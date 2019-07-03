И на их улице будет праздник: в Татарстане учредят День садовода

Татарстанские парламентарии просят российских законотворцев продлить дачную и «водяную» амнистии

Председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев подписал накануне важный для всех дачников документ — проект обращения Госсовета к председателю Госдумы Вячеславу Володину, в котором содержится просьба отложить на два с половиной года лицензирование скважин садоводческих товариществ. Тем временем на заседании Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству обсудили и одобрили внесенный в Госдуму российским правительством законопроект о продлении дачной амнистии и даже предложили еще больше увеличить срок ее действия. «Реальное время» выяснило, какие проблемы татарстанских дачников могут решить инициативы парламентариев, а заодно узнало, когда в Татарстане наступит День садовода.

«Не надо включать счетчик!»



— Обращение к председателю Госдумы мы обсуждали на заседании комитета в пятницу, — сообщил «Реальному времени» Тахир Хадеев. — Прежде чем оно будет направлено в Москву, осенью его предстоит утвердить на сессии Госсовета.

Тахир Хадеев и председатель правления Союза садоводов Татарстана Владимир Дейнекин считают решение вопроса о продлении срока, в течение которого некоммерческие организации, созданные гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, вправе осуществлять добычу подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения без получения лицензии на пользование недрами, архиважным. По действующему законодательству до часа икс осталось всего полгода: с 1 января качать воду из садовых скважин без лицензии будет нельзя.

— С 1 января садоводам придется платить круглые суммы за лицензии на скважины, которые были пробурены десятки лет назад, — говорит Дейнекин, который последовательно выступает против увеличения дачных поборов. — При этом закон обязывает садоводов устанавливать на скважины счетчики воды. А если воду обязывают считать, то логично сделать вывод: за нее потребуют плату.

Платить дачники не хотят. Во-первых, никогда раньше за воду они не платили, и это было политически правильным решением властей — поддержать таким образом человека, который сам тяжелым трудом обеспечивает себя едой и витаминами. Во-вторых, урожай с собственных соток и так уже влетает им в копеечку — дешевле покупать фрукты-овощи на рынках и в магазинах.

— У нас в республике для садоводов и дачников делается намного больше, чем в других российских регионах, отметил Тахир Хадеев. — В частности, с 2017 года за счет средств республиканского бюджета реализуется беспрецедентная программа инфраструктурного развития, в рамках которой ежегодно из республиканского бюджета выделяется по 550 млн рублей на ремонт и реконструкцию объектов внешней инженерной структуры садоводческих обществ.

Однако ограничиваться этим, убежден председатель Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, неправильно.

— У нас в республике — более тысячи садовых и огороднических объединений граждан. В России потребление фруктов и овощей на душу населения ниже, чем в США и Франции, и ниже научно обоснованных норм, а для многих пожилых людей выращенные собственными руками овощи и фрукты составляют едва ли не основную часть рациона, — объяснил он, почему так важно отодвинуть момент, когда садоводство станет дорогим удовольствием, и максимально облегчить процесс лицензирования для садоводов.

Три года лучше, чем один

Депутаты Госсовета РТ также поддержали внесенный в Госдуму правительством России законопроект о продлении дачной амнистии. Напомним, она закончилась 1 марта 2019 года, когда перестал действовать упрощенный порядок регистрации садовых и индивидуальных домов, построенных на дачных участках. Сейчас регистрировать строения приходится с соблюдением всех формальностей и норм Градостроительного кодекса, а это процесс длительный, недешевый и требующий множества согласований, которые не всегда легко получить.

Владимир Дейнекин прямо заявил «Реальному времени», что чиновники на местах нередко чинят препятствия в регистрации садовых домиков.

— Сейчас выяснилось, что многие владельцы дач не успели зарегистрировать их в период амнистии, — пояснил «Реальному времени» зампредседателя Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Камиль Садриев. — Причины, думаю, были разные: кто-то не знал, что это нужно сделать срочно, а кто-то протянул до последнего в силу нашего менталитета — и опоздал. Правительство России предлагает продлить амнистию на год — до 1 марта 2020-го. Я это поддерживаю, хотя сам, как депутат, продлил бы на три года. Потому что поправки в закон примут не раньше октября этого года, а там времени опять с гулькин нос останется. Такие законы если откладывать — то на 2-3 года!

Ну… за садоводов!

Как выяснило «Реальное время», татарстанские депутаты заботятся не только о сугубо материальной поддержке садоводов республики, но и о поднятии их морального духа. С этой целью они предлагают учредить в нашей республике праздник — День садовода. Отмечать его предлагается в первую субботу сентября.

«Учреждение Дня садовода станет еще одним вкладом в развитие садоводческого движения, сохранение традиций садоводства в республике и дополнительной консолидацией нашего общества», — говорится в пояснительной записке к проекту соответствующего постановления Госсовета РТ.