Испания ввела чрезвычайное положение из-за масштабного отключения электричества

Фото: Динар Фатыхов

МВД Испании объявило чрезвычайное положение из-за большого сбоя в электроснабжении, который произошел 28 апреля. Об этом сообщило Reuters.

Это решение затрагивает регионы, которые попросят о помощи, такие как Мадрид, Андалусия и Эстремадура.

Отключение света произошло почти по всей стране и затронуло также Португалию, Францию и Андорру. Оператор электросетей Red Eléctrica сообщил, что восстановление электроэнергии может занять до десяти часов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Из-за проблем с электричеством остановились железнодорожные перевозки, а работа общественного транспорта стала нерегулярной. Власти продолжают выяснять причину отключения.

Из-за сбоя пострадали важные транспортные узлы: международные аэропорты Мадрида (Барахас) и Лиссабона приостановили свою работу. В таких городах, как Севилья, Барселона и Памплона, также наблюдались отключения.

Анастасия Фартыгина