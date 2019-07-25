По следам Хайруллиной: в Башкирии на краже миллионов поймали уже третью кассиршу за месяц

Чем вызвана волна банковских краж в России — за месяц третий случай выноса наличных из касс кредитных организаций

Пример Луизы Хайруллиной оказался заразительным — в соседней Башкирии произошла очередная громкая кража. Еще один кассир банка решила сбежать, присвоив несколько миллионов рублей. Как стало известно «Реальному времени», по подозрению в «присвоении или растрате» задержана 39-летняя сотрудница банка «Открытие» Лилия Азнабаева. По версии следствия, в течение месяца она вынесла из офиса кредитной организации 6,5 млн рублей. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы. Между тем дело Азнабаевой — это уже третье за месяц преступление, совершенное сотрудниками банка. Подробности «эпидемии» банковских краж в России и ее причинах — в нашем материале.

Недостача в «Открытии»

В Башкирии произошла очередная кража в банке. Сотрудники одной из финансовых организаций Уфы сообщили полиции о недостаче в кассе на 6,5 млн рублей. Пропажу выявила во время последней плановой проверки служба безопасности банка, после чего руководство филиала заявило в полицию. Полицейские установили, что к преступлению может быть причастна 39-летняя служащая банка. В течение последнего месяца, по версии следствия, женщина выносила деньги с рабочего места, а накануне ревизии, 22 июля, похитила сумму в 1 млн рублей.

По информации источников «Реального времени» в правоохранительных органах, подозреваемая — жительница Уфы, кассир банка «Открытие» Лилия Азнабаева. Собеседник нашего издания также отметил, что преступление было совершено в отделении банка в Калининском районе столицы Башкирии. По данным в открытых источниках, на сегодня в этой местности работает лишь одно отделение «Открытия» — на ул. Первомайской, 66.

Азнабаева была задержана специалистами отдела экономбезопасности и противодействия коррупции Управления МВД РФ по Уфе. Возбуждено уголовное дело по части 4-й статьи 160 УК РФ. Женщине грозит лишение свободы до 10 лет и штраф до одного миллиона рублей.

Азнабаева была задержана специалистами отдела экономбезопасности и противодействия коррупции Управления МВД РФ по Уфе. Фото bash.news

Информацию об аресте сотрудницы по подозрению в хищении денег «Реальному времени» подтвердила начальник управления внешних коммуникаций банка «Открытие» Евгения Прядко.

— Правонарушение выявлено в ходе плановой проверки собственной службой безопасности банка. Материалы переданы в правоохранительные органы. Ведется следствие. Интересы клиентов банка инцидент не затронул, — говорится в кратком сообщении банка.

В настоящее время следователи отрабатывают версии причастности к преступлению других лиц и возможного давления на кассира — подозреваемая утверждает, что на кражу ее «толкнула» знакомая. Однако в ходе обысков в квартирах Лилии Азнабаевой и ее «знакомой» денег не нашли. Накануне подозреваемую допросили, а уже сегодня Азнабаевой изберут меру пресечения, об этом «Реальному времени» сообщил источник, близкий к расследованию.

Третья кража за месяц

С начала июля все Поволжье бурно обсуждает дело Луизы Хайруллиной — беглой кассирши из башкирского города Салават, которая за несколько месяцев вынесла из местного отделения «Россельхозбанка» 23 млн рублей и в течение 38 дней скрывалась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми. Известно, что какое-то время после объявления в розыск вся семья пряталась в Салавате, а потом перебралась в Казань, где на съемной квартире по улице Чуйкова Хайруллина была задержана вечером 4 июля и отправлена в Уфу.

Сейчас она находится под арестом, было возбуждено уголовное дело по статье «Хищение, присвоение в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ее муж, Марат Хайруллин, находится под домашним арестом. Изначально он проходил по делу свидетелем, однако после выступления в шоу «Пусть говорят» мужчину задержали по подозрению в соучастии в преступлении. Во время эфира Хайруллин признался в игровой зависимости, рассказал, что проиграл все деньги на спортивных тотализаторах и сам понуждал жену к кражам из кассы банка. Кроме того, мужчина объявил о сборе средств — по его словам, хотел возместить ущерб, нанесенный банку и помочь супруге.

Во время эфира Хайруллин признался в игровой зависимости, рассказал, что проиграл все деньги на спортивных тотализаторах, сам понуждал жену к кражам из кассы банка. Фото bash.news

На этом развитие неоднозначной истории не закончилось: во время второго эфира на «Пусть говорят» 22 июля мать Марата Хайруллина заявила, что тот оговорил себя под давлением адвокатов жены, нанятых для их семьи бизнесменом Азаматом Галиным. Именно он, по словам матери Хайруллина, толкает ее сына взять вину на себя. В ответ в своем профиле на Facebook Галин заявил, что отказывается оплачивать адвокатов для Хайруллиной, а ее муж с помощью таких заявлений просто намеревается «посадить свою жену» и избежать ответственности.

В день задержания Хайруллиной МВД сообщило о еще одной краже из банка в Башкирии: 41-летняя менеджер филиала «Росгосстрах банка» в поселке Приютово подделала документы и сняла со счетов клиентов свыше 1,5 млн рублей. Женщину, потратившую все деньги «на личные нужды», задержали, завели уголовное дело о хищении (ч. 3 и ч. 4 ст.160 УК РФ) и оставили под подпиской о невыезде. Следователи полагают, что это может быть не единственный факт присвоения банковской наличности, расследование дела продолжается.

Подобные случаи в последнее время с завидной частотой происходят по всей России. В Москве полиция продолжает искать сбежавшую сотрудницу центра обмена валюты: женщина спешно покинула рабочее место с 41 млн рублей практически на глазах удивленного клиента, не вовремя решившего обменять деньги. Примерно в то же время, как сообщает BBC, 48-летний риелтор из Екатеринбурга Ольга Хорошун заняла у 15 знакомых порядка 160 млн рублей и скрылась в неизвестном направлении.

Продолжаются поиски заведующей кассой допофиса «Банка Казани» Светланы Астафьевой и ее подельника Юрия Спирина, которых обвиняют в подмене 14 млн рублей купюрами «банка приколов». К слову, и банк «Открытие» не в первый раз сталкивается с «подставами» со стороны своих сотрудников: в сентябре 2018-го после ревизии в одном из казанских офисов вскрылось, что топ-менеджер отделения Олег Полях с несколькими подчиненными «увел» из кассы валюту на 230 млн рублей. Их уже задержали, однако похищенных денег не нашли, Полях еще в бегах.

Продолжаются поиски заведующей кассой допофиса «Банка Казани» Светланы Астафьевой и ее подельника Юрия Спирина, которых обвиняют в подмене 14 млн рублей купюрами «банка приколов». Фото ok.ru

Меньше пиара беглецам

Больше всего в случаях с подобными преступлениями поражает реакция общественности, сходятся во мнениях эксперты. С самого начала истории беглой кассирше сочувствовали, после задержания семья получила общественную поддержку. В Сети стал набирать популярность хештег #бегиЛуиза, пользователи соцсетей массово оставляли одобрительные комментарии под последними новостями о семье Хайруллиных. После эфира Марата Хайруллина на шоу «Пусть говорят» число сопереживающих стало еще больше. Стало известно, что башкирский предприниматель Азамат Галин окажет поддержку и наймет юристов для кассирши. Во многом именно ситуация всеобщего одобрения действий экс-сотрудников банка и порождает всплеск подобных дел, считает заместитель регионального директора по рознице ОАО «Промсвязьбанк» Марат Мингалеев.

— Новости о таких кражах очень широко освещаются. Ситуация Луизы Хайруллиной больше освещалась с положительной стороны, нежели с отрицательной. Я думаю, это способствует появлению новых желающих пойти по ее стопам сотрудников банков. Раз осуждения нет, и есть даже оправдание… Я читал рассуждения по поводу действий Хайруллиной, и там больше оправдательных вещей, — констатировал специалист.

— Изначально одним из мотивов того, почему я обратил внимание на дело Луизы Хайруллиной, была огромная социальная поддержка, — признал в беседе с «Реальным временем» Азамат Галин. — Я задавался вопросом: откуда такая солидарность общества с людьми, которые так отчаянно грабят банки? Я прихожу к выводу, что случай с Луизой Хайруллиной стал драйвером событий последних дней: одна тоже в Башкирии сбежала с 1,5 млн рублей, вторая в Москве сбежала, прихватив 40 млн. Возможно, они так же рассчитывают на некую общественную поддержку, но я очень сильно сомневаюсь, что во всех остальных случаях она будет присутствовать. Вообще, тенденция пугающая. Эти бегающие с миллионами рублей по всей стране кассиры… Это становится некой рулеткой: поймают — не поймают.

Второй момент, который явно может влиять на повторение подобных историй, это недостаточный контроль со стороны спецслужб банков, подчеркивает Марат Мингалеев. Хищения сотрудниками банка — это следствие нарушений правил, которые положены по регламентам, но не исполняются должным образом, поскольку многоступенчатые проверки на разных уровнях, учет и ревизии должны проводиться банком постоянно. Это нам подтвердил и другой эксперт банковского дела.

— Вынести из банка большую сумму денег практически нереально. Крупные суммы могут быть в кассе, только если клиент закажет вывод денег и решит забрать многомиллионный депозит. Кроме того, вынести несколько миллионов не так-то просто, к примеру, один миллион купюрами по 1000 рублей весит около килограмма, и выйти из банка с сумкой, например,в 20 кг незамеченным не удастся. Заменить купюры на поддельные или просто забрать деньги из кассы тоже невозможно, над кассиром всегда «стоит» старший кассир, суммы, хранящиеся в банке, всегда проверяются, значит, регламент был нарушен, — поделился источник в разговоре с «Реальным временем».