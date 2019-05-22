Приговор по делу ТЦ «Адмирал»: казанский суд отверг показания в пользу Алпаровой

Фото: «Реальное время»

Сегодня в Казани продолжилось оглашение приговора по делу о трагедии в ТЦ «Адмирал» в марте 2015 года. После оглашения показаний подсудимых и потерпевших суд перешел к данным с допросов свидетелей, при этом заявил о недоверии показаниям нескольких приставов, передает из суда журналист «Реального времени».



«Суд критически относится к показаниям данного свидетеля, считает, что они даны, чтобы помочь Алпаровой (экс-начальнику отдела УФССП по РТ) избежать уголовной ответственности», — такую формулировку сегодня неоднократно повторил судья Феликс Сабитов после оглашения показаний приставов.

В одном случае речь шла о показаниях сотрудницы приемного отдела Жанны Алпаровой, которая в суде рассказывала, что ночь после пожара ее коллеги Минуллина (замещавшая Алпарову в период отпусков) и Мухаметзянова провели в отделе, что 13 марта Мухаметзянова никаких копий документов не делала и не говорила о наличии у нее оригинала обложки исполнительного производства ООО «Заря» (по решению суда об устранении пожарных нарушений в ТЦ «Адмирал»).

Такое же недоверие суд высказал показаниям свидетелей Ахунова и Замалиева, которые в ходе судебных допросов усомнились в том, что приобщенная к делу копия той обложки с подписью Алпаровой сделана с оригинала, на котором этой подписи не было. По версии обвинения, Алпарова дала незаконное указание подчиненной Сафиной закрыть производство без фактического исполнения.

Напомним, перед оглашением приговора суд частично прекратил уголовное преследование четырех фигурантов дела, признав за ними право на реабилитацию.