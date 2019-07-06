События недели: «башкирские Бонни и Клайд», ЧОП у Мергасовского дома и 53-миллиардный ущерб в деле Мусина

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

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Первая неделя июля запомнилась татарстанцам (и не только им) задержанием в Казани Луизы Хайруллиной, похитившей 23 млн рублей из отделения «Россельхозбанка» в башкирском Салавате. Кроме того, на неделе было утверждено обвинение по уголовному делу бывшего главы «Татфондбанка» Роберта Мусина — в соответствии с ним, нанесенный деятельностью экс-банкира ущерб вырос до 53 млрд рублей. Также с 1 июля традиционно выросла квартплата, а у знаменитого казанского Мергасовского дома, пребывающего в аварийном состоянии, городские власти решили выставить ЧОП. Об этих и других событиях уходящих 7 дней в Татарстане — в материале «Реального времени».

Задержаны «башкирские Бонни и Клайд»

В конце недели в Казани задержали кассира «Россельхозбанка» из башкирского города Салавата Луизу Хайруллину, сбежавшую в конце мая с похищенными из банка 23 млн рублей. Полицейские обнаружили женщину вместе с мужем и детьми на съемной квартире. Задержание проводили сотрудники башкортостанского управления ФСБ и татарстанского МВД. Денег при Хайруллиной не нашли, расследование уголовного дела продолжается. Двух несовершеннолетних детей Хайруллиных передали родственникам.

ЧОП для Мергасовского дома

Во вторник стало известно, что у Мергасовского дома выставят ЧОП. До этого объект культурно-исторического наследия, первое конструктивистское здание Казани, начали готовить к торгам. Однако дому вскоре потребовалась помощь: здесь до сих пор остаются несколько семей, которые противятся расселению, поэтому закрыть подъезды невозможно, а в пустующие квартиры повадились заглядывать мародеры и наркоманы.

У Мергасовского дома выставят ЧОП. Фото Максима Платонова

Рост квартплаты

С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ повысились на 5,3 процента. Кроме того, в платежках появится новая строка — плата за содержание дымоходов. Также с понедельника появились нововведения и в порядке оплаты транспортных услуг в Казани. Каждый автобус теперь должен иметь онлайн-кассу и выдавать билет с QR-кодом со ссылкой на фискальный чек. Вернулось и лицензирование, отмененное в 2011 году. Лицензию должны получить автобусы вместимостью более восьми человек, вне зависимости от того, по собственным нуждам или по заказу работает перевозчик.

Следком и АСВ предъявили обвинение экс-главе «Татфондбанка»

Хищений в прогоревшем «Татфондбанке» не было, крах произошел из-за высокорискованного ведения бизнеса. Таким выводом завершилось двухгодичное расследование уголовного дела экс-главы банка и экс-министра финансов Татарстана Роберта Мусина. На финише Следком предъявил банкиру обвинение по шести эпизодам злоупотреблений, АСВ — гражданский иск на 49 млрд рублей, а сам Мусин отказался от полного признания незаконности своих действий и поставил рекорд скорочтения материалов своего дела.

После Прямой линии беженцы из Донбасса получают российские паспорта

Семья беженцев из Донбасса, проживающая в Набережных Челнах и дозвонившаяся на Прямую линию президента РФ, начала получать российское гражданство. После пяти лет обивания порога миграционной службы и бесплодных попыток сделать все самостоятельно помощь пришла в «ручном режиме» — Владимир Путин поручил оказать содействие и ускорить процедуру. Уже накануне трое детей Люльковичей получили российские паспорта, остальные — на очереди.

В Верховный суд РТ направлено дело многодетных приемных родителей из деревни Красная Горка Алексеевского района. Фото Максима Платонова

Приемных родителей обвиняют в пытках над сиротами

В Верховный суд РТ направлено дело многодетных приемных родителей из деревни Красная Горка Алексеевского района. Романа и Эллу Григорьевых обвиняют в побоях и пытках воспитанников. Дети рассказали, как их заставляли есть упаковку от выпитого без спроса сока, привязывали к кроватям и наказывали за слова «мама» и «папа». Стало известно, как умерла одна из приемных дочерей семьи 9-летняя Жанна, которую, по версии Следкома, Григорьева обварила кипятком в бане, а ее супруг запинал ногами.



АСВ подало иск о банкротстве компании, построившей завод «Белый Кремль»

«Татфондбанк» в лице Агентства по страхованию вкладов подал иск о банкротстве «Юнионстрой плюс» — компании, которая за полгода и 2,8 миллиарда рублей построила для «Татспиртпрома» пивной завод «Белый Кремль». Сумма иска составляет 25 млн рублей. С чем именно связаны требования АСВ, пока неизвестно. Также неизвестно, почему компания не смогла решить вопрос миром — ее финансовые показатели растут на контрактах ТСП как на дрожжах.

Реконструкция Казанского молочного комбината

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанский молочный комбинат после первого этапа реконструкции, обошедшегося удмуртской агропромышленной группе «Комос Групп» в 1,6 млрд рублей. Главная особенность модернизации молкомбината в том, что установленные здесь высокотехнологичные линии полностью автоматизированы.

На комбинате были реконструированы отделение приемки молока, аппаратное и заквасочное отделения, участки производства ультрапастеризованной продукции, ферментации. По окончании работ комбинат увеличил производственные мощности по переработке молока-сырья до 500 тонн в сутки.

Главная особенность модернизации молкомбината в том, что установленные здесь высокотехнологичные линии полностью автоматизированы. Фото Максима Платонова

Новые критерии нуждаемости семей

В Татарстане начали применять на практике новые критерии нуждаемости семей. Теперь для получения социальных выплат и льгот важен имущественный статус получателя. Соцработники отфильтровывают тех, у кого большая жилплощадь или есть вторая квартира, то есть на каждого члена семьи приходится более 23 кв. м жилья. По этому принципу некоторым матерям-одиночкам начали отказывать в детских пособиях за июнь, праве на молочную кухню и других мерах поддержки.

Дни поля и дачный вопрос

В Лаишевском районе прошли Дни поля — крупная выставка достижений АПК. В этом году она получилась самой масштабной: свою продукцию на выставке представили 167 компаний из 24 регионов России и Белоруссии. Рекордной оказалась и сумма поддержки фермерам в этом году — 900 млн рублей.

На этой неделе в Госсовете РТ подписали проект обращения к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой продлить «водяную» амнистию, в частности, отложив на два с половиной года лицензирование скважин садоводческих товариществ. Кроме того, на заседании парламентского комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству обсудили и одобрили внесенный в Госдуму РФ российским правительством законопроект о продлении дачной амнистии и даже предложили еще больше увеличить срок ее действия.

