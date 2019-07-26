Башкирия поднялась на пять позиций в рейтинге криминогенности регионов России

Республика Башкортостан поднялась на пять позиций и заняла 58-е место, тем самым приблизившись к группе самых благополучных регионов (75—85-е места в рейтинге) в рейтинге криминогенности. Об этом говорится в исследовании Института региональных проблем (ИРП), которое опирается на данные за апрель 2019 года.



Основной вклад в улучшение позиций региона внесли уменьшившиеся показатели преступности: экономической — на 51%, коррупционной — на 66,05%. Кроме того, интегральный показатель видов преступности снизился на 14%, а удельное количество ДТП — более чем на 8%.

Чувашия улучшила свою позицию на два места и поднялась с 76-го до 78-го. Однако этот рост вызван скорее равномерным снижением показателей регионов, занимающих соседние позиции, отмечают эксперты.

Татарстан потерял по итогам апреля три позиции, заняв 71-е место. Негативное влияние на результат региона оказали рост преступлений средней тяжести (на 12,7%) и страховых мошенничеств (на 16,8%), а также увеличение числа ДТП почти на 32%.

Тройку лучших регионов рейтинга криминогенности составили Чукотский автономный округ, Белгородская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Худшими стали Республика Северная Осетия — Алания, Карачаево-Черкесская Республика и Приморский край.

Напомним, что в 2018 году Башкирия оказалась на четвертом месте среди регионов-лидеров по числу смертельных жертв в ДТП.

