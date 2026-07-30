В России с 1 сентября начнет работать единая система учета платежных карт

Нововведение позволит более эффективно противодействовать мошенническим операциям

Фото: Максим Платонов

В России с 1 сентября 2026 года будет внедрена единая система учета платежных карт, направленная на борьбу с мошенничеством и «дропперскими» схемами. Об этом сообщили эксперты в финансовой сфере РИА «Новости».

— Данное изменение в законодательстве о национальной платежной системе создаст единый реестр всех платежных карт, что позволит более эффективно противодействовать мошенническим операциям, — заявил Алексей Кузьмин, председатель правления «Национального банка сбережений».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Директор по правовым вопросам «Сравни» Юлия Суворова добавила, что в новую систему будут включены все карты, выпущенные российскими банками, независимо от платежной системы, включая Visa и Mastercard, а также карты с истекшим сроком действия, которые продолжают обслуживаться.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил, что ограничение на количество платежных карт начнет действовать только в следующем году, поэтому у владельцев более 20 карт будет время, чтобы решить, какие оставить. Кузьмин подчеркнул, что карты не будут автоматически закрываться и продолжат свою работу.

Однако выдача новых карт будет ограничена.

— С 1 сентября 2027 года, если у вас на руках уже 20 карт, вам будет отказано в открытии новой карты в любом банке, — добавил он.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенничества через домовые чаты.

Никита Егоров