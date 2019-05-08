ПСО «Казань» и «Татдорстрой»: «Стадионы в Самаре и Саранске до сих пор не сданы»

Ссылаясь на не выполненные на аренах работы, Равиль Зиганшин потребовал от собственной фирмы 8,5 млрд рублей долга

Россия приняла чемпионат мира по футболу на стадионах, которые до сих пор не сданы, — это арены в Самаре и Саранске. Об этом суду заявил возводивший их генподрядчик ПСО «Казань», пытаясь войти в реестр кредиторов близкой ему СК «Татдорстрой» — основному субподрядчику на тех же стройках. ПСО потребовало от подконтрольного «субчика», конечным бенефициаром которого выступает Равиль Зиганшин, 8,5 млрд рублей. «Татдорстрой» признал долг лишь на 7,7 млрд. Остальные кредиторы возражали против включения ПСО в реестр, обвинив заявителя и должника в аффилированности, и суд с ними согласился. Подробнее о долговых перипетиях мундиаля — в материале «Реального времени».



«Татдорстрой» признал долг перед ПСО на 7,7 млрд рублей



Футбольные стадионы в Самаре и Саранске возводила татарстанская компания ПСО «Казань», выступившая генподрядчиком. Она привлекла к стройке основным субподрядчиком близкую ей СК «Татдорстрой», которая с октября прошлого года проходит процедуру банкротства. В реестр кредиторов последней вошли и другие «субчики», не получившие денег за работу на тех же объектах ЧМ. Это «Стальмонтаж-Электросталь» (эту компанию татарстанские строители обвинили в хищении 2,6 млрд рублей, та в ответ заявила об их отказе принять выполненные работы) с суммой требований 219,5 млн рублей, «Модифик» — с требованиями 63 млн рублей и другие. Но самую большую сумму «Татдорстрою» выставило само ПСО, суд принял в производство его заявление с требованиями 8,5 млрд рублей в начале декабря прошлого года.

Предыдущее слушание по рассмотрению заявления компании Равиля Зиганшина о включении в реестр к подконтрольной фирме отложили по просьбе временного управляющего должника Александра Леонова. Накануне разбирательство продолжили без его участия. Не было и руководителя «Татдорстроя» Станислава Нестерова, поскольку тот был дисквалифицирован на год по требованию трудовой инспекции из-за не выполненного в срок предписания. Возможно, это связано с долгами по зарплате на предприятии, о чем «Реальное время» писало в апреле.

Примечательно, что «Татдорстрой» представил возражения на включение требований ПСО «Казань» в его реестр кредиторов лишь в самом начале заседания. На что не преминули обратить внимание представители «Модифика» и «Стальмонтаж-Электростали» — против включения их требований должник возражал незамедлительно. Впрочем, возражения «Татдорстроя» строились лишь на несогласии с суммой требований ПСО.

— Провели контррасчет стоимости работ. По имеющимся данным, он составляет 7,7 млрд рублей, — сообщил Андрей Шибалов, представитель «Татдорстроя», и пояснил порядок расчетов: — По стадиону в Саранске работы выполнили на 10,581 млрд рублей, по Самаре — на 14,251 млрд рублей. Стоимость невыполненных работ применительно к цене контракта по Самаре составила 3,377 млрд, по Саранску — 4,364 млрд, что в совокупности и составляет 7,741 млрд рублей.

Таким образом, по его словам, сумма требований ПСО «Казань» является существенно завышенной, на 800 млн рублей, и «в заявленном размере она не подлежит включению в реестр».

«Вы хотите со своей же дочерней компании взыскать долг, который сами же создали»

Представитель «Модифика» Илья Андреев поинтересовался: «Каким образом у двух аффилированных компаний, руководителем которых фактически является один и тот же человек — бенефициарный владелец Зиганшин Равиль Хабибуллович, получаются разные цифры относительно задолженности между вашими компаниями?!»

— Вы ознакомились с нашими пояснениями? Вот у меня такая сумма. То, что предъявляет ПСО, меня не интересует, — отрезал Шибалов.

На прошлом заседании суд поручил привлечь единственного учредителя СК «Татдорстрой» — ООО «Ватан», которое принадлежит Равилю Зиганшину. Андреев попросил привлечь третьим лицом непосредственно бенефициара «Ватана».

Представитель «Стальмонтаж-Электростали» Олеся Степанищева напомнила, что ПСО «Казань» было поручено разъяснить свои требования и представить доказательства того, что «Татдорстрой» не возвращал ему деньги. Но в материалах дела этих материалов до сих пор нет. Возражая против требований ПСО «Казань», она также исходила из аффилированности должника и заявителя и того факта, что включение нарушит баланс интересов кредиторов. Кроме того, временный управляющий еще не провел финансовый анализ документов «Татдорстроя», что не позволяет сделать вывод о действительно существующей задолженности.

В письменном возражении ПСО «Казань» указало на отсутствие доказательств сговора с «Татдорстроем» и сослалось на судебную практику по постановлению президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 13 сентября 2011 года. Однако, по мнению «Модифика», данная практика здесь не применима, поскольку рассматривает иные обстоятельства, в частности признание сделок недействительными в связи со злоупотреблением правом.

— В настоящем же деле значение имеет наличие между кредитором и должником общности хозяйственных интересов, как то, что указанные компании, по сути, контролируются одним и тем же лицом. Кредитор ПСО «Казань» пытается увести суд в другую сторону — будто мы, другие кредиторы, оспариваем сделки, по которым перечислялись деньги. Но мы эти сделки не оспариваем. Мы оспариваем то, что путем недобросовестных действий со стороны аффилированных лиц будут нарушены права других независимых кредиторов, — подчеркнул Андреев.

У Шибалова завязалась с ним словесная перепалка о том, каким именно образом будут нарушены эти права. По словам юриста «Модифика», в противном случае совокупный размер голосов всех остальных кредиторов будет менее одного процента.

— Но какие именно действия? Что не так? Задолженности что ли не существует?! — не сдавался защитник «Татдорстроя».

— Ваши управленческие действия. Вы хотите, по сути, со своей же дочерней компании взыскать долг, который сами же создали, своими действиями. Во-вторых, обращаю внимание суда, что «Татдорстрой» во всех случаях возражал против включения требований других независимых кредиторов, а относительно требований ПСО «Казань» представил отзыв только сегодня. Хотя прошло уже достаточно много времени, то есть налицо предвзятость к другим кредиторам, — отметил Андреев.

— Но тем не менее возражения представлены? Представлены. Я понимаю, что вам сумма не нравится…

— Они особо не влияют на вашу позицию, потому что даже включение вашей суммы [7,7 млрд руб.] нарушит права независимых кредиторов.

Ожидаемо возражал против привлечения третьим лицом Зиганшина как единственного участника ООО «Ватан» представитель ПСО «Казань» Станислав Захаров: «Говорить, что он бенефициарный владелец как минимум некорректно. Напрямую интересы Зиганшина не затрагиваются. Речь ведь о банкротстве не ПСО «Казань», а другого юрлица. Управление «Татдорстроем» идет через другое юрлицо, Зиганшин напрямую указаний давать не может».

В ответ Андреев предложил запросить выписки из штатного расписания обеих организаций, «потому что при моем личном общении с указанными компаниями по телефону мне всегда называли единственного руководителя Зиганшина. И сотрудники работали как в той, так и в другой компании». Кроме того, потребовал оригиналы, а не копии документов. Но Захаров парировал, что оригиналы запрашиваются лишь по заявлению о фальсификации.

«Кредиторы вводят суд в заблуждение. Стадионы до сих пор не сданы!»

Не согласился представитель ПСО и с контррасчетом аффилированного «субчика»: «Даже если «Татдорстрой» говорит, что выполнил работу на большую сумму, он должен представить доказательства приемки».

— Кроме того, должник не учитывает, что на строительство стадиона в Самаре ему перечислили более 19 млрд рублей. Платежи шли официально, в том числе через казначейство. Даже та сумма, которая перечислена сверх суммы контракта, при расчете не учитывается. Соответственно, мы считаем, что наши требования подлежат удовлетворению в полном объеме, — отметил Захаров.

По возражениям кредиторов юрист от ПСО отметил, что судебная практика, на которую он ссылался, применяется не только по оспариваемым сделкам в связи со злоупотреблением правом. В данном случае совершена сделка договора подряда. А в постановлении президиума ВАС РФ говорится, что если нет доказательств, что сделка совершена с целью причинить вред кредиторам, то факт злоупотребления правом не подтвержден.

Договор подряда, по которому привлекли ПСО «Казань», заключался в 2014 году. Потом, по словам Захарова, было соглашение о замене стороны, то есть привлекли к строительству стадионов в Самаре и Саранске других субподрядчиков со стороны.

— Это не какая-то одноразовая сделка в преддверии банкротства. Мы представили доказательства о перечислении авансов. Но кредиторы зациклились на аффилированности, а если проследили бы, то увидели бы, что мы получили аванс, перечислили основному субподрядчику, он частично принимал работы и частично закрывал аванс — так было постоянно. В итоге аванс остался частично неотработанным по обоим объектам. С нашей стороны был представлен ЗОС-1, который и подтверждает, что работы не были выполнены в полном объеме, а факт перечисления нами денег подтверждается материалами дела. Поэтому возражения кредиторов необоснованны, — заключил Захаров.

Он также отметил, что по согласованию с заказчиком были вынуждены сменить основного субподрядчика, «Свиягастрой», на «Татдорстрой» из-за долгов по налогам и страховым взносам у первого.

— А в чем была экономическая целесообразность привлекать «Татдорстрой»? — спросил судья Линар Мингазов.

— Других основных субподрядчиков просто не было, — пояснил представитель ПСО.

— А какой объем работ выполнял «Татдорстрой». Какую работу выполняли именно его работники? — уточнил судья.

— Ну это, наверное, больше к должнику вопрос, я не экономист.

— Ну вы же контролирующее лицо.

— Контролирующее лицо — это «Арена-2018».

— Не они включаются в реестр. Вы отклоняетесь от вопроса, ладно, присаживайтесь, — остановил Захарова Мингазов.

Представитель «Стальмонтаж-Электростали» поинтересовался у ПСО «Казань», были ли претензии со стороны Минспорта, раз работы на стадионах выполнены не в полном объеме? Захаров ответил утвердительно.

— По утверждению «Арены-2018», стадион в Саранске сдан в полном объеме. Так какие же работы не сданы? — переспросила Степанищева.

— «Арена-2018» не заказчик. «Спорт-Инжиниринг» — заказчик (от Минспорта РФ, — прим. ред.), — отметил защитник ПСО. — «Арена-2018» подтвердила, что стадион в Саранске сдан?! Не может такого быть! Он не сдан, он в процессе сдачи. Где и когда это было заявлено?

— Какая разница?! «Арена-2018» это заявила в суде, в рамках другого процесса.

К спору подключился и Андреев, попросив представить претензии Минспорта о несданных работах на самарском и саранском стадионах. Но в ПСО «Казань» не согласились: «Ничего представлять мы не будем».

— Вы платили авансы, а через несколько лет выяснили, что стадионы не достроили?! — не верил юрист «Модифика».

— Кредиторы вводят суд в заблуждение. Стадионы до сих пор не сданы. КС-11 (акты приемки законченного строительством объекта, — прим. ред.) ни разу не были представлены, — уверял Шибалов.

Еще раз вернувшись к вопросу о привлечении Зиганшина, судья не удовлетворил ходатайство независимых кредиторов и удалился в совещательную комнату. По возвращении он вынес решение отказать ПСО «Казань» во включении 8,5 млрд рублей требований в реестр кредиторов «Татдорстроя».