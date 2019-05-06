В аэропорту Шереметьево в результате авиакатастрофы погиб 41 человек
В результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.
Инцидент случился вечером в воскресенье, 5 мая. Самолет, следовавший рейсом Москва — Мурманск, после взлета запросил экстренную посадку и вернулся в Шереметьево.
При аварийной посадке воздушное судно загорелось. На борту находились 73 пассажира и пять человек экипажа, передает ТАСС.
Уточняется, что пожар был потушен через полчаса. «Аэрофлот» и Шереметьево окажут помощь близким погибших и пострадавшим в авиакатастрофе.
Напомним, ранее Генпрокуратура РФ назвала основные причины авиакатастроф в России в 2018 году.Происшествия
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