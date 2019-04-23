Погорельцы «Адмирала»: «Главного обвиняемого в зале суда нет!»

Прокуратура запросила для 12 подсудимых 99 лет, потерпевшие назвали главными виновниками миллиардера Семина и пожарных

Фото: Ирина Плотникова

99 лет и 2 месяца могут в совокупности провести за решеткой рабочие, бизнесмены, бывшие приставы и сотрудник Гостехнадзора — если казанский суд согласится с позицией обвинения в части квалификации их действий и предложенных сроков от 4,5 года до 15 лет лишения свободы без малого. Источники «Реального времени» утверждают, что при выборе сроков прокуроры равнялись на Пермь и приговор по делу «Хромой лошади», однако у потерпевших в этой части немало претензий — поскольку там силовики добились и экстрадиции владельца заведения из Испании, и посадки сотрудников Госпожнадзора.

«Ужасающих последствий да и самого пожара могло бы не быть»



Судебное следствие по делу о трагедии в «Адмирале» тянулось почти 2 года. Финальная речь гособвинителя Ольги Зариповой заняла меньше двух часов. Она напомнила, в результате пожара 11 марта 2015 года в казанском торговом центре погибли 19 человек, пострадали больше 60, еще не менее 623 частных лиц и компаний получили моральный и материальный вред. Забегая вперед — прокурор попросила удовлетворить все гражданские иски потерпевших по этому делу, не называя их общую сумму.

«Само по себе количество погибших и пострадавших в результате пожара заставило ужаснуться не только жителей Казани. Еще больнее осознавать, что столь ужасающих последствий да и самого пожара вообще могло бы не быть, если бы...» — на этом месте Ольга Зарипова сделала паузу и далее по пунктам продолжила:

«Если бы владельцы и руководители ТЦ в погоне за прибылью: не забыли о безопасности (в первую очередь пожарной) и не сэкономили бы на ней (в том числе при выполнении ремонтных работ), обеспечили надлежащий инструктаж, как вести себя в случае ЧС.

Если бы сотрудники градостроительного надзора, проверяя помещение ТЦ «Адмирал», более ответственно отнеслись к этим проверкам и обратили бы внимание и выявили имеющиеся серьезные нарушения реконструкции здания.

Если бы служба приставов надлежащим образом проконтролировала фактическое исполнение производства, возбужденного по решению суда [об устранении пожарных нарушений в «Адмирале»], а руководитель [ТЦ] своевременно устранил выявленные нарушения...

К сожалению, в данном случае этих «если бы» набралось слишком много и трагедия стала неизбежной...»

Судебное следствие по делу о трагедии в «Адмирале» тянулось почти 2 года

Прокуратура отказалась от «лишних» обвинений

Далее в своей речи гособвинитель повторила ключевые доказательства предварительного следствия, дополнив данными судебных допросов подсудимых, не признающих вину. И перешла к оценке действий каждого из них.

Так, Ольга Зарипова просила исключить из объема обвинения эпизоды со злоупотреблением полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) гендиректора ЗАО «УК «АС Менеджмент» Роберта Хайруллина и трех руководителей ООО «Заря» — директора Гусейна Гахраманова, его отца и зама Гульгусейна Наджафова, зама по технике безопасности Николая Каекина. Данную статью прокурор назвала излишне вмененной, уточнив, что «заявление от потерпевшей стороны не поступало».

Таким же излишне вмененным Ольга Зарипова назвала обвинение Гахраманова в подстрекательстве к тому, чтобы начальник отдела по особым производствам УФССП по РТ Жанна Алпарова и специалист Госстройнадзора РТ Галия Исаева превысили свои полномочия (ч. 4 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Кстати, у Алпаровой также насчитали две лишние статьи — подстрекательство к превышению должностных полномочий (ч. 4 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) в отношении подчиненной Минзили Сафиной и служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ). По мнению прокурора, действия Алпаровой «охватываются единым умыслом в совершении ею самой превышения полномочий с тяжкими последствиями« (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Гособвинитель отказалась и от обвинения в проведении работ, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ч. 3 ст. 238 УК РФ), в отношении четырех рабочих из Марий Эл — братьев Нияза и Наиля Габдулхаевых, Фаниса Мухаметханова, Фирдината Ульданова, а также их казанского бригадира Альберта Халикова. Это обвинение «не нашло своего подтверждения на судебном заседании», объяснила суду Зарипова.

Также прокурор просила переквалифицировать действия трех руководителей компании-арендатора здания ТЦ с оказания небезопасных услуг (ч. 3 ст. 238 УК) на нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение смерти двух и более лиц и крупного ущерба (ч. 3 ст. 216 УК РФ). А обвинение в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК) исключить.

Смягчающими вину всех подсудимых обстоятельствами в прокуратуре Татарстана считают состояние здоровья их самих и близких, наличие малолетних детей на иждивении

Условных наказаний прокуратура не просила

Смягчающими вину всех подсудимых обстоятельствами в прокуратуре Татарстана считают состояние здоровья их самих и близких, наличие малолетних детей на иждивении. Отмечена также явка с повинной Мухаметханова и признание вины Сафиной — на предварительном следствии.

Отягчающее обстоятельство нашлось лишь у Каекина — на период совершения преступления он имел непогашенную судимость.

Ни для одного из дюжины фигурантов прокуратура не просила условный срок — только реальный, в колонии общего режима. Лишь Каекину, с учетом рецидива, в колонии строгого режима. Общий озвученный в суде срок составил 99 лет и 2 месяца.

Строже всех гособвинение подошло к фигурантам из «Зари»: гендиректору Гахраманову — 14 лет и 10 месяцев, его отцу и заму Наджафову — 14,5 года, заму по технике безопасности Каекину — 14 лет. И это при том, что за неисполнение судебного решения (ст. 315 УК РФ) наказывать Гахраманова не стали — истек срок давности.

Вышел срок для привлечения к ответственности за подделку документов (ч. 2 ст. 327 УК РФ), прокурор считает, что вина гендиректора «УК «АС Менеджмент» Роберта Хайруллина в этой части доказана, однако от наказания он должен быть освобожден. В то же время Ольга Зарипова попросила отправить Хайруллина за решетку на 9 лет и 10 месяцев за проведение работ и оказание услуг, не отвечавших требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), — то есть по той самой статье, что излишне вменили рабочим.

Жестче иных мужчин просят наказать Жанну Алпарову — 7 годами, для ее бывшей подчиненной Сафиной прокурор просила 4,5 года, а для экс-специалиста Госстройнадзора РТ Исаевой — 6 лет.

По 6,5 года могут получить трое непосредственных виновников возгорания, что 11 марта 2015 года залезли на крышу пристроя к ТЦ «Адмирал» с газовой горелкой, — братья Габдулхаевы и Фердинат Ульданов. Для их коллеги Мухаметханова и бригадира Халикова гособвинение требует по 4,5 года.

Лилия Черникова и Танзиля Сариева

Лидер погорельцев: «Несущие конструкции могли рухнуть в любой момент»

Подсудимые выслушали речь обвинителя напряженно, но шокированы не были. Две недели назад среди защитников со ссылкой на «инсайд журналистов» была запущена информация о сроках, которая местами детально соответствовала сегодняшней позиции Зариповой. «Прокуроры будут просить максимум, чтобы дистанцироваться от истории с отзывом своего иска в части остановки «Адмирала» в 2013 году», — предполагал в разговоре с «Реальным временем» один из участников процесса.

В свою очередь, гособвинитель Ольга Зарипова сегодня после заседания пояснила «Реальному времени» — позиция ведомства в прениях была сформирована с учетом дела ночного клуба «Хромая лошадь» в Перми, где в 2009-м пиротехническое шоу привело к гибели 156 человек. Под суд в числе прочих пошли глава регионального пожарного надзора (отделался уголовным штрафом) и рядовые инспекторы, из Испании экстрадировали бенефициара клуба, он получил 6,5 года колонии.

...В казанский суд сегодня пришли больше десятка потерпевших. Первыми слово получили три дамы.

— Я считаю — главного обвиняемого в зале суда нет — [Алексея] Семина, хозяина здания, хочу предъявить требования непосредственно к его компании «АС «Менеджмент», — начала Танзиля Сариева.

— Как погорелец трех торговых центров, я считаю, что это тенденция в Татарстане — на скамье подсудимых сидят просто администраторы, наемные работники! — продолжила председатель фонда помощи погорельцам «Адмирала» Лилия Черникова.

По мнению Черниковой, среди фигурантов не хватает тех, кто ставил подписи и получал прибыль, в том числе учредителей ООО «Заря». «Здесь только один сидит [Гахраманов], а где еще трое?» — возмутилась предприниматель, явно намекая на беглого Анатолия Агрбу и его близких.

«Где наша власть была, которая должна была контролировать эти объекты, куда смотрела? Туда миллионы людей ходили, и это могло произойти в любой момент. Несущие конструкции могли рухнуть, потому что это старый объект», — продолжила Черникова. И провела аналогии между «Адмиралом» и «Зимней вишней»: «Там почему-то произошла экстрадиция из-за границы, а у нас нет!»

— Уже третий пожар, и всем все с рук сходит, — поддержала подруг потерпевшая Гульнара Ильина и, кивнув на «клетку», продолжила. — Ладно, эти люди, это другой статус людей, а что наше правительство? Как дальше нам жить, если государство мер не принимает...

Дальше слово получили погорельцы, похоже, лично знакомые с руководством ООО «Заря». По их мнению, за ЧП отвечают не те.

— Я считаю, что Гахраманов не виноват. Остальные тоже. А виноваты пожарные, они там видеосъемку делали, а тушением не занимались, — рассказал потерпевший Гасанов.

— Ни одного пожарного нет здесь [в зале] суда, — подхватил тему потерпевший Габитов. — Там они вообще не работали. Когда они приехали — мы обрадовались, а они ничего не сделали, даже больше загорелось...

Еще один потерпевший назвал руководство «Зари» и остальных подсудимых заложниками ситуации, напомнив, что в Казани до «Адмирала» совсем не просто так сгорели «Тура» и «Вьетнамский рынок», а не так давно горел «Порт».

В заседании суда объявили перерыв. В пятницу слово в прениях получит сторона защиты.