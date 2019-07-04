Российский паспорт через две недели после «Прямой линии»: украинские беженцы в Челнах получили гражданство

Трое детей Люльковичей из Донбасса первыми получили российские паспорта, остальные шесть членов семьи на очереди

Фото: 16.мвд.рф

Семья беженцев из Донбасса, проживающая в Набережных Челнах и дозвонившаяся на прямую линию к президенту, начала получать российское гражданство. После пяти лет обивания порога миграционной службы и бесплодных попыток сделать все самостоятельно помощь пришла в «ручном режиме» — Владимир Путин поручил оказать содействие и ускорить процедуру. Уже накануне трое детей Люльковичей получили российские паспорта, остальные — на очереди. Корреспондент «Реального времени» побеседовал теперь уже с гражданином РФ Ричардом Люльковичем, узнал, как семья жила без паспортов и кто ей оказывал помощь.

«Все возможное содействие со стороны республики будет оказано»

В семье беженцев Люльковичей накануне произошло долгожданное событие — в отделе полиции №3 «Центральный» УМВД России по Набережным Челнам торжественно вручили российские паспорта трем детям — Екатерине, Ричарду и Джимми. В Россию Люльковичи переехали в 2014 году из района боевых действий на Юго-Востоке Украины. Это позволило получить гражданство в упрощенном порядке. В отношении еще шести членов семьи в настоящий момент «принимаются меры по закреплению их правового статуса».

Напомним, помочь с получением российского гражданства глава семейства попросил Владимира Путина во время «Прямой линии с президентом» 20 июня. Владимир Люлькович напомнил, что недавно президент РФ подписал указ об упрощении получения российского гражданства. И рассказал, что в 2014 году многодетная семья перебралась в Россию из Дзержинска (ныне Торецк), но до сих пор находится в статусе беженцев.

— Кроме указа есть и другие нормативные акты, которые позволяют гражданам Украины, находящимся на территории Российской Федерации, в упрощенном порядке получать гражданство, — заявил в ответ Путин. — Уже знаю, что есть и проблема, связанная с тем, что от граждан Украины требуют получения каких-то документов, которые они могут получить только на Украине. Понятно, что это замкнутый круг. Решить проблему вряд ли представляется возможным. Поэтому я посмотрю, какие нужно внести коррективы и дополнения в нормативную базу для того, чтобы вопрос решался по сути, а не по бумажкам, которые невозможно исполнить.

Помочь с получением российского гражданства глава семейства попросил Владимира Путина во время «Прямой линии с президентом» 20 июня. Фото kazanreporter.ru

Глава государства пообещал семье обсудить проблему с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и сделать все, чтобы для граждан Украины процесс получения гражданства «был максимально либеральным». Почти сразу же после прямой линии власти республики заявили, что окажут помощь семье беженцев: «Все возможное содействие со стороны республики будет оказано. Все вопросы, в решении которых республика уполномочена оказать содействие, будут решены», — сообщила тогда заместитель руководителя пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

В результате семью в кратчайшие сроки включили в Государственную программу по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников — именно это позволило троим детям Владимира Люльковича в упрощенном порядке приобрести российское гражданство уже через две недели после общения с гарантом Конституции, самостоятельно семья пыталась получить паспорт в течение пяти лет.

«Попали под пресс системы УФМС и все «прелести» испытали сполна»

Сегодня на брифинге Лилия Галимова пояснила, что вопрос в ведении федеральных органов, ни челнинские, ни республиканские власти не могли самостоятельно решить вопрос Люльковичей, хотя в курсе их проблемы. В настоящий момент, по ее словам, идет работа на уровне Министерства внутренних дел по РТ непосредственно с теми заявителями, которые были на прямой линии.

— Связано это с необходимостью сбора документов. Сначала нужно вид на жительство получить, то есть процедура достаточно непростая. Тем не менее с учетом того, что прошло не так много времени, как вы видите, процесс действительно ускорен. И, я думаю, что в ближайшее время оставшиеся члены семьи также получат документы. Мы надеемся, тому же примеру последуют и другие, кто не может получить гражданство ввиду таких обстоятельств, — отметила она.

Ричард Люлькович, получивший вместе с братом и сестрой российский паспорт, рассказал, чего стоило жить нелегалами целых пять лет и как в семье случился наконец долгожданный праздник. Фото Сергея Афанасьева

Как рассказывал Владимир Люлькович, уехать из Донбасса в разгар войны сами бы они не смогли, им помог «один добрый человек», который потратил свои деньги и вывез их и более 40 других земляков, всем нашел квартиры в Набережных Челнах, помогал финансово и с поиском работы. Бежавшие украинцы не скрывали обиды: «Такая непробиваемая стена бюрократии! Мы бежали от войны, а нам никаких скидок не делают. Попали под пресс системы УФМС и все ее «прелести» испытали сполна. Пять лет мучаемся, но результаты минимальные». На родине Владимир занимался изготовлением, ремонтом и усовершенствованием гитар, чему посвятил тридцать лет, но в Набережных Челнах зарабатывать любимым делом у него не получается:

— У меня же на Украине шикарная мастерская была! А здесь ничего нет, ни дерева, ни инструментов. Приходится работать на письменном столе и табуретках. Я потратил огромное количество времени на ту гитару, которую показали во время прямой линии. Шикарный инструмент, 27 ладов, со всякими наворотами! — рассказал Владимир.

Его сын Ричард Люлькович, получивший вместе с братом и сестрой российский паспорт, рассказал, чего стоило жить нелегалами целых пять лет и как в семье случился наконец долгожданный праздник:



— Сначала было поручение миграционной службе от Путина, властям Татарстана. Затем из Казани поручение спустили в Набережные Челны: поручение «как можно быстрее все сделать». Вот они более активно и занялись вопросом, включили нас в программу [по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников]. И мы в итоге получили паспорта.



По словам Ричарда, остальным членам семьи гражданство обещают до конца июля.

— Путин говорил, что миграционная служба требовала какие-то документы с Украины? Что это за документы?

— Нет, это не наш случай, в других ситуациях у людей такое бывает. У нас была проблема с доходами.

— Без паспорта вы не могли легально работать и, как я понимаю, показывать легальные доходы? По этой же причине вам не давали паспорт? Замкнутый круг, получается.

— Собственно, да! Нам нужно было большие суммы показывать, чтобы на такую большую семью иметь официальный прожиточный минимум, — пояснил «Реальному времени» Ричард.

Из-за всех преград и проблем у семьи не раз возникало желание вернуться домой, на родину

«Сестра — диабетик, инсулин за свой счет покупала!»

Отсутствие гражданства создавало и другие проблемы для беженцев. «У каждого по-разному. У кого-то временное убежище… Тяжело, потому что на работу официально никто не хочет брать: потому что нужно поставить тебя на учет в ФМС — а это очень долго, там очереди, куча бумажек. Будешь работать нелегально, неофициально — может быть штраф на фирму до полумиллиона рублей. Поэтому никто не хочет с этим связываться», — говорит Ричард. Сложнее всего было с медицинским обслуживанием.

— Помогали в больницах, но все равно… Сестра у меня диабетик, и она инсулин все это время за свой счет покупала! Одному брату, он помладше, помогали все-таки местные власти. А старшей сестре — нет.



Из-за всех преград и проблем у семьи не раз возникало желание вернуться домой, на родину: «Просто мы в какой-то момент не знали, что делать дальше. Думали, что ничего оформить не получится, и оказывались в такой ситуации: вроде бы и живешь, но ничего оформить не можешь».

Люльковичи не будут просить у государства финансовой помощи

Несмотря на проблемы, Люльковичи не ждут финансовой помощи — намерены зарабатывать сами.



— Мы ничего не просим. Я сейчас работаю в частной музыкальной школе, преподаю. У меня также есть музыкальная группа, мы выступаем с ней, зарабатываем. На свадьбах, корпоративах и т.п. Даже с татарстанской эстрадой сотрудничаем. Одно время выступали с известным в Татарстане дуэтом «Гузэлем & Салават Миннеханов». Два года назад у нас с ними совместный тур был: они попросили нас помочь, и мы по Татарстану с ними выступали. 15 городов посетили.

Брат Ричарда трудится на деревообрабатывающем предприятии в автограде. Сестра до сих пор работает неофициально — поваром, мама тоже в кафе подрабатывает.

Идея попросить помощи у президента России пришла с подачи журналистов федерального канала. Фото kremlin.ru

— С нами [из Украины] приехали еще наши родственники, семья Фахрутдиновых. Им тоже помогают, они вместе с нами были на «Прямой линии с президентом». А по остальным, честно говоря, даже не знаю, как ситуация обстоит. Думаю, скорее всего, они на общих основаниях пытаются получить гражданство. Сомневаюсь, что ими так же активно, как нами занимаются. Мы все ждем поправки в новый указ президента, чтобы и остальные [беженцы из Донбасса] могли спокойно получить паспорта.

Идея попросить помощи у президента России пришла с подачи журналистов федерального канала: «Ну не то чтобы мы сами это все придумали. Просто сначала готовили сюжет журналисты НТВ, а потом сам канал предложил нам сюжет не выпускать в эфир, а пустить его вопросом на «Прямую линию с Владимиром Путиным». И наши знакомые, конечно, потом удивились: спрашивали нас, как так получилось, как смогли? Говорят: «Молодцы!» Рады за нас, что решился, наконец, этот вопрос».