«Грузинские истории» в Набережных Челнах: праздник вечного сихарули

Где в Челнах прочувствовать настоящую атмосферу грузинского гостеприимства

Фото: Егор Сухов

Тренд на грузинскую кулинарию можно назвать вечным. Сочный шашлык, сытное хачапури, нежные хинкали с ароматными травами, десятки других классических угощений, будто бы приготовленных в сердце Сакартвело, — все это будоражит сердце гурмана. А атмосфера вечного праздника и грузинского гостеприимства создает цельный образ идеального застолья. Это счастье — «сихарули» по-грузински. Прочувствовать его в полной мере можно в сети ресторанов «Грузинские истории», которые начали свое развитие 7 лет назад в Набережных Челнах. Здесь и по сей день работают два заведения, которые давно стали визитной карточкой автограда и где можно воплотить любую мечту о красивом, ярком и вкусном празднике. Рассказываем об этом подробнее.

Два уголка Грузии в Челнах

Первые «Грузинские истории» открылись в Набережных Челнах в 2018 году. В то время эта ниша в городе пустовала. Новый ресторан поймал гребень волны, произошел вау-эффект. Стало понятно, что нужно создавать сеть — на все огромное Закамье одного ресторана такого уровня и концепции не хватало. Совладелец сети «Грузинские истории» Ирек Муратов вспоминает, что на бронь столов были очереди и единственный негатив, который собирали «Грузинские истории», был связан как раз с тем, что в них очень сложно попасть. Сеть начала развиваться: следующими были Нижнекамск, Елабуга, в 2020-м мощно стартовали в Казани, потом переместились в Самару, и уже нынешним летом открываются юбилейные, уже десятые «Грузинские истории» — в Нижнем Новгороде.

В Набережных Челнах работают два ресторана этой сети. В «Грузинских историях» на улице Хасана Туфана, 8 — 270 посадочных мест. Есть отдельный банкетный зал на 70 гостей, где можно провести свадьбу, юбилей или любой другой праздник. Здесь все для вашего удобства: зал совершенно автономный, со своим отдельным выходом, тут работают специально выделенные официанты, организована отдельная вентиляция. А с мая по сентябрь в этом ресторане открывается летняя терраса на 50 посадочных мест — и становится хитом! Здесь, на Хасана Туфана, ресторан больше всего подходит для того, чтобы почувствовать атмосферу Грузии, как она есть каждый день: полная ярких красок, ароматов, вкуса и динамики.

Здесь, на Хасана Туфана, ресторан больше всего подходит для того, чтобы почувствовать атмосферу Грузии. предоставлено сетью ресторанов "Грузинские истории"

Теплый вечер в «Грузинских историях» проходит под живую музыку: песни исполняются на русском и грузинском языках.

Адрес: Набережные Челны, ул. Хасана Туфана, 8.

Бронь столов по телефону 8 (855) 245-00-19.

Два года назад наконец-то открылся второй ресторан в автограде, на улице Шамиля Усманова, 56а. Здесь, в глубине спального района, подобного заведения очень не хватало — и оно всегда пользуется спросом. Это по-настоящему семейный ресторан, концепция отдыха в кругу близких здесь поддерживается еще и огромной, 200-метровой террасой на 85 гостей, на которой есть даже детская игровая. Там очень удобно проводить большие семейные застолья, на которые собираются все поколения, от мала до велика.

— Эта терраса очень атмосферная. Здесь у нас получился аутентичный интерьер — и этот ресторан, эта терраса больше всего подходит для того, чтобы почувствовать глубинную Грузию, аутентичную, народную. Ты будто бы попал в ресторанчик на тихой улочке в сердце старого Тбилиси. На все лето мы выносим сюда из большого зала и живую музыку, — рассказывает Ирек Муратов.

Егор Сухов

Внутри здания — отдельная изюминка: зал для небольших частных мероприятий (на 20—25 гостей) с открытой частью кухни на первом этаже. Второй этаж может использоваться и как классическое ресторанное пространство, и как банкетный зал на 80 человек: он трансформируемый, мебель здесь можно переставить как угодно — хоть под традиционный банкет, хоть под танцевальную вечеринку. Есть в нем и эффектная барная стойка.

Адрес: Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, 56а.

Бронь столов по телефону 8 (855) 249-29-39.

Егор Сухов

Все банкеты и праздники можно заказать в «Грузинских историях» «под ключ»: здесь есть доверенный пул ивент-агентств, и под ваш запрос будет организовано все — от декора до музыкального оформления и развлекательной программы.

Традиционная грузинская кухня и авторские вариации

Три кита грузинской кулинарии, к которым мы все привыкли, — шашлык, хинкали и хачапури. И то, и другое, и третье здесь можно попробовать в самых разнообразных вариациях. Шашлыки из всех видов мяса — нежнейшие, сочные, а к ним подается большое многообразие грузинских соусов, вобравших в себя все солнце этой страны. Хинкали — и традиционные (совсем как те, что подадут вам в любом уголке Грузии), и в современной подаче, адаптированной под различные кулинарные традиции (в разных соусах, включая том-ям, или же с необычными начинками). А еще в меню — обилие разных видов хачапури, начиная от традиционных аджарских лодочек, заканчивая опять-таки современными городскими интерпретациями (к примеру, открытое хачапури со шпинатом или «четыре сыра» для самых голодных гостей).

в меню — обилие разных видов хачапури, начиная от традиционных аджарских лодочек, заканчивая опять-таки современными городскими интерпретациями. предоставлено сетью ресторанов "Грузинские истории"

Особого внимания заслуживает огромная карта холодных и горячих закусок: грузины обожают сидеть за столом долго, а значит, в их кухне есть чем подкрепиться и помимо основных блюд. Разноцветные пхали, ассорти прекрасных сыров (их, кстати, изготавливает семейная пара сыроделов из Грузии — специально для сети «Грузинские истории», так что здесь все максимально аутентично), аппетитная долма, запеченные с сыром шампиньоны, рыбные и мясные ассорти, великолепные соленья — всего и не перечислить.

В разделе горячих блюд собрана практически вся грузинская классика — и оджахури, и сливочно-чесночное чкмерули, и знаменитое сациви, и многообразие супов, на которые богата кухня Сакартвело. Тут и овощи, и мясо. И острое, и ароматное. И сытное, и легкое. Словом, эта кулинарная традиция угодит каждому — и гурману, и любителю хорошенько подкрепиться, и приверженцу низкокалорийного питания с максимумом овощей и пряной зелени. Специи сюда везут из сердца Грузии, так что ароматы от каждого блюда исходят поистине волшебные.

Шашлыки из всех видов мяса — нежнейшие, сочные, а к ним подается большое многообразие грузинских соусов, вобравших в себя все солнце этой страны. предоставлено сетью ресторанов "Грузинские истории"

А для тех, кто уже все попробовал и хочет еще чего-нибудь этакого с грузинским акцентом, бренд-шеф сети «Грузинские истории» Владимир Алексеев предлагает специальное меню, которое действует с марта. Любители овощей в новом прочтении оценят мзе — салат с хрустящими баклажанами. Поклонники рыбного стола не останутся равнодушными, попробовав салат с подкопченной треской и филе трески с овощами под сливочно-лаймовым соусом. В меню снова возвращается удивительный грузинский суп чакапули — густой, наваристый, с кислинкой, которую дает обилие зелени и крем из зеленой алычи. Его определенно стоит попробовать! Птица в специальном меню представлена куриными котлетами рбилоба под сливочно-сырным соусом, а еще — тапли (это бедрышко с картофелем под соусом с медом и горчицей). Конечно же, не обошлось без хачапури (они тут в виде аджарской лодочки, но с соусом чкмерули и кинзой) и хинкали (в весеннем авторском меню — с цыпленком и грибами). Все это — современная кухня, чистый фьюжен, но с явным грузинским акцентом.

Бренд-шеф сети «Грузинские истории» Владимир Алексеев предлагает специальное меню, которое действует с марта. коллаж "Реального времени"

Грузинские истории у вас дома, «хинкальный кешбэк» и другие бонусы программы лояльности

А что если грузинское застолье организовать очень хочется, но времени или возможности выехать в ресторан нет? Не проблема! В «Грузинских историях» работает доставка из обоих ресторанов. Праздник привезут прямо к вам домой. Заказ можно сделать на сайте сети ресторанов. Кстати, программа лояльности*, которая здесь действует, порадует каждого любителя вкусно поесть (особенно если вы любите это делать регулярно).

Во-первых, на каждый заказ накапливается «хинкальный кешбэк» — в вашу копилку отправляется 5% с каждой трапезы. 1 балл равняется 1 рублю, и впоследствии вы можете оплатить ими до 20% от суммы заказа.

Во-вторых, при регистрации в программе лояльности вы сразу же получаете 1 500 бонусов в подарок (и, соответственно, можете сразу начать их тратить).

В-третьих, при заказе доставки от 2 490 рублей в подарок вам пришлют люля-кебаб, а от 2 690 — хачапури «Много сыра» (признанный хит во всех девяти действующих по всему Поволжью ресторанах).

В-четвертых, если вы решите забрать заказ самовывозом, за это вас угостят хачапури по-мегрельски.

предоставлено сетью ресторанов "Грузинские истории"

А мы рекомендуем следить за сайтом «Грузинских историй» — там регулярно появляются новые интересные предложения и обновляются условия программы лояльности.

*Подробности всех вышеперечисленных акций — на сайте.

** ООО «Кафе Груп». ИНН 1650305347, юридический адрес: 423831, РТ, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д.56а.

Праздник квеври и дни рождения: грузинские праздники

Какая Грузия без праздников? В «Грузинских историях» каждый вечер становится праздником для гостей. Яркое, веселое действо организуется специально для каждого гостя, который пришел в ресторан отметить свой день рождения: официанты устраивают «проходку» к нему через весь зал, поют заздравную песню, поздравляют, произносят длинный красивый тост по грузинскому обычаю и вручают рог с напитком.

Но бывают в этих ресторанах дни, когда каждый гость ощущает себя приглашенным на большой грузинский праздник. Например, каждую осень здесь проходит праздник квеври — традиционный фестиваль, посвященный сбору нового урожая винограда. Квеври — это огромный грузинский кувшин, в рост человека, в который заливается на брожение виноградный сок. Кувшин в обычной традиции закапывается в землю (на поверхность выглядывает только горлышко), из него потом в течение года и набирают получившийся продукт. В «Грузинских историях» кувшин не закапывается, но специально под праздник сюда привозится виноград, квеври, гостям дается возможность самим поучаствовать в процессе давления ягод и закладки.

Егор Сухов

— Нам обязательно нужны интересные события, — объясняет Ирек Муратов. — Ведь это всегда эмоции, а наша концепция предполагает, что мы создаем для людей атмосферу. Дарим им эти эмоции. И знаете, многие к нам приходят не только ради нашей кухни, но и за атмосферой. Мы должны создавать для гостей все новые и новые поводы к нам приходить. Чтобы каждое посещение «Грузинских историй» принесло им новые впечатления, стало событием.

Еще два важных события в Набережных Челнах ожидаются летом, когда один за другим отпразднуют свои дни рождения оба ресторана «Грузинские истории». Это будут два отдельных праздника, так что можно будет растянуть удовольствие, посетив оба (правда, советуем заранее забронировать столики — иначе рискуете опоздать).

Что будет на празднике? Полное сихарули («счастье» — в переводе с грузинского)! Конкурсы, подарки, зажигательный ведущий, праздничные фотографии от профессионального мастера в многочисленных фотозонах. А еще самые удачливые счастливчики сами получат презенты: 30 литров напитков, десятки хачапури, сертификаты на новые вечера в «Грузинских историях». (Возрастное ограничение 0+)

предоставлено сетью ресторанов "Грузинские истории"

День рождения ресторана на Хасана Туфана — 7 июня, сбор гостей в 17.00.

День рождения ресторана на Шамиля Усманова — 12 июля, сбор гостей в 17.00.

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