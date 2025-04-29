«Стрела-Ак Барс» взяла Суперкубок и стартует в чемпионате

Казанская команда существенно изменилась перед новым сезоном

«Стрела-Ак Барс» перед стартом чемпионата. Фото: Динар Фатыхов

Казанская «Стрела-Ак Барс» во второй раз подряд стала обладателем регбийного Суперкубка. В финале турнира в Санкт-Петербурге наша команда обыграла «Енисей-СТМ». Уже 3 мая «Стрела-Ак Барс» стартует в чемпионате России. На домашнем стадионе она примет столичную «Славу». Подробнее о Суперкубке и превью перед стартом чемпионата страны — в материале «Реального времени».

Есть Суперкубок России!

В день Суперкубка погода преподнесла неприятный сюрприз. В Санкт-Петербурге было плюс три, при котором на поле сыпался снег вперемешку с градом. Что любопытно: в сибирском Красноярске было по-весеннему тепло: +15, в Казани чуть ниже — +13, и капитан местной «Стрелы-Ак Барс» Герман Давыдов приглашал с рекламных стендов посетить ближайший матч.

Старт матча начался с приятных событий для казанцев. Вначале был удален один из игроков соперника, затем Кобус Мораис реализовал штрафной. Увы, но в игре с красноярской тяжелой машиной полученное преимущество почему-то не приносит казанцам игрового. Чемпионство прошлого сезона казанцы упустили, пропустив атаку соперника за золотыми медалями. Вот и сейчас на исходе численного большинства казанцы пропустили чужую попытку с реализацией 3:7.

Не все у казанцев заладилось с исполнением стандартных положений. Мораис не попал еще два штрафных, плюс одну реализацию, когда занес попытку Герман Давыдов. Капитан стрелков сделал это очень красиво 8:7.



Во второй половине Мораис исправил свои ошибки при реализации в первом тайме, занеся попытку и реализовав ее 15:7. После чего красноярцы дважды занесли, вернув себе лидерство в матче 15:17. Но Омари Гриняев и два очка с реализации Мориса снова вывели вперед Казань 22:17. Совсем другой сценарий по сравнению с первым таймом! Более того, на последние 20 минут был написан третий сценарий, когда игра проходила под аккомпанемент мокрого снега, повалившего хлопьями. Вспомнилось, как в октябре прошлого года казанцы обыграли тяжелую машину примерно в таких же сложных погодных условиях. Вот и сейчас им улыбнулась удача. Есть Суперкубок России!

Игры на Суперкубок это всегда противостояние двух равных сторон. Реальное время / realnoevremya.ru

Смотрите, кто пришел

За зимнее межсезонье казанская команда сделала девять приобретений и потеряла столько же регбистов из основы прошлогоднего состава. С частью новичков можно было познакомиться по трансляциям из Сочи, поскольку они заточены под семерку. Молодые Станислав Тимошенко (2003 г.р.) и Артем Радченко (2004 г.р.) из краснодарской команды «Богатыри», перейдя в Казань, тут же вернулись в родные края, поехав в составе семерки в Сочи. Что любопытно, свежеиспеченный стрелок Тимошенко за это межсезонье побывал в Сочи уже во второй раз. В первый раз в компании с Виктором Илькевичем (2004 г.р.), с которым ранее играл за «Богатырей», а сейчас стал с ним одноклубником уже в Казани.

Илькевич, Тимошенко, а также Григорий Войтенко, Евгений Ткаченко и Максим Шевцов с 17 по 26 февраля были в Сочи на учебно-тренировочном сборе в расширенном составе российской национальной команды.

Остальных новичков болельщики смогут увидеть уже на старте чемпионата России по классическому регби. Они не так молоды, как семерочники. Это Роберт Сутидзе (1989 г.р.) и Богдан Федотко (1994 г.р. оба из «Красного Яра»), Гиорги Закашвили (1989 г.р. из «Славы»), Дин Гордон (1993 г.р.) и Антон Сычев (1994 г.р. оба из новокузнецкого «Металлурга»), а также легионер из ЮАР Деон Карстенс (1998 г.р.).

Рамиль Юсупов — тренер команды по регби-7. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Российское гражданство очень востребовано у регбистов

Галопом по новичкам. Легионеров только трое — это южноафриканец Карстенс и два грузина-ровесника Закашвили и Сутидзе. Дин Гордон получил российское гражданство, как и еще один стрелок Рикерт Корфф. Если учесть, что мы потеряли еще одного легионера, о котором речь пойдет позже, то получится, что по позиции иностранцев у нас все ровно: три пришли, три ушли (один ушел, один перестал быть легионером, находясь внутри команды, а один получил гражданство России при переходе в «Стрелу-Ак Барс», — прим. авт.). Гордона берут как бы на замену Романа Рощина, получившего тяжелейшую травму на исходе прошлогоднего сезона, когда команда выиграла чемпионство в семерке.



Тема с российским паспортом была очень популярна в нынешнее межсезонье. В Пензе российские паспорта получил Стефан де Вит и Стефан Малан. Помимо тандемов казанцев и пензенцев, статус легионера потеряли два московских динамовца: экс-казанец Гюнтер ван Вуурен и Арноут Малербе. Что интересно, Малербе в Москве успел жениться на пресс-атташе местного клуба Татьяне Дуденковой (сейчас Малербе) и стать отцом — у пары родился сын, которого назвали двойным именем Майкл-Арноут Арноутович Малербе.

Если это имя кажется слишком экстравагантным, можно вспомнить еще одно: Кевин Сент-Жюст Д. Аджанага Акуабу. 29-летний россиянин, уроженец Ростова-на-Дону, выросший в Краснодаре, играл последнее время в Калининграде и решил завершить карьеру регбиста. Россия — интернациональная страна!

Герман Давыдов с чемпионским Кубком. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Смотрите, кто ушел

Среди регбистов, покинувших Казань зимой: Владислав Артеменко, Дмитрий Денисов, Денис Фомин, Сергей Мотов (все кроме Мотова отправились в аренду в «ВВА-Подмосковье»), Дамир Байбурин и Олег Киносьян (тоже в аренде, но только в московской «Славе»), Дмитрий Пархоменко («Динамо»), Артем Колотов, («Ротор», Волгоград). И тот самый легионер Джереми Джордаан, перешедший в пензенский «Локомотив». Прямо перед стартом казанский клуб покинул Сайвали Искандаров, направленный на помощь новокузнецкому «Металлургу».

Касаемо изменений в Красноярске, «Енисей-СТМ» пригласил в свой состав южноафриканцев Де-Ан Аккермана и Питера Якобса плюс целый ряд россиян. Александр Белослудцев, Максим Кемаев, Владимир Тонкошкуров в минувшем чемпионате России играли на правах аренды в составе «ВВА-Подмосковья». Правда, их партнер Даниил Суксов из аренды в Московской области переехал в столицу, в Москву, в местную «Славу», куда в аренду из Красноярска перебрался еще Егор Алексеев. Не очень далеким получился переход и у опытнейшего, 37-летнего Шамиля Магомедова, который с нынешнего сезона стал игроком «Красного Яра».

В Новокузнецк отправились сразу девять игроков, что составило ровно половину товарищеской помощи терпящему бедствие «Металлургу»: Никита Акулиничев, Виталий Безматерных, Алексей Бернаучис, Павел Волощук, Кирилл Гавричков, Семен Гарманов, Кирилл Кузьмичев, Александр Новик и Дмитрий Сипкин.



Наставник казанцев Джей Пи Нил. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Касаемо других потерь, то они не связаны с переходами. Закончили Юрий Баранов и Иннокентий Зыков, покинули Красноярск два легионера: Даниел Джордаан из ЮАР и Григор Цнобиладзе из Грузии.

Из московского «Динамо» ушли оба Кузнецова, причем 27-летний Кирилл Кузнецов объявил об окончании карьеры, а Павел Кузнецов поставил свою на паузу. Казанский Корфф стал россиянином, а экс-красноярец Корнелиус Корфф из «Красного Яра» вернулся в ЮАР. Из двух Джордаанов остался только Джереми, поскольку Даниэл Джордаан покинул Россию, уехав из красноярского «Енисея». Закончил карьеру его одноклубник Иннокентий Зыков, оставив казанца Егора Зыкова в одиночестве. Из двух Бабаевых в подмосковном ВВА остался только Илья, а Михаил завершил карьеру.

Спортивный директор «Стрела-Ак Барс» Альфред Хисамов охарактеризовал подготовку в межсезонье: «Все запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме. Команда прошла трехнедельный тренировочный сбор в Южной Африке, затем прошли подготовку на наших мощностях. В начале апреля вышли на поле стадиона «Тулпар». Половина команды уже вкатилась в сезон — съездили в Сочи на два тура по регби-7, выступили удачно и пока идем на первом месте в общем зачете».

