Главы регионов ПФО выразили соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево
Главы регионов Приволжского федерального округа выразили соболезнования в связи с катастрофой самолета в московском аэропорту Шереметьево.
Соболезнования выразили Рустам Минниханов (Татарстан), Глеб Никитин (Нижегородская область), Валерий Радаев (Саратовская область), Сергей Морозов (Ульяновская область), Радий Хабиров (Республика Башкортостан), Александр Бречалов (Республика Удмуртия), Денис Паслер (Оренбургская область), Владимир Волков (Мордовия) и Александр Евстифеев (Марий Эл).
Напомним, 5 мая произошла катастрофа с участием самолета Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево. При посадке судно загорелось, погиб 41 человек.
В СК заявили, что среди вероятных причин трагедии — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.ОбществоВласть БашкортостанУдмуртияТатарстан
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