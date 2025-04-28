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Испания ввела чрезвычайное положение из-за масштабного отключения электричества

21:52, 28.04.2025
Испания ввела чрезвычайное положение из-за масштабного отключения электричества
Фото: Динар Фатыхов

МВД Испании объявило чрезвычайное положение из-за большого сбоя в электроснабжении, который произошел 28 апреля. Об этом сообщило Reuters.

  • Это решение затрагивает регионы, которые попросят о помощи, такие как Мадрид, Андалусия и Эстремадура.

Отключение света произошло почти по всей стране и затронуло также Португалию, Францию и Андорру. Оператор электросетей Red Eléctrica сообщил, что восстановление электроэнергии может занять до десяти часов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Из-за проблем с электричеством остановились железнодорожные перевозки, а работа общественного транспорта стала нерегулярной. Власти продолжают выяснять причину отключения.

Из-за сбоя пострадали важные транспортные узлы: международные аэропорты Мадрида (Барахас) и Лиссабона приостановили свою работу. В таких городах, как Севилья, Барселона и Памплона, также наблюдались отключения.

Анастасия Фартыгина

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