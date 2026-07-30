Татарстан вновь вышел в лидеры среди регионов России по обороту общепита

Под оборотом подразумевается выручка от продажи собственной кулинарной продукции и покупных товаров без обработки

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял девятое место среди регионов России по обороту общепита. За январь — май 2026 года этот показатель в республике составил 45,7 млрд рублей, следует из данных Росстата.

Москва заняла первое место по объему оборота общепита (600,7 млрд), Санкт-Петербург — второе (216,9 млрд), а Московская область — третье (191,4 млрд).

В топ-5 попали Краснодарский край (89 млрд) и Свердловская область (76,2 млрд). На 6—10 местах, помимо Татарстана, расположились Республика Дагестан (52,1 млрд), Челябинская (51,9 млрд) и Самарская (46,9 млрд) области, а также Красноярский край (43,4 млрд).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Напомним, что под оборотом заведений общественного питания подразумевается выручка от продажи населению для потребления собственной кулинарной продукции и покупных товаров без обработки. При исследовании рынка аналитики Росстата считают стоимость блюд, реализованных как на месте, так и путем доставки.

В список включены только те организации, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства.

Также отметим, что Татарстан уже третий год подряд оказывается в десятке регионов по величине оборота общепита. Например, по итогам января — августа 2025 года он в республике составил 61,6 млрд рублей. Причем тогда по объему выручки республика оказалась на восьмом месте по стране.

Помимо этого, за январь — октябрь 2024 года оборот заведений общепита в Татарстане составил 65,2 млрд рублей. При этом в тот момент республика заняла 6-е место по объему оборота среди всех российских регионов.

Подробнее о том, кто оказался в аутсайдерах топа по объему оборота и какое место среди регионов занял Татарстан по динамике увеличения выручки, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров