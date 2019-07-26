Госзакупки Башкирии: новые дорожные камеры, полеты на пятиместном самолете и восемь мусоровозов

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

1. 158 миллионов на дорогу длиной в километр с небольшим

В Уфе отремонтируют одну из центральных улиц города — Мустая Карима. Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации готовится потратить на эти цели 157,8 млн рублей. Информация о закупке появилась 18 июля, заявки будут приниматься до 29 июля, тогда же состоится и аукцион.

В список работ входят переустройство кабеля связи, сети водоотведения и водоснабжения, наружное освещение, ливневая канализация, устройство технической полосы, установка пешеходного ограждения, нанесение разметки. Основная масса средств — 137,9 млн рублей — будет выделена в 2020 году (из них 130,5 млн — из бюджета региона, из средств города — 4,1 млн, а из федерального бюджета — 3,3 млн), еще 20 млн выделят в 2019 году. Работы должны быть выполнены до 15 октября 2020 года. Ремонт затронет участок длиной в 1,23 километра, на котором будет по 2—4 полосы.

2. Следить за буровыми работами за 93 миллиона

«Башнефть» планирует заплатить 93,2 млн за супервайзинг при поисково-разведочном бурении скважин. Соответствующий тендер был объявлен 19 июля, заявки будут принимать до 5 августа, а рассматривать их — только 4 сентября.

Супервайзинг должен осуществляться в течение трех лет — с 2020 по 2022 год. Все работы должны выполняться на территории Башкортостана. Подрядчик должен будет обеспечивать контроль качества работы сервисных предприятий для повышения эффективности буровых работ, повышать эффективность использования рабочего времени буровыми бригадами за счет круглосуточного контроля бурового процесса станциями геолого-технологических, геолого-геохимических исследований и газового каротажа и супервайзинга бурового процесса.

«Башнефть» планирует заплатить 93,2 млн за супервайзинг при поисково-разведочном бурении скважин. Фото gorobzor.ru

3. Восемь мусоровозов для Уфы

Уфимское «Спецавтохозяйство по уборке города» собирается получить восемь новых мусоровозов. Ведомство возьмет их в лизинг — каждый автомобиль обойдется в сумму 9,4 млн рублей. О запросе предложений объявили 19 июля, заявки будут приниматься до конца июля, а итоги подведут в самом начале августа — второго числа.

Срок лизинга составит пять лет. Мусоровозы должны быть поставлены в течение 45 дней с даты заключения контракта. Требуемая модель — Isuzu NQR 90 LK или его эквивалент. Дизельный двигатель грузовика должен быть объемом от 5,1 до 5,2 литра, мощность — от 180 до 190 л. с. Грузоподъемность мусоровозов составит около 7 тонн. Машины должны быть не ранее 2019 года выпуска.

4. Эндоскопический комплекс за 45 миллионов

А вот Управление материально-технического обеспечения Минздрава Башкирии готово выделить сразу 45,5 млн рублей на эндоскопический комплекс. Объявили об этом 19 июля, заявки будут приниматься до 30 июля, а аукцион состоится 1 августа. Закупку оплатит бюджет Башкортостана.

Поставка должна быть осуществлена в Республиканский клинический онкологический диспансер на проспекте Октября, 73 в Уфе. В состав комплекса войдет видеоинформационный эндоскопический центр, эндоскопический ксеноновый источник света, видеомонитор, мобильная рабочая станция, ультразвуковой центр, ультразвуковой зонд, устройство автоматизированной сушки и хранения гибких эндоскопов, портативный насос, ультразвуковой пункционный бронховидеоскоп и гастровидеоскоп.

ООО «Башнефть-розница» планирует купить кондитерских изделий торговой марки «Марс» на 24,1 млн рублей. Фото volga.news

5. Сладости на 24 миллиона для АЗС «Башнефти»

Одно из подразделений главной нефтяной компании региона — ООО «Башнефть-розница» — планирует купить кондитерских изделий торговой марки «Марс» на 24,1 млн рублей. Информация об этом появилась на электронной торговой площадке «ТЭК-Торг», в секции ПАО «НК «Роснефть». Заявки будут приниматься до 2 августа, а итоги подведут 18 сентября.

Всего понадобится 75 видов кондитерских изделий — таких как драже Skittles, леденцы и жевательная резинка Orbit, конфеты «Коркунов» и Dove. Поставка должна осуществляться по адресам АЗС сети покупателя, не реже одного раза в неделю, по заявкам, минимальная партия доставки — две тысячи рублей.

6. Автобусы для «Башэнерготранса»

Компания «Башэнерготранс» планирует закупить три междугородних автобуса на общую сумму в 22,1 млн рублей. О такой закупке было объявлено 22 июля. Заявки будут приниматься до 30 июля, а итоги подведут 9 сентября.

Как следует из технического задания, автобусы должны быть большими, двухдверными, среднепольными, с пассажировместимостью в 71 человека. Мощность автобусов составит не меньше 230 л. с., объем двигателя — не меньше 6,7 литра. Транспорт должен быть оборудован кондиционером, переговорным устройством, ремнями безопасности на всех 44 сиденьях. Автобусы поставят до октября 2019 года. Местом поставки указана улица Трамвайная в Уфе.

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы готово потратить 20 млн рублей на видеосистемы автоматической фиксации нарушений ПДД. Фото prokazan.ru

7. Новые камеры на дорогах Уфы

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы готово потратить 20 млн рублей на видеосистемы автоматической фиксации нарушений ПДД. Об этом стало известно 18 июля, заявки принимаются до 26 июля, а аукцион состоится 30 июля. Закупку оплатят из бюджета Уфы.

Всего на улицах Уфы появятся шесть новых систем фиксации нарушений. Работы должны быть выполнены до 15 сентября. Три из заказанных систем появятся на Затонском шоссе, еще три — на проспекте Октября, около домов 131, 115, 158.

8. Благоустройство набережной в Сибае за 16 миллионов

В регионе продолжают заниматься городской средой. На неделе стало известно, что на набережную реки Туяляс в Сибае местная администрация готова выделить 16,2 млн рублей. Потенциальные подрядчики могли подать свои заявки до 25 июля, аукцион состоится 29 июля. Закупку оплатят бюджеты трех уровней — федеральный, региональный и местный.

Работы должны быть выполнены в течение двух месяцев — до 30 сентября. По условиям договора могут быть привлечены субподрядчики. От исполнителя потребуется провести асфальтирование, устройство берега, обрезку деревьев, освещение, установить 800 метров ограждений.

Министерство внутренних дел заплатит за оказание медицинской помощи своим сотрудникам в Республиканской клинической больнице имени Куватова. Фото ahrb.ru

9. 16 миллионов на лечение полиции в РКБ

Министерство внутренних дел заплатит за оказание медицинской помощи своим сотрудникам в Республиканской клинической больнице имени Куватова. Такая информация появилась 22 июля. Организует закупку медико-санитарная часть МВД — на эти цели она потратит 16,2 млн рублей. Закупку оплатят из федерального бюджета.

Помощь должны будут оказывать в 2020 и 2021 годах — на каждый год выделено по 8,095 млн рублей. Закупка будет осуществлена у единственного поставщика. Имя его не указывается, но, видимо, это будет сама РКБ имени Куватова.

10. Полеты на небольшом самолете для Госкомитета по транспорту

Государственный комитет Башкортостана по транспорту и дорожному хозяйству планирует потратить 11,7 млн рублей на организацию авиаперелетов на самолете. Оплатят закупку из бюджета Башкортостана. Заявки принимаются с 18 по 26 июля, аукцион состоится 30 июля.

Всего самолеты понадобятся на 34 летных часа — каждый обойдется в 345,3 тысячи рублей. Полеты будут осуществляться по заявкам, подаваемым не позднее трех дней до времени вылета. В самолете должно быть не меньше пяти пассажирских мест, дальность полета — не меньше 2,2 тысячи километров, крейсерская скорость — не меньше 500 км/ч.