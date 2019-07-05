Отец беглой кассирши из Башкирии забирает внуков из полиции

Фото: Нэдда Пухарева

Сегодня вечером в Уфу доставили задержанную в Казани кассира Луизу Хайруллину и ее семью. Женщина и ее супруг, также подозреваемый в причастности к краже 23 млн рублей из кассы банка, остаются в руках правоохранителей. А двух несовершеннолетних детей передали родственникам. Встретил внуков отец Луизы — Рамиль Муллахметов.

Как передает с места событий собственный корреспондент «Реального времени» в Уфе Нэдда Пухарева, на пожилого мужчину было жалко смотреть — Муллахметов нервно переминался с ноги на ногу в ожидании детей.



— Региночка! Иди, умница, ко мне, — закричал он старшей 12-летней внучке, едва увидев ее. Оба крепко обнялись и заплакали.

— Дети будут жить у меня, — сообщил «Реальному времени» Рамиль Муллахметов. — Дом Луизы стоит закрытый. Я живу в своей квартире в Салавате. — В воскресенье, 26 мая, я ждал дома, когда придет Луиза с детьми и мы будем отмечать день рождения Регины. Но никто не пришел. На следующее утро, в понедельник, я пошел к Луизе на работу, в банк. Там мне сказали, что она отпросилась с ребенком в больницу. В три часа дня я еще раз пришел в банк. Дочери там не было. После этого я поехал на дачу — там ее тоже не оказалось. Вечером мне позвонили из банка с вопросом, где Луиза. Я сказал, что не знаю, и обратился в полицию.

Отец Луизы опроверг информацию, что во время розыска Хайруллиной ему звонила внучка: «Никто мне звонил, никакая внучка — это все придумали журналисты. Вообще, они много чего придумали». На вопрос, не звонил ли он сам Луизе, отец ответил уклончиво: мол, не знал ее номера телефона.

Дети еще некоторое время будут находиться в подразделении полиции Уфы. Сегодня, 5 июля, вечером Рамиль Муллахметов (вместе с другими родственниками Луизы) их заберет, и они в сопровождении представителей органов опеки отправятся в Салават.

Кроме того, следствию предстоит выяснить, какую роль в данной истории сыграл муж Луизы — Марат Хайруллин.

— Банк надо было трясти, банк! — с уверенностью заявил Рамиль Муллахметов.

Подробнее о деталях задержания беглой кассирши из Башкирии и судьбе похищенных миллионов — читайте в материале «Реального времени».