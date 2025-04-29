Проклятие семьи старого Бургана

Трагическая драма в Нижнекамском театре

Нурсана Хусаинова, Раушан Асатов, Юрий Павлов, Гузель Шамарданова. Фото: Радиф Кашапов

В Нижнекамском татарском драматическом театре имени Туфана Миннуллина представили спектакль «Борһан йорты»/«Дом Бургана» (16+) по пьесе Ильгиза Зайниева. Свою первую работу в качестве главного режиссера представила Лилия Ахметова. Она замахнулась на масштабную постановку в духе древнегреческой трагедии — если бы боги носили костюмы и майки.

Король умер, да здравствует король?

Лилия Ахметова стала главрежем татарского драмтеатра нефтеграда в сентябре 2024 года. Спектакль создавали на средства федерального проекта партии «Единая Россия» «Культура малой родины» (направление «Театры малых городов России»), в Нижнекамске не скрывают, что денег вложено было немало.

Это видно уже по массивным декорациям петербургского художника Ильшата Вилданова — пять огромных столбов, уходящих вдаль, печь до потолка, нависающая дизайнерская люстра, проекция луны до пола и длинный стол, чтобы поместились все. Драматичный свет — от всеведущего Ильшата Саяхова. Вместе они, к примеру, работали над масштабным и многообещающим спектаклем «Карурман»/«Темный лес: Неписаный дастан» в Тинчуринском.



Музыку написал руководитель тинчуринского оркестра и глава Союза композиторов РТ Ильяс Камал, чьи звуковые опыты не довлеют над игрой актеров, а словно служат бесконечным печальным фоном. За пластику отвечает преподающая хореографию в вузах Казани Александра Ельчанинова. В частности, она поставила занятную интермедию, где актеры тасуют стулья, словно выбирают себе новую роль в жизни.

Столбы явно намекают на колонны, ибо в татарской деревне разыгрывается древнегреческая трагедия. Умер старый Бурган, суровый отец, царь и бог. На его поминки собираются дети от первого брака Байназар (Рафиль Зайнуллин), Байбулат (Раушан Асатов), Баязит (Юрий Павлов), дочь Банат (Люзия Чупашева). Дома — вторая жена Амина (Гузель Шамарданова) и дочь Фируза (Нурсана Хусаинова). Периодически забегает сосед Калимулла (Фариль Вафиев), его жена Зайнап (Сария Ахсанова), а также бойкая родственница Бадерхаят (Гульназ Фахразиева). Дом разваливается.

Байбулат, Фируза, Байназар, Амина, Баязит и Банат. предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Антигерои не носят плащей

Ильгиз Зайниев написал эту пьесу в 2013—2016 годах, вскоре она получила первую премию на конкурсе «Новая татарская пьеса». Ее даже ставили — сначала в Азербайджанском государственном театре юного зрителя под названием Varislər/«Наследники», затем была читка в рамках фестиваля современной драматургии народов России в Москве, спектакль показывали в Туймазинском театре.

Сама Ахметова ставила «Дом Бургана» в Буинском театре, и тогда главный режиссер Раиль Садриев настаивал на светлом финале (у автора лампочка в конце горит чрезвычайно тускло, как и следует). В итоге там пьеса шла недолго.

Спектакль начинается как будто чрезвычайно резко — Бадерхаят с нажимом переживает потерю, пока жена Бургана Амина пытается балансировать между житейскими заботами и женским горем. Но потом актерскому составу удается найти общий тон.

Основной реквизит спектакля — длинный стол с табуретками. Во главе стола — врач Баязит. Павлов, не только актер, но и режиссер (он ставит сказки для детей), играет взрослого мальчика, дорвавшегося до власти. Из всех детей от первого брака он единственный, кто не попробовал устроить личную жизнь, отделиться от отца. Теперь он спешит занять главное место в доме.

Обсуждение пресс-показа. предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Баязит — самый младший, маленький и прямолинейный из четырех. На его фоне существуют массивные два брата и сестра с огромными рубцами на сердце. Байназар был влюблен в одноклассницу Амину, но отец отправил его в армию, чтобы самому сделать ей предложение, на 40-й день смерти первой жены. С каждым таким фактом великий Бурган предстает жестким, прямолинейным человеком.

Средний, юрист Байбулат, не просыхает весь спектакль. Когда-то он был богатейшим человеком, но потом испугался, что становится умнее отца, и утопил интеллект в алкоголе, чтобы стать мудрым.

Банат ушла из дома в юности, отец не простил ее беременность, потому что — не побоялась отца. «Я ведь тоже — дочь Бургана». Ее появление — редкие минуты семейного уюта. Их сводная сестра Фируза, чьими глазами зритель ужасается происходящему, тоже попытается покинуть дом, но все оказывается не так просто.

Несмотря на обилие массивных декораций, главный элемент — простой длинный стол. предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Сейчас все рухнет

Баязит не просто пытается начать историю дома заново, он договаривается с сельсоветом, чтобы на кладбище, где лежит отец, вырубили все деревья, чтобы потом сжечь их в печи бани. В результате птицы, словно в картине Хичкока, начинают кружить над домом, а Баязит пугает их кнутом.

Наконец, Баязит вместо кроткой Амины приводит в дом новую хозяйку — деревенскую проститутку Айсылу (Альбина Аглямова), которая, однако, похоже, не особо жалует деревенского врача.

Надо отметить, что только Айсылу снабдили намеренно ярким платьем. Остальные герои ходят в домашней одежде, словно подчеркивая обнаженность чувств. В спектакле есть моменты, когда дрожь берет. Вот Байназар, который не может совладать с чувствами, срывает с Амины платок. Вот Банат так прикладывает Баязита об стол, что кажется, врачу нужна скорая. Рушатся декорации.

Честно скажу, на первом ряду сидеть страшно, кажется, прилетит и тебе. При этом нет ощущения, что актеры переходят границы, сама ситуация пьесы диктует им такое поведение.

У Зайниева получилась непростая, неоднозначная пьеса. Почти каждый герой здесь, кроме Баязита, поначалу вызывает сочувствие, но потом в нем обнаруживается червоточина. Самый яркий пример — старик Каримулла. Поначалу он выглядит как любезный друг, а в итоге оказывается мелким бесом и пакостником, даже странно, что в итоге не ему достается дом. Хотя, возможно, так и будет.

«Дом Бургана» назван драмой, но, по сути, это трагедия, у которой, однако, может сложиться хорошая судьба (если только техники придумают, как перемещать на гастролях колонны). Притом что Зайниев помещает действие в татарскую деревню, в тексте нет каких-то явных привязок к местности. История об отце, который выражал любовь через отторжение, о детях, которых смерть разъединила окончательно, выглядит темным царством, но есть в ней и светлое — это зритель, который потом точно вернется посмотреть другие спектакли.

А значит, главная задача Ахметовой сейчас — не только удержать проверенную публику, но и найти силы на новую.