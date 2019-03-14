«Вы пытаетесь поймать меня на словах»: почему экс-прокурор Казани не пошел под суд за «Адмирал»

На допросе Рафкат Уразбаев вспомнил, как сажал своего соседа Наджафова в 90-х, забыл о поздних звонках ему же и добавил козырей защите обвиняемых

Фото: Ирина Плотникова (на фото слева - Рафкат Уразбаев)

Четвертая годовщина огненной трагедии в ТЦ «Адмирал» обернулась накалом страстей в суде вокруг ее предполагаемых виновников. После многократных требований защиты на процесс в наручниках доставили одного ВИП-свидетеля. А второй пришел сам. Рафкат Уразбаев в 2015 году не попал в число подозреваемых, но получил «неполное служебное» и ушел с поста прокурора Казани. «Непосредственной угрозы жизни людей не было», ТЦ «проработал еще около двух лет», — так он объяснил вчера свой отказ от иска 2013 года в части закрытия «Адмирала». Вопрос о возбуждении дела против самого экс-прокурора суд снял.

Вьетнамские каникулы и допрос без «лишних» вопросов



Вопрос о явке важного свидетеля Рафката Уразбаева и его бывших подчиненных адвокаты «адмиральского» дела поднимали несколько месяцев. Не раз напоминали суду — ходатайство о допросе давно удовлетворено. В ответ слышали — по указанному в деле адресу (ул. Чехова, 36) найти экс-прокурора не удалось, это здание прокуратуры Казани. Представитель гособвинения Ольга Зарипова не раз предлагала ограничиться оглашением показаний Уразбаева. Защита требовала явки. Даже в шутку предлагала объявить нового проректора КНИТУ-КХТИ в розыск.

Требование о принудительном приводе свидетеля не звучало. Но прокуроры нашли коллегу и на одном из прошлых заседаний поделились с судом — вызванный на допрос Уразбаев улетел во Вьетнам, у него — отпуск. И вот 13 марта, на втором году судебного следствия, долгожданный свидетель пришел. И тут же был атакован давно заготовленными вопросами защитников. Забегая вперед, отметим, что примерно на треть отвечать не пришлось — суд внес их в категорию не имеющих отношения к делу.

Как прокуроры с 2013 года контролировали исполнение судебного решения по своему иску об устранении нарушений пожарной безопасности в ТЦ «Адмирал»?

Может ли Уразбаев пояснить, почему исполнительное производство по тому решению возбудили лишь через три месяца?

При каких обстоятельствах прокурор познакомился с Гюльгусейном Наджафовым (подсудимый замдиректора фирмы-арендатора ООО «Заря», отец директора Гусейна Гахраманова, — прим. ред.)?

Рассматривался ли в отношении вас вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с пожаром в «Адмирале»?

Создают ли угрозу жизни выявленные в ТЦ в 2013 году нарушения требований безопасности по 18-ти пунктам, включая отсутствие автоматической пожарной сигнализации, вытяжной противодымной вентиляции и даже плана эвакуации?

Как в надзорное производство прокуратуры попало незарегистрированное постановление о возбуждении исполнительного производства по устранению нарушений в «Адмирале»?

Похожий на обвинение вопрос задала подсудимая Жанна Алпарова, экс-начальник межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по РТ: «Давали ли вы указание поместить Алпарову [19 марта 2015 года] в одну камеру с ранее неоднократно судимой, в том числе за убийство и за наркотики?»

— Вопрос снимается! — был категоричен судья Феликс Сабитов.

Жанна Алпарова — экс-начальник межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по РТ (слева). Фото Ирины Плотниковой



Уразбаев о незакрытом «Адмирале»: тогда непосредственной угрозы не было

Ответы Рафката Уразбаева на оставшуюся часть вопросов нередко начинались со слов «уже не помню» и «столько лет прошло». Напомним, с 2008 года по ноябрь 2013 года он был прокурором Кировского района Казани, затем занимал пост прокурора Казани. Службу оставил весной 2015 года, после похорон и поминок жертв «Адмирала». Получил назначение на должность с допуском к гостайне — проректора по режиму и безопасности КНИТУ-КХТИ.

Задолго до трагедии в июне 2013 года Уразбаев лично обратился в Кировский суд Казани с иском о приостановке деятельности «Адмирала» до устранения выявленных там нарушений пожарных норм. Но 19 июля старший помощник прокурора района Игорь Дворянский попросил суд исключить из иска требование приостановки деятельности.

«Это было мое решение», — признал вчера Рафкат Уразбаев. Причиной отказа он назвал закон и приказ Генпрокурора РФ. В последнем «специально оговаривалось — запретить прокурорам приостанавливать деятельность предприятий и строительство, если нет непосредственной угрозы». По словам экс-прокурора, требование приостановки должно было «понудить более рьяно устранять нарушения».

Свое решение Уразбаев считает взвешенным и правильным: «Как показало время, два с половиной года рынок работал нормально (де-факто с решения суда до пожара прошли 1 год и 8 месяцев, — прим. ред.). После этого было еще две проверки — после пожаров в ТЦ «Караваево» и на Вьетнамском рынке выявили иные нарушения. Соответственно, на время той проверки, о которой вы говорите, непосредственной угрозы не было».

В протоколе допроса 2015 года Уразбаев свидетельствовал — то решение принимал после доклада подчиненных. Тогда он высказывал предположения, что ему «было доложено о начавшемся устранении выявившихся недостатков» и что на отказ от части иска повлияла история рынка «Новая Тура», погорельцам которого «при содействии местной власти» предоставили места в «Адмирале». «Иное решение могло повлечь те самые негативные последствия в преддверии Универсиады, о которых говорится в приказе Генерального прокурора», — говорил представитель надзорного ведомства и ссылался на поручение службе приставов — принять меры по принуждению к устранению оставшихся нарушений, а МЧС — проконтролировать.

Огласив эти показания, адвокат Фарукшина напомнила — Универсиада финишировала за 4 дня до решения суда по «адмиральскому» иску. «На основании какого решения и кем было дано поручение судебным приставам?» — спросила она. Уразбаев не смутился: «Вы напрасно меня пытаетесь поймать на каких-то словах. Когда меня допрашивали — прошло уже два года с тех событий».

Задолго до трагедии в июне 2013 года Уразбаев лично обратился в Кировский суд Казани с иском о приостановке деятельности «Адмирала» до устранения выявленных там нарушений пожарных норм. Фото Романа Хасаева



О знакомстве с Наджафовым: «Никто не помнит, что этого соседа я арестовал»

Защитник замдиректора «Зари» Наджафова Ильяс Шакиров поинтересовался — с кем из сотрудников компании общался Уразбаев. Тот заявил — только с Наджафовым — и пояснил детали: «Совещания различные были. В прокуратуру мог прийти. Там у них постоянно на рынке мигранты работали, с этим вопросы были».

— А по другому поводу с Наджафовым не общались? — включился Марат Хусаинов, адвокат директора «Зари» Гусейна Гахраманова.

— Как выяснилось потом — это был мой сосед по лестничной площадке, — ответил Рафкат Уразбаев. — Однако никто не помнит, что, к сожалению, и по закону этого соседа я арестовал в декабре 98-го года. Об этом [знакомстве] узнал, только когда меня допрашивали. Потом перепроверил свои записи — кого арестовывал, кого допрашивал. Это порядка 10 тысяч человек — поэтому и не помню. Нашел его среди них.

— Вы ответьте, пожалуйста, на вопрос — общались с Наджафовым по обстоятельствам, не связанным с торговым центром «Адмирал» и с задержанием 1998 года? — настаивал адвокат.

— Нет. Не общался.

В протоколе допроса 2015 года Уразбаев про задержание и совещания по мигрантам не рассказывал, но подтверждал — с соседом здоровался и разговаривал.

«Как выяснилось потом — Наджафов (на фото) был мой сосед по лестничной площадке», — сообщил Рафкат Уразбаев. Фото kazanfirst.ru

Забытые звонки и не открытое дело

Уже после заседания его участники поделились с «Реальным временем» информацией из ранее оглашенного в суде документа. 10 апреля 2015 года Следком по РТ вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении прокурора Казани Рафката Уразбаева и сотрудника прокуратуры РТ Игоря Дворянского за отсутствием в их действиях состава преступлений по двум статьям УК РФ — 293 («Халатность») и 285 («Злоупотребление полномочиями»).

«В ходе служебной проверки в отношении Р.Ш. Уразбаева была получена детализация телефонных соединений абонентского номера, которым он пользовался. В ходе анализа установлено — в интересующий следствие период были осуществлены соединения с телефонным номером, которым пользовался замдиректора ООО «Заря» Наджафов Г.Г.», — указано в том постановлении.

Далее ссылка на допросы собеседников: «Опрошенный по делу Уразбав пояснил, что указанные телефонные соединения не имеют отношения к принятию им решения об уточнении исковых требований. Наджафов пояснил — знаком с Уразбаевым, однако к нему относительно деятельности ТЦ «Адмирал» не обращался».

В том же документе детально описана история прокурорской проверки ТЦ «Адмирал». Ее инициатором стал некто Варганов, обратившийся на имя в ту пору прокурора Казани Илдуса Нафикова от лица пострадавших в Туре предпринимателей. Погорелец описал нарушения пожарной безопасности в «Адмирале» и указал — здание работает без сдачи в эксплуатацию. Письмо пришло в прокуратуру района, с ее подачи объект навестил Госпожнадзор и обнаружил нарушения по 18 пунктам.

10 июня 2013 года с подачи прокуратуры Гахраманова оштрафовали на 15 тысяч рублей.

20 июня райпрокурор Уразбаев обратился в суд с иском о приостановке деятельности ТЦ.

19 июля старпом Дворянский уточнил исковые требования, и Кировский суд обязал ООО «Заря» устранить нарушения.

9 октября райсуд (спустя почти 3 месяца!) выдал исполнительный лист.

22 октября пристав-исполнитель Минзиля Сафина возбудила исполнительное производство по ООО «Заря».

12 ноября Сафина окончила производство «в связи с фактическим исполнением требований».

20 октября 2014 года повторная проверка по требованию зампрокурора района Валиуллина выявила — 11 пунктов нарушений не устранены. Валиуллин внес протест и добился возобновления исполнительного производства.

21 января 2015 года пристав Сафина письменно потребовала представить документы, подтверждающие исполнение «Зарей» решения райсуда.

17 февраля она же внесла требование — устранить все нарушения до 2 марта 2015 года.

2 марта пристав составила протокол об административном нарушении «Зари».

11 марта в 12.53 на «Адмирале» загорелся пристрой. В результате комплекс выгорел дотла. Погибшими признали 19 человек. На скамью подсудимых отправили 13 обвиняемых — от чинивших крышу рабочих до участницы прокурорской проверки из Госстройнадзора и представителя собственника здания ТЦ — гендиректора УК «АС Менеджмент».

Эти детали на допросе Уразбаева вспоминать не стали. Как и вывод следователей об отсутствии прямой причинно-следственной связи между отказом от части иска и последствиями от пожара в ТЦ. Зато по итогам служебной проверки дисциплинарные наказания за «Адмирал» получили шесть сотрудников прокуратуры, включая Игоря Дворянского, Равиля Вахитова (занял пост прокурора Кировского района после повышения Уразбаева) и допрашиваемого свидетеля. Уразбаев тогда получил служебное несоответствие.

Напоследок экс-пристав Алпарова спросила у экс-прокурора — известно ли вам, что решение о приостановлении деятельности по закону исполнятся судебным приставом за сутки, а требование не имущественного характера к должнику — совершить определенные действия — может исполняться бесконечно? Судья снял риторический вопрос. Других не последовало.

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Динар Залялов — замдиректор «Зари», владелец казанского «Рестобара» и брат экс-начальника отдела БОП МВД Татарстана. Фото Ирины Плотниковой



Вчера же выслушали еще трех свидетелей — бывших сотрудниц УФССП по РТ и замдиректора «Зари» Динара Залялова. Он же владелец казанского «Рестобара» и брат экс-начальника отдела БОП МВД Татарстана. Ильнара Залялова арестовали в августе прошлого года по подозрению в получении взятки размером 500 тысяч рублей от будущих фигурантов дела ОПС «Тукаевские». Динара отправили в СИЗО в октябре по обвинению в посредничестве взятке в 25 млн рублей от них же.

По словам допрошенного в наручниках свидетеля, в ТЦ он отвечал за уборку снега и ремонт протекающей кровли. Его брат никакого участия в деятельности «Адмирала» не принимал, а о том, что супруга Ильнара владеет половиной компании ООО «Заря», Динар узнал уже после пожара.