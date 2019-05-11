События недели: катастрофа в Шереметьево, День Победы и требование о банкротстве КЗСК

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Ринат Назметдинов

В начале недели внимание россиян было приковано к трагедии в Шереметьево, где вечером в прошлое воскресенье при аварийной посадке загорелся Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», в результате ЧП погиб 41 человек. На неделе Арбитражный суд РТ принял заявление Внешэкономбанка о введении конкурсного производства на КЗСК, в Казани обсудили причины аварийности на дорогах, депутаты Казгордумы обнародовали данные о доходах, а в Минсельхозе рассказали о посевной кампании этого года. 9 мая россияне отметили главный праздник — День Победы в Великой Отечественной войне. В приуроченной к этому дню акции «Бессмертный полк» в Казани приняли участие 169 тысяч человек. Об этих и остальных событиях уходящей недели — в обзорном материале «Реального времени».

ЧП в Шереметьево унесло 41 жизнь

Вечером 5 мая вылетевший в Мурманск SSJ-100 спустя несколько минут после взлета запросил экстренную посадку и вернулся в Шереметьево. На борту находились 78 человек, из них 73 пассажира и пять членов экипажа. При аварийной посадке самолет загорелся. В результате происшествия погиб 41 человек.

На следующий день Следственный комитет назвал основные версии крушения самолета — недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

Позднее в СМИ со ссылкой на близкие к расследованию авиакатастрофы источники появилась информация, что приоритетной версией крушения Sukhoi Superjet 100 стала ошибка пилотов. По опубликованным данным, процесс приземления был затруднен из-за отказавшей автоматики. Дополнительные трудности создавало неизрасходованное топливо, поэтому лайнер садился с максимальной массой. Кроме того, летчики превысили путевую и вертикальную скорость снижения самолета и допустили жесткое касание шасси с взлетно-посадочной полосой. Вследствие этого самолет совершил несколько «отскоков», что в результате повреждения конструкции лайнера привело к воспламенению керосина.

Главы регионов Приволжского федерального округа выразили соболезнования в связи с катастрофой самолета. Трагедия потрясла всю страну, сообщения о происшествии и видеоролики в соцсетях и СМИ вызвали тысячи негативных комментариев, в том числе в адрес «Аэрофлота», разработчиков самолета и федеральной власти.



Профессиональные водители и ситуация на дорогах Татарстана



В понедельник в России завершилось публичное обсуждение законопроекта федерального Минтранса, который разделит автомобилистов на профессионалов и любителей. К первой категории отнесут водителей, занятых коммерческими перевозками. Дальнобойщики, таксисты, шоферы общественного транспорта должны будут раз в 5 лет повышать свою квалификацию, а профильные компании будут обязаны нанимать на работу водителей только после такой дополнительной подготовки. Зато всем остальным учиться на права станет легче — из их программы обучения уберут несколько дисциплин. Подробности — в материале «Реального времени».

Управление ГИБДД Татарстана также намерено улучшить ситуацию на дорогах республики. Начальник республиканского управления ГИБДД Ленар Габдурахманов отметил, что в Татарстане на одном из участков М-7 повысят допустимую скорость до 110 км/ч, в то же время введут «Тотальный контроль» на четырех дорогах и откроют охоту на любителей тонировки и «народных корреспондентов».



Ленар Габдурахманов отметил, что в Татарстане повысят допустимую скорость до 110 км/ч, но введут «Тотальный контроль». Фото Олега Тихонова

День Победы в Казани



В четверг в России отметили 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии праздника президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с ветеранами, общественниками и заводской молодежью, активисты которой рассказали о самоотверженном труде их предшественников в годы войны. За последние четыре года число ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в республике, сократилось вдвое.

«И тем важнее становится глубоко персональная, адресная помощь по решению насущных проблем ветеранов. Нами ведется работа по комплексному медицинскому и социальному обслуживанию ветеранов, улучшению жилищных условий, систематизации мер социальной поддержки, обеспечению культурно-досуговых и памятных мероприятий», — отметил президент.

В Казани в День Победы прошел торжественный парад войск Казанского гарнизона и спецподразделений. В нем приняли участие Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и Герой Советского Союза Борис Кузнецов. Ставшая традиционной акция «Бессмертный полк» в Казани собрала 169 тысяч человек. В прошлом году в шествии в столице Татарстана приняли участие около 163 тысяч человек.

Пока судья Марина Фирсова продолжает рассматривать дела в Ново-Савиновском суде и настаивать — ее уголовное преследование незаконно. Фото Ирины Плотниковой

Судью Ново-Савиновского суда Казани хотят лишить мантии



Перед майскими праздниками председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов направил в Квалификационную коллегию судей Татарстана представление о приостановлении полномочий подозреваемой в коррупции казанской судьи. Рассмотрение намечено на 15 мая. А пока судья Марина Фирсова продолжает рассматривать дела и настаивать — ее уголовное преследование незаконно.

Напомним, что уголовное дело против судьи Ново-Савиновского суда Казани Марины Фирсовой 24 апреля 2019 года возбудил глава Следкома Александр Бастрыкин. Соответствующие документы из Москвы поступили лишь через пять дней. После чего председатель Верховного суда Татарстана поставил вопрос о приостановлении судейских полномочий Фирсовой на период производства по уголовному делу. Представление Ильгиза Гилазова не означает, что судейское сообщество уже сейчас считает вину коллеги очевидной. Эта вина может быть установлена лишь приговором суда, и если он будет оправдательным — полномочия судье вернут. Подробности — в материале «Реального времени».

До вынесения приговора по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» осталась неделя



На следующей неделе казанская Фемида может вынести приговор по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал». Защитники шести из 12 подсудимых уже выступили в прениях — просили об оправдании своих клиентов. Затем обвиняемым будет предоставлено последнее слово. На прошлом заседании экс-начальник отдела приставов Жанна Алпарова и ее адвокаты заявили о порочности доказательств обвинения и тотальных проверках ее связей, которые не подтвердили даже факта знакомства VIP-пристава с руководством «Адмирала» до пожара.

Обвиняемая инспектор Госстройнадзора Галия Исаева в прениях повторила показания своего допроса. Без приказа своего руководства осуществлять контроль за не поднадзорным ГСН объектом — зданием ТЦ «Адмирал» — не могла. То есть не могла требовать предоставления документов, назначения экспертизы, привлечения к ответственности. А главное, не могла без проектной документации определить — была ли на объекте реконструкция. Подробности — в материале «Реального времени».



Попытки создания плана внешнего управления провалились, встать на ноги КЗСК самостоятельно не смог. Фото elitat.ru

Требование о банкротстве КЗСК

ВЭБ.РФ досрочно отправляет в финансовый нокаут вслед за банкротящейся «дочкой» и ее материнскую компанию — КЗСК Евгении Даутовой. Накануне майских праздников Арбитражный суд Татарстана принял заявление Внешэкономбанка о введении конкурсного производства на КЗСК, назначив на 29 мая первые слушания. Впрочем, в положительном удовлетворении требований основного кредитора уже не сомневаются ни в правительстве РТ, ни в исполнительной дирекции КЗСК, поскольку попытки создания плана внешнего управления провалились, встать на ноги КЗСК самостоятельно не смог. Таким образом, «Ростех» может получить два химзавода по цене одного: обесцененный до 600 млн каучуковый и незавершенный силиконовый в 1,5 млрд рублей. Подробности — в материале «Реального времени».

ПСО «Казань» так и не сдало арены в Самаре и Саранске



Чемпионат мира по футболу прошел в России на стадионах, которые до сих пор не сданы, — это арены в Самаре и Саранске. Об этом суду заявил возводивший их генподрядчик ПСО «Казань», пытаясь войти в реестр кредиторов близкой ему СК «Татдорстрой» — основного субподрядчика на тех же стройках. ПСО потребовало от подконтрольного «субчика», конечным бенефициаром которого выступает сам Равиль Зиганшин, 8,5 млрд рублей. «Татдорстрой» признал долг лишь на 7,7 млрд. Остальные кредиторы возражали против включения ПСО в реестр, обвинив заявителя и должника в аффилированности, и суд с ними согласился. Подробнее о долговых перипетиях мундиаля — в материале «Реального времени».

Анатолий Ливада попросил у суда разрешения ходить в офис «ФОНа»



Накануне Верховный суд Татарстана рассматривал ходатайство ГСУ МВД по РТ о продлении домашнего ареста Анатолию Ливаде. Защитники пришли на заседание, вооружившись решением Европейского суда по правам человека, который посчитал, что арест бывшему застройщику продлевали необоснованно. Правда, документ на суде мало чем помог, потому как оказался лишь незаверенной копией. Тем временем Ливада успел прочитать больше половины материалов уголовного дела — 394 тома из 683. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Верховный суд Татарстана рассматривал ходатайство ГСУ МВД по РТ о продлении домашнего ареста Анатолию Ливаде. Фото Гуландам Фатхуллиной

Депутаты Казгордумы обнародовали данные о доходах



В прошлую декларационную кампанию народные избранники неожиданно разбогатели более чем в четыре раза — с 380 млн до 1,6 млрд рублей. В этот раз совокупный доход парламентариев из-за ухода некоторых депутатов вышел на 19% меньше — 1,34 млрд. При этом львиную долю этой суммы (64%) составляют заработки двух семей: Ураева, женатого на сестре самого богатого депутата прошлого года — Колесова, и застройщика Вольфсона с женой. Подробнее — в материале «Реального времени».

Посевная кампания 2019 года



В Минсельхозе Татарстана надеются на возмещение 1,5 млрд рублей — суммы, в которую оценили гибель 150 тыс. га озимых, из бюджетных средств. Но для этого необходимо документально подтвердить, что озимые действительно погибли, сообщил корреспонденту «Реального времени» глава министерства Марат Ахметов. Потери составляют около 20% от всех засеянных площадей культур. Из-за ситуации с озимыми 2 мая Рустам Минниханов ввел режим чрезвычайной ситуации. Тем временем в республике продолжаются посевные работы, площадь посевов составит 2,8 млн га. К 10 мая, по оценке министра, основная часть работ во всех районах должна завершиться.

