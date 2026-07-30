Армения на 6 месяцев запретила ввозить в республику томатную пасту

Ограничения коснулись и продукции из стран Евразийского экономического союза

Фото: Максим Платонов

На заседании правительства Армении было принято решение о запрете импорта томатной пасты, включая продукцию из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на срок шесть месяцев, пишет ТАСС.

По информации, содержащейся в принятом документе, «установлен временный запрет на ввоз на территорию Армении (в том числе перемещения из стран ЕАЭС) товаров, классифицируемых по коду ТН ВЭД ЕАЭС 2002 90 (томатная паста)». Ограничения вступят в силу с 3 августа 2026 года и будут действовать в течение полугода.

Министру экономики Армении Геворгу Папояну поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о введении временных мер нетарифного регулирования при импорте товаров не позднее чем за три календарных дня до начала действия запрета. Также необходимо представить ЕЭК предложение о применении меры нетарифного регулирования для импорта на таможенную территорию ЕАЭС.

Никита Егоров