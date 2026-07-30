СБП упростит оплату детских садов, кружков и налогов

Банки должны будут предоставить клиентам возможность оплачивать госуслуги и налоги через СБП

Фото: предоставлено ООО "ТАИФ-НК-АЗС"

Банк России расширил функционал Системы быстрых платежей. Теперь через СБП можно будет оплачивать детские сады, кружки, секции, налоги, штрафы и другие платежи в пользу государства, сообщается в указании регулятора, зарегистрированном Минюстом.

— Банки будут обязаны предоставлять своим клиентам эту возможность на порталах государственных и муниципальных услуг, на сайтах профильных ведомств, а также в местах обслуживания граждан бюджетными организациями, — сообщает пресс-служба Банка России.

Срок для крупных банков — 1 апреля 2027 года, для остальных с универсальной лицензией — 1 октября 2027 года. Некоторые банки уже оказывают такую услугу добровольно.

Для граждан такие платежи будут бесплатными. Банки также не будут платить комиссии регулятору.

В России с 1 сентября 2026 года начала работать единая система учета платежных карт для борьбы с мошенничеством.

Вадим Вахрушев