Прокурором Уфы назначен Сергей Воронов

Прокурором Уфы стал бывший прокурор Октябрьского района города Сергей Воронов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

«Приказом генерального прокурора Российской Федерации от 24.07.2019 №741-к старший советник юстиции Воронов Сергей Николаевич назначен на должность прокурора г. Уфы Республики Башкортостан», — говорится на сайте ведомства.

Сергей Воронов родился в 1979 году в Стерлитамаке. В 2002 году окончил Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция». С 2006 года по 2011 год занимал должность прокурора Стерлитамакского района. После этого Воронов до июля 2019 года состоял в должности прокурора Октябрьского района Уфы.

Кроме того, сегодня стало известно о назначении прокурора Советского района Уфы. Им стал зампрокурора Уфы Рустам Шайбаков.

Должность Учалинского межрайонного прокурора занял прокурор Архангельского района РБ Ильдар Гильманов, а Белорецким межрайонным прокурором стал прокурор Стерлибашевского района РБ Максим Валиков.

Ранее сообщалось, что в Кремле не согласовали на должность прокурора Башкирии уроженца Татарстана Камиля Кашаева. Место прокурора республики освободилось в начале июня, когда Андрея Назарова перевели в Курганскую область.

