Следователи задержали главного судебного пристава Пермского края

По подозрению в получении взяток в крупном размере в Перми задержан руководитель регионального УФССП России Игорь Кожевников.

По делу проходит также бывший начальник отдела — старший судебный пристав межрайонного отдела особых исполнительных производств Александра Марданова.

По данным следствия, Кожевников вместе с Мардановой в 2017 и 2018 годах получили 550 тыс. рублей и 600 тыс. рублей за незаконные действия в пользу взяткодателя.

В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения Кожевникову. Марданова уже заключена под стражу, сообщили в СУ СКР.

Игорь Кожевников возглавляет УФССП по Пермскому краю с января 2016 года. До этого трудился на различных должностях в структуре Управления по Тамбовской области.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержала сотрудника МЧС во время совещания в мэрии Читы. Он подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.