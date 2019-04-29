Адвокаты подсудимых с «Адмирала»: как 300 силовиков 19 жизней не спасли

В судебных прениях по делу о пожаре защита перешла в нападение

Фото: Ирина Плотникова

Полного оправдания четырем фигурантам дела о трагедии в ТЦ «Адмирал» попросили пятеро их адвокатов в судебных прениях. Доказывая невиновность арендаторов здания, защитники ссылались даже на показания экс-прокурора Казани и данные служебных журналов МЧС и МВД Татарстана. В пользу подзащитного топ-менеджера империи Семина звучали ссылки на закон о прокуратуре, решение казанского суда и на приговор по пожару в «Хромой лошади». Ну а погорельцы поделились с судом своей версией, почему пожарные не спасли «Адмирал», но защитили от огня казанский ТЦ «Порт».

«Если бы хотели потушить — потушили бы»

Судебный процесс по делу о пожаре 2015 года скорыми темпами движется к приговору. В пятницу 26 апреля в прениях выступили 8 потерпевших и адвокаты 4 из 12 подсудимых. Удивительно, но никто из них напрямую не комментировал жесткие сроки от 4 до 14 лет колонии, которые запросила на прошлом заседании прокурор Ольга Зарипова. У переживших трагедию — своя правда.

— Считаю, что эти люди не виноваты. Недавно был пожар в «Порту» (ТЦ на Оренбургском тракте в Казани, — прим. ред.) — потушили. А нас никто не тушил, и не хотел тушить, мы так понимаем, — открыла выступления потерпевших Анна Ханнанова.

Ее слова подхватил отказавшийся от иска к подсудимым другой погорелец:

— В прошлом году в «Порту» пожарные сработали как надо, а в случае «Адмирала» они приехали без воды. Если бы хотели потушить — потушили бы. И подсудимые тут не при чем.

О невиновности подсудимых заявили еще шесть потерпевших, в том числе соотечественники подсудимых руководителей ООО «Заря» (компания-арендатор здания ТЦ). Правда, никто не сказал о потере близких в той трагедии. Предприниматель Григорович напомнила — в тот день ее коллеги спасали не свою жизнь, а товар.

— Кто-то вытащил, кто-то не вытащил — это же наше право было, почему они все туда полезли? Пожарные виноваты — не тушили, и кто строил это здание — значит, Семин виноват. А они-то при чем? — указала женщина на «клетку» с арестованными. — Если б они здесь не сидели, много больших дел бы сделали. Это все деловые люди...

В пятницу 25 апреля в прениях выступили восемь потерпевших и адвокаты четырех из 12 подсудимых

Адвокат: «Если бы госслужбы работали надлежащим образом...»

Возможность не допустить трагедии была, если бы руководители ТЦ, проверяющие из Госстройнадзора и приставы добросовестно подходили к своему делу, заявила на старте прений гособвинитель. В выступлениях защиты слова «если бы» прозвучали обвинением в адрес самих прокуроров и не только их.

Адвокаты трех подсудимых утверждали: жертвы в «Адмирале» были вызваны обрушением конструкций здания, однако с начала возгорания до падения балок прошло немало времени. Защитники цитировали официальную информацию МЧС о мероприятиях по ликвидации ЧС 11 марта 2015 года:

сигнал о пожаре поступил в 12 часов 51 минуту;

в 13 часов 39 минут в ходе тушения пожара произошло первичное обрушение строительных конструкций, примыкающих к пристрою с восточной стороны ТЦ;

в 14.02 произошло вторичное обрушение строительных конструкций на площади около 10 тыс. кв. м;

в 14.13 произошло третье обрушение конструкций здания, в результате обрушений под завалами остались люди;

в 16.58 произошло четвертое обрушение строительных конструкций в районе третьего зала ТЦ, после чего личный состав отведен...

А вот оцепление в 300 человек прибыло на место только в 14 часов 36 минут, то есть почти через 2 часа после начала пожара, со ссылкой на журнал пожарной части №4 указала суду адвокат Рушана Камалова, представляющая интересы гендиректора ЗАО «УК «АС Менеджмент» Роберта Хайруллина. По ее мнению, времени для эвакуации было достаточно: «Если бы государственные службы работали надлежащим образом, однозначно, тяжелых последствий удалось бы избежать».



Гособвинение этим фактам оценки не дало, оставив без внимания и безосновательный, как считает защитник, отказ прокурора Кировского района Казани в 2013 году от исковых требований к ООО «Заря» в части приостановления деятельности ТЦ до устранения всех нарушений пожарной безопасности.

— Вместо этого обвинение предпочло привлекать к уголовной ответственности непричастных к нарушениям пожарной безопасности лиц, поддерживая заведомо необоснованное обвинение, — отметила Камалова.

По словам адвоката Марата Хусаинова (слева), четыре этапа обвалов опровергают выводы экспертов и о «скоротечном и лавинообразном обрушении», и об изначальной ветхости здания

Трагедия как несчастный случай на производстве и цитата «из Уразбаева»

По словам адвоката Марата Хусаинова, четыре этапа обвалов опровергают выводы экспертов и о «скоротечном и лавинообразном обрушении», и об изначальной ветхости здания. С учетом температуры горения, которая достигала 800—1000 градусов по Цельсию, огнестойкость конструкций составила 45 минут, а перекрытий — все 120, что даже превышает нормативы, по данным защиты.

Выступая в интересах директора ООО «Заря» Гусейна Гахраманова, адвокат Хусаинов заявлял о его невиновности по всем статьям. Он напомнил — пожарные и спасавшие товар предприниматели действовали на свой риск, зная о возгорании. При этом первые, по его словам, вопреки Боевому уставу службы, не ограничили доступ гражданских к месту ЧП и не провели эвакуацию.

— Мыслимо ли полагать, что являясь заказчиком строительных работ в марте 2013-го директор «Зари» Гахраманов мог и должен был предвидеть, что здание загорится от воздействия огня извне, будет гореть более полутора часов, и в него, преодолевая оцепление сотрудников правоохранительных органов и администрации комплекса, будут проникать люди, и в этот самый момент здание обрушится?! — задал риторический вопрос защитник Гахраманова.

По его словам, если будет установлено, что «несчастный случай на производстве произошел только вследствие небрежного поведения самого пострадавшего», то суду придется решать «вопрос о вынесении оправдательного приговора».

Марат Хусаинов сослался на выводы экспертов, что смерть людей не состоит в прямой причинно-следственной связи с неисполнением решения суда и пожарными нарушениями. Сэндвич-панели и утеплитель в пристрое к «Адмиралу» загорелись в результате нагрева газовой горелкой, с помощью которой бригада рабочих — в нарушение всех норм пожарной безопасности — латала протекающую кровлю. Пожарную безопасность пристроя не охватывала ни прокурорская проверка, ни решение Кировского суда Казани от 19 июля 2013 года.

«Прямая и непосредственная угроза потребителям отсутствовала», — напомнил защитник цитату из допроса Рафката Уразбаева. Ранее экс-прокурор Кировского района и экс-прокурор Казани заявил на суде о законности своего решения — отозвать требование немедленной остановки работы ТЦ «Адмирал» в 2013 года.

Рагсана Халилова сослалась на Международный пакт о гражданских и политических правах и Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, которыми предусмотрены гарантии равенства сторон в процессе

Протоколы Фемиды за 2018 год еще не готовы

Два адвоката замдиректора «Зари» Гульгусейна Наджафова заявили о нарушении его права знакомиться с обвинением и давать показания на родном азербайджанском языке. Перед этим судья в очередной раз промолчал после заявления Наджафова о желании выступать — «если предоставите переводчика».

Отказ в таковом — безусловное основание для отмены приговора, заявил защитник Ильяс Шакиров. Его коллега Рагсана Халилова сослалась на Международный пакт о гражданских и политических правах и Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, которыми предусмотрены гарантии равенства сторон в процессе. Далее она перечислила и все российские нормы, на основании которых азербайджанец Наджафов с первого дня настаивал на переводчике. Отметим, в кулуарах защитой обсуждался слух: услуги профессионала в растянувшемся на 2 года процессе обошлись бы казне в несколько миллионов рублей.

Новый адвокат Наджафова заявила в прениях еще об одном нарушении — сказала, что лишилась возможности должным образом подготовиться к прениям, поскольку судом до сих пор не изготовлены протоколы заседаний за 2018 год и конец 2017 года.

По мнению Шакирова и Халиловой, обвинение их клиента ничем не подтверждается, ни в какой преступный сговор с целью оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ч. 3 ст. 238 УК РФ) он не вступал. Участниками этого сговора прокурор в прениях объявила Гахраманова, Наджафова, Каекина и Хайруллина. Ранее их обвиняли в том же преступлении в составе организованной группы.

Шакиров заявил: администрация «Зари» приняла все меры для тушения и помощи в эвакуации, но торговцы просто отталкивали тех, кто пытался их вывести из здания. Также адвокат повторил слова судебного допроса Гахраманова о бездействии сотрудников пожарных служб, которые «не приступали к тушению, объясняя это отсутствием воды и приказа». И попросил вынести замдиректору «Зари» оправдательный приговор.

Такой же приговор для второго замдиректора Николая Каекина, также не признающего вину, просил его адвокат Булат Гилазиев. Он напомнил суду: на допросе в здании Московского суда подсудимый Гахраманов отрицал, что именно Каекин был ответственным за пожарную безопасность в ТЦ «Адмирал», объяснял, что раньше давал показания против него «только с целью уйти от уголовной ответственности».

В отличие от коллег, Камалова читала свою речь за свидетельской трибуной

Адвокат о полномочиях ВИП-контролеров

От выступления в прениях Гахраманов, Каекин и Хайруллин отказались. Адвокат последнего выступила в суде с речью на 105 листах. Без учета перерывов на это ушло 3 часа. В начале своей речи Рушана Камалова заявила: «Обвинение абсолютно необоснованно, голословно и бездоказательно. В отношении конкретно Хайруллина не озвучено никаких доказательств, которые бы подтверждали его вину. Это вызвано тем, что таких доказательств в принципе в уголовном деле нет».

В отличие от коллег Камалова читала свою речь за свидетельской трибуной. И дважды судья Феликс Сабитов прерывал ее — требовал не ссылаться на материалы, которые ранее отказался приобщать как не имеющие отношения к делу. Речь о казусных постановлениях Следкома по РТ, что в 2015-м прекратил уголовное преследование двух фигуранток «адмиральского» дела — Галины Улановой, замначальника отдела кадастровой деятельности РГУП «БТИ», и Людмилы Кулагиной, сотрудницы Росреестра РТ.

Из постановлений следует: реконструкции в здании будущего ТЦ «Адмирал» не было, были снос самонесущих конструкций и увеличение площади за счет ранее неучтенного пристроя, а потому подписанные Улановой и Кулагиной документы не образуют состава преступления. Однако это не помешало следствию обвинить Хайруллина в сокрытии реконструкции и в подделке копии письма БТИ (без проведения экспертизы по почерку Хайруллина), идентичной по содержанию документу реабилитированной Улановой, ранее отмечала защита.

Также суд попросил не ссылаться на приговор 2015 года по смерти человека на пожаре в плавучей гостинице в Карелии, которую бизнесмен Цырульников устроил на арендованном у муниципалитета дебаркадере, и приговор райсуда Самары 2016 года о трагедии в организованном арендатором Ждановой частном наркологическом центре. В обоих случаях по договорам аренды обеспечивали пожарную безопасность на объектах именно арендаторы.

Не обошла защита и трагедии в пермском клубе «Хромая лошадь», и казанском кафе-баре «Лепрекон». В обоих случаях к ответственности привлекали не собственника здания, а собственника бизнеса, но в деле «Адмирала» «обвинением намеренно искажались и отождествлялись эти понятия», — заявила адвокат Камалова.

Прения продолжатся завтра. Напомним, ввиду масштабности процесс Кировского суда проходит в самом большом зале соседнего — Московского райсуда Казани

Защитник напомнила: ЗАО «УК «АС Менеджмент», в котором Хайруллин был назначен директором с фиксированной зарплатой, лишь получило от собственников паевых фондов здание бывшего завода «Серп и Молот» в доверительное управление. На тот момент здание было в неудовлетворительном состоянии, поэтому шел поиск арендатора-инвестора сотрудниками сервейинговой компании «Единая арендная система» (еще одно подразделение ASG — группы компаний миллиардера Алексея Семина, — прим. ред.).

Гахраманов знал о прежнем назначении здания и необходимых вложениях в ремонт, поскольку сам писал об этом мэру Казани, да и по договору аренды брал на себя ремонт, приведение в соответствие нормам пожарной безопасности, получение лицензий и разрешений для использования здания с выбранным видом деятельности. С учетом затрат арендодатель установил более низкую ставку аренды, чем на готовых ТЦ, отмечала в прениях адвокат Камалова. И вновь указывала на несостоятельность позиции обвинения, что Гахраманов был введен Хайруллиным в заблуждение.

По мнению адвоката, попытки обвинения возложить на гендиректора фирмы-арендодателя контроль за системой пожарной безопасности в «Адмирале» вплоть до ведения пропаганды лишь показывают формальный подход к обвинению. Камалова говорит: проверять арендатора на наличие необходимых разрешений, согласований на ремонтные работы и соблюдение требований законодательства — прерогатива надзорных госорганов. В данном случае — Госпожнадзора и прокуратуры.

— Прокурорам предоставлены самые широкие полномочия, которых нет и не может быть у руководителей коммерческих организаций, — считает адвокат. — Но данные контролирующие органы не только не пресекли нарушения законодательства, в том числе по пожарной безопасности, но и не уведомляли ЗАО «УК «АСМ» о выявленных в ТЦ «Адмирал» нарушениях.

Камалова сослалась на материалы проверок прокуроров, пожарных и решение суда 2013 года по ТЦ «Адмирал», в которых представитель собственника здания не привлекался даже в качестве третьего лица. Все претензии были арендованы только к фирме-арендатору — ООО «Заря», а про УК «АС Менеджмент» вспомнили почему-то лишь после трагедии, когда в числе прочих встал вопрос — кто будет платить компенсации?

Прения продолжатся завтра. Напомним, ввиду масштабности процесс Кировского суда проходит в самом большом зале соседнего — Московского райсуда Казани.