНОВ МУХАМАТ АСНАФОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.АСКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСКИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%)
|ГАЗ, ПК
|Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
|301
|ГАТАУЛЛИН ФАРИТ ХАККИЕВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|ДАНИЯ №2237 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г.УФЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (60%)
|ПФ МЕТАЛЛ, ООО
|1.871.000,00
|Производство строительных металлических конструкций и изделий
|302
|КУДАБАЕВ ВИЛЬДАН АБДУЛЛОВИЧ
|Имам-хатыб председатель, Совладелец
|СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ НУР-МУХАММЕТ Г.БЛАГОВЕЩЕНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Руководитель (бывший), Совладелец (бывший) (79,62%)
|ИНЗА, ООО КОМПАНИЯ
|723.000,00
|Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
|303
|ГАЙНУЛЛИН ИЛЬДАР МУКАМИЛОВИЧ
|Имам-хатыб
|МАХАЛЛЯ №1918 С.КРАСНЫЙ ЯР УФИМСКОГО РАЙОНА РБ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший)
|ВОСТОК-СЕРВИС, ООО
|588.000,00
|Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
|304
|БАХРАМОВ РАДИК КАСИМОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ФАРХИДЖИХАН С.СТАРОКУРУЧЕВО БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦДУМ РОССИИ, ММРО
|ИП (бывший) (ИП)
|Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
|305
|АХМЕТОВ АЛЬФРЕД ХАДИСОВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|МАХАЛЛЯ Д.СУЛТАНАЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУШНАРЕНКОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (20%)
|ДУСЛЫК, ЖНК
|Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
|306
|СУРИН ФЛОРИД ХАРИСОВИЧ
|Имам-хатыб председатель, Совладелец
|ЗАЙНАБ ДЕР.МАЛОАРСЛАНГУЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший)
|САКМАР, СПК
|Пчеловодство
|307
|БУРАНБАЕВ ДАНИЯР ДАЯНОВИЧ
|Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.НОВОМУНАСИПОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|Работы столярные и плотничные
|308
|КАШАПОВ РИНАТ РАФИКОВИЧ
|Имам-хатыб
|МАХАЛЛЯ Д. СТ. АБСАЛЯМОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (40%)
|РЕМСТРОЙПЛАСТ, ООО
|Работы столярные и плотничные
|309
|ИСАНГУЖИН РАВИЛЬ АЛСЫНБАЕВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.ХУСАИНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков
|310
|САМИГУЛЛИН НАЗИР САЛИХОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ № 702 С. УСАК-КИЧУ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БИЖБУЛЯКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (2,20%)
|УСАК-КИЧУ, СПК
|5.262.000,00
|Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
|311
|АБДРАХИМОВ РАВИЛЬ ФАТТАХОВИЧ
|Имам хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.КУРГАТОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЧЕТЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший)
|КУРГАТ, ООО
|Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
|312
|АХМЕТОВ АХАТ ЗАКИЕВИЧ
|Имам хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ С.КАШКАЛАШИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВАРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (0,58%)
|ЗАРЯ, ООО
|Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
|313
|ИСАНГУЖИН РАВИЛЬ АЛСЫНБАЕВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.ХУСАИНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший)
|ЙОНДОЗ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ
|Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
|314
|КАРАМОВ РАФГАТ ЗИЯВИЧ
|Совладелец
|АННУР Д.НОВОКИЗГАНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРАЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Председатель спк "берлек" (бывший)
|БЕРЛЕК, СПК
|Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
|315
|КИЗИЛБАЕВ ХАЛЯФ ЮСУПОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.ТЕРМЕНЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САЛАВАТСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Председатель (бывший)
|ИМ КИРОВА, К-З
|Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
|316
|КУМУШБАЕВ ВАКИЛ НУХОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. КИЛЬДИГУЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
|317
|МАННАПОВ БУЛАТ СУЛТАНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ИХЛАС Д.НИЖНЕЕ ИДРИСОВО БАЙМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ МЕЧЕТИ
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
|318
|САХИУЛЛИН РАМЗА НУРУЛЛИНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ С. ВЕРХНЕМАНЧАРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЛИШЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (16,67%)
|МАНЧАР, СПК
|Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
|319
|ТАКИУЛЛИН ЗАКИ РАШИТОВИЧ
|ИМАМ ХАТИБ
|ИХЛАС Д.НИЖНИЙ ЧАТ ЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ
|Совладелец (бывший)
|ИМЕНИ ХУДАЙБЕРДИНА, СПК
|Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
|320
|ТУХВАТУЛЛИН ВАЗИТ САГДАТОВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|МАХАЛЛЯ Р.П. ЧИШМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Председатель ликвидационной комиссии (бывший)
|ЗАРЯ, СХПК
|Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
|321
|ТУХВАТУЛЛИН ВАЗИТ САГДАТОВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|МАХАЛЛЯ Р.П. ЧИШМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Конкурсный управляющий (бывший)
|ЗАРЯ, СПК
|Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
|322
|ХАЙРУЛЛИН ФАГИМ ГИНИЯТОВИЧ
|Имам хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ №1613 С.АБЛАЕВО ЧЕКМАГУШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ
|Совладелец (бывший) (7,43%)
|ЯКТЫ-КУЛЬ ЧЕКМАГУШЕВСКОГО РАЙОНА РБ, СПК
|Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
|323
|ШАРИПОВ ИЛЬФАК АМЕРХАНОВИЧ
|ИМАМ ХАТЫБ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
|ТАГИР Д.ИЛЯЧЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
|324
|ГАЛИМШИН АЗАМАТ МАЛИКОВИЧ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕР.БИЛЬГИШ АСКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|Разведение овец и коз
|325
|ИСЛАМОВ НАЗИР МУЛЛАЯНОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|МУХАММЕТЗЫЯ Д. НОРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЛТАЧЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|Разведение овец и коз
|326
|ЯНБАЕВ КАМИЛЬ ФАЗЫЛГАЯНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С. СТАРЫЙ СИБАЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|Разведение овец и коз
|327
|САГАРЬЯРОВ МАНСУР ГАНИЯТОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ИШКУЖА Д. ТЕБЕТЕЕВО АЛЬШЕЕВСКИЙ РАЙОН ДУМ РБ, ММРО
|Совладелец (бывший) (0,30%)
|ИЛЬСЕГУЛ, СПК
|60.735.000,00
|Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы
|328
|САФАРОВ АЙДАР ФААТОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|АС-САФФ С. ИЛИКОВО КУШНАРЕНКОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (20%)
|КАРЬЕР, ООО
|Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина
|329
|КАМАЛОВ ЗАФИР РИФОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ
|МАХАЛЛЯ №2559 С.КАДЫРОВО ИЛИШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении
|330
|КУТЛУМУХАМЕТОВ САРВАР ГАЛЛЯМОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ФАТИХА ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛА КИНЗЕБУЛАТОВО ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА
|Председатель ликвидационной комиссии (бывший)
|РЕМТЕХ, ООО
|Ремонт машин и оборудования
|331
|ХИСАМУТДИНОВ ГЛИМХАТ МИДЕХАТОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ №1368 С.БАЛЫШЛЫ БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ
|Совладелец (бывший) (25%)
|ЮЖУРАЛЛИФТ, ООО
|Ремонт машин и оборудования
|332
|ЗАКИРОВ МАГРУФ МАНСУРОВИЧ
|Имам хатыб, Совладелец
|ИХЛАС С. АХМЕТОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУШНАРЕНКОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (5,95%)
|РУБИН, ООО СЕРВИС-ЦЕНТР
|Ремонт электронной бытовой техники
|333
|ЗАКИРОВ МАГРУФ МАНСУРОВИЧ
|Имам хатыб, Совладелец
|ИХЛАС С. АХМЕТОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУШНАРЕНКОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (4,89%)
|РУБИН, ООО СЕРВИС-ЦЕНТР
|Ремонт электронной бытовой техники
|334
|ЗАКИРОВ МАГРУФ МАНСУРОВИЧ
|Имам хатыб, Совладелец
|ИХЛАС С. АХМЕТОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУШНАРЕНКОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (4,76%)
|РУБИН, ООО СЕРВИС-ЦЕНТР
|Ремонт электронной бытовой техники
|335
|АРМАНШИН БАХТЕГАРАЙ САХИБГАРАЕВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ С. СТАРОЧУКУРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТАТЫШЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (12,50%)
|ТСЛ, ООО
|Сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов
|336
|МУЛЮКОВ РИШАТ КАШАФОВИЧ
|Имам-хатыб
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.ИНЗЕЛГА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Ликвидатор (бывший), Совладелец (бывший) (50%)
|ПОЛИГОН, ООО
|Сбор отходов
|337
|ДИНОВ ЮРИК ХИЛАЖОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ЯУШ Д.НОВОЯУШЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЧЕТЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Глава (бывший), Совладелец (бывший)
|ОРЕЛ, КХ
|Смешанное сельское хозяйство
|338
|ИКСАНОВ РОБЕРТ САБИТОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|АККУЛАЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЗАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АЛЬШЕЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (0,17%)
|ЗАВЕТ ЛЕНИНА, СПК
|Смешанное сельское хозяйство
|339
|ИХСАНОВ ИЛЬГИЗ РАЯНОВИЧ
|Имам-хатыб
|МАХАЛЛЯ №2429 Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (83,33%)
|АГРО-РОС, ООО
|Смешанное сельское хозяйство
|340
|КАЛЯМОВ РАЛИФ НУРЛЫГАЯНОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ, Совладелец
|МАХАЛЛЯ НУРЛЫ №2564 Д.ТАЙКАШ КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|Смешанное сельское хозяйство
|341
|МАСНАВИЕВ ФАНСУЛ МАРБИЕВИЧ
|Имам-хатыб
|МАХАЛЛЯ №1656 С.СТАРЫЙ АКБУЛЯК КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА
|Совладелец (бывший) (0,83%)
|КОЛХОЗ ИМЕНИ САЛАВАТА КАРАИДЕЛЬСКОГО Р-НА РБ, СПК
|Смешанное сельское хозяйство
|342
|САФИУЛЛИН САУБАН АХАТОВИЧ
|Имам хатыб
|МАХАЛЛЯ С. НИКИФАРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АЛЬШЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (0,77%)
|ПРАВДА-АГРО, СПК
|Смешанное сельское хозяйство
|343
|ТУХВАТУЛЛИН ВАЗИТ САГДАТОВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|МАХАЛЛЯ Р.П. ЧИШМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Внешний управляющий (бывший)
|ИВАНГОРОД, СПК
|Смешанное сельское хозяйство
|344
|ТУХВАТУЛЛИН ВАЗИТ САГДАТОВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|МАХАЛЛЯ Р.П. ЧИШМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Конкурсный управляющий (бывший)
|НИВА, СПК
|Смешанное сельское хозяйство
|345
|ТУХВАТУЛЛИН ВАЗИТ САГДАТОВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|МАХАЛЛЯ Р.П. ЧИШМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Конкурсный управляющий (бывший)
|ДАВЛЕКАНОВСКИЙ, СХПК
|Смешанное сельское хозяйство
|346
|ТУХВАТУЛЛИН ВАЗИТ САГДАТОВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|МАХАЛЛЯ Р.П. ЧИШМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший)
|КАЗАНГУЛОВСКОЕ ГНУ БНИИСХ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ, ОПХ
|Смешанное сельское хозяйство
|347
|УЛЬМАСКУЛОВ МАХМУТ ХАСАНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ №990 СЕЛА КИЛИМОВО БУЗДЯКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (11,11%)
|КОЛХОЗ ИМ. ФРУНЗЕ, СПК
|Смешанное сельское хозяйство
|348
|ХИСАМОВ АНФАК КАЮМОВИЧ
|Имам-хатыб
|МАХАЛЛЯ № 528 Д. НОВЫЙ АКБУЛЯК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРАИДЕЛЬСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (1,54%)
|ХАЛИЛОВО КАРАИДЕЛЬСКОГО Р-НА РБ, СПК
|Смешанное сельское хозяйство
|349
|ХАБИБУЛЛИН ФАНИТ МИННИАХМЕТОВИЧ
|ИМАМ ХАТЫБ
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 2152 Д. НОВО САФАРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ
|Совладелец (бывший)
|СТРОИТЕЛЬ, ООО ФИРМА
|Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
|350
|САФИУЛЛИН ФАРСИ ГАРИФЯНОВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|МАХАЛЛЯ Д. БАЧКИТАУ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (50%)
|ГИДРОРЕМСПЕЦСТРОЙ, ООО
|Строительство водных сооружений
|351
|МУСТАЕВ ИРЕК НАИЛОВИЧ
|Имам-хатыб
|НУР Г. УФЫ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ
|Совладелец (бывший) (50%)
|МЕТАЛЛСТРОЙСЕРВИС, ООО
|82.751.000,00
|Строительство жилых и нежилых зданий
|352
|ВАЛИУЛЛИН БАТЫРЯН РАЯНОВИЧ
|Председатель совета махалля, Совладелец
|МАХАЛЛЯ МИНИГУЛЬСУМ Д. СТАРОМРЯСОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДАВЛЕКАНОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (100%)
|РСУ-8, ООО
|3.806.000,00
|Строительство жилых и нежилых зданий
|353
|АБУБАКИРОВ АЙДАР ЗАКИРОВИЧ
|ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МАХАЛЛИ
|МАХАЛЛЯ МУБАРЯКЯМАЛ №2633 Д.ЮЛДЫБАЕВО ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший), Совладелец (5%)
|БИЖБУЛЯКСКИЙ КИРПИЧ, ООО
|Строительство жилых и нежилых зданий
|354
|АБУБАКИРОВ АЙДАР ЗАКИРОВИЧ
|ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МАХАЛЛИ
|МАХАЛЛЯ МУБАРЯКЯМАЛ №2633 Д.ЮЛДЫБАЕВО ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%)
|ИКР, ООО
|Строительство жилых и нежилых зданий
|355
|АКИМБЕТОВ ФАРВАЗ ФАЙРУШЕВИЧ
|ИМАМ ХАТЫБ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.ВЕРХНЕШАКАРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%)
|САЛАНГ, ООО
|Строительство жилых и нежилых зданий
|356
|АКИМБЕТОВ ФАРУАЗ ФАЙРУШЕВИЧ
|ИМАМ ХАТЫБ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.ВЕРХНЕШАКАРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|Строительство жилых и нежилых зданий
|357
|АРСЛАНОВ ГАЗИНУР ГИЛИМХАНОВИЧ
|Председатель (бывший)
|АЗАТ, МРО
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (66,67%)
|УИС, ООО
|Строительство жилых и нежилых зданий
|358
|ГАЛИЕВ ИЛЬДАР ФАИЛЬЕВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ № 2161 Г. БЕЛЕБЕЙ БЕЛЕБЕЕВСКОГО МУХТАСИБАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший)
|БЕЛОКАТАЙСКАЯ, ООО ПМК
|Строительство жилых и нежилых зданий
|359
|ГАЛИЕВ ИЛЬДАР ФАИЛЬЕВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ № 2161 Г. БЕЛЕБЕЙ БЕЛЕБЕЕВСКОГО МУХТАСИБАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (0,63%)
|БЕЛОКАТАЙСКАЯ, ООО ПМК
|Строительство жилых и нежилых зданий
|360
|ГАЛИЕВ ИЛЬДАР ФАИЛЬЕВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ № 2161 Г. БЕЛЕБЕЙ БЕЛЕБЕЕВСКОГО МУХТАСИБАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (0,94%)
|БЕЛОКАТАЙСКАЯ, ООО ПМК
|Строительство жилых и нежилых зданий
|361
|ГАТАУЛЛИН ФАРИТ ХАККИЕВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|ДАНИЯ №2237 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г.УФЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (67%)
|ФАСАД-САЙДИНГ, ООО
|Строительство жилых и нежилых зданий
|362
|НАБИЕВ ФАНУС МУЛЛАГАЛИЕВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ С. СТАРОСУЛТАНБЕКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (100%)
|БНГС, ООО
|Строительство жилых и нежилых зданий
|363
|ШАЯХМЕТОВ АХМЕТ ХУСНУЛЛОВИЧ
|Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.РЫСКУЖИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший)
|БЕЛОКАТАЙСКАЯ, ООО ПМК
|Строительство жилых и нежилых зданий
|364
|ШАЯХМЕТОВ АХМЕТ ХУСНУЛЛОВИЧ
|Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.РЫСКУЖИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший) (5,01%)
|БЕЛОКАТАЙСКАЯ, ООО ПМК
|Строительство жилых и нежилых зданий
|365
|ШАЯХМЕТОВ АХМЕТ ХУСНУЛЛОВИЧ
|Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.РЫСКУЖИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший) (5,02%)
|БЕЛОКАТАЙСКАЯ, ООО ПМК
|Строительство жилых и нежилых зданий
|366
|САРВАРОВ ФРАНС САЛАХОВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|МАХАЛЛЯ № 2203 С. НОВЫЙ КАИНЛЫК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Генеральный директор (бывший), Совладелец (бывший)
|СПЕЦРЕМОНТ, ООО
|Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
|367
|ГАББАСОВ РУФАТ ГАФУРОВИЧ
|Имам хатыб, Совладелец
|АР-РАХМАН №2333 МИКРОРАЙОНА ЗАТОН ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%)
|АВТОРЕМ, ООО
|Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
|368
|ТУХВАТУЛЛИН ВАЗИТ САГДАТОВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|МАХАЛЛЯ Р.П. ЧИШМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Конкурсный управляющий (бывший)
|ДАРЗ, МУП
|Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств
|369
|ШАЙХУТДИНОВ РУСТЕМ РИНАТОВИЧ
|Заместитель имам-хатыба (бывший), Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 1362 С. КАРМАНОВО ЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (50%)
|РУСЛЕН, ООО
|Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
|370
|ГАЙСИН АНВАР ХАЗИМУХАМЕТОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ, Совладелец
|МАХАЛЛЯ №2188 С.АКТЮБА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (19%)
|ЛУЧЕЗАР, ООО
|Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
|371
|ЗИЯНГИРОВ РАФИК АНВАРОВИЧ
|Имам хатыб, Совладелец
|МИННЕКАЙ С. ТЕПЕРИШЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (30%)
|РЕГИОНЗАПЧАСТЬ, ООО
|Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
|372
|АКИМБЕТОВ ФАРВАЗ ФАЙРУШЕВИЧ
|ИМАМ ХАТЫБ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.ВЕРХНЕШАКАРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%)
|РИТМ, ООО
|Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
|373
|ЗАЙНАГУТДИНОВ ШАМИЛЬ ШАКИРЬЯНОВИЧ
|Председатель совета махали
|МАХАЛЛЯ С. КРАСНЫЙ КЛЮЧ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НУРИМАНОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%)
|СТД, ООО
|Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
|374
|КАГАРМАНОВ МУЛЛАХМЕТ ЗАКИРОВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|МАХАЛЛЯ МУКАРАМА С. УЧАЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Ликвидатор (бывший)
|НУР, ООО
|Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
|375
|ГАЙСИН АНВАР ХАЗИМУХАМЕТОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ, Совладелец
|МАХАЛЛЯ №2188 С.АКТЮБА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (9,30%)
|ЗАВОД МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ, ООО
|Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
|376
|ГАЙСИН АНВАР ХАЗИМУХАМЕТОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ, Совладелец
|МАХАЛЛЯ №2188 С.АКТЮБА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший)
|ПАРИТЕТ, ООО ФИРМА
|Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
|377
|ТУЛЬКУБАЕВ САМАТ ЗАКИЕВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|АГИДЕЛЬ С.СТАРОСУБХАНГУЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший)
|БЕРЕЗОВЫЙ МАСШТАБ, ООО
|Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
|378
|АМИРОВ ГАЗИЗ ФАЗЫЛОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ЙОМАГУЖА Д.ЮМАГУЗИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУЮРГАЗИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (0,09%)
|МЕЛЕУЗОВСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ, ОАО
|Торговля оптовая листовым стеклом
|379
|МАМЛЕЕВ РАВИЛЬ ДАНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|АБУЗАР КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (50%)
|СБ-ОЙЛ, ООО
|Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин
|380
|ГИЛЬМУЛЛИН НАУФАЛ МУХАМЕТНУРОВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|МАХАЛЛЯ Д. СТАРЫЙ КАИНЛЫК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%)
|АККОШ, ООО
|Торговля оптовая неспециализированная
|381
|ИХСАНОВ ИЛЬГИЗ РАЯНОВИЧ
|Имам-хатыб
|МАХАЛЛЯ №2429 Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший), Совладелец (бывший) (100%)
|ЯШЕЛЬ, ООО
|Торговля оптовая неспециализированная
|382
|ИХСАНОВ ИЛЬГИЗ РАЯНОВИЧ
|Имам-хатыб
|МАХАЛЛЯ №2429 Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший)
|ЯШЕЛЬ, ООО
|Торговля оптовая неспециализированная замороженными пищевыми продуктами
|383
|БУРАНГУЛОВ РУСЛАН РУСТАМОВИЧ
|ИМАМ ХАТЫБ
|МАХАЛЛЯ С. ДУСЛЫК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (37,50%)
|ЕВРОПАКС, ООО
|22.406.000,00
|Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями
|384
|АБУБАКИРОВ АЙДАР ЗАКИРОВИЧ
|ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МАХАЛЛИ
|МАХАЛЛЯ МУБАРЯКЯМАЛ №2633 Д.ЮЛДЫБАЕВО ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший)
|БТС, ООО
|Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями
|385
|ХАЙРУЛЛИН ЗАМИР ВЕНИРОВИЧ
|Совладелец
|МАХАЛЛЯ № 662
|Совладелец (бывший) (20%)
|СИНЯЯ ПТИЦА, ООО
|Торговля оптовая фармацевтической продукцией
|386
|ХАЙРУЛЛИН ЗАМИР ВЕНИРОВИЧ
|Совладелец
|МАХАЛЛЯ № 662
|Директор (бывший)
|ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ, ООО
|Торговля оптовая фармацевтической продукцией
|387
|БИКБУЛАТОВ АЛЬБЕРТ ГАЗИЗЬЯНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|САНАТОРИЙ АЛКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.
|Совладелец (бывший) (3,45%)
|ДУСЛЫК, ООО
|Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
|388
|НАСРТДИНОВ АЙРАТ ФАРДАТОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|СУЛТАНБЕК Д.СУЛТАНБЕКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСКИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
|389
|САФИНА РЯМЗИЯ МАГРУФОВНА
|Совладелец
|ГАЛИЯ-И-ШАРИФА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г.УФЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 1972
|Совладелец (бывший) (3,45%)
|ДУСЛЫК, ООО
|Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
|390
|ФАЙРУЗОВ ИЛЬГИЗ АСЛЯМОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. ДОРОГИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Директор (бывший)
|АЛЬЯНС-МОТОРС, ООО
|Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
|391
|АХМЕТОВ АЛЬФРЕД ХАДИСОВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|МАХАЛЛЯ Д.СУЛТАНАЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУШНАРЕНКОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (50%)
|ДУНКАН, ООО
|Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах
|392
|ЗАЙНУЛЛИН РАМИЛЬ РАУФОВИЧ
|Имам-хатиб
|СУФИЯ СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИМЕНИ
|ИП (бывший) (ИП)
|Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах
|393
|КАГАРМАНОВ МУЛЛАХМЕТ ЗАКИРОВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|МАХАЛЛЯ МУКАРАМА С. УЧАЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший), Совладелец (100%)
|НУР, ООО
|16.055.000,00
|Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах
|394
|АБДУЛЬМАНОВ ИРЕК ФЛЮРОВИЧ
|Имам-хатиб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ №2224 М/Р НИЖЕГОРОДКА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г.УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Генеральный директор (бывший)
|ГЕОС, ООО
|Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
|395
|ЯППАРОВ САЛАВАТ МИДХАТОВИЧ
|Председатель совета прихода, Совладелец
|МУХАММАДСАЛИМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Ликвидатор (бывший), Совладелец (бывший) (100%)
|ШУРАЛЕ, ООО
|Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах
|396
|ШАРИПОВ ВАНИР ТИМЕРБАКОВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|МАХАЛЛЯ САФИУЛЛА Д.УЗБЯКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
|397
|ШАМСИЕВ МАРСИЛ РИЗОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ Д. ЮСУПОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТАТЫШЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Директор (бывший)
|МАГАЗИН БАШКОРТОСТАН, ООО
|Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
|398
|АРАСЛАНОВ ГАЗИНУР ГИЛИМХАНОВИЧ
|Председатель (бывший)
|АЗАТ, МРО
|Конкурсный управляющий (бывший)
|АЙ СИ ДИ ГРУП УФА, АОЗТ
|Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
|399
|ГАЙНУЛЛИН ИЛЬДАР МУКАМИЛОВИЧ
|Имам-хатыб
|МАХАЛЛЯ №1918 С.КРАСНЫЙ ЯР УФИМСКОГО РАЙОНА РБ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах
|400
|АКЧУРИН ВИЛЬДАН ФАЙЗУЛЛОВИЧ
|Имам хатыб
|САЙДАШ Д.БАТЫРОВО ФЁДОРОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ №612
|Совладелец (бывший)
|НАШ ДОМ, ТСЖ
|Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
|401
|ИСЛАМБАЕВ ИСЛАМ ИСРАФИЛОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.ТУЯЛЯС ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА СИБАЙ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Председатель (бывший), Совладелец (бывший)
|ТУЯЛЯС-7, ТСЖ
|Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
|402
|АБДРАШИТОВ РАДИК МИРГАЯЗОВИЧ
|ИМАМ ХАТЫБ
|МАХАЛЛЯ №659 Д. УДРЯКБАШ БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|403
|АЗАМАТОВ ГАЛИ САГИТОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|САМЕРХАН Д.БАЙГУЖИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИЛАИРСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|404
|АЗАМАТОВ РАШИТ ИШБУЛДОВИЧ
|Имам хатыб председатель., Совладелец
|АМИНА С.ТАТЫР УЗЯК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|405
|АЗНАБАЕВ ФАРХОД ФАЙЗУЛЛАЕВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.ЯКШИМБЕТОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУЮРГАЗИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|406
|АКТИМЕРОВ УЛЬФАТ МАВЛЕТОВИЧ
|Имам хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ СЕЛА КАРА ЯКУПОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|407
|АЛЛАБЕРДИН ТАГИР ЗИННАТОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. ТИМИРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|408
|АЛЛАЯРОВ ГАЛИБ АЛИМОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|ФАСХУТДИН Д.КАЛКАНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|409
|АРСЛАНБЕКОВ МУХАМЕТ НАСРЫТДИНОВИЧ
|Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. ТЛЯУМБЕТОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|410
|АРСЛАНОВ ГАЗИНУР ГИЛИМХАНОВИЧ
|Председатель (бывший)
|АЗАТ, МРО
|ИП (бывший) (ИП)
|411
|АСКАРОВ БУРАНБАЙ ТАГИРОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ГАЛЛЯМ С.БОЛЬШЕАРСЛАНГУЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|412
|АСЛЯМОВ БУЛАТ НАЗИПОВИЧ
|Имам хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ № 1852 С. АНГАСЯК ДЮРТЮЛИНСКОГО РАЙОНА РБ, МРО
|ИП (бывший) (ИП)
|413
|АСЫЛГУЖИН ФИТРАТ РАСУЛОВИЧ
|Имам-хатыб
|САФУРА Д. КЫСЫНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Руководитель юридического лица (бывший), Совладелец (бывший)
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.ГАЛИАКБЕР БУРЗЯНСКОГО РАЙОНА
|414
|АХМЕТОВ БУЛАТ АХМЕТОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|МУРЗАБУЛАТ С.АБЗАНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|415
|АХМЕТОВ ИЛДАР ИНСАФУТДИНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ САКИНА С. ШАРАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШАРАНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|416
|БАГАУВ ИБРАГИМ ЮМАГУЖЕВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. ИШКУЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший)
|Д.ИШКУЛОВО АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА, МРО
|417
|БАГМАНОВ ФАНИЛЬ САМАТОВИЧ
|Имам-хатыб
|МЕЧЕТЬ АНГАМ СЕЛА КРАСНОХОЛМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|418
|БАЙРАМГУЛОВ АЙГИЗ ВАГИЗОВИЧ
|Имам-хатыб
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЧЕТЬ ИМ.ВАГИЗ Д. НОВЫЕ КАРАТАВЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САЛАВАТСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|419
|БАЙЧУРИН ЭДУАРД МИНИБАЕВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|МАХАЛЛЯ АССУХБА №2568 Д.ВЕРХНЕЮЛДАШЕВО МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|420
|БАЯЗИТОВ УРАЛ ХАБИЕВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.АТАВДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|421
|БИКБУЛАТОВ АЛЬБЕРТ ГАЗИЗЬЯНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|САНАТОРИЙ АЛКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.
|Совладелец (бывший)
|ИХЛАС-ФИНАНС, ООО
|422
|БИКБУЛАТОВ АЛЬБЕРТ ГАЗИЗЬЯНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|САНАТОРИЙ АЛКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.
|ИП (бывший) (ИП)
|423
|БИКБУЛАТОВ АЛЬБЕРТ ГАЗИЗЬЯНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|САНАТОРИЙ АЛКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.
|ИП (бывший) (ИП)
|424
|БУРАНГУЛОВ РУСЛАН РУСТАМОВИЧ
|ИМАМ ХАТЫБ
|МАХАЛЛЯ С. ДУСЛЫК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|425
|БУРАНГУЛОВ РУСЛАН РУСТАМОВИЧ
|ИМАМ ХАТЫБ
|МАХАЛЛЯ С. ДУСЛЫК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|426
|БУСКУНОВ МУСА МУХАМЕТОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.ГУСЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|427
|ВАЛЕЕВ НАИЛЬ МИДХАТОВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|МАХАЛЛЯ Д. КЫЗЫЛ-ЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУЗДЯКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|428
|ВАЛИЕВ АЗАМАТ НАИЛЕВИЧ
|Совладелец (бывший)
|НУР С. БОЛЬШЕУСТЬИКИНСКОЕ МЕЧЕТЛИНСКОГО Р-НА РБ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|429
|ВАЛИКЕЕВ САЛАВАТ КОРБАНГАЛИЕВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|САЛЯМ С. ЯБАЛАКЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|430
|ВАЛИШИН ИЛЬШАТ ШАФКАТОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. КАРЫШКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|431
|ВАХИТОВ МУХТАР ЗАКАРИЕВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.ТАБУЛДА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|432
|ГАБДУРАХМАНОВ ТАХИР ГАБДЛЯХАТОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ С. ВЕРХНИЕ БИШИНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|433
|ГАБДУРАХМАНОВ ТАХИР ГАБДЛЯХАТОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ С. ВЕРХНИЕ БИШИНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|434
|ГАЗИЗОВ ИРИК АГЛЯМОВИЧ
|Имам-хатыб - председатель, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. ХАСАНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|435
|ГАЙНАЗАРОВ РИНАТ МИНДЕБАЕВИЧ
|Совладелец (бывший)
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С. САФАРОВО
|Директор (бывший)
|ТЕГЕНСЕ, МП
|436
|ГАЙНУЛЛИН ИЛЬДАР МУКАМИЛОВИЧ
|Имам-хатыб
|МАХАЛЛЯ №1918 С.КРАСНЫЙ ЯР УФИМСКОГО РАЙОНА РБ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|437
|ГАЙСИН АНВАР ХАЗИМУХАМЕТОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ, Совладелец
|МАХАЛЛЯ №2188 С.АКТЮБА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|438
|ГАЛЛЯМОВ МУХАМЕТ МУСТАФОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ИХЛАС, МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. УФЫ
|Совладелец (бывший) (100%)
|СЭЯХЭТ, ЧАСТНОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
|439
|ГАЛЛЯМОВ РАДИС ВАГИЗОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.ЛАКЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САЛАВАТСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|440
|ГАТАУЛЛИН ФАНИЛЬ КАМИЛОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ТАЙФА ДЕРЕВНЯ МАХМУТОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|441
|ГАТИЯТУЛЛИН ИЛЬШАТ ФИДАИЛЬЕВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|РИФАТ И НАИЛЯ С.ТАВТИМАНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|442
|ГИБАДУЛЛИН МАРСЕЛЬ МАНСУРОВИЧ
|Имам-хатиб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ №1923 С.ВЕРХНИЕ КИГИ КИГИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Имам-хатыб (бывший)
|МАХАЛЛЯ №1923 С.В.-КИГИ РБ, МРО
|443
|ГИБАДУЛЛИН МАРСЕЛЬ МАНСУРОВИЧ
|Имам-хатиб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ №1923 С.ВЕРХНИЕ КИГИ КИГИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|444
|ГИЗЗАТУЛЛИН БАЙМУХАМЕТ АХМЕТХАЛИМОВИЧ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|НАСИХАТ Г. БАЙМАК ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|445
|ГИЛЬМИЯРОВ МУХАРЯМ МУХАМАДЬЯРОВИЧ
|Имам хатыб
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.ГУМБИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСКИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|446
|ГИЛЬМУЛЛИН НАУФАЛ МУХАМЕТНУРОВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|МАХАЛЛЯ Д. СТАРЫЙ КАИНЛЫК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|447
|ГИЛЬМУТДИНОВ ВАДИМ ЗАГИТОВИЧ
|ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МАХАЛЛИ, Совладелец
|МАХАЛЛЯ ШАМИЛЬ №2570 Г. УФЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|448
|ГИНИЯТУЛЛИН ИЛЬНУР МАРАТОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|САЙФУЛЛА И ХАМДЕЛЬНИСА ДЕРЕВНИ АЗНАЕВО ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|449
|ДАВЛЕТГАРЕЕВ КАДИМ ШАКИРХАНОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.КУШМАНАКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРАЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Директор (бывший)
|ИПС БУРАЕВСКАЯ ГУСП БАШПТИЦЕПРОМ, ДП
|450
|ДАУТОВ ИШТИМЕР ГАЗИЗОВИЧ
|Совладелец (бывший)
|МАХАЛЛЯ С.АБДУЛНАСЫР ХАЙБУЛЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦДУМ РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|451
|ДАУТОВ ИШТИМЕР ГАЗИЗОВИЧ
|Совладелец (бывший)
|МАХАЛЛЯ С.АБДУЛНАСЫР ХАЙБУЛЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦДУМ РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|452
|ЗАБЕН РАЕД АБЕДЭЛЬАЗИЗАХМАД
|Имам-хатыб
|МАХАЛЛЯ № 1462 С. ТАШКИНОВО Г. НЕФТЕКАМСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|453
|ЗАКИРОВ ИЛЬДУС УЗБЕКОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|МАУЛИДА Д.КУДАШЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|454
|ЗАРИПОВ ИЛЬЯС ШАЙХУЛЛОВИЧ
|Имам-хатыб
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С. АБЫЗОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРАИДЕЛЬСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший) (25%)
|КМ, ООО
|455
|ЗАРИПОВ РАМИЛЬ АХЛАФОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.НОВОЕЛЬДЯКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРАЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|456
|ЗАРИПОВА РОЗАЛИЯ ХАТМУЛЛОВНА
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|ТАРИХИ МЕЧЕТЬ С. БУРАЕВО РЕСП. БАШКОРТОСТАН С. БУРАЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРАЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|457
|ЗАРИПОВА РОЗАЛИЯ ХАТМУЛЛОВНА
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|ТАРИХИ МЕЧЕТЬ С. БУРАЕВО РЕСП. БАШКОРТОСТАН С. БУРАЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРАЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|458
|ИДРИСОВ ЭРНЭСТ РИФКАТОВИЧ
|Имам-хатыб
|НУР ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г.АГИДЕЛЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|459
|ИМАНГУЛОВ АМИР МАГАФУРОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. МИНДИГУЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|460
|ИСАНБЕРДИН ТИМЕРБУЛАТ ГАЙНУЛЛОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.ИГУБАЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|461
|ИСАНТАЕВ РУСТАМ РАХМЕТОВИЧ
|Муэдзин
|ТАСЛИМ С.АКЪЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|462
|ИСКАКОВ РАЯН ИСМАГИЛОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ИЛХАМ С. ИНЗЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|463
|ИСХАКОВ РАЛИС САФУАНОВИЧ
|Имам-хатыб
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С. МИНЗИТАРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|464
|ИСЯНГУЛОВ МУДАРИС ИДРИСОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.НИЖНЕСАПАШЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|465
|ИХСАНОВ ИЛЬГИЗ РАЯНОВИЧ
|Имам-хатыб
|МАХАЛЛЯ №2429 Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|466
|ИШЕМГУЛОВ АХАТ НАЗЫРОВИЧ
|ИМАМ ХАТИБ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
|ОРКОЯ Д.АЛАЙГИРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКА ЯРЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|467
|ИШЕМГУЛОВ АХАТ НАЗЫРОВИЧ
|ИМАМ ХАТИБ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
|ОРКОЯ Д.АЛАЙГИРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКА ЯРЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|468
|КАГАРМАНОВ МУЛЛАХМЕТ ЗАКИРОВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|МАХАЛЛЯ МУКАРАМА С. УЧАЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|469
|КАГАРМАНОВ РУСТАМ РАФАИЛОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ НУР С. ГОРНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|470
|КАЗИХАНОВ АНИС РАФИСОВИЧ
|Имам-хатыб
|ДУМ РБ, ЦРО
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|471
|КАЛЯМОВ РАЛИФ НУРЛЫГАЯНОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ, Совладелец
|МАХАЛЛЯ НУРЛЫ №2564 Д.ТАЙКАШ КАРАИДЕЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|472
|КАМАЛАТДИНОВ ЗУФАР ГИМАЗОВИЧ
|ИМАМ ХАТЫБ, Совладелец
|МАХАЛЛЯ Д. СТАРОКОЧКИЛЬДИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|473
|КАМАЛТДИНОВ ФИЛЮС НАКИПОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЧЕТЬ С. СТАРОБАЛТАЧЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЛТАЧЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|474
|КАРАМОВ ГАБИДУЛЛА ХАЛИМУЛЛОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ Д. ТАТ-УРЮШ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРАИДЕЛЬСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (19,85%)
|РОДОС, ТОО
|475
|КАРАМОВ РАФГАТ ЗИЯВИЧ
|Совладелец
|АННУР Д.НОВОКИЗГАНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРАЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Руководитель ликвидационной комиссии (бывший)
|КИЗГАН, ООО
|476
|КАРИМОВ АХМЕТ АХМЕТЗИЕВИЧ
|ИМАМ ХАТЫБ, Совладелец
|МАХАЛЛЯ №2529 Д. КУЧУМОВО ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|477
|КАРИМОВ ЮСУП ДАУТОВИЧ
|Имам-хатыб - председатель
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. БАИШЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|478
|КАШБУЛГАЯНОВ РАИЛЬ МАГАРИФОВИЧ
|Совладелец
|МАХАЛЛЯ Д. КЫЗЫЛ-ЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУЗДЯКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|479
|КИРЕЕВ ФАГИМ ШАКУРОВИЧ
|Председатель, Совладелец
|МАХАЛЛЯ Д. УРЬЯДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИШКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|480
|КУВАНДЫКОВ ВАХИТ ХАМИТОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.НОВОМУНАСИПОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|481
|КУДАБАЕВ ВИЛЬДАН АБДУЛЛОВИЧ
|Имам-хатыб председатель, Совладелец
|СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ НУР-МУХАММЕТ Г.БЛАГОВЕЩЕНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|482
|КУНСБАЕВ КАБИР БИЛАЛОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. АЛГАЗИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|483
|КУТЛУЗАМАНОВ АБДУЛЬГАЛИМ ГЕОРГИЕВИЧ
|Ликвидатор, Совладелец
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ П.Г.Т.ЧИШМЫ ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|484
|КУТЛУЗАМАНОВ АБДУЛЬГАЛИМ ГЕОРГИЕВИЧ
|Ликвидатор, Совладелец
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ П.Г.Т.ЧИШМЫ ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|485
|КУТЛУЗАМАНОВ АБДУЛЬГАЛИМ ГЕОРГИЕВИЧ
|Ликвидатор, Совладелец
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ П.Г.Т.ЧИШМЫ ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|486
|ЛАТЫПОВ ГАЯН МАГАЗУМОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ТАЛИП С.СОСНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|487
|ЛАТЫПОВ РУШАН РАХИМОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|РАХИМ С. РЫСЫКАЕВО БЕЛОРЕЦКОГО РАЙОНА ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|488
|ЛУКМАН ЗУЛЬФАТ ЗАГИТОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ №220 Д. ГУБЛЮКУЧУК ДЮРТЮЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|489
|МАКСЮТОВ РАИЛЬ РИМОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.АХМЕРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|490
|МАМИДОВ АБДУЛЛА -
|Имам-хатыб
|МАХАЛЛЯ ИМЕНИ АХМАДЗАХИД С.ТУЗЛУКУШ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕКМАГУШЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|491
|МАННАПОВ БУЛАТ СУЛТАНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ИХЛАС Д.НИЖНЕЕ ИДРИСОВО БАЙМАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ МЕЧЕТИ
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|492
|МАРВАРОВ ДАМИР ЗАГИТОВИЧ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|НУР ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г.АГИДЕЛЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|493
|МИНГАЗЕТДИНОВ ИЛЬДУС ТАУЗИХОВИЧ
|Имам-хатыб
|МАХАЛЛЯ С. СТАРОКАНГЫШЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|494
|МУЛЛАБАЕВ АЗАМАТ АЛЬБЕРТОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
|ШАРИФА ДЕРЕВНИ ИСКИСЯКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|495
|МУЛЛАБАЕВ МУХАРАМ ГУБАЙДУЛЛОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛО НОВОАПТИКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|496
|МУЛЮКОВ ВАРИС ГИЛМУЛЛОВИЧ
|Председатель
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. АЛЕКСЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|497
|МУЛЮКОВ РИШАТ КАШАФОВИЧ
|Имам-хатыб
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.ИНЗЕЛГА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Директор (бывший)
|ЭКОПОЛИГОН РБ, ГУП
|498
|МУРЗАБАЕВ АМИРХАН КИЛЬМУХАМЕТОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕР.МУРАДЫМОВО АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА
|Совладелец (бывший)
|ВАЛИТ, ТВ
|499
|МУРСАЛОВ ФАРИЛ ВАЛИЗЯНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ Д. БИШТИНОВО БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|500
|МУСТАФИН АНВАР МУХАМЕТОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ХИДАЯТ Д. ИСТРИКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НУРИМАНОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|501
|МУХАМАДИЕВ РЯЗАП ФАТИХЬЯНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|РАМАЗАН СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГО Г. УФА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|502
|МУХАМЕДЬЯНОВ МАВЛЕТ ИМАМОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|АК МЭСЕТ Г.БЕЛОРЕЦК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|503
|МУХАРЯМОВ РАШИТ НУРГАЛИЕВИЧ
|ИМАМ ХАТЫБ
|МАХАЛЛЯ С.ДЮРТЮЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДАВЛЕКАНОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|504
|НАЗЫРОВ МИНИАХМЕТ ЯРИАХМЕТОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ИМАН НУРЫ С.МИЛОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЧЕТЬ
|ИП (бывший) (ИП)
|505
|НАФИКОВ ВАЛЕРИЙ АБДУЛХАЕВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ИСЛАМ НУРЫ ДЕР.КУТУШЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЧЕТЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|506
|НИГМАТУЛЛИН САЛИХ ХУРМАТОВИЧ
|Имам-хатыб
|МАХАЛЛЯ ХАЛИМ С. НОВЫЕ КИЕШКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Ликвидатор (бывший), Совладелец (бывший)
|САЛФАТ, К.Ф.Х.
|507
|РАЗЯПОВ АЗАТ АЙРАТОВИЧ
|Совладелец
|ШАМСЕТДИН С.АБДУЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУЮРГАЗИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|508
|РУХИЛЬБАЯНИ ИРШАТ РУХИЛЬБАЯНОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|ТЕГЕРМАН ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г.УФА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|509
|САГАРЯРОВ МАНСУР ГИНИЯТОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ИШКУЖА Д. ТЕБЕТЕЕВО АЛЬШЕЕВСКИЙ РАЙОН ДУМ РБ, ММРО
|ИП (бывший) (ИП)
|510
|САГИТДИНОВ АМИР ХАЛИМОВИЧ
|ИМАМ-ХАТИБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Совладелец
|АК МАСЕТ Д.КИЗГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|511
|САДЫКОВ РИФМИР ГАБДУЛХАЕВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.ПЕРВОМАЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|512
|САИБАТТАЛОВ РАСУЛЬ ЯКУПОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.АЛЬМУХАМЕТОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Совладелец (бывший)
|ПОС. СЕВЕРНЫЙ АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА, МРО
|513
|САИТБАТТАЛОВ РАСУЛЬ ЯКУПОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.АЛЬМУХАМЕТОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|514
|САИТОВ КАРИМЗЯН САИТОВИЧ
|Совладелец (бывший)
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ №1859 Д.СТАРОЕ БУРНОВО БИРСКОГО РАЙОНА РБ
|Совладелец (бывший)
|НУР-БАШКОРТОСТАН, МУСУЛЬМАНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
|515
|САИТОВ ФАГИЛ НИГМАТЗЯНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ Д. ТАТ-УРЮШ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРАИДЕЛЬСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший) (19,85%)
|РОДОС, ТОО
|516
|САЙФУЛЛИН АЗАТ ГИЛИМДАРОВИЧ
|Имам хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ С.НОВОНАРЫШЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|517
|САРАЕВ ХИДИЯТ САФАРГАЛЕЕВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ, Совладелец
|МАХТИМА Д.СУЛТАНТИМИРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИЛАИРСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший)
|ТНВ
|518
|САРАЕВ ХИДИЯТ САФАРГАЛЕЕВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ, Совладелец
|МАХТИМА Д.СУЛТАНТИМИРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИЛАИРСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|519
|САРВАРИЕВ ИЛЬДАР ФАНИЛЬЕВИЧ
|Имам-хатыб
|МАХАЛЛЯ № 214 АЛЬ-АМИР С. ИГЛИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|520
|САФИН БУЛАТ НУРУЛЛИНОВИЧ
|Председатель, Совладелец
|МАХАЛЛЯ ШУКРАН №2256 П.ЦВЕТЫ БАШКИРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|521
|САФИУЛЛИН ФАНИС ХАЛФЕТДИНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ С. БУРЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|522
|СИБАГАТУЛЛИН МАВЛИТЗЯН МАВЛЕТОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ, Совладелец
|МАХАЛЛЯ №1990 Г.ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.22 РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦДУМ РОССИИ
|Руководитель юридического лица (бывший)
|НУРУЛЬ-ИСЛАМ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОЕ ИСЛАМСКОЕ МЕДРЕСЕ
|523
|СИБГАТУЛЛИН АЙНУР МАВЛЕМЗАНОВИЧ
|РЕКТОР
|МЕДРЕСЕ НУРУЛЬ ИСЛАМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, ДУХОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|524
|СИРАЖИТДИНОВ ЮЛДАШ САЙФИТДИНОВИЧ
|Имам-хатыб - председатель
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. АМИНЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|525
|СУЛЕЙМАНОВ АРТУР РУСЛАНОВИЧ
|Ректор
|РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|526
|СУЛТАНОВ МАГАСУМ МУХАМАДУЛЛОВИЧ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С. ЕНЕБЕЙ-УРСАЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИЯКИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|527
|СУЛТАНШИН ИЛЬДАР МАСРУРОВИЧ
|Имам-хатыб
|РАШИТ СЕЛА КРАСНАЯ ГОРКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НУРИМАНОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|528
|СУЛТАНШИН ИЛЬДАР МАСРУРОВИЧ
|Имам-хатыб
|РАШИТ СЕЛА КРАСНАЯ ГОРКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НУРИМАНОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|529
|СЫНБУЛАТОВ МАРАТ МУХТАРОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ, Совладелец
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Д. ТЕРМЕНЬ-ЕЛГА
|ИП (бывший) (ИП)
|530
|ТАРИСОВ АЛЬБЕРТ АНГАМОВИЧ
|Имам-Хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ № 988 С. БАЙГУЗИНО ЯНАУЛЬСКОГО Р-НА РБ, МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|531
|ТУЙСИН ХУРМАТ ГИЛЬМИТДИНОВИЧ
|Имам-хатыб
|АНВАР Д. ЧИНГИЗОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|532
|ТУКУМБЕТОВ РАХИМЬЯН КАМИЛОВИЧ
|Имам хатиб, Совладелец
|МУХАММАД Д. КУЖАНАК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|533
|ТУХВАТУЛЛИН ВАЗИТ САГДАТОВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|МАХАЛЛЯ Р.П. ЧИШМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|534
|УСМАНОВ ИЛЬДАР ЗУФАРОВИЧ
|Совладелец (бывший)
|НУР ИСЛАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 2120
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|535
|УСМАНОВ ИЛЬДАР ЗУФАРОВИЧ
|Совладелец (бывший)
|НУР ИСЛАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 2120
|ИП (бывший) (ИП)
|536
|УСМАНОВ САГАДИЙ МАГАДЕЕВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.ЯНГИ-АУЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|537
|ФАЗЛУТДИНОВ АНФИР РАУФОВИЧ
|Председатель, Совладелец
|СОФИЯ С. БУЛГАКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ №1604
|Совладелец (бывший) (50%)
|ВОЛЫСЬЯХ, ООО
|538
|ФАЙРУЗОВ ИЛЬГИЗ АСЛЯМОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. ДОРОГИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|539
|ФАРУХШИН ИЛЬДУС ФАНУСОВИЧ
|Совладелец
|МАХАЛЛЯ НУР Д. САУЗОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|540
|ХАБИБУЛЛИН ФАНИТ МИНИАХМЕТОВИЧ
|ИМАМ ХАТЫБ
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 2152 Д. НОВО САФАРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ
|Совладелец (бывший)
|СЕВЕРНЫЙ, ТОВАРИЩЕСТВО
|541
|ХАДЫЕВ ЗЕКЕРИЯ ЗАКИЕВИЧ
|Имам-хатыб (бывший), Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОС. ЯНГАН-ТАУ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САЛАВАТСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|542
|ХАЖИН ЗИННУР МИНГАЖОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель
|САЙФЕЛМУЛЮК КАЗАККУЛОВ С.КАЗАККУЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|543
|ХАЙБУЛЛИН ШАГИТ ЕГАНУРОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
|КОТЛОГУЖА Д. СТАРОМУСЯТОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|544
|ХАЙДАРШИН РИШАТ ГАДИФОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ
|МАХАЛЛЯ № 2098 С. ИШКАРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЛИШЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|545
|ХАЙРЕТДИНОВ ФАРИТ АХУНЗЯНОВИЧ
|ИМАМ-ХАТЫБ, Совладелец
|МАХАЛЛЯ № 695 С.БИЖБУЛЯК БИЖБУЛЯКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|546
|ХАЙРУЛЛИН ВАЗИР САМИГУЛЛИНОВИЧ
|Имам хатыб
|МАХАЛЛЯ С. УЯЗЫТАМАК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|547
|ХАЙРУЛЛОВ РУСТАМ МИНАСХАТОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|МИРАС Д.НОВОШАРЕЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|548
|ХАЛИТОВ ЗУЛЬФАР АХТЯМОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАФТУХА С.АБЗАКОВО БЕЛОРЕЦКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 2051
|ИП (бывший) (ИП)
|549
|ХАМИДУЛЛИН ИЛЬГАМ ГУБАЕВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ Д. КУШКУЛЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НУРИМАНОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|550
|ХАРИСОВ АНВАР ФАТХУЛЛОВИЧ
|Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.НИЖНЕСАПАШЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|551
|ХАСАНОВ ИЛЬГИЗ УРАЛОВИЧ
|Имам хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ С. КАКРЫБАШЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|552
|ХАФИЗОВ ХАМЗА ШАМСИТДИНОВИЧ
|Имам-хатыб - председатель
|НАСИХАТ Г. БАЙМАК ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|553
|ХУДАЙГУЛОВ РАИЛЬ РАВИЛОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. НИЖНЕТАГИРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|554
|ХУЖАХМЕТОВ МУДАРИС ГАЗИЗОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.ТАШЛЫКУЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|555
|ХУСНУТДИНОВ ФАИТ АКРАМОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ С.УРНЯК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕКМАГУШЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|556
|ШАБАКОВ ФИДАЛИТ ФАХРЕТДИНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДИНИЯ Д.ЛЕМЕЗ ТАМАК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЧЕТЛИНСКИЙ РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|557
|ШАЙХАЙДАРОВ РАФИС МУЛЛААТДАРОВИЧ
|Совладелец
|ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЧЕТЬ С. СТАРОБАЛТАЧЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЛТАЧЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|558
|ШАЙХУТДИНОВ РУСТЕМ РИНАТОВИЧ
|Заместитель имам-хатыба (бывший), Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ № 1362 С. КАРМАНОВО ЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА
|ИП (бывший) (ИП)
|559
|ШАКИРОВ КАМИЛ САЛИХОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ С. СТАРОЯНТУЗОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|560
|ШАКИРОВ ЛЕНАРИС ХАЛЯФОВИЧ
|ИМАМ ХАТЫБ, Совладелец
|МАХАЛЛЯ №2506 ИЛИШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|561
|ШАКИРОВ ФИРКАТ РАФИКОВИЧ
|Имам-хатыб-председатель
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.ЗИЛАИР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИЛАИРСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|562
|ШАМСУАРОВ РАФИС ИЛКАМОВИЧ
|Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ПРИХОД МЕЧЕТИ С. КЗЫЛ-ЯР МУХТАСИБАТА Г. БАВЛЫ И БАВЛИНСКОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ-ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|563
|ШАРАФИЕВ ИЛЬДАР РИФОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОД №2 С.БУРАЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРАЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|564
|ШАРАФУТДИНОВ ХАМИТ ШАРИФЬЯНОВИЧ
|Имам-Хатыб, Совладелец
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С.НИЖНИЕ-ЛЕМЕЗЫ ИГЛИНСКОГО РАЙОНА
|ИП (бывший) (ИП)
|565
|ШАРИПОВ ИЛЬГАМ АБДРАХМАНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ НУРЛЫ С. БИКЕЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|566
|ШАЯХМЕТОВ АХМЕТ ХУСНУЛЛОВИЧ
|Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.РЫСКУЖИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Имам-хатыб (бывший)
|Д.ДАВЛЕТША АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА, МРО
|567
|ШАЯХМЕТОВ АХМЕТ ХУСНУЛЛОВИЧ
|Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.РЫСКУЖИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Имам-хатиб (бывший)
|ПОС. СЕВЕРНЫЙ АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА, МРО
|568
|ШАЯХМЕТОВ АХМЕТ ХУСНУЛЛОВИЧ
|Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.РЫСКУЖИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Имам-хатыб (бывший)
|Д.ИШКУЛОВО АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА, МРО
|569
|ШАЯХМЕТОВ АХМЕТ ХУСНУЛЛОВИЧ
|Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.РЫСКУЖИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Имам-хатиб (бывший)
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д. ТАШБУЛАТОВО АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|570
|ШАЯХМЕТОВ АХМЕТ ХУСНУЛЛОВИЧ
|Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.РЫСКУЖИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИМАМ-ХАТЫБ (бывший)
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.АТАВДЫ АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|571
|ШИГАБУТДИНОВ ГАЛИНУР ЗИННУРОВИЧ
|Имам-хатиб, Совладелец
|АМАНАТ С.АМИРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|572
|ЮЛДАШЕВ ИЛЬСУР ФАРИТОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|УРАДА Д.ТАТАРСКАЯ УРАДА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЧЕТЬ
|ИП (бывший) (ИП)
|573
|ЮМАБАЕВ МАНСУР ХАДЫЕВИЧ
|Имам-хатыб-председатель, Совладелец
|ХАКИМЬЯН Д.МАЛОКАЗАККУЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший)
|МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.АТАВДЫ АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|574
|ЮМАГУЗИН ЮЛАЙ МУГАТТАРОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|ЗУХРА С. МАКАРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|Совладелец (бывший)
|ИМПУЛЬС, КООПЕРАТИВ
|575
|ЮНУСОВ ЮЛАЙ РАМАЗАНОВИЧ
|Имам (бывший), Совладелец
|ТАСЛИМ С.АКЪЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|576
|ЮСУПОВ МАЖИТ ЗИЯВИЧ
|Председатель совета махалли, Совладелец
|МАХАЛЛЯ АЛЬ ГАЗИЗА Д. КАДЫРОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|577
|ЮСУПОВА ЭЛЬМИРА ФАНИЛЬЕВНА
|ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА, Совладелец
|МИРНЫЙ №2381 С.МИРНЫЙ БЛАГОВАРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАХАЛЛЯ
|ИП (бывший) (Глава КФХ)
|578
|ЯКШЕЕВ ЗАБИР МУХАМАДЕЕВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.НИЖНЕТАШЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|Руководитель юридического лица (бывший), Совладелец (бывший)
|М.Р.О. Д. АБИТОВО
|579
|ЯКШЕЕВ ЗАБИР МУХАМАДЕЕВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Д.НИЖНЕТАШЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
|ИП (бывший) (ИП)
|580
|ЯНБАЕВ РАСУЛ ГИЛЬМИТДИНОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|КЫЗЫЛ-МЕЧЕТЬ С.МРАКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|581
|ЯНБЕКОВ РАФИС РИФГАТОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ №2370 С.УСМАНГАЛИ БЕЛОРЕЦКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|582
|ЯППАРОВ ИЛЬНУР ШАГИТОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ С. АГИРТАМАК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
|583
|ЯППАРОВ ИЛЬНУР ШАГИТОВИЧ
|Имам-хатыб, Совладелец
|МАХАЛЛЯ С. АГИРТАМАК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ИП (бывший) (ИП)
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