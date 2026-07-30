В Татарстане средний срок потребкредита увеличился на 0,7% за год

В среднем по России срок таких займов сократился на 4,9%

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В Татарстане средний срок потребкредита по итогам июня 2026 года составил 2,29 года. Относительно аналогичного месяца 2025-го данный показатель увеличился на 0,7%, следует из аналитики НБКИ.

Причем по срокам займа республика заняла девятое место среди регионов России. Наибольший средний срок был отмечен в Санкт-Петербурге (2,38 года), Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (2,31 года) и Новосибирской (2,30 года) областях, а также в Омской области (2,27 года).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом в целом по России в июне 2026 года средний срок потребкредитов составил 2,13 года, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,9% (в июне 2025 года — 2,24 года).

— После пиковых значений в августе прошлого года (3,0 года) в последующие месяцы средний срок потребительского кредита существенно сократился, стабилизировавшись на уровне 2,0—2,4 года, — комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — При этом аппетит к риску у банков, а также спрос на потребкредиты со стороны граждан все еще находятся на довольно низком уровне. Поэтому при одобрении потребкредитов и их условий, включая сроки, банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, снижая риски просрочек в будущем. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения.

Никита Егоров