В аэропорту Шереметьево в результате авиакатастрофы погиб 41 человек

Фото: стоп-кадр - пресс-служба УФСБ России

В результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.

Инцидент случился вечером в воскресенье, 5 мая. Самолет, следовавший рейсом Москва — Мурманск, после взлета запросил экстренную посадку и вернулся в Шереметьево.

При аварийной посадке воздушное судно загорелось. На борту находились 73 пассажира и пять человек экипажа, передает ТАСС.

Уточняется, что пожар был потушен через полчаса. «Аэрофлот» и Шереметьево окажут помощь близким погибших и пострадавшим в авиакатастрофе.

Напомним, ранее Генпрокуратура РФ назвала основные причины авиакатастроф в России в 2018 году.