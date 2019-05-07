СМИ назвали приоритетную версию крушения самолета в Шереметьево

Приоритетная версия крушения Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево — ошибка пилотов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к расследованию авиакатастрофы.

Отмечается, что процесс приземления был затруднен из-за отказавшей автоматики. Дополнительные трудности создавало неизрасходованное топливо, поэтому лайнер садился с максимальной массой.

Также летчики превысили путевую и вертикальную скорость снижения самолета, тем самым допустив жесткое касание шасси взлетно-посадочной полосы. В результате чего судно совершило так называемые «отскоки», что привело к воспламенению керосина.

Напомним, в воскресенье, 5 мая, в результате катастрофы самолета SSJ-100 Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» заявил о выплате компенсаций всем пассажирам рейса.