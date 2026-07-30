Ипотечные кредиты в России выросли на 48%, до 2,2 трлн рублей

В июне объем достиг 482,7 млрд рублей

Фото: Айдар Раманкулов

По данным ЦБ, в первом полугодии 2026 года банки выдали ипотечных кредитов на 2 трлн 215,5 млрд рублей. Это на 47,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года (1 трлн 497,7 млрд рублей).

— Количество предоставленных за этот период кредитов увеличилось в годовом сопоставлении на 44,4%, до 490,7 тысячи, — сообщает данные Центробанка «Интерфакс».

В июне банки выдали 101,3 тыс. кредитов на 482,7 млрд рублей — это максимальные значения за полугодие. По сравнению с маем рост составил 34,9% по количеству и 47,1% по объему.

В годовом выражении июньские показатели выросли на 47,5% и 56,2% соответственно. Ранее банковские кредиты регионов России достигли рекордных 680 млрд рублей.

Вадим Вахрушев