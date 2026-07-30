Доходы жителей Татарстана на 38% превышают расходы

Уровень доходов, например, москвичей в 2025-м составил 167 тыс. рублей, а расходов — 98 тыс. рублей

Фото: Михаил Захаров

По итогам 2025 года средние доходы жителей Татарстана составили 74,5 тыс. рублей. Это на 38,2% больше, чем потребительские расходы татарстанцев (53,8 тыс. рублей), следует из данных Росстата.

В целом денежные доходы россиян составили 74,8 тыс. рублей в среднем. Это почти на 43% больше, чем потребительские расходы граждан (52,3 тыс. рублей).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом в зависимости от субъекта страны уровень доходов, как и расходов, существенно отличается. Например, доходы москвичей в 2025-м составили 167 тыс. рублей, а расходы — 98 тыс. (доходная часть на 70% превысила траты). У жителей Санкт-Петербурга средние доходы на 33% превышают расходы (104,4 тыс. и 78,4 тыс. соответственно).

Ранее сообщалось, что доля россиян, предпочитающих копить деньги, снизилась до 47,9% — это минимальное значение за последние 11 лет. При этом экономист Александр Разуваев считает, что совсем без накоплений жить нельзя.

Как следует распоряжаться деньгами, чтобы сформировать сбережения, какая сумма денег должна быть в запасе и куда вкладывать накапливаемые средства — в материале «Реального времени».

Никита Егоров