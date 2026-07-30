Экономист: «Доход по банковским вкладам компенсирует инфляцию»

Высокая доходность депозитов объясняется ключевой ставкой Центробанка России

Фото: Дмитрий Зайцев

Надежным инструментом для вложения сбережений являются банковские вклады и облигации федерального займа, которые можно приобрести на Мосбирже. Об этом «Реальному времени» сообщил профессор экономического факультета МГУ, доктор экономических наук и главный научный сотрудник Института экономики РАН Андрей Колганов.

Он также развеял миф о том, что «копить невыгодно в связи с высокой инфляцией». По его словам, на сегодняшний день ставки по банковским депозитам превышают темпы обесценивания рубля.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— У нас были периоды довольно долгие, когда процент по депозитам действительно не покрывал инфляцию. Однако сейчас, поскольку Центробанк установил крайне завышенную ключевую ставку по сравнению с инфляцией, доход по банковским вкладам компенсирует инфляцию, так как банки, устанавливая процент, ориентируются на «ключ» ЦБ, — объяснил экономист.

При этом он подчеркнул, что получить максимально возможную ставку по вкладам получится не у всех россиян, поскольку в этом случае надо соответствовать ряду условий банка, что не всегда возможно.

Ранее сообщалось, что доля россиян, предпочитающих копить деньги, снизилась до 47,9% — это минимальное значение за последние 11 лет. При этом экономист Александр Разуваев считает, что совсем без накоплений жить нельзя.

Как следует распоряжаться деньгами, чтобы сформировать сбережения, какая сумма денег должна быть в запасе и куда вкладывать накапливаемые средства — в материале «Реального времени».

Никита Егоров