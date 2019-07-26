Самым богатым кандидатом на пост главы Башкирии оказался Владимир Барабаш

Центризбирком Башкирии опубликовал информацию о доходах и имуществе всех восьми кандидатов на пост главы республики. Больше всех в 2018 году заработал директор и основатель Фонда развития городских проектов Владимир Барабаш.

В прошлом году его доход составил 6,14 млн рублей. Кандидату принадлежат две квартиры общей площадью 138 кв. м, а также два легковых автомобиля.



Второе место занял депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев. За прошлый год он указал доход в 4,68 млн рублей. Имущества у него нет.

Третьим стал врио главы Башкирии Радий Хабиров. Его официальный доход в 2018 году составил 4 млн рублей. Хабирову принадлежит дом площадью 82,5 кв. м и участок в 913 кв. м.

Юрист по делам обманутых дольщиков Зульфия Гайсина получила в прошлом году доход в размере 1,8 млн рублей. Она имеет долю в квартире площадью 72,9 кв. м.

Депутат Курултая Юрий Игнатьев указал доход в 1,86 млн рублей. Ему принадлежит дом площадью 61,4 кв. м, квартира на 60,3 кв. м, участок площадью 750 кв. м и два легковых автомобиля.

Наименьший доход задекларировал предприниматель, блогер Владимир Кобзев — 48,23 тыс. рублей. Имущество кандидат не имеет, сообщает «Коммерсант».

Ранее ЦИК Башкирии опубликовал отчеты о счетах избирательных штабов кандидатов на пост главы республики.

