Банковские кредиты регионов России выросли до рекордных значений с 2017 года

В Банке России также не считают уровень задолженности регионов критическим

Фото: Динар Фатыхов

В июле объем банковских кредитов, выданных российским регионам, составил рекордные 680 миллиардов рублей — это наивысший показатель с 2017 года, пишут «Известия» со ссылкой на данные Минфина.

С декабря 2025 года субъекты Российской Федерации привлекли 349 миллиардов рублей заимствований. Наибольшее количество банковских кредитов обнаружено в Кемеровской, Архангельской, Иркутской, Нижегородской и Мурманской областях, на которые приходится свыше 325 миллиардов рублей, что составляет почти половину всего коммерческого долга регионов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В пресс-службе Минфина уточнили, что текущий уровень закредитованности субъектов РФ находится в безопасных пределах. Сообщается, что за июль объем банковских ссуд регионов немного сократился.

В Банке России также не считают уровень задолженности регионов критическим. По их данным, коммерческий долг регионов и муниципалитетов составляет около 0,5% ВВП, что является относительно низким показателем, ниже уровней десятилетней давности. В ЦБ добавили, что долговая нагрузка варьируется между регионами, и для субъектов с высокой задолженностью предусмотрены повышенные риск-весы по кредитным требованиям банков. Бюджетный кодекс также устанавливает лимиты на размер дефицита и долга относительно собственных доходов регионов.

Никита Егоров