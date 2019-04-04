Дело о трагедии в ТЦ «Адмирал»: 8 подсудимых голосовали за отвод судьи

Фото: "Реальное время"/Роман Хасаев

Отвода председательствующего судьи Феликса Сабитова потребовала защита накануне на судебном процессе по делу ТЦ «Адмирал». Адвокат Наталья Фарукшина, представляющая интересы экс-начальника отдела УФССП по РТ, усмотрела в действиях судьи заинтересованность в обвинительном приговоре, восемь подсудимых и 10 адвокатов ходатайство поддержали.

В ходатайстве выражалось мнение, что судья «методично, целенаправленно и грубо нарушал права подсудимых и защиты в уголовном процессе, проявляя нескрываемую личную заинтересованность в обвинении подсудимых, открыто и явно принимая сторону обвинения, выполняя функции обвинения, цинично предрекая итоги судебного разбирательства».

По мнению защиты, стороне обвинения было незаконно позволено в течение 2 лет представлять доказательства в любое время, даже в период, когда суд формально перешел к исследованию доказательств защиты.

Фарукшина считает, что суд нарушил и право потерпевшего Чанга — гражданина Вьетнама, не разъяснив ему на вчерашнем заседании право давать показания на родном языке и пользоваться услугами переводчика. По-русски Чанг отвечал невнятно и несвязно, иногда явно не понимал вопрос, однако допрос не был остановлен, несмотря на возражения адвокатов и на слова самого иностранца, что ему нужен переводчик.

Также адвокат отметила неоднократный отказ суда в непосредственном исследовании в суде тех доказательств, которые, по версии обвинения, подтверждают вину ее клиентки Жанны Алпаровой, однако отсутствуют в камере хранения вещдоков Следкома. В частности, речь о копии обложки исполнительного производства 2013 года об устранении пожарных нарушений в «Адмирале».

Отдельно в ходатайстве говорилось о снятых вопросах к свидетелям-приставам, которые опровергали дачу незаконных указаний со стороны Алпаровой и рассказывали об использовании ее электронной цифровой подписи иными лицами.

Адвокат напомнила — после удовлетворения судом ходатайства о допросах соучредителя ООО «Заря» Аллы Заляловой (приемная дочь объявленного в розыск Агрбы), экс-руководителя УФССП по РТ Радика Ильясова и экс-прокурора Казани Равиля Вахитова их явка в суд надлежащим образом обеспечена не была. В связи с чем — защите так и не объяснили. Адвокаты в суде неоднократно предлагали взять на себя доставку повесток вышеназванным свидетелям, передавали номера мобильных телефонов. Сама Алпарова просила оформить на них принудительный привод. И получила отказ.

Все нарушения 11 статей УПК, четырех статей Конституции РФ и Международного пакта о гражданских и политических правах зафиксированы аудиозаписями, пояснила защитник.

Ходатайство об отводе судьи не вызвало возражений ни у одного из подсудимых. Восемь человек его поддержали, трое (пристав Минзиля Сафина, бригадир рабочих Альберт Халиков и рабочий Наиль Габдулхаев) заявили — «на усмотрение суда», замдиректора «Зари» Гюльгусейн Наджафов в который раз заявил, что не понял смысл сказанного.

Гособвинитель Ольга Зарипова назвала ходатайство об отводе судьи необоснованным, а приведенные в нем факты — не соответствующими действительности.

Судья Феликс Сабитов ходатайство отклонил, указав в постановлении — дело рассматривается объективно, оснований подозревать его в заинтересованности нет.

Напомним, возражения на действия судьи на данном процессе звучали уже не раз, подсудимая Алпарова даже просила удалить ее с процесса.