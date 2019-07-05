АСВ пришло за подрядчиком «Татспиртпрома»

«Конкурсник» «Татфондбанка» подал иск о банкротстве компании «Юнионстрой плюс», построившей завод для «Татспиртпрома»

Как стало известно «Реальному времени», «Татфондбанк» в лице Агентства по страхованию вкладов подал иск о банкротстве «Юнионстрой плюс» — компании, которая за полгода и 2,8 миллиарда рублей построила для «Татспиртпрома» пивной завод «Белый Кремль». Сумма иска составляет 25 млн рублей. Пока остается неясным, почему компания не смогла решить вопросы миром, ведь ее финансовые показатели растут на контрактах ТСП как на дрожжах.

Строитель «Татспиртпрома»

«Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего, Агентства по страхованию вкладов (АСВ), подал иск о банкротстве казанского ООО «Юнионстрой плюс». Компания, основной вид деятельности которой — производство электромонтажных работ, известна как генподрядчик пивного завода «Белый Кремль», принадлежащего «Татспиртпрому».

Сумма иска составляет 25 млн рублей. При этом с чем именно связаны требования ТФБ, неизвестно. «Реальное время» ожидает ответа от АСВ, а гендиректор компании Павел Черницын отказался отвечать на вопросы о компании и исках к ней.

Компания «Юнионстрой плюс» создана в 2014 году и полностью принадлежит Черницыну. Уставный капитал компании составляет 10 млн рублей. Ее можно назвать быстрорастущей: если в 2015 году выручка составляла 56,9 млн рублей (данные системы «СПАРК-Интерфакс»), то в 2016 году — уже 138,5 млн рублей, а в 2017 году — 260,8 млн рублей. В 2015 году компания получила всего 800 тысяч рублей чистой прибыли, в 2016 году — 1,9 млн рублей, а в 2017 году — 3,2 млн рублей. При этом чистые активы компании на конец года оценивались в 16 млн рублей.

Черницын также является соучредителем еще двух действующих компаний, среди которых созданное год назад ООО «ПСК «Юнионстрой», чей основной вид деятельности как раз строительство жилых и нежилых объектов, но уставный капитал всего 10 тыс. рублей.



Под конец 2017 года компания получила мегаконтракт на строительство корпусов для пивного завода «Белый Кремль». Фото unionstroy.net

«Татспиртпром» является хоть и не единственным заказчиком компании, но явно одним из основных. Выручка ООО «Юнионстрой плюс» росла параллельно с ростом стоимости госконтрактов с ТСП. Как пишет «Коммерсант», в 2016 году компания получила от водочного гиганта контракты на 225,8 млн руб., в 2017 году — на 404,5 млн рублей. А под конец 2017 года компания получила мегаконтракт на строительство корпусов для пивного завода «Белый Кремль». Сумма контракта составила 2,8 млрд рублей. Отметим, что «Юнионстрой плюс» был единственным участником закупки.

«Белый Кремль» сдали за полгода, без претензий

Завод, который занимает площадь в 153,4 тыс. кв. м, построили чуть более чем за полгода — уже в июне 2018 на нем прошла первая варка, а в августе 2018 состоялось символическое открытие предприятия с участием президента РТ Рустама Минниханова. Контракт в 2,8 млрд рублей с компанией «Юнионстрой плюс» при этом является только частью всех вложенных в производство средств — на одно оборудование, которое везли из Германии, ушло 30 млн евро. Всего производство пива проектной мощностью в 10 млн декалитров в год обошлось «Татспиртпрому» в 5,6 млрд руб., из которых 4,2 млрд руб. предоставил Сбербанк. Ожидается, что завод должен окупиться за шесть-семь лет.

В «Татспиртпроме» заявили, что по итогам стройки не имеют к компании каких-либо претензий. Фото kremlinbeer.ru

Несмотря на сжатые сроки, строительство, похоже, прошло гладко: в «Татспиртпроме» «Реальному времени» заявили, что по итогам стройки не имеют к компании каких-либо претензий. В арбитраже, тем не менее, есть несколько удовлетворенных исков к ООО «Юнионстрой плюс» о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда от частных компаний, однако суммы по ним ограничены несколькими сотнями тысяч рублей.