И на их улице будет праздник: в Татарстане учредят День садовода
Татарстанские парламентарии просят российских законотворцев продлить дачную и «водяную» амнистии
Председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев подписал накануне важный для всех дачников документ — проект обращения Госсовета к председателю Госдумы Вячеславу Володину, в котором содержится просьба отложить на два с половиной года лицензирование скважин садоводческих товариществ. Тем временем на заседании Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству обсудили и одобрили внесенный в Госдуму российским правительством законопроект о продлении дачной амнистии и даже предложили еще больше увеличить срок ее действия. «Реальное время» выяснило, какие проблемы татарстанских дачников могут решить инициативы парламентариев, а заодно узнало, когда в Татарстане наступит День садовода.
«Не надо включать счетчик!»
— Обращение к председателю Госдумы мы обсуждали на заседании комитета в пятницу, — сообщил «Реальному времени» Тахир Хадеев. — Прежде чем оно будет направлено в Москву, осенью его предстоит утвердить на сессии Госсовета.
Тахир Хадеев и председатель правления Союза садоводов Татарстана Владимир Дейнекин считают решение вопроса о продлении срока, в течение которого некоммерческие организации, созданные гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, вправе осуществлять добычу подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения без получения лицензии на пользование недрами, архиважным. По действующему законодательству до часа икс осталось всего полгода: с 1 января качать воду из садовых скважин без лицензии будет нельзя.
Платить дачники не хотят. Во-первых, никогда раньше за воду они не платили, и это было политически правильным решением властей — поддержать таким образом человека, который сам тяжелым трудом обеспечивает себя едой и витаминами. Во-вторых, урожай с собственных соток и так уже влетает им в копеечку — дешевле покупать фрукты-овощи на рынках и в магазинах.
— У нас в республике для садоводов и дачников делается намного больше, чем в других российских регионах, отметил Тахир Хадеев. — В частности, с 2017 года за счет средств республиканского бюджета реализуется беспрецедентная программа инфраструктурного развития, в рамках которой ежегодно из республиканского бюджета выделяется по 550 млн рублей на ремонт и реконструкцию объектов внешней инженерной структуры садоводческих обществ.
Однако ограничиваться этим, убежден председатель Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, неправильно.
Три года лучше, чем один
Депутаты Госсовета РТ также поддержали внесенный в Госдуму правительством России законопроект о продлении дачной амнистии. Напомним, она закончилась 1 марта 2019 года, когда перестал действовать упрощенный порядок регистрации садовых и индивидуальных домов, построенных на дачных участках. Сейчас регистрировать строения приходится с соблюдением всех формальностей и норм Градостроительного кодекса, а это процесс длительный, недешевый и требующий множества согласований, которые не всегда легко получить.
Владимир Дейнекин прямо заявил «Реальному времени», что чиновники на местах нередко чинят препятствия в регистрации садовых домиков.
Ну… за садоводов!
Как выяснило «Реальное время», татарстанские депутаты заботятся не только о сугубо материальной поддержке садоводов республики, но и о поднятии их морального духа. С этой целью они предлагают учредить в нашей республике праздник — День садовода. Отмечать его предлагается в первую субботу сентября.
«Учреждение Дня садовода станет еще одним вкладом в развитие садоводческого движения, сохранение традиций садоводства в республике и дополнительной консолидацией нашего общества», — говорится в пояснительной записке к проекту соответствующего постановления Госсовета РТ.
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