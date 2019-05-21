Казанский суд прекратил преследование фигурантов «Адмирала» по двум статьям

Фото: «Реальное время»

В Казани началось оглашение приговора по делу о трагедии в ТЦ «Адмирал» и гибели 19 человек. Перед его оглашением председательствующий судья Кировского райсуда прекратил уголовное преследование четырех фигурантов по двум статьям, передает с места журналист «Реального времени».



Судья Феликс Сабитов постановил — прекратить уголовное преследование по статье 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) гендиректора ООО «Заря» Гусейна Гахраманова и его замов Гюльгусейна Наджафова и Николая Каекина, а также гендиректора ЗАО «УК «АС Менеджмент» Роберта Хайруллина.

Свое решение судья обосновал тем, что ранее от этих обвинений в прениях отказались прокуроры. Также с подачи гособвинения суд прекратил преследование Гахраманова по двум эпизодам ст. 33 ч. 4 - ст. 286 ч. 3 п. «в» УК РФ (подстрекательство к превышению должностных полномочий), посчитав их излишне вмененными.

Оглашение приговора по делу ТЦ «Адмирал» может растянуться на несколько дней.